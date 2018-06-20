العثماني يحيي "الأسود" بعد مباراة البرتغال

هسبريس – نور الدين إكجان

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحياته إلى عناصر المنتخب الوطني المغربي بعد الأداء المتألق واللعب القوي حضورا واستحواذا على الكرة خلال مباراة البرتغال، مشيرا إلى أن أصدقاء رونالدو انتصروا بشق الأنفس، بعد تفوقهم بهدف يتيم ضد مجرى المقابلة التي تسيدها أسود الأطلس طولا وعرضا طوال دقائق الشوطين.

وتمنى العثماني، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مستقبلا مشرفا للمنتخب الوطني، الذي تنتظره مباراة شرفية أمام منتخب لاروخا يوم الاثنين المقبل، سيسعى خلالها رفاق المهدي بن عطية إلى إحراج المارد الإسباني واقتناص 3 نقاط، أو على الأقل تسجيل الهدف الأول للمغاربة في "المونديال".

وأصبح المنتخب الوطني بعد الهزيمة الثانية على التوالي أمام كل من إيران والبرتغال، أول مغادري "مونديال روسيا 2018"، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 0 نقطة، في حين ارتقت البرتغال إلى المركز الأول بـ4 نقاط، في انتظار مباراة إسبانيا وإيران.