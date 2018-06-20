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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | العثماني يحيي "الأسود" بعد مباراة البرتغال

العثماني يحيي "الأسود" بعد مباراة البرتغال

العثماني يحيي "الأسود" بعد مباراة البرتغال
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:00

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحياته إلى عناصر المنتخب الوطني المغربي بعد الأداء المتألق واللعب القوي حضورا واستحواذا على الكرة خلال مباراة البرتغال، مشيرا إلى أن أصدقاء رونالدو انتصروا بشق الأنفس، بعد تفوقهم بهدف يتيم ضد مجرى المقابلة التي تسيدها أسود الأطلس طولا وعرضا طوال دقائق الشوطين.

وتمنى العثماني، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مستقبلا مشرفا للمنتخب الوطني، الذي تنتظره مباراة شرفية أمام منتخب لاروخا يوم الاثنين المقبل، سيسعى خلالها رفاق المهدي بن عطية إلى إحراج المارد الإسباني واقتناص 3 نقاط، أو على الأقل تسجيل الهدف الأول للمغاربة في "المونديال".

وأصبح المنتخب الوطني بعد الهزيمة الثانية على التوالي أمام كل من إيران والبرتغال، أول مغادري "مونديال روسيا 2018"، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 0 نقطة، في حين ارتقت البرتغال إلى المركز الأول بـ4 نقاط، في انتظار مباراة إسبانيا وإيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ودادي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:19
شكرا جزيلا فردا فردا فالفيفا اليوم كادت تفقد عقلها لو فاز المغرب
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31
2 - المهدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:24
نعم كلامك صحيح سيدي الرئيس الدكتور سعد الدين العثماني لعب المنتخب أحسن من إيران ومن البرتغال فهزمنا لا بأس نحن مع المنتخب سؤالي لما ذا أنت سعد الدين العثماني ضعيف صوتنا عليك ووعدتنا بمحاربة لفساد والمفسدين لاكنك تحتلفت مع الفاسدين المفسدين حكومتك أضعف حكومة وإن أخنوش سيقاب عليك الطويلة سترى سترى
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4
3 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:28
يجب على لقجع ان يرفع تضلماته الى الفيفا بخصوص حكام المباراة الامريكين والكندي وقد يكون الامريكان هم الحكام المشرفين علي تقنية الفيديو للمباراة حيث تغاضو على ضربة خطأ علي مشارف مربع العمليات وضربتي جزاء وعدم انذاز رونالدو بفعل التحايل.
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16
4 - الرضى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:28
لماذا العرب متخلفون في كل شيء ؟ لماذا خرجوا في نفس اليوم من المنافسة و كانوا أول من خرج ؟ لمذا يعتبرون أنفسم أحسم الأمم رغم كل هذا ؟ لمذا لا يغيرون طريقة تفكيرهم ؟
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-5
5 - abdellatif الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:29
malgre tous les joueurs marocains qui jouent a travers le monde on a pas trouve un numero 9 solide
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9
6 - مغربي حر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:30
صراحة رغم الهزيمة امام ايران بهدف قاتل وهزيمة اخرى امام ابطال اوربا قدمنا اداء جد جد جد راااااءع من رفاق نوردين امرابط احس بان المنتخب المغربي سيحقق فوز او تعادل امام الاسبان
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13
7 - محمد نجيب إدريسي أشرقي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:31
أولا : تحية خالصة للأسود الذين برهنوا على وطنيتهم
ثانيا : على المسؤولين ... أن يكونوا وطنيين مثل الأسود وأن يكونوا وطنيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى ...
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12
8 - Amine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:36
Combien d argent on a investi dans lefoot et l equipe national pour la performance d aujourdhui?
Des mil’irafs, inclue le recrtutemnt des entraineurs etrangers... reveillez vous chers marocains et assez
On a le pire spectatirs dans le monde
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1
9 - ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:42
البطولة الوطنية للأسف ضعيفة و هذا يتضح من تراجع مستوى مبارات الديربي التي اصبحت مملة.
اعتقد انه يجب الاهتمام بالرياضة بالمدارس حتى نتمكن من اكتشاف المواهب.
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2
10 - ح.ص الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:45
تحية خالصة لأسود الأطلس على الندية والقتالية التي أبانو عنها. نعتبر الخروج مشرف.فالبرتغال فازت بالحظ والتجربة.إنها كرة القدم.لا ننسى كيف خسرت ألمانيا بطلة العالم
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1
11 - فؤاد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:47
للأسف ولكن أنا غدي نماركي بزاف ديال الأهداف كنعرف وحد البرتغالية غدي نمشي عندها في شهر اغسطس وغدي نخرج منها كلشي بلنتيات سيزوات طيوطا غدي نكرمها مزيان
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-1
12 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:47
شكرا للاسود على قتالهم ولعبهم ولا شكرا للاستغلاليين اصحاب ل vip هل يعرفهم المغاربة كم وكيف
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