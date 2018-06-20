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كُتّاب وآراء
العثماني يحيي "الأسود" بعد مباراة البرتغال
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحياته إلى عناصر المنتخب الوطني المغربي بعد الأداء المتألق واللعب القوي حضورا واستحواذا على الكرة خلال مباراة البرتغال، مشيرا إلى أن أصدقاء رونالدو انتصروا بشق الأنفس، بعد تفوقهم بهدف يتيم ضد مجرى المقابلة التي تسيدها أسود الأطلس طولا وعرضا طوال دقائق الشوطين.
وتمنى العثماني، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مستقبلا مشرفا للمنتخب الوطني، الذي تنتظره مباراة شرفية أمام منتخب لاروخا يوم الاثنين المقبل، سيسعى خلالها رفاق المهدي بن عطية إلى إحراج المارد الإسباني واقتناص 3 نقاط، أو على الأقل تسجيل الهدف الأول للمغاربة في "المونديال".
وأصبح المنتخب الوطني بعد الهزيمة الثانية على التوالي أمام كل من إيران والبرتغال، أول مغادري "مونديال روسيا 2018"، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 0 نقطة، في حين ارتقت البرتغال إلى المركز الأول بـ4 نقاط، في انتظار مباراة إسبانيا وإيران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ثانيا : على المسؤولين ... أن يكونوا وطنيين مثل الأسود وأن يكونوا وطنيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى ...
Des mil’irafs, inclue le recrtutemnt des entraineurs etrangers... reveillez vous chers marocains et assez
On a le pire spectatirs dans le monde
اعتقد انه يجب الاهتمام بالرياضة بالمدارس حتى نتمكن من اكتشاف المواهب.