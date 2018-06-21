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كُتّاب وآراء
بوتين: كثير من الروس يدعمون منتخب البرتغال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا إن فريق "البحارة" أحد أفضل المنتخبات، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم الكثير من المشجعين في روسيا.
وصرح بوتين لدى بدء الاجتماع مع دى سوزا في قصر الكرملين بأن "منتخب البرتغال أحد أفضل المجموعات اللامعة في أوروبا والعالم، ويمتلك في روسيا الكثير من المشجعين".
وتابع "بشكل واضح ندعم ونتابع منتخبنا الروسي لكن كمنظمين للبطولة نوفر ظروف متكافئة لكل الفرق ولأولئك الذين نعتبرهم أصدقاءنا".
ويزور دى سوزا روسيا بهدف تقديم الدعم والمساندة لمنتخب البرتغال في مونديال روسيا.