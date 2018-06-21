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كُتّاب وآراء
مدرب فرنسا: بيرو منتخب متميز دفاعيًا وهجوميًا
قال الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا، إن بيرو فريق متميز دفاعيًا وهجوميًا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا يوم الخميس.
وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد ديشامب "لدى بيرو لاعبين مميزين دفاعيًا وهجوميًا، وهو ما ظهر واضحًا في المباراة الأولى لهم أمام الدنمارك في كأس العالم".
وأضاف "لدى بيرو لاعبين جيدين جدًا في مقدمتهم باولو غيريرو وجيفرسون فارفان، وهو ما ظهر واضحًا في مستواهما خلال اللقاء الأول لفريقهما في العرس العالمي".
وأوضح ديشامب "بيرو ليس فريقًا دفاعيًا، لكنهم ينجحون في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وأعتقد أن المهمة ستكون صعبة علينا غدًا".
وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا في الجولة الأولى للعرس العالمي على أستراليا بهدفين لهدف.
وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الدنمارك، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بيرو المتذيل.