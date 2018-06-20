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كُتّاب وآراء
مدرب بيرو: فرص التأهل لثمن النهائي معقدة
يرى الأرجنتيني ريكاردو غاريكا المدير الفني لبيرو إن فرص فريقه في التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا معقد للغاية.
جاءت تصريحات غاريكا في مؤتمر صحفي قبل المباراة المرتقبة لبيرو غدًا الخميس أمام فرنسا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من العرس العالمي.
وقال غاريكا "التأهل إلى الدور الثاني من المونديال أمر معقد بالنسبة لنا، لكننا رغم ذلك متمسكون بالأمل حتى النهاية".
وأضاف "فرنسا مرشحة للفوز بالمجموعة وكذلك بلقب كأس العالم، لكننا معتادون على هذه المواقف، ورغم ذلك سنحاول الفوز على فرنسا".
وأوضح المدرب الأرجنتيني "جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة ، بما في ذلك ريناتو تابيا وأندريه كاريو، وجاهزون لمواجهة الغد".
وخسرت بيرو في الجولة الأولى من الدنمارك بهدف نظيف في مباراة حاول خلالها الحصول على نقطة.
وتتذيل بيرو ترتيب المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن أستراليا، فيما تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الدنمارك.