"فيفا" يرفض شكوى البرازيل ضد حكم مباراة

هسبريس - متابعة

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأربعاء، الشكوى التي تقدمت بها البرازيل ضد حكم مباراتها أمام سويسرا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم في روسيا.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإليكتروني، "جميع القرارات التى تم اتخاذها كانت صحيحة ونرفض تسليم تسجيلات الاتصال بين مقصورة تقنية الفيديو والحكم سيزار راموس لأن ذلك سيفضح خصوصية التحكيم".

وأضاف البيان "فيفا سعيد بكيفية استخدام تقنية الفيديو حتى الآن في روسيا، وراضون للغاية عن مستوى التحكيم حتى الآن".

أعلن الاتحاد البرازيلي تقدمه بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد حكم مباراته أمام سويسرا لعدم استخدامه "تقنية الفيديو" في بعض الوقائع التي شهدتها المواجهة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت وقتها، "أرسلنا رسالة رسمية إلى فيفا لعدم استخدام تقنية الفيديو أثناء هدف التعادل الذي أحرزته سويسرا في شباك البرازيل".

وأضاف البيان "قام السويسري ستيفين زوبير بدفع مدافع الفريق جواو ميراندا أثناء الهدف، وهو ما كان يستوجب عليه استخدام حكم اللقاء لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الواقعة".

وأوضح البيان "كما لم يتم احتساب ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة 74 إثر تعرض غابرييل خيسوس للخشونة داخل منطقة الجزاء".

وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ويتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الوصافة برصيد نقطة، بفارق نقطتين خلف صربيا المتصدر، بينما تتذيل كوستاريكا الترتيب بلا رصيد من النقاط