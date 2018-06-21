24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم (5.00)

  2. بوابة رقمية لطلب الوثائق (5.00)

  3. "تعذيب الزفزافي" يشد حبل التوتر بين "البيجيدي" ومندوبية السجون (5.00)

  4. فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن (5.00)

  5. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مدرب الأرجنتين: ينتظرنا تحدٍ صعب أمام كرواتيا

مدرب الأرجنتين: ينتظرنا تحدٍ صعب أمام كرواتيا

مدرب الأرجنتين: ينتظرنا تحدٍ صعب أمام كرواتيا
عبد الناصر أحمد*
الخميس 21 يونيو 2018 - 04:10

قال خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين إن منتخب بلاده ينتظره تحدي صعب أمام كرواتيا اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أكد سامباولي "كل المباريات صعبة في هذه البطولة، علينا أن نفهم ذلك وغدًا نحن أمام تحدٍ صعب لأن كرواتيا تملك منتخب رائع ويملكون جيل مميز".

وأضاف "لم نكن سعداء لما حدث ضد آيسلندا، ولا يجب وضع كل المسؤولية على ليونيل ميسي، نحن نتحدث عن كأس العالم والكل معرض لإهدار ركلة الجزاء وعلينا أن نتحد جميعًا بكل الأوقات سواء الجيدة أو السيئة".

وأوضح سامباولي "صحيح أن المباراة الأولى كانت مهمة ولم نحقق بها الفوز، لكن اللقاء الثاني أكثر أهمية، لقد تدربنا بشكل قوي والآن علينا تقديم ذلك في الملعب، نحن مركزن تمامًا ولا يوجد غضب بالفريق".

واختتم سامباولي تصريحاته بالقول "بكل تأكيد، منتخب كرواتيا يمتلك خطة خاصة بهم ولكنهم سيحافظون على سرعتهم في المرتدات، نحن نتحدث عن جيل كراوتي أحترمهم كثيرًا، وبكل تأكيد ستكون مباراة صعبة ونأمل بتحقيق الفوز".

وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن آيسلندا والأرجنتين، بينما تتذيل نيجيريا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.