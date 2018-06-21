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كُتّاب وآراء
مدرب الأرجنتين: ينتظرنا تحدٍ صعب أمام كرواتيا
قال خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين إن منتخب بلاده ينتظره تحدي صعب أمام كرواتيا اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وفي مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أكد سامباولي "كل المباريات صعبة في هذه البطولة، علينا أن نفهم ذلك وغدًا نحن أمام تحدٍ صعب لأن كرواتيا تملك منتخب رائع ويملكون جيل مميز".
وأضاف "لم نكن سعداء لما حدث ضد آيسلندا، ولا يجب وضع كل المسؤولية على ليونيل ميسي، نحن نتحدث عن كأس العالم والكل معرض لإهدار ركلة الجزاء وعلينا أن نتحد جميعًا بكل الأوقات سواء الجيدة أو السيئة".
وأوضح سامباولي "صحيح أن المباراة الأولى كانت مهمة ولم نحقق بها الفوز، لكن اللقاء الثاني أكثر أهمية، لقد تدربنا بشكل قوي والآن علينا تقديم ذلك في الملعب، نحن مركزن تمامًا ولا يوجد غضب بالفريق".
واختتم سامباولي تصريحاته بالقول "بكل تأكيد، منتخب كرواتيا يمتلك خطة خاصة بهم ولكنهم سيحافظون على سرعتهم في المرتدات، نحن نتحدث عن جيل كراوتي أحترمهم كثيرًا، وبكل تأكيد ستكون مباراة صعبة ونأمل بتحقيق الفوز".
وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن آيسلندا والأرجنتين، بينما تتذيل نيجيريا الترتيب بلا رصيد من النقاط.