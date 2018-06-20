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الرئيسية | رياضة | السلطات الإيرانية تسمح للنساء بدخول الملاعب

السلطات الإيرانية تسمح للنساء بدخول الملاعب

السلطات الإيرانية تسمح للنساء بدخول الملاعب
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:43

قررت السلطات الإيرانية فتح أكبر ملعب لكرة القدم في طهران أمام آلاف النساء والرجال لأول مرة منذ الثورة الإسلامية في 1979 مع احتدام حمى كأس العالم لكرة القدم في إيران.

وجاء قرار فتح "ستاد ازادي"، الذي يتسع لنحو 100 ألف شخص في العاصمة الإيرانية، لعرض مباراة إيران ضد إسبانيا مباشرة على شاشات كبيرة.

وكان من المقرر أن تعرض مباراة إيران مع المغرب مباشرة في ملاعب كرة القدم والحدائق العامة، إلا أن السلطات ألغت جميع العروض العلنية المقررة قبل ساعات من بدء المباراة؛ ما أجبر المشجعين على التوجه إلى صالات السينما لمشاهدتها.

وجاء التغيير في قرار مجلس بلدية طهران بعد خروج عشرات الآلاف، من بينهم العديد من النساء، إلى شوارع العاصمة في احتفال نادر بعد فوز منتخبهم على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء.

وتم طرح أكثر من عشرة آلاف تذكرة للبيع لمشاهدة عرض مباراة اليوم الأربعاء بسعر أقل من 2 يورو. وقد تم شراؤها جميعاً.

وقالت عضو البرلمان طيبة سيفوشي، التي تقوم بحملة منذ فترة للسماح للنساء بمشاهدة المباريات مباشرة في الملاعب، إنها تأمل في أن يمهد القرار الطريق لتغيير أوسع في السياسة.

وصرحت لوكالة "اسنا الطلابية" قائلة: "فور أن يظهر المشجعون احترامهم للقوانين، نأمل في أن يكون من الممكن عرض مباراة إيران والبرتغال في الملعب نفسه (الاثنين المقبل)، وسيكون ذلك مؤشرا على بدء مشاهدة العائلات للمباريات التي تجري في ازادي".

ويعارض العديد من رجال الدين الإيرانيين حضور النساء لمباريات كرة القدم، ويقولون إنه يجب حمايتهن من تلك الأجواء الرجالية، إلا أن ذلك يلقى انتقادات من مختلف الأطياف السياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حمزة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:13
هنيىا لمنتخبنا بهدا الاداء الرائع امام منتخب برتغال وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوة، لحسين خرجة قائد منتخب المغرب سابقا، لحضور مباراة أسود الأطلس والبرتغال، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا. تحياتي للمنتخب المغربي

وجاءت هذه الدعوة نظرًا للمشوار الرائع الذي قدمه خرجة مع الأسود منذ عام 2003 وحتى 2015.
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2 - فؤاد اكديد تنغير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:47
حشومة تغلبنا دولة مازالة كاتناقش حرية السيدة المرأة في مسائل جد جد جد جد عادية .
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