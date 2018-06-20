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الرئيسية | رياضة | درار: التحكيم كان سيئا في مباراة البرتغال

درار: التحكيم كان سيئا في مباراة البرتغال

درار: التحكيم كان سيئا في مباراة البرتغال
محمد أمين متبار من موسكو*
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:08

أوضح نبيل درار، مدافع المنتخب المغربي، أن الفريق الوطني عاش فترة صعبة بعد الخسارة أمام البرتغال والإقصاء رسميا من نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن الجميع تأثر بهذا الإخفاق، "لكن الكل راض عن الأداء الجيد الذي ظهرنا به اليوم أمام بطل أوروبا".

وأضاف درار في تصريحات له عقب نهاية المباراة أنه يحس بما يشعر به الجمهور المغربي عامة، وكذا الفئة التي تحملت عناء السفر إلى روسيا لدعم المنتخب، مشيرا إلى أن التجربة خانت الفريق الوطني أمام منتخب من حجم البرتغال بوجود نجم عالمي بقيمة كريستيانو رونالدو.

وتساءل درار عن دور تقنية الفيديو في مباراة البرتغال، مردفا "الحكم لم يعلن عن خطأ سبق هدف رونالدو، الدفع كان واضحا، ربما هذه القتنية لم تحدث لخدمة جميع الفرق بشكل متساو، وأنا ضد هذه التقنية بالأساس".

واعتبر درار أن الانطلاقة السيئة أمام إيران أسهمت بدورها في تضاؤل حظوظ الفريق الوطني في التأهل، بعد أن كان الجميع يعول على هزم إيران في اللقاء الأول، ثم مناقشة بقية المباريات بذكاء، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تعي أن مباراة البرتغال ستكون أصعب بكثير من مواجهة إيران.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حكم الفيفا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:16
طبعا هدا معروف التحكيم في كأس العالم للمنتخبات المعروفة
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11
2 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:17
لتبرير الاقصاء نلجأ دائما لمثل هذه الأساليب
التحكيم او أرضية الملعب أو الأكل او ....
المدرب قال انه يشك في هذف البرتغال
يجب اعادة النظر في المنتخب الوطني وكفى التصريحات
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-12
3 - جمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:19
ماشي مشكل برافو عليكم كنتم رجال وبرافو رونار رغم الهزيمة أداء أكثر من رائع وتحية خاصة لأمرابط.
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9
4 - mehdi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:23
وكالعادة التحكيم يكرس التمييز والعنصرية بدفع المغرب خارج البطولة بعدم احتساب 3 ركلات جزاء ولإيران برفض هدف صحيح .
الى متى يا عرب ستلهفون وراء الغرب متى ستنسحبون من الفيفا وتكوين بطولة كأس عالم خاصة بكم عرب × عرب وكل مره تنظمها دولة وبيعوا حقوق النقل وادعموا بعضكم البعض عوض مساعدة الغرب في الثراء ... لاتنتظروا عربا في المراكز الأولى على الغربيين وشكرا .
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4
5 - hicham الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:24
المؤامرات على المنتخبات العربية متجذرة في كأس العالم من زمان و لكن المهم هو حب الجمهور للاعبين ولاد البلاد و لي كيموتو على درابو . ألف تحية و القادم أحسن إن شاء الله
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2
6 - لا داعي للبكاء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:26
كل التعاليق حول المباراة لا تجدي نفعا سؤال للاعبين هل تم تيجيا هدف و رفصه ااحكم؟ طبعا لا لدلك انسوا كل شي و فرحونا بالفوز على اسبانيا حفاظا على كرتمة الشعب المغربي.
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0
7 - مدرب البرتغال اعترف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:27
البرتغال صوتت لأمريكا و الحكم أمريكي و الخطأ و البيلانتي الغير محسوب واضح لكن تقنية الفيديو ليست ضد أمريكا...أحسنتم صنعا لعبتم بنفس و شكرا كثيرا و استمرو هكذا أمام الإسبان من فضلكم لا تقاعس و انشاء الله سنسجعكم في إقصائيات أمم افريقيا في سبتمبر
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5
8 - rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:28
شماعة التحكيم تعود من جديد.......
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9 - hicham الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:30
الحكم الامريكي كان متحيز للبرتغال سؤال لمادا تقنية var تستعمل فقط ضد دول العالم ثالت
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10 - MOHA الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:33
يجب الحفاظ على الفريق مع تقوية الجبهة الهجومية
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3
11 - Free Man الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:33
بهزيمتين و بصفر اهداف و اول فريق يغادر المونديال.
كفى بكاء و نواحا و تبريرا للفشل.
العبرة بالخواتيم و كل الفرق القوية تكون ضعيفة في اول البطولة الارجنتين تعادلت مع اسلندا و المانيا تعادلت مع المكسيك.
هل وصلت الانهزامية بالمغاربة الى هذه الدرجة حتى نعتبر الخسارة مفخرة.
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-3
12 - footeux الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:36
Regardez le match juste avant le corner y avait hors-jeu regardez si vous avez un enregistrement
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2
13 - وجدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:38
شكرا لكم يا رجال لانكم اعدتم الاعتبار لكرة القدم المغربية. المغرب بدون عاطفة يستحق الست نقاط من المبارتين.لا اعرف ما السبب؟هل السداجة التكتيكية. او قلة التجربة ام ماذا. يمكنني ان اقول بغض النظر عن أنني مغربي ان المغرب يستحق ان يبلغ المربع الدهبي لهده الكاس
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3
14 - wood الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:39
ما يثير الانتباه هو ان الفريق الوطني يعكس حقيقة واقع البلد ، فهو يضم لاعبين اتت بهم القدرة الإلهية فقط و لا شيء أخر ، فكما يقول المثل العربي فاقد الشيء لا يعطيه ، فهم يلعبون بكل ما أوتوا من قوة و جهد لكن يفتقدون لما هو أهم و هو المهارة الكروية ، فالفائز و المتنتصر في النهاية هو الذي يسجل الاهداف و ليس الذي يحتفظ بالكرة اطول مدة أو الذي يهاجم أكثر و غيرها من الأمور . فحتما بلد ينخره الفساد و المحسوبية و الزبونية و السنطيحة لا يمكن ان يكون له فريق يضاهي الدول الأخرى !!!
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0
15 - مروكي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:44
من فضلكم لا تلبسو اللون الاخضر مرة اخرى انه لون النحس لكم.
كل المرة كنتم تربحو لن تكونو تلبسو الاخضر. بالتوفيق والله معكم ضد الفريق الاسبانى.
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0
16 - تعليق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:47
التحكيم ليس سئ بل كارتي رغما الكاميرا لايزال التحكيم عدو كرة القدم
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17 - ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:49
félicitation à notre aimable équipe, vous avez très bien joué tout le monde le dit,vous méritez notre amour et estime.que Dieu vous garde .
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18 - fasi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:51
حظ سعيد للمنخب الوطني رغم الإقصاء المهم هو الروح القتالية للفريق في إنتظار ما هو أفضل سوف تكون هناك مفاجآت في باقي في باقي مباريات كأس العالم أتمنى فوز بلجيكا بهذه الكأس
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19 - جيهان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:51
اعتقدنا ان تقنية الفيديو ستنصف جميع الفرق وستحد من اخطاء الحكام لكن تبين ان هذه التقنية ستخدم سوى الفرق الكبرى
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20 - مبارة مغشوشة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:53
ضربة جزاء واضحة لبوطيب وبشهادة الإعلام الإيطالي
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