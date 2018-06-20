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كُتّاب وآراء
درار: التحكيم كان سيئا في مباراة البرتغال
أوضح نبيل درار، مدافع المنتخب المغربي، أن الفريق الوطني عاش فترة صعبة بعد الخسارة أمام البرتغال والإقصاء رسميا من نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن الجميع تأثر بهذا الإخفاق، "لكن الكل راض عن الأداء الجيد الذي ظهرنا به اليوم أمام بطل أوروبا".
وأضاف درار في تصريحات له عقب نهاية المباراة أنه يحس بما يشعر به الجمهور المغربي عامة، وكذا الفئة التي تحملت عناء السفر إلى روسيا لدعم المنتخب، مشيرا إلى أن التجربة خانت الفريق الوطني أمام منتخب من حجم البرتغال بوجود نجم عالمي بقيمة كريستيانو رونالدو.
وتساءل درار عن دور تقنية الفيديو في مباراة البرتغال، مردفا "الحكم لم يعلن عن خطأ سبق هدف رونالدو، الدفع كان واضحا، ربما هذه القتنية لم تحدث لخدمة جميع الفرق بشكل متساو، وأنا ضد هذه التقنية بالأساس".
واعتبر درار أن الانطلاقة السيئة أمام إيران أسهمت بدورها في تضاؤل حظوظ الفريق الوطني في التأهل، بعد أن كان الجميع يعول على هزم إيران في اللقاء الأول، ثم مناقشة بقية المباريات بذكاء، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تعي أن مباراة البرتغال ستكون أصعب بكثير من مواجهة إيران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
التحكيم او أرضية الملعب أو الأكل او ....
المدرب قال انه يشك في هذف البرتغال
يجب اعادة النظر في المنتخب الوطني وكفى التصريحات
الى متى يا عرب ستلهفون وراء الغرب متى ستنسحبون من الفيفا وتكوين بطولة كأس عالم خاصة بكم عرب × عرب وكل مره تنظمها دولة وبيعوا حقوق النقل وادعموا بعضكم البعض عوض مساعدة الغرب في الثراء ... لاتنتظروا عربا في المراكز الأولى على الغربيين وشكرا .
كفى بكاء و نواحا و تبريرا للفشل.
العبرة بالخواتيم و كل الفرق القوية تكون ضعيفة في اول البطولة الارجنتين تعادلت مع اسلندا و المانيا تعادلت مع المكسيك.
هل وصلت الانهزامية بالمغاربة الى هذه الدرجة حتى نعتبر الخسارة مفخرة.
كل المرة كنتم تربحو لن تكونو تلبسو الاخضر. بالتوفيق والله معكم ضد الفريق الاسبانى.