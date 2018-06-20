درار: التحكيم كان سيئا في مباراة البرتغال

محمد أمين متبار من موسكو*

أوضح نبيل درار، مدافع المنتخب المغربي، أن الفريق الوطني عاش فترة صعبة بعد الخسارة أمام البرتغال والإقصاء رسميا من نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن الجميع تأثر بهذا الإخفاق، "لكن الكل راض عن الأداء الجيد الذي ظهرنا به اليوم أمام بطل أوروبا".

وأضاف درار في تصريحات له عقب نهاية المباراة أنه يحس بما يشعر به الجمهور المغربي عامة، وكذا الفئة التي تحملت عناء السفر إلى روسيا لدعم المنتخب، مشيرا إلى أن التجربة خانت الفريق الوطني أمام منتخب من حجم البرتغال بوجود نجم عالمي بقيمة كريستيانو رونالدو.

وتساءل درار عن دور تقنية الفيديو في مباراة البرتغال، مردفا "الحكم لم يعلن عن خطأ سبق هدف رونالدو، الدفع كان واضحا، ربما هذه القتنية لم تحدث لخدمة جميع الفرق بشكل متساو، وأنا ضد هذه التقنية بالأساس".

واعتبر درار أن الانطلاقة السيئة أمام إيران أسهمت بدورها في تضاؤل حظوظ الفريق الوطني في التأهل، بعد أن كان الجميع يعول على هزم إيران في اللقاء الأول، ثم مناقشة بقية المباريات بذكاء، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تعي أن مباراة البرتغال ستكون أصعب بكثير من مواجهة إيران.

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