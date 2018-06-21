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كُتّاب وآراء
صلاح ينفي التهديد بترك معسكر منتخب مصر
نفى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الشائعات التي ترددت عن دخوله في أزمة عنيفة مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري والتهديد بترك معسكر الفريق في بطولة كأس العالم بروسيا.
وودع المنتخب المصري (الفراعنة) المونديال مبكرا برفقة المنتخب السعودي، عقب خسارته أمام أوروجواي صفر / 1 ثم أمام روسيا 1 / 3 في أولى مباراتيه بالمجموعة الأولى في البطولة.
وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأربعاء "الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه".
كانت أخبار انتشرت حول دخول صلاح في أزمة مع مسؤولي اتحاد الكرة وجهاز المنتخب بعد الخسارة أمام روسيا، والتهديد بترك معسكر الفراعنة وعدم خوض مباراة الفريق أمام السعودية في ختام مباريات الفريق بكأس العالم يوم الاثنين المقبل.