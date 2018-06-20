أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي"

هسبريس من الرباط

أذهل اللاعب المغربي الدولي نور الدين أمرابط الكثيرين بصموده وقتاليته داخل الملعب في مباراة اليوم أمام البرتغال برسم منافسات المونديال.

وظهر أمرابط بمستوى رائع أشاد به مراقبون ومحللون رياضيون اعتبروه أحد نجوم المقابلة التي خسرها "الأسود" بهدف واحد أفضى إلى إقصاء المنتخب من كأس العالم.

زفي لقطات معبرة بدا أمرابط وهو يلقي بالخوذة الطبية التي كان يضعها على رأسه بعد الارتطام الذي تعرض له في مقابلة إيران، ليستأنف المباراة بكل ما أوتي من قوة، "يخيط" الملعب يسارا ويمنة دون تعب ولا كلل.

وراج أن أمرابط قال للطاقم التقني الذي كان يتحفظ على مشاركته في مواجهة البرتغال خشية تعرضه لخطر بعد إصابته القوية في المباراة السابقة: "خليوني نشارك في ماتش البرتغال، وإذا مت تهلاو لي فأولادي ومراتي وأمي هما اللي عندي".