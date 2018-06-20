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الرئيسية | رياضة | أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي"

أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي"

أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:15

أذهل اللاعب المغربي الدولي نور الدين أمرابط الكثيرين بصموده وقتاليته داخل الملعب في مباراة اليوم أمام البرتغال برسم منافسات المونديال.

وظهر أمرابط بمستوى رائع أشاد به مراقبون ومحللون رياضيون اعتبروه أحد نجوم المقابلة التي خسرها "الأسود" بهدف واحد أفضى إلى إقصاء المنتخب من كأس العالم.

زفي لقطات معبرة بدا أمرابط وهو يلقي بالخوذة الطبية التي كان يضعها على رأسه بعد الارتطام الذي تعرض له في مقابلة إيران، ليستأنف المباراة بكل ما أوتي من قوة، "يخيط" الملعب يسارا ويمنة دون تعب ولا كلل.

وراج أن أمرابط قال للطاقم التقني الذي كان يتحفظ على مشاركته في مواجهة البرتغال خشية تعرضه لخطر بعد إصابته القوية في المباراة السابقة: "خليوني نشارك في ماتش البرتغال، وإذا مت تهلاو لي فأولادي ومراتي وأمي هما اللي عندي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - يسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:32
اله يعطيه العز ليه و لميمتو و اخليلو وليداتو...فخر المغاربة...الله يحفظك محم فخورون بك...
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480
2 - hajar الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:32
الله يخليهم ليك و يخليك ليهم انشاء الله
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371
3 - hamouda el fatri الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:32
الحمدلله انه بخير، وخى ما ربحناش، فتاخرنا بلعبكم، و كا نتمنا نشوف الغيرة لي بينها امرابط الليوم فاي مغربي، من A تال Z
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297
4 - متتبعة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:33
الله يخليهم ليك والله يخليك ليهم والله يحفظك وينجيك
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204
5 - يونس السلفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:33
حفظك الله يا أمرابط
وحفظ لك أهلك أجمعين
صحتك أفضل إلينا من كؤوس الدنيا
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202
6 - أمين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:33
الرووح الوطنية موجود عن الاعب نورالدين مرابط ما شاء لله بالتزفيق له في مسيرته الرياضية ...
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171
7 - محسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:33
هاد السيد بزاف والله احسن واحد شفنا فهاد المونديال
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173
8 - Yoz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:34
خونا طلع رجوولة....كون عندنا زوج بحالو كون مشينا بعيييد
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149
9 - اللبار محسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:34
أول واحد كانشووفوا يستاااهل وسااام ملكي !!يستاااهل هدا هو حب الوطن!!!! صحا برااسووا بااش يهز الرااية دالمغرب !!و يفرح 40 مليون مغربي !!!
بسبب العنصرية و الحقد و الكراهية من طرف حكام المباراتين (الله ياخود فيهم الحق..) كلهـا أخلاق عبِّروا عنها و يتسمون بها حثلات البشر .. و للآسف.. فاليـوم لم نعد نستـوعب معنى الهزيمة و الفشل و الإخفاق و تقبلـناها بصدى رحب ..كي ننهـض من جديد نحو قلب الأمــور .. نحو الأفضل إنشاء الله ماتفقصووش خصوصاا بنت معطى الله✌ هادي هي الكرة !! ففي الأول و الأَخير نبقى كلنا يد بيد كلنا مغاربة خوت.. ضد كل من يكرهنا! #اللبار.م
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140
10 - Radio-Canada الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:34
اجيو قولوها للمغاربة لي كاقولو المغاربة ديال اوروبا مافيهمش النفس، ديما متشائمون
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150
11 - خليلوفيتش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:34
الله إ يرزقك الصحة و العافية و يخليك لميمتك و وليداتك و مراتك حتى تكبرهم على طاعة الله و الوالدين تحية خاصة لمرابط على قتاليته
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111
12 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:35
خويا لمرابط مرضي الوالدين ما عمرو ما يخاف ولا يخيب كنت رجل المبارة بلامنازع جلت الميدان طولا وعرضا بلا كلل ولا ملل انت وباقي رفاقك
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102
13 - عامر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:35
حفضك الله واسرتك انتا قدوتي يا مرابط
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81
14 - hassan الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:36
لاعب علاش تعول متكامل .شاااابو
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82
15 - جواد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:36
الله يخليك لميمتك ولوليداتك اخويا مرابط نتى اهم من اي مبارة
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77
16 - غير دايز الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:36
الله ابا امرابط،الله أطول في عمرك و يخلي لك اوليداتك و عائلتك و يخليك لهم ،اما الا مشيت عليهم ما كاين لي يسول فيهم و لو بكأس ديال الماء...
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58
17 - بديع مين مراكش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:36
ألله يحفضك ياخويا يخلي ليك وايديك
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49
18 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:37
الله يحفظ كون وقعات ليك شي حاجة....كون ولادك تشردو...المغاربة والله لا عقلو عليك...شوف لاعبين ديال السيعينات والثمانينات....الله يخلي ليك صحتك أما هادوك المسؤولين كل كايضرب على عرامو......لاعب دولي سابق.
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47
19 - bnt lf9ih bnsalah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:37
الله يحفظك لوليداتك ولميمتك ويخليك للمغاربة كاملين
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48
20 - bnt lf9ih bnsalah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:37
الله يحفظك لوليداتك ولميمتك ويخليك للمغاربة كاملين
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42
21 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:37
شكرا لكم جميعا كنت في المستوي القتالية نفتخر بكم ياشجعان الاطلس
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52
22 - massin الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:37
إبن مدينة الحسيمة أعطى اليوم درسا لكل من يتطاول على وطنية الريفيين ! لعب بغرينتا عالية و حرث الملعب طولا و عرضا ما شاء الله عليه
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69
23 - مصطفى الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:38
اذرفت دموعي يا من تستحق لقب الاسد عن جدارة و استحقاق
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68
24 - القرشي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:38
هذا هو نموذج الريفي الحر الذي يعشق بلده
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61
25 - aziz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:39
إن الأسد لا يخاف من حكة في رأسه وبلا مجاملة إنك غضنفر وكنت اليوم زعيما للأسود حماك الله وشكرا لك ولأصدقائك في الفريق
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51
26 - كاعي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:39
شهامة و نفس قوية لكن للاسف مكاينش معامن
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36
27 - بارة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:39
تحية تقدير واحترام لهدا البطل على روحه الوطنية والرياضية فعلا هو نجم اللقاء رغم ان زملائه لم يقصروا ابدا وكانت المباراة مغربية 100% غير الحظ لم يحالفنا في الفوز على فريق قوي ويهابه الجميع لكن الروح الوطنية والعزيمة والارادة في الفوز كانت لنا بلا منازع فتحية مجددا للمرابط الله يحفظو ويحفظ له امه واهله
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44
28 - mosi. الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:40
الله اخويا امرابط جبتيلي البكيا اخويا..الله يطول لنا فعمرك و يخليك لمالين دارك و ايخليك ليهوم...رغم الخسارة اليوم الا اننا شعرنا بالفخر و السعادة لأنكم كنتم كتيبة من المقاتلين و أنت كنت الفارس المقدام طيلة المقابلة...اطال الله في عمرك يا أسد.
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37
29 - White Raven الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:40
كل المغاربة فداك يا نورالدين، الكل يشهد على روحك القتالية، في الحقيقة كانت مقابلة جيدة.حظ سعيد لجميع اللا عبين المغاربة.
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34
30 - atika الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:40
الله احفظك ليهم كنت أسد بمعنى الكلمة
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29
31 - جمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:41
رجل بمعنى الكلمة أبان عن روح قتالية غير عادية تحية لك مني أخي الغالي.
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30
32 - حكيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:42
وطن تنكر للمناضلين ولابناء الشهداء والمجاهدين من اجل ان ينعم المغرب بالحرية ، لا اعتقد انه سيتذكر لاعبا قضى حياته من اجل رفع رايته في مباراة كرة قدم
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14
33 - مراد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:42
هذا إسمه تهور ومخاطرة بالصحة وبالحياة. الطاقم الطبي والمدرب هم المسؤولون والاعب لا يجب أن يعارض قرارات هاذين الجهازين خصوصا وأنهم كانوا متحفضون على مشاركة أمرابط في مباراة اليوم.
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-24
34 - Midelti الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:42
المقابلة التي جمعت بين المنتخب المغربي و نضيره البرتغالي كانت في المستوى الا ان الحض لم يكون إلى جانب المنتخب المغربي. وتحية إلى الاعب امرابط الغيور على تمزرت.
ازول
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19
35 - Oumyasmine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:43
الله يحفظك ليهم أخويا. والله الى جبتي لينا الدموع بالروح القتالية اللي عندك. الله يشافيك ويعافيك وبطول العمر ان شاء الله تفرحنا وتفرح الشعب المغربي.
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19
36 - AZIZ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:43
UN GRAND JOUEUR MERCI POUR TA PRESTATION LORS DE CES DEUX MATCHS
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16
37 - sellam الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:44
ابدعت وجاهدت وسط الملعب وشكرا للمنتخب بعد ما قمتم باحسن عرض رياضي رغم الخساره
اتمنا ان تحافظوا على هاده النخبه لان لها مستقبل
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14
38 - اجدبك الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:45
الموت يا اخي بيد الله؛ أعمارنا ببده؛ كنت شجاعا وفحلا وبطلا، جميع المواصفات للاعب كبير؛ حظيت باحترام جميع المغاربة؛ تبارك الله عليك؛ اظن ان اسهمك طلعت في هاته المقابلة ويطول العمر ان شاء الله..
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12
39 - مغربية وافتخر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:45
نحن نفتخر بأسودنا وأبطالنا بعد أدائهم الراقي في مباراة اليوم و الروح القتالية العالية التي ابانوا عنها نتمنى لهم التوفيق في محافل كروية اخرى. ان شاء الله امرابط سيكون بخير الله يحفظو لأولاده وميمتو ....Vive le maroc
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14
40 - meme الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:45
غي جي و موت اسي امرابط الله يحفظك لميمتك و ليداتك اللاعب الذي كان يلعب مع المانيا كرة الرقبي تضرب لراسه و غيب لمدة و استفاق بعد ذلك لا تخف ان الله معك
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10
41 - سوسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:46
الله يرضى عليك واكيد أن امك راضية عليك وحنا في المغرب راضيين عليك بعدما امتعتنا خلال مقابلة المغرب البرتغال الله يحفظك
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12
42 - عريشي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:46
الله يطولك في العمر خروجتي راجل.
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12
43 - Abdellah baroudi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:47
تمنيت لو ان كل المسؤولين مثل امرابط(موغريب) والله هدا البلد سيصبح مثل المانيا....ولكن المسؤولين في المغرب دايرين بحال بوحدوز....
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-6
44 - شوف تشوف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:49
قوة العرب في إتحادهم وعندما صاموا وفرحوا بالعيد أجمعين لم تكتمل فرحتهم وخرجوا مبكرا من منافسات المونديال نتمنى من الفريق الوطني السينيغالي أن يحفظ لنا ما تبقى من دماثة وجه القارة الأفريقية بأكملها ويصمد ويتابع مشوار المنافسة كي لا يودع هو كذالك مبكرا ويتأهل على الأقل للدور الثاني تشجيعاتنا لكم مستمرة بالتوفيق إنشاء الله ولا شيئ مستحيل على المستديرة .
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6
45 - سليم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:50
لن تموتالا بادن الواحد الاحد يا السيد لمرابط لان لك شعب يحبك ويدعو لك والمغاربة ناس يعرفون الصالح من الطالح ولا ينسوا من عمل عملا صالحا لفاءدتهم. ونطلبب من الله ان يبعد عنك كل مكروه. لا تخف ان الاعمار بيد الله .
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6
46 - ما شاء الله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:50
حفظه الله لعاءلته وأكثر امثاله.هو اعز لنا من كأس العالم باكمله . ما شاء ألله على هذا الشاب من خيرة الشباب المغربي الغيور عن وطنه نتمناه قدوة لشبابنا الذي اصبح يضيع حياته في كل ما يخربه ويخرب وطنه.
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7
47 - hicham الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:50
الله بنصرك ويحفظك ويحفظ ولادك و والدتك من كل شر وعين و أذى شرفت بلدك ورفعت رأسنا بقتاليتك كنت اسد بحق بارك الله فيك اخي نحبك من كل قلوبنا ليت كان كل الفريق بنفس درجة قتاليتك مع ان الكل تقاتل الا انك اعطيت درسا كبيرا .لك مني احلى سلام وشكر ليتك كنت في 20من العمر لتبقى في المنتخب ونربح اسد بحق ⛤♔
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6
48 - الخطابي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:51
هذا احد حفده عبد الكريم الخطابي اللي يلصق بهم تهم خيانه الوطن والغريب في الامر ان جل ابطال العالم في فنون القتال الهولانديين دوو الأصول المغربيه يصرون على المشاركه باسم المغرب ويحملون رايته ومعظمهم الم نقل جلهم لا يتحدث ألعربيه وبالكاد يعرفون المغرب لكن الوطنية في الدم تورث فالجينات هذو هما الريافه الاقحاح لكن ملي كتهضر على حقك ومكترضاش الدل تحول لخائن ويعدبك في السجون من يدعي الوطنية وهم خفده الخونه وأذناب الاستعمار الفرنسي
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13
49 - ramssiss الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:51
كنت رجل رحم الاه لكرش لولدتك نتمنئ لك كل التوفيق في كل متمنياتك
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7
50 - قصة اليوم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:52
سلينا من كرة القدم.
الان مشاكل اخرى تنتظرنا اهمها التعليم ومن خلال التعاليق زوار هسبريس اخطاء بالجملة وفي العربية واضف الى ذلك البنية التحتية و البيئة ونحن في فصل استقبال السياح وزيد وزيد........
وكيف نفكر من تقليص الجريمة وليس القضاء عليها لان الامور متشابكة ومعقدة.
اوا فكروا معي هذه هي اهم اعمدة الدولة ولا اريد ان ادخل في تفاصيل اخرى لانها مرتبطة رؤوس اموال ومستثمرين تتعلق بارادتهم.
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1
51 - hind Paris الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:53
فخورين مل الفخر مهما كانت النتيجة مخيبة الآمل كنا في المستوى الحمد لله وهذا فخر واعتزاز للشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
اتمنى الشفاء العاجل إلى الاعب لمرابط
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5
52 - ابن سوس المغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:54
الله أكبر أغررت عيوني بالدموع حفظك الله يا ابن المغرب امرابط انت اسد و سا تبقى اسد مهما صار يا تظل في قلوب المغاربة شكراً لك و لكل اعضاء المنتخب الوطني تحية لكم وأن شاء الله القادم احسن بالعزيمة و العمل سا يعود منتخبنا الوطني يجيب ان ننسى المونديال و نحضر لكأس افريقيا
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5
53 - Burger! الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:55
Super trots op deze man! De rest heeft ook zijn best gedaan, ondanks de nederlaag. #Unfair football
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3
54 - عزوز الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:58
أسد بكل المقاييس و وطنية عالية.
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8
55 - akram الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:58
هدا لي خصو وسام ..............
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10
56 - Yassine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:58
صراحة اللهً يحفظكم لغبتو ماتش مزيان وخا ما سعدناش الحض المهم عدن equipe نخليوهم مجموعين وتنزيد عناصر اخر والله المعين. Good luck team
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5
57 - كرة منحوسة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:01
ههههههه ضحكتوني والله. كرة منحوسة
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-16
58 - مدريد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:07
امرابط اللاعب المقاتل محبوب المغاربة الله شافيه و عافيه لاعب متواضع ،وتحسرت كثيرا على كيف المنتخب المغربي روض ايران والبرتغال و لم يوفق .المهم ربحنا منتخب منافس انشاء الله الفوز بكاس افريقيا 2019
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1
59 - hafid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:08
الله احفظك من العين بارك الله فيك وعلى جميع اهلك.
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1
60 - Youssef zourki الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:11
ولله ثم والله رجل ونعم الرجولة حفظك الله ورعاك يكفينا عزيمتكم وقتاليتكم في الملعب مع قليل من الحظ كدتم أن تكونوا في الدور الموالي ولاكن للأسف وشكرا جزيلا لكم على هذا الأداء الرائع
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1
61 - fadil الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:11
الله يخليك لامك واوولادك والمغاربة الاحرار فخورين بوطنيتك.
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1
62 - الحكم زيرو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:11
الحكم أمريكي مسيس ولم يحتسب ضربة جزاء لبوطيب
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1
63 - yahyati layachi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:13
حفظك الله ورعاك يكفيك الفخر والاعتزاز . أقول ان أهل Huizen وغير ها لفخورون بك. Wij zijn allemaal trots op jouw.
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1
64 - Reda الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:14
ايوا حتى بوهندا كان كيتسارا في الملعب و مودر ...
تحية كبيرة المرابط صراحة لو كل اللاعبين لعبوا مثل امرابط وقاتلوا لفزنا ...لكن ما عندنا ما نديروا هذ الشئ اللي عطا الله...
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2
65 - رشيدوفيتش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:16
الله يشافيك .ويطيل في عمرك وعمر زوجتك ووالدتك ِرغم كل هذا العطاى والتفاني.فان الفيفا تمنح جاىزه احسن لاعب لرونالدو.قمه التحيز.
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1
66 - برهان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:16
حفظك الله أخي لمرابط وابقاك لاسرتك كنت أحسن لاعب في الميدان تستحق كل التنويه
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67 - سامي شفشاون الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:21
وعزة الله شرعت اتفحص التعاليق الواحد تلو الاخر ودون فصد شرعت ابكي فالعزة لابناء هذا الوطن لتلاحمهم في السرء و الضراء وتحية من الاعماق للبطل نورالدين امرابط لوطنيته الخالصة واقول له لقد كنت ورفاقك رجال والله لايهمنا شئ المهم انكم امتعتمونا وصحتك ايها البطل بالدنيا كلها الله يخليك لينا ولاسرتك الكريمة تستهال تمثال وليس وسام فقط شكرا لك ولرفاقك انتم مفخرة لنا واصلو ومتعك الله بصحة جيدة امين لقاؤنا كاس افريقيا انشاء الله
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68 - rachif الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:24
bravo lamrabet. on va ganyer le mundial quand on aura 11 joueurs comme lamrabet. BRAVO
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69 - Brahim Ouikene الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:24
حفظك االله لعائلتك ياسد واني اعتبرك رجل شهم ورجل المبارة
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70 - أنس لبرارتي التازي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:30
حقا انه رائع ،مبدع و فنان محارب و مقاتل. عطاء و سخاء بلا حدود، حبه للوطن يسكن جوارحه. أرفع له القبعة. يستحق أكثر من جائزة ،رجل المقابلة ملك قلوب الملايين من المغاربة.يستحق ان يكون حفيدا لعبد الكريم الخطابي عن جدارة
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71 - zemmouri الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:30
رغم هويمة فاننا خرجنا بقناعة واحدة ان النقابلة كانت في معضمها بصالح المغرب
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72 - MBAREk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:31
حفظك الله ورعاك الأخ لمرابط نعم الرجل أنت والله كنت أسدآ بصح الله يخليك لوليداتك ووالدتك ويترباو. في عزك يا رب والله يكثر من أمثالك وتستهل وسام ملكي والله وشكرآ للفريق الوطني العز
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73 - المغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:32
انت المغربي انت المغربي اكثر منا.كنت نعم المحارب و المقاتل قمت بالواجب على أحسن وجه. انت و زوجتك و أبناءك و والديك و عائلتك الصغيرة و الكبيرة فوق رؤوسنا.عافاك الله و شافاك و حفظك من كل مكروه.
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74 - القضاوي عبد الرحمان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:34
راجل من رجال المغرب اسد تبارك الله
الله يحفضك الوالديك
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75 - mode الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:36
حفضك الله من كل مكروه . الهم ارزقه الصحة والعافية
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76 - خفيف الشعور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:42
حسبي الله و نعم الوكيل..لم أتمالك نفسي حين قرأت تصريحه و بدأت أبكي..لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا النموذج من اللاعبين و الله لو قلتَ له ستذهب إلى الصحراء لتدافع عنها لما ترَدَّدَ و لو ثانية..فنعم الرجل الخلوق
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77 - Benkhaddah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:44
Je suis fière de notre équipe nationale
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78 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:47
حدثني عن الوطنية احدثك عن لاعبين ولدو في دول اوروبية و عاشوا فيها و حينما مثلوا ألوان بلدهم الأم قاتلوا و أثبتو للعالم أن الوطنية لا تحتاج ان تكبر وتعيش في وطنك بل ان يعيش الوطن في روحك وقلبك
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79 - جبهة الرياضة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:47
تحية مغربية من امرابط المغربي الحر الذي يتفانى ويضحي بحياته من أجل الوطن أتمنى أن يصاب الوزراء ورؤساء الجماعات والقيادات وكل المسؤولين المغاربة بعدوى حب للوطن امرابط هو خدام الدولة الحقيقي.
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