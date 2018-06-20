24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
- برمجة "موازين" تسعى إلى إرضاء جميع الأذواق
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (120)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (111)
- رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال - (104)
- بنعطية: مقربون من المنتخب يشوشون على اللاعبين المغاربة - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي"
أذهل اللاعب المغربي الدولي نور الدين أمرابط الكثيرين بصموده وقتاليته داخل الملعب في مباراة اليوم أمام البرتغال برسم منافسات المونديال.
وظهر أمرابط بمستوى رائع أشاد به مراقبون ومحللون رياضيون اعتبروه أحد نجوم المقابلة التي خسرها "الأسود" بهدف واحد أفضى إلى إقصاء المنتخب من كأس العالم.
زفي لقطات معبرة بدا أمرابط وهو يلقي بالخوذة الطبية التي كان يضعها على رأسه بعد الارتطام الذي تعرض له في مقابلة إيران، ليستأنف المباراة بكل ما أوتي من قوة، "يخيط" الملعب يسارا ويمنة دون تعب ولا كلل.
وراج أن أمرابط قال للطاقم التقني الذي كان يتحفظ على مشاركته في مواجهة البرتغال خشية تعرضه لخطر بعد إصابته القوية في المباراة السابقة: "خليوني نشارك في ماتش البرتغال، وإذا مت تهلاو لي فأولادي ومراتي وأمي هما اللي عندي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
وحفظ لك أهلك أجمعين
صحتك أفضل إلينا من كؤوس الدنيا
بسبب العنصرية و الحقد و الكراهية من طرف حكام المباراتين (الله ياخود فيهم الحق..) كلهـا أخلاق عبِّروا عنها و يتسمون بها حثلات البشر .. و للآسف.. فاليـوم لم نعد نستـوعب معنى الهزيمة و الفشل و الإخفاق و تقبلـناها بصدى رحب ..كي ننهـض من جديد نحو قلب الأمــور .. نحو الأفضل إنشاء الله ماتفقصووش خصوصاا بنت معطى الله✌ هادي هي الكرة !! ففي الأول و الأَخير نبقى كلنا يد بيد كلنا مغاربة خوت.. ضد كل من يكرهنا! #اللبار.م
ازول
اتمنا ان تحافظوا على هاده النخبه لان لها مستقبل
الان مشاكل اخرى تنتظرنا اهمها التعليم ومن خلال التعاليق زوار هسبريس اخطاء بالجملة وفي العربية واضف الى ذلك البنية التحتية و البيئة ونحن في فصل استقبال السياح وزيد وزيد........
وكيف نفكر من تقليص الجريمة وليس القضاء عليها لان الامور متشابكة ومعقدة.
اوا فكروا معي هذه هي اهم اعمدة الدولة ولا اريد ان ادخل في تفاصيل اخرى لانها مرتبطة رؤوس اموال ومستثمرين تتعلق بارادتهم.
اتمنى الشفاء العاجل إلى الاعب لمرابط
تحية كبيرة المرابط صراحة لو كل اللاعبين لعبوا مثل امرابط وقاتلوا لفزنا ...لكن ما عندنا ما نديروا هذ الشئ اللي عطا الله...
الله يحفضك الوالديك