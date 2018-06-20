كاسياس وديل بيرو: المغاربة لا يستحقون الإقصاء.

هسبورت - عمر الشرايبي*

تفاعل الرأي العام الكروي العالمي بشكل كبير مع هزيمة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي، اليوم، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم، التي ترتب عنها إقصاء "الأسود" مبكرا من المنافسات، قبل خوض المواجهة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الإسباني.

الحارس الإسباني إيكر كاسياس، بطل العالم سنة 2010، عبر عن أسفه للطريقة التي أقصي بها المنتخب الوطني، إذ علق عبر "تغريدة" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول: "أعتقد أنه من غير المعقول ألا يتمكن المنتخب المغربي من الحصول ولو على نقطة واحدة من مباراتيه السابقتين.. ليس هذا فقط وإنما لم يتمكن من تسجيل ولو هدف واحد".

من جانبه، كان لأليساندرو ديل بييرو، نجم كرة القدم الإيطالية السابق، وبطل العالم سنة 2006 رفقة "الأزوري"، رأي مماثل، إذ استغرب بدوره مصير المنتخب المغربي، الذي وصفه بـ"القاسي"، مضيفا: "بداية بالخطأ الفادح أمام إيران، ثم عقوبة كريستيانو رونالدو في أول غفلة.. قدموا مباراتين قويتين..تنظيم جيد وأسلوب كروي جميل، لكن صفر نقطة، مع الأسف لا يستحقونها".

تبقى الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قدم مباراتين مميزتين أمام كل من إيران والبرتغال، إلا أن جزئيات بسيطة حسمت نتيجتيهما، إذ خرجت العناصر الوطنية بصفر نقطة من كليهما، وبالتالي خرج "الأسود" من حسابات بلوغ الدور الثاني، على غرار منتخبي مصر والسعودية في المجموعة الأولى من "المونديال".

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