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كُتّاب وآراء
المحمدي: أتمنى إهداء الفوز أمام إسبانيا للشعب
صرح حارس منتخب المغرب منير المحمدي بأن فريق "أسود الأطلس" سيخوض آخر مبارياته في مونديال روسيا 2018 أمام إسبانيا بدافع الفوز كـ"هدية" لجماهير البلد؛ وذلك رغم تأكد إقصائه من البطولة العالمية بعد الخسارة في المباراتين الأوليين أمام إيران والبرتغال بالنتيجة نفسها (1-0).
وأكد منير، حامي عرين فريق نومانسيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، أنه يشعر بحزن شديد لخسارة اليوم أمام البرتغال، معتبرا أنها نتيجة غير عادلة، كما أبدى شكواه من حكم اللقاء الذي يرى أنه أضر بفرص المنتخبين باتخاذه قرارات خاطئة في منطقة الجزاء على الجانبين.
وقال المحمدي: "خصوصا في لعبة الهدف..نحن نرى أن هناك خطأ لصالح بوطيب (لم يحتسب)..وهو ما كلفنا هدفا. أنا لم أرَ اللعبة ولكن بوطيب يقول إنه تعرض لضربة قوية جدا أبعدته ولم تمكنه من إبعاد الكرة".
لكن منير شدد على أنه وزملاءه خرجوا من الملعب وهم يشعرون بـ"فخر كبير"، بعد أن كانت لهم الكلمة العليا في اللقاء ولعبوا بشكل أفضل وأضاعوا الكثير من الفرص، وكانوا أفضل من الفريق البرتغالي الذي لم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.
وقال الحارس المغربي: "نحن فخورون للغاية بالصورة التي أعطيناها عن الفريق، وخصوصا زملائي الذين عرفوا كيف يعودون بعد الخسارة أمام إيران بطريقة قاسية"، وأكمل: "اليوم، وتحديدا منذ هدف كريستيانو، عرف الفريق كيف يقوم بردة فعل. وأعتقد أن فريقنا استحق في هذا المونديال أكثر بكثير. سنرحل بحزن كبير، ولكن أيضا ونحن فخورون بشدة بكل الجماهير التي أتت إلى هنا لدعمنا، وبشكل خاص للصورة التي أظهرناها عن كرة القدم المغربية".
وزاد منير: "كرة القدم كانت قاسية معنا..هذا ما نفكر فيه. أعتقد أننا كنا نستحق أكثر بكثير في هاتين المباراتين..ولكن هذه هي كرة القدم، تحسمها تفاصيل صغيرة"، واختتم تصريحاته: "سنرى ماذا سيحدث أمام إسبانيا..سنرى كيف سيخوضون مباراة اليوم (أمام إيران). أقول لك إننا نشعر بالفخر، وخصوصا لأننا أدخلنا الفرحة على كل الجماهير التي أتت إلى هنا..هم يستحقون ذلك، ونريد أن نعطيهم تلك الهدية"؛ وهي الفوز في آخر اللقاءات على إسبانيا بطل العالم في جنوب أفريقيا 2010.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
شكرا يا منير . بالنسبة لي انت احسن حارس في العالم. ما شاء الله عليك و تحية للاسود. ان شاء الله معكم قلبا و قالبا ضد اسبانيا و سنهزمها معا انت بلعبكم المميز و نحن بالتشجيع.
محب للمنتخب و نريد أن شاء الله كأس افريقيا 2019 نريد اللقب يا منير
و مع كل هادا لا انتقادات فقط تطبيل و تزمير. لدينا فريق......استعصينا على البرتغال. ووووو من الكلام
الشعب الايسلاندي لم يزمر و يطبل متلنا
تعادل مع الارجنتين و سجل هدف لا عبوه هواة فيهم الطبيب و المخرج السينيمائي وو
لاكن للاسف نحن نختار فقط بين الاسوائ خووج مشرف. او خروج مرفوع الراس او خروج محترم.
هاد الشي لعندنا
من جاي هاد الهم منيين راه ولينا تا نشكوا
استغفر الله العضيم
لذلك يريد أن يبعد عنه التهمة. أمام إيران هدف محقق 100%. اليوم على الأقل هدفين محققين. لو ترك فيصل فجر يقدف لكان الامر ربما أفضل.
سنحرص على تتبع و مشاهدة مواجهتكم لإسبانيا وكلنا متفائلون بأنكم ستنتصرون في المقابلة.
بالتوفيق إن شاء الله.