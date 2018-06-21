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الرئيسية | رياضة | أمرابط: الحكم طلب الحصول على قميص رونالدو

أمرابط: الحكم طلب الحصول على قميص رونالدو

أمرابط: الحكم طلب الحصول على قميص رونالدو
هسبورت - أمال لكعيدا*
الخميس 21 يونيو 2018 - 12:10

نقل موقع "givemesport" أن الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، وفي مقابلة له مع إحدى القنوات التلفزية الهولندية، قد انتقد الأداء التحكيمي للأمريكي، مارك كيكر، الذي قاد مباراة "الأسود" أمام البرتغال، أمس، والتي عرفت إقصاء المنتخب المغربي رسميا من الدور الأول من منافسات كأس العالم، بعد خسارتيه في الجولتين الأولي والثانية، علما أن مباراته أمام إسبانيا الإثنين المقبل ستكون شكلية فقط.

وقال أمرابط، حسب نفس المصدر "لا أعرف ما فائدة الحكم الأمريكي في اللقاء، لقد أظهر إعجابا شديدا برونالدو.. وسمعت من بيبي في الشوط الأول أن الحكم طلب الحصول على قميص أفضل لاعب في العالم، أعتقد أننا في كأس العالم ولسنا في سيرك".

وخلق هذا التصريح ضجة كبيرة، خاصة في ظل احتجاجات مكونات المنتخب المغربي على أداء الحكم الذي ارتكب أخطاء عدة في المباراة، اعتبرها "الأسود" مؤثرة في تصريحات متفرقة للاعبين وكذا للناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار.

وكان رونار قد دعا إلى إعادة بعض اللقطات، ومحاولة التأكد من بعض القرارات التي منحت أفضلية للمنتخب البرتغالي، مشيرا إلى أنه لا يريد إطلاق أحكام على الطاقم الذي قاد اللقاء حتى لا يتعرّض لعقوبات من الاتحاد الدولي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - السالمي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:19
لو بنعطية وزملائه سجلوا هدفا او هدفين من الفرص الأربع التي أتاحت لهم لما تكلم أحد على الحكم ولا عشب الملعب ولا الرطوبة. منتخب يتقن اللعب في وسط الملعب ولكن يفشل كل مرة عندما يكون في مربع الخصم!
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31
2 - ريحان داود الخميس 21 يونيو 2018 - 12:26
ما دور الجامعة اذا لم تطعن في نتيجة المباراة.لماذا لا تراسل الفيفا.كما فعلت البرازيل امام سويسرا عند منح الاخير ضربة جزاء.واحتجت البرازيل بوجود دفع في منطقةةالدفاع.اينك يا جامعة؟ على الاقل حاولي!لماذا هذا الصمت؟أو أنكم مشغولون بأمور أخرى؟اريد جوابا
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86
3 - حكم الفيفا الخميس 21 يونيو 2018 - 12:32
هدا ليس بغريب على الفيفا فمرور البرتغال وإسبانيا كان مخطط له من خلال تعادل الفريقين وتحيز الحكم الأول والتاني ضد المغرب. وسترون البرتغال ستربح بالحكم ضد إيران .ولن يجرىء أحد على الكلام بالحق للخوف من معاقبة الفيفا له
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35
4 - نبيل القنيطرة الخميس 21 يونيو 2018 - 12:33
أين المسؤولين عن المنتخب
الكل ابتلع لسانه لماذا لم ياقدم الوفد برفع تظلم للفيفا من قرارات الحم كما فعلت البرازيل لأنه في سابقة العام الماضي على ما أظن الفيفا الغت نتيجة مقابلة و أعادتها لما تبين أن الحكم ساهم في نتيجة المقابلة و أظن الأمر كان يتعلق بمنتخب أوزباكيستان
نريد توضيح من رئيس الجامعة والا سيكون متواطا مع الفيفا لغاية في نفس يعقوب أليس عيبا أن يكون رئيس الكاف أكثر وطنية من المسؤول الأول عن المنتخب و البعثة الخرافية التي رافقته
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18
5 - bouaazza الخميس 21 يونيو 2018 - 12:34
Juste avant le corner qui a donné le but y avait un hors-jeu regardez si vous avez l'enregistrement
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0
6 - ستيتو حمو الخميس 21 يونيو 2018 - 12:40
دور الضحية ثقافة متجدرة عند المغاربة في حالة الفشل داءما يرجعون الخسارة والإخفاق لضروف اخرى باركة من عقلية مشى عليا التران ذربني البرد عيسى حياتو هو السبب بلاتير هو السبب افانتينو وترامب هما السبب والآن الحكم هو السبب ديما المغاربة ضحايا الأخرين .
لاجل الانطلاق يجب الاعتراف بالفشل وعدم تصدير سببه لآخرين .
باركة باسطا
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8
7 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 12:42
ان الفيفا اصبحت تتحكم في قرارات الحكام على المباشر. ولاحظنا ارتباك الحكام في جل المقابلات بفعل الاوامر التي يتلقونها في الحين.
المنتخب المغربي قدم مبارة في القمة، كان على حارس المنتخب قطع الكرة قبل ان تصل الى المهاجم. اما بالنسبة للحكم كان منحازا للبرتغال هذه شهادة الجميع، تحية للنجم العالمي لمرابط الله يرضي عليك فرحتني. حظ سعيد للمنتخب في المستقبل تحية اجلال للجماهير المغربية.
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5
8 - Youssef الخميس 21 يونيو 2018 - 12:45
لعليك يابطل لاتحتاج الى تبريرات فكل العالم شهد المباراة لقد نريدوك في كأس إفريقيا
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3
9 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 12:47
" كون سبع و كولني " لوكان سجلتو هدف أو جوج ماغاديش تبقاو تهضرو على الحكم بغا قميص اولا سروال رونالدو اولا الأرضية اولا الطقس البارد اولا مصطفى حجي (لي ما قال إلا المعقول).. خسرتوا سكتوا و باراكا من الشوهة اكثر من هكذا... و الخسارة أمام إيران حتى هي سبابها الحكم ؟ كون سجلتو 3 أهداف و تماركا واحد بنيران صديقة ما كان غادي يكون حتى مشكل.. منتخب الشفوي
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11
10 - المهاجر الغيور الخميس 21 يونيو 2018 - 12:51
انا لم اعرف ادا ما كانت البرتغال صوتت لامريكا و لآ،و ادا كان الأمر كدالك فالحكم الا مريكي القذر ردا الجميل الاصدقاء رونالدو،و من هنا اقول لجميع حكام المغرب الغيورين على بلدهم الذين يحسدون عليه .ادا اعطتهم الحياة المهنية في في يوم من الايام ان يقودون مبارة للمنتخب الامريكي فليردو الجميل كما فعل مواطنهم البارحة مع اسود و ابطال الأطلس...
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-8
11 - عقبة بن نافع الفهري الخميس 21 يونيو 2018 - 12:51
بِسْم الله الرحمان الرحيم كلام فارغ لأمعنى له الكرة هي هذه خسرنا المقابلة وبكل روح رياضية نتقبل الخسارة المشكلة اننا لم نتوفر على صانع أهداف اما باقي الفريق كان في مستوى جيد وقدم أداءا رفيعا نشكركم على هذا اما البحث عن أسباب اخرى لاينفع فنحن من ضيعنا الفرصة التسجيل وليس الحكم وهذا امر طبيعي عندما يطلب الحكم من لاعب مشهور مثل رونالدو قميصه نعم المشكل هو اننا يجب ان نبحث في ازقة وشوارع المغرب وفِي الشواطىء والملاعب عن هداف مثل كريمو أو التيمومي أو الغريسي أو بودربالة أكيد هناك واحد لأكن لايعرفه احد
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6
12 - مقاطع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:52
يا ريت لو كان كل مسؤول كيفما كان كروح التي يتمتع بها نور الدين مرابط
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5
13 - MAROCAIN75 الخميس 21 يونيو 2018 - 12:54
Aujourd'hui il faut boycotter la coupe du monde. C'est plus une coupe du monde c' est une coupe d'Europe. Ma foi le match Portugal Maroc il' ya 2 pénalty non sifflé , pas de vidéo rien..
La France a galèré contre les surfeurs de l'Australie: On stope le match, on leurs donne le pénalty et on voit tranquillement la vidéo.
C'est la world cup of Money. Tout est truqué, des tirages aux sort jusqu'au matchs, ils veulent seulement les grosses équipes pour faire de l'audience...... Aux équipes africaines de boycotter cette coupe de la honte, de magouilles et déjà avec seulement 5 représentants contre 14 en Europe, en plus, aujourd'hui on sait que la vidéo est utilisées seulement pour aider les grosses équipes au cas où elles galèrent pour gagner. Allez tous vous faire voir. Et merci au Maroc d'avoir dominer le Portugal champion d'Europe de mes 2...ronaldo la fiotte qui tombe des qu'on touche et pleure pour avoir un coup franc.
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14 - بلجيكي مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:55
لاعبين بجوج برتغاليين . داكوستا و كارسيلا و باغينهم يربحو ههههه . اصلا الجامعة مشغولة بتخصيص و توفير مقعد Vip لليلى الحديوي و مومو في المقابلة الأخيرة
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15 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 12:56
صحيييح لقد اعدت اللقطة ورايت الخطأ باسقاط بوطيب قبل ان تصل الكرة الى رونالدو .لكن للاسف لا احد سوف يحرك ساكنا وحتى الجامعة فهناك الخوف من فيفا و هناك حكم امريكي لربما يغتبرها ترامبا تدخلا في قراره فيغضب على عليهم
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16 - البوهالي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:58
كونو على يقين معاشر العرب أن الغرب لن يسمح لكم بالتفوق عليه ولو في مجال ((اللعب)) وما مؤامرة ألمانيا الغربية والنمسا ضد الجزائر في مونديال 92 والبرازيل والنرويج ضد المغرب في مونديال 98 إلا خير دليل على ذلك.
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5
17 - محمد١١١١ الخميس 21 يونيو 2018 - 13:01
أودي الي عطا الله عطاه. انا الي بقا فيا. هو فريق فاز بكأس أفريقيا للمحليين تقاتل وجابها ولا أحد اكلم عن وطنيتهم. والغريب وأحد فقط إلي مثلهم في المونديال وتهانو زوج الياميق وبانون علاش؟؟؟؟؟ واليزاد عقدني ولا واحد في هؤلاء الأبطال تم استدعاؤه لحضور المنديال وفي المقابل حضر التافهين من بعض المغنيين والممثلات. الصراحة متليت فهمت والو مع مسؤولي هاد. البلد وعاش الملك.
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18 - لعم الخميس 21 يونيو 2018 - 13:02
السلام عليكم
ان كان الحكم يحترم الروح الرياضية عليه ان يكون محايدا لكن هاذا يدل عن احتقار العرب بمذلتنا ولماذا الجكم لم يطلب ولو جلابة من لقجع الصامت عن عمل 20 سنة وآخر المطاف أكلها الحكم واعطاى منها للغرب
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19 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 13:04
على الجامعة الملكية ان ترفع دعوة على الحكم الأمريكي فهو ظلم المنتخب المغربي ظلما كبيرا
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