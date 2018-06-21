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كُتّاب وآراء
أمرابط: الحكم طلب الحصول على قميص رونالدو
نقل موقع "givemesport" أن الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، وفي مقابلة له مع إحدى القنوات التلفزية الهولندية، قد انتقد الأداء التحكيمي للأمريكي، مارك كيكر، الذي قاد مباراة "الأسود" أمام البرتغال، أمس، والتي عرفت إقصاء المنتخب المغربي رسميا من الدور الأول من منافسات كأس العالم، بعد خسارتيه في الجولتين الأولي والثانية، علما أن مباراته أمام إسبانيا الإثنين المقبل ستكون شكلية فقط.
وقال أمرابط، حسب نفس المصدر "لا أعرف ما فائدة الحكم الأمريكي في اللقاء، لقد أظهر إعجابا شديدا برونالدو.. وسمعت من بيبي في الشوط الأول أن الحكم طلب الحصول على قميص أفضل لاعب في العالم، أعتقد أننا في كأس العالم ولسنا في سيرك".
وخلق هذا التصريح ضجة كبيرة، خاصة في ظل احتجاجات مكونات المنتخب المغربي على أداء الحكم الذي ارتكب أخطاء عدة في المباراة، اعتبرها "الأسود" مؤثرة في تصريحات متفرقة للاعبين وكذا للناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار.
وكان رونار قد دعا إلى إعادة بعض اللقطات، ومحاولة التأكد من بعض القرارات التي منحت أفضلية للمنتخب البرتغالي، مشيرا إلى أنه لا يريد إطلاق أحكام على الطاقم الذي قاد اللقاء حتى لا يتعرّض لعقوبات من الاتحاد الدولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
الكل ابتلع لسانه لماذا لم ياقدم الوفد برفع تظلم للفيفا من قرارات الحم كما فعلت البرازيل لأنه في سابقة العام الماضي على ما أظن الفيفا الغت نتيجة مقابلة و أعادتها لما تبين أن الحكم ساهم في نتيجة المقابلة و أظن الأمر كان يتعلق بمنتخب أوزباكيستان
نريد توضيح من رئيس الجامعة والا سيكون متواطا مع الفيفا لغاية في نفس يعقوب أليس عيبا أن يكون رئيس الكاف أكثر وطنية من المسؤول الأول عن المنتخب و البعثة الخرافية التي رافقته
لاجل الانطلاق يجب الاعتراف بالفشل وعدم تصدير سببه لآخرين .
باركة باسطا
المنتخب المغربي قدم مبارة في القمة، كان على حارس المنتخب قطع الكرة قبل ان تصل الى المهاجم. اما بالنسبة للحكم كان منحازا للبرتغال هذه شهادة الجميع، تحية للنجم العالمي لمرابط الله يرضي عليك فرحتني. حظ سعيد للمنتخب في المستقبل تحية اجلال للجماهير المغربية.
La France a galèré contre les surfeurs de l'Australie: On stope le match, on leurs donne le pénalty et on voit tranquillement la vidéo.
C'est la world cup of Money. Tout est truqué, des tirages aux sort jusqu'au matchs, ils veulent seulement les grosses équipes pour faire de l'audience...... Aux équipes africaines de boycotter cette coupe de la honte, de magouilles et déjà avec seulement 5 représentants contre 14 en Europe, en plus, aujourd'hui on sait que la vidéo est utilisées seulement pour aider les grosses équipes au cas où elles galèrent pour gagner. Allez tous vous faire voir. Et merci au Maroc d'avoir dominer le Portugal champion d'Europe de mes 2...ronaldo la fiotte qui tombe des qu'on touche et pleure pour avoir un coup franc.
ان كان الحكم يحترم الروح الرياضية عليه ان يكون محايدا لكن هاذا يدل عن احتقار العرب بمذلتنا ولماذا الجكم لم يطلب ولو جلابة من لقجع الصامت عن عمل 20 سنة وآخر المطاف أكلها الحكم واعطاى منها للغرب