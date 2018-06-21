أمرابط: الحكم طلب الحصول على قميص رونالدو

هسبورت - أمال لكعيدا*

نقل موقع "givemesport" أن الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، وفي مقابلة له مع إحدى القنوات التلفزية الهولندية، قد انتقد الأداء التحكيمي للأمريكي، مارك كيكر، الذي قاد مباراة "الأسود" أمام البرتغال، أمس، والتي عرفت إقصاء المنتخب المغربي رسميا من الدور الأول من منافسات كأس العالم، بعد خسارتيه في الجولتين الأولي والثانية، علما أن مباراته أمام إسبانيا الإثنين المقبل ستكون شكلية فقط.

وقال أمرابط، حسب نفس المصدر "لا أعرف ما فائدة الحكم الأمريكي في اللقاء، لقد أظهر إعجابا شديدا برونالدو.. وسمعت من بيبي في الشوط الأول أن الحكم طلب الحصول على قميص أفضل لاعب في العالم، أعتقد أننا في كأس العالم ولسنا في سيرك".

وخلق هذا التصريح ضجة كبيرة، خاصة في ظل احتجاجات مكونات المنتخب المغربي على أداء الحكم الذي ارتكب أخطاء عدة في المباراة، اعتبرها "الأسود" مؤثرة في تصريحات متفرقة للاعبين وكذا للناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار.

وكان رونار قد دعا إلى إعادة بعض اللقطات، ومحاولة التأكد من بعض القرارات التي منحت أفضلية للمنتخب البرتغالي، مشيرا إلى أنه لا يريد إطلاق أحكام على الطاقم الذي قاد اللقاء حتى لا يتعرّض لعقوبات من الاتحاد الدولي.

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