بوحدوز: حكام الفيديو كانوا "يَشرَبون القهْوة"

محمد أمين متبار من موسكو*

اعتبر عزيز بوحدوز، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، أن "أسود الأطلس" لعبوا أفضل من المنتخب البرتغالي وكانوا أفضل منه على المستطيل الأخضر، مستغربا في الآن ذاته من عدم احتساب مجموعة من الأخطاء لصالح المنتخب المغربي.

وأضاف بوحدوز، عقب المباراة، أن حكام الفيديو الذين كانوا مكلفين بمتابعة تفاصيل اللقاء، ومتابعة الحكم الرئيس ربما كانوا يشربون القهوة، في إشارة إلى امتعاضه من قرارات الحكم الرئيسي وعدم رضاه على مجموعة من قراراته.

ووجّه مهاجم المنتخب رسالة شكر إلى الجمهور المغربي الذي وقف بجانبه وآزره منذ الجمعة الماضي، تاريخ المباراة التي سجل خلالها هدفا في مرمى الفريق الوطني عن طريق الخطأ، مصنفا في الآن ذاته الجمهور المغربي من بين الأبرز في نهائيات كأس العالم بالنظر إلى مساندته الكبيرة بأعداد هائلة في روسيا.

ونوّه بوحدوز بمستوى زملائه أمام البرتغال بالرغم من الهزيمة، معربا عن أمله في أن يقدم المنتخب مستوى مشابها أو أفضل أمام إسبانيا، الاثنين المقبل، من أجل إسعاد الجمهور والخروج مرفوعي الرأس من مونديال روسيا 2018.

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