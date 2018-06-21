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الرئيسية | رياضة | بوحدوز: حكام الفيديو كانوا "يَشرَبون القهْوة"

بوحدوز: حكام الفيديو كانوا "يَشرَبون القهْوة"

بوحدوز: حكام الفيديو كانوا "يَشرَبون القهْوة"
محمد أمين متبار من موسكو*
الخميس 21 يونيو 2018 - 19:50

اعتبر عزيز بوحدوز، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، أن "أسود الأطلس" لعبوا أفضل من المنتخب البرتغالي وكانوا أفضل منه على المستطيل الأخضر، مستغربا في الآن ذاته من عدم احتساب مجموعة من الأخطاء لصالح المنتخب المغربي.

وأضاف بوحدوز، عقب المباراة، أن حكام الفيديو الذين كانوا مكلفين بمتابعة تفاصيل اللقاء، ومتابعة الحكم الرئيس ربما كانوا يشربون القهوة، في إشارة إلى امتعاضه من قرارات الحكم الرئيسي وعدم رضاه على مجموعة من قراراته.

ووجّه مهاجم المنتخب رسالة شكر إلى الجمهور المغربي الذي وقف بجانبه وآزره منذ الجمعة الماضي، تاريخ المباراة التي سجل خلالها هدفا في مرمى الفريق الوطني عن طريق الخطأ، مصنفا في الآن ذاته الجمهور المغربي من بين الأبرز في نهائيات كأس العالم بالنظر إلى مساندته الكبيرة بأعداد هائلة في روسيا.

ونوّه بوحدوز بمستوى زملائه أمام البرتغال بالرغم من الهزيمة، معربا عن أمله في أن يقدم المنتخب مستوى مشابها أو أفضل أمام إسبانيا، الاثنين المقبل، من أجل إسعاد الجمهور والخروج مرفوعي الرأس من مونديال روسيا 2018.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - mounir الخميس 21 يونيو 2018 - 20:04
كفى من إتهام الحكام اول أرضية الملعب أو....
لو استغليتم الفرص وسجلتم لا قلتم هكذا
مند صافرة الحكم على نهاية المقابلة وكلكم كلاعبين تتهمون هذا وذاك لتبرير فشلكم...
انتم مدللون كثيرا وهذه هي النتائج كبوة تليها أخرى
كفى كفى...
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2 - للأسف الخميس 21 يونيو 2018 - 20:04
التحكيم في مسابقة كأس العالم مضغوط من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، والغاية هي الإبقاء على الفرق التي تتوفر على نجوم عالمية في المسابقة حتى النهاية، فوجودهم يعطي لها طعم آخر . " الفيفا" هي من ألغت هدف إيران وليس الحكم، و عدم الرجوع للفيديو في مباراة المغرب هي تعليمات "الفيفا" و ليس قرار الحكم.
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3 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 20:04
أخطاء الحكام واللاعبين جزء من اللعبة
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-1
4 - SALIM الخميس 21 يونيو 2018 - 20:05
المغرب يستاهل وسام لان التاريخ سيسجل له كأول بلد يغادر رسميا مونديال روسيا 2018 ولمن يقول ان مصر هي الاولى اقول له مصر لها نسبة 10% في المئة على الورق لكن المغرب لا على الورق ولا على المرق فحتى ان ربح المبارات الاخيرة فلن يكون له سوى ثلاث نقاط مقابل اربع للبرتغال واسبانيا دون لعبهم المبارات الاخيرة
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5 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 20:06
و الخروج مرفوعي الراس
حتى الهزائم قسمناها ففيها نرفوع الراس منصوب القامة محمر الوجه منتفخ الاودج و غيرها
لكل امة طموح و طموحنا لا يتعدى طول انفنا
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6 - عبداللطيف الخميس 21 يونيو 2018 - 20:07
الفيفا اكبر أخطبوط عالمي رقم المعاملات خيالي وعدد المنخرطين بها اكبر حتى من الامم المتحدة زمن المال والبزنيس يجب مرور الدول التي تحقق اها اكبر الارباح في الاشهار والنقل التلفزي فابتكرت تقنية الفيديو للدفاع عن الاغنياء وضمان أرباح خيالية انتهى الزمن الجميل لكرة القدم ومرحبًا بلغة المال والكواليسسس
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7 - عبد الحكيم الخميس 21 يونيو 2018 - 20:07
هدف رونالدو جاء بعد اسقاط بيبي لبوطيب و اللقطة واضحة جدا،كان على اللاعب ان يبقى في الارض لاجبار الحكم على الاحتكام للفيديو،اضافة الى ضربة جزاء واضحة في الشوط الثاني بعد لمس اللاعب البرتغالي لكرة امبراط على حافة مربع العلميات وفي لقطة واضحة تغاضى عنها الحكم المساعد،
رغم الاداء العالي للمنتخب في المبارتين،كان بالامكان تقديم افضل مما كان والفوز بالمبارتين،لو تم استدعاء مهاجمين في المستوى كالعربي وياجور او ازارو،فقلنا مرارا ان لا بوطيب ولا بوحدوز لهما مستوى كاس العالم وليس بامكانهما تهديد مرمى الخصوم هو ما كان فعلا
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8 - ع.الحميد الخميس 21 يونيو 2018 - 20:09
اكبر هدية للشعب هو الفوز على اسبانيا.
ونتمنى فوز ليران على البرتغال.
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9 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 20:11
بردوا على قلوبكم .. المهم هو النتيجة ! لوكان سجلتو جوج أهداف من المحاولات الكثيرة لي توفرات ليكم ماكنتوش غادي تتباكاو على الحكم و الفيفا و قميص رونالدو و تشويش حجي... حنا المغاربة ماعمرنا كانعترفوا بالأخطاء و ديما كانلصقوهم فالآخر و نلعبوا دور الضحية ...
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10 - assifnwourgh الخميس 21 يونيو 2018 - 20:14
صراحة يجب على الجامعة أن تستفسر الفيفا عن ماهية تقنية الفيديو التي تم اعتمادها دون الرجوع إليها.. حتى تم تجاهل ضربتي جزاء لا غبار عليهما.. إنها مهزلة حقيقية من طرف الحكم اﻷمريكي..
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11 - كأس مخدوم الخميس 21 يونيو 2018 - 20:16
انفضحت الاعيب الفيفا وانكشف المستور في ظل تحدث العالم على التحكيم المأمور للتحيز لصالح الفرق المعروفة. لقد ندمت الفيفا حينما تركت منتخب المغرب يتأهل للمونديال بدل كوديفوار
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12 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 20:21
اليهود و النصارى بمجرد ذكرهم المغرب و المغاربةفي جميع المجالات يتجرعون العلقم و ليس القهوة ،لذالك يستهدفونهم .
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13 - مناجي الخميس 21 يونيو 2018 - 20:21
الحيقة المرة والغير المستساغة انه في كل مساري الحياة فالناس اللي الفوق لايهتمون ولاينظرون للناس اللي التحت ما يعني انفصام اشياء كثيرة فالغلبة تكون داءما للاقوئ ولا شيء غير دالك فاللهم رحماك الاهي .
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