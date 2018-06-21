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كُتّاب وآراء
بوحدوز: حكام الفيديو كانوا "يَشرَبون القهْوة"
اعتبر عزيز بوحدوز، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، أن "أسود الأطلس" لعبوا أفضل من المنتخب البرتغالي وكانوا أفضل منه على المستطيل الأخضر، مستغربا في الآن ذاته من عدم احتساب مجموعة من الأخطاء لصالح المنتخب المغربي.
وأضاف بوحدوز، عقب المباراة، أن حكام الفيديو الذين كانوا مكلفين بمتابعة تفاصيل اللقاء، ومتابعة الحكم الرئيس ربما كانوا يشربون القهوة، في إشارة إلى امتعاضه من قرارات الحكم الرئيسي وعدم رضاه على مجموعة من قراراته.
ووجّه مهاجم المنتخب رسالة شكر إلى الجمهور المغربي الذي وقف بجانبه وآزره منذ الجمعة الماضي، تاريخ المباراة التي سجل خلالها هدفا في مرمى الفريق الوطني عن طريق الخطأ، مصنفا في الآن ذاته الجمهور المغربي من بين الأبرز في نهائيات كأس العالم بالنظر إلى مساندته الكبيرة بأعداد هائلة في روسيا.
ونوّه بوحدوز بمستوى زملائه أمام البرتغال بالرغم من الهزيمة، معربا عن أمله في أن يقدم المنتخب مستوى مشابها أو أفضل أمام إسبانيا، الاثنين المقبل، من أجل إسعاد الجمهور والخروج مرفوعي الرأس من مونديال روسيا 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لو استغليتم الفرص وسجلتم لا قلتم هكذا
مند صافرة الحكم على نهاية المقابلة وكلكم كلاعبين تتهمون هذا وذاك لتبرير فشلكم...
انتم مدللون كثيرا وهذه هي النتائج كبوة تليها أخرى
كفى كفى...
حتى الهزائم قسمناها ففيها نرفوع الراس منصوب القامة محمر الوجه منتفخ الاودج و غيرها
لكل امة طموح و طموحنا لا يتعدى طول انفنا
رغم الاداء العالي للمنتخب في المبارتين،كان بالامكان تقديم افضل مما كان والفوز بالمبارتين،لو تم استدعاء مهاجمين في المستوى كالعربي وياجور او ازارو،فقلنا مرارا ان لا بوطيب ولا بوحدوز لهما مستوى كاس العالم وليس بامكانهما تهديد مرمى الخصوم هو ما كان فعلا
ونتمنى فوز ليران على البرتغال.