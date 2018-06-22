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الرئيسية | رياضة | تناول المنشطات يوقع بـ6 ياضيين إسبان بارزين

تناول المنشطات يوقع بـ6 ياضيين إسبان بارزين

تناول المنشطات يوقع بـ6 ياضيين إسبان بارزين
هسبريس - إفي
الجمعة 22 يونيو 2018 - 02:31

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية ستة عدائيين محترفين -أحدهم بطل إسبانيا- في عملية أمنية لمكافحة تناول المنشطات في مجال الرياضة، حيث تم ضبط أدوية مثل هرمونات النمو وهرمون التستوستيرون وحقن فيتامينات ومواد تنشيط الدم عن طريق نقل دم ذاتي.

وقد أفادت مصادر أمنية لـ(إفي) أنه تم اعتقال ستة رياضيين في مدريد وفالنسيا وكالاتايود (ثاراجوثا)، ومن بينهم عدائين بارزين، أحدهم كان بطل إسبانيا.

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