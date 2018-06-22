طموح أيسلندا يواجه إحباط نيجيريا في المونديال

لوثيا سانتياجو*

ما زال المدير الفني لمنتخب أيسلندا لكرة القدم، هيمير هالجريمسون يستمتع بالنقطة التي حصدها فريقه أمام الأرجنتين، في حين يواصل حارس المرمى هانيس هالدورسون نشوته بعد أن تصدى لركلة جزاء من نجم "الألبيسيليستي" ليونيل ميسي، في الوقت الذي يتابع فيه لاعب الوسط روريك جيسلاسون حسابه على (انستغرام) بعد أن حطم الرقم القياسي لتسجيلات الإعجاب لمواطنته، المغنية الشهيرة بيورك.

كل هؤلاء يتشاركون نفس الطموح الرياضي الذي بدأ يتخذ أبعادا جديدة عقب إدراك التعادل (1-1) في أول مباراة مونديالية في تاريخ منتخب أيسلندا وأمام منتخب بحجم الأرجنتين، وبذلك أصبح الآن الوصول لدور الـ16 من مونديال روسيا 2018 حلما واقعيا يسعى منتخب "فتياننا" لتحقيقه، وسيكون التحدي القادم لـ"البراكين الخامدة" أمام نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا.

وفي مدينة فولجوجراد الروسية، سيلتقي منتخب أيسلندا نظيره النيجيري الذي سقط في مستهل مشواره بالبطولة أمام كرواتيا بثنائية نظيفة -هدف في مرماه وركلة جزاء- ليتذيل المجموعة الرابعة دون أي نقاط.

ووصف لاعب الفريق الأفريقي، ويلفريد نديدي هذه المباراة بأنها "محبطة"، وطالب بـ"طي الصفحة" والنظر للأمام، في حين أكد المدير الفني للمنتخب، الألماني جيرنو روهر أن "المجموعة صعبة جدا. وفي رأيي هي الأفضل في كأس العالم"، مبرزا أن هذا أمر "يجب أخذه بعين الاعتبار دائما".

وعقب هذه البداية السيئة لمنتخب نيجيريا الذي أظهر قلة خبرة في مباراته الأولى بمونديال روسيا، يستعد رجال روهر الآن لمواجهة أيسلندا وسيراهن المدرب الألماني خلالها على التنوع في التشكيلة والمراهنة على دفاع ثلاثي.

وعن هذا اللقاء الذي سيقام الجمعة، قال لاعب المنتخب النيجيري أوديون إيجالو، "سنسعى للهجوم وخلق الفرص، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتسجيل أهداف".

وفي المقابل، سيركز الفريق الأوروبي على دفاعه وسيحاول اللعب على التمريرات السريعة والكرات الطائرة.

وبكل هذه الأسلحة، تمكن منتخب "فتياننا" من آسر قلوب بلد بأكمله، حيث كشف الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم أن المباراة التاريخية التي جمعت الفريق الوطني بالأرجنتين على ملعب سبارتاك موسكو السبت الماضي، حظيت بنسبة مشاهدة بلغت 99.6% من مواطني البلد الأوروبي.

التشكيلات المحتملة:.

أيسلندا: هانز هالدورسون وبيركير مار سايفارسون وكاري أرناسون وراجنار سيجوردسون وهوردور ماجنوسون وأرون جونارسون وجيلفي سيجوردسون ويوهان بيرج جودموندسون وبيركير بيارناسون وإيميل هالفريدسون وألفريد فينبوجاسون.

نيجيريا: فرانسيس أوزوهو وعبدالله شيهو وليون بالوجون وليام تروست-إيكونج وبريان إد وأوجينكارو ايتيبو ووليفريد نديدي وفيكتور موسيس وجون أوبي ميكيل وأحمد موسى وأوديون إيجالو.

الحكم: ماثيو كونجر (نيوزيلندا).

الاستاد: ملعب فولجوجراد أرينا.

التوقيت: 18:00 ت م (15:00 ت ج).