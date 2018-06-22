كيمبس: من الحماقة المقارنة بين ميسي ومارادونا

هسبريس - إفي

اعتبر لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق، ماريو كيمبس، أنه من "الحماقة" المقارنة بين مواطنيه دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي، مشيرا إلى أن كليهما لعب في حقبتين مختلفتين.

وفي مقابلة مع نشرتها صحيفة (لا غازيتا ديلو سبورت) الإيطالية، أكد بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1978، "إنها حماقة. ميسي لاعب جيد لكنه لم يتوج بالمونديال. المقارنة بين لاعبين من حقبتين مختلفتين يعد أمرا مستحيلا".

وأضاف اللاعب السابق الذي دافع عن قميص فالنسيا الإسباني وريفر بليت الأرجنتيني، بين أندية أخرى، "لقد توجت بمونديال 1978 ومارادونا بمونديال 1986 وميسي لم يتوج بهذه البطولة حتى الآن، هذا هو الواقع".

وأعرب المهاجم الأرجنتيني السابق عن شعوره بالإحباط إزاء أداء الأرجنتين في أول مباراة لها بمونديال روسيا 2018، حيث تعادلت (1-1) أمام أيسلندا التي تخوض بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لافتا إلى أن "الألبيسيليستي" لا يمكنه الاعتماد على ميسي فقط.

وأكد أن "الأرجنتين ليس لديها سوى خطة واحدة، وينبغي أن يكون لديها خطة بديلة وأخرى ثالثة. الخطة الرئيسية تقوم على تمرير الكرة لميسي وإغلاق العينين وانتظار حدوث شيء ما. لكنني أقول إنه إذا أصيب ميسي بالبرد يجب أن يكون هناك حل آخر".

واعتبر كيمبس أن الصعوبات التي يعاني منها منتخب الأرجنتين تكمن في لاعبيه، فعلى الرغم من المواهب على المستوى الفردي، يعجزون عن تشكيل فريق.

وأوضح "إنهم يتمتعون بالجودة على المستوى الفردي، لكنهم ليسوا فريقا معا، أرى الكثير من 'أصدقاء ميسي' لكنني لا أجد الكثير من 'زملاء ميسي'. هذا هو الفارق".

وعلى الرغم من ذلك، أشار اللاعب الأرجنتيني السابق إلى أن مدرب المنتخب خورخي سامباولي ليس هو المذنب الرئيسي عن النتائج السلبية للألبيسيليستي.

وقال "لقد قاموا بتغيير الكثير من المدربين خلال السنوات الأخيرة، لكن النتائج ما زالت محبطة. يجب القيام بتغيير ما في ديناميكية الفريق. أرى مجموعة غير مجدية بكل تأكيد".