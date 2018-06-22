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كُتّاب وآراء
راموس: ميسي أفضل من مارادونا بسنوات ضوئية
رد مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سرخيو راموس على أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا وقال عنه إنه "نجم" لكنه "بعيد بسنوات ضوئية عن أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين، ليونيل ميسي".
وأضاف راموس "بالنسبة لي مارادونا لاعب عظيم ورائع وأحترمه كثيرا. ومع ذلك، في الأرجنتين يعرفون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن أفضل لاعب أرجنتيني، وهو في رأيي ليو ميسي".
وهكذا جاء رد مدافع "الماتادور" على مارادونا الذي قال إن مدافع أوروغواي دييغو غودين أفضل بكثير من راموس، مضيفا أنه لا يعتبر الأخير "نجما".
وقال مارادونا "حين جرى حديث عن النجوم، قالوا لي ذلك اليوم إن سرخيو راموس نجم. أنا لا أرى ذلك. لا أريد إثارة الجدل لكن يجب أن أقول ذلك: النجم هو غودين الذي يدافع عنك ويسجل ويقودك لتكون بطلا..غودين هو النجم".