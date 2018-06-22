الألمان يتابعون المونديال مثل المسلسلات البوليسية

هسبريس - د.ب.أ

أظهر تقرير عن نسبة المشاهدة للتلفاز في ألمانيا أن الألمان لا يزالون يتابعون كأس العالم لكرة القدم في روسيا باهتمام حتى وإن لم يكن منتخبهم طرفا في المباراة التي يتابعونها حيث تبين أن 9.46 مليون مشاهد تابعوا خسارة المنتخب الإيراني أمام نظيره الاسباني بفارق ضئيل (0-1) مساء أمس الأربعاء وهي نفس نسبة مشاهدة مسلسل "تات أورت" البوليسي مساء الأحد الماضي.

وبلغت نسبة مشاهدة هذه المباراة التي لم يكن المنتخب الألماني طرفا فيها 34.7% من إجمالي نسبة المشاهدة لجميع المواد الإعلامية المعروضة على مختلف القنوات الألمانية في نفس وقت المباراة مما يعني أن ثلث المشاهدين في سن 20 إلى 22 عاما ممن يشاهدون التلفاز مهتمون ببطولة كأس العالم لكرة القدم الحالية في روسيا.

وبلغ عدد الألمان الذين تابعوا خسارة المغرب أمام البرتغال 0-1 بعد ظهر أمس الأربعاء 4.61 مليون مشاهد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ألمانيا أي 41.1% من إجمالي متابعي القنوات الألمانية في هذه اللحظة. وكان 5.82 مليون مشاهد يتابعون مباراة الأورجواي أمام السعودية في تمام الساعة الخامسة عصرا والتي فازت فيها الأورجواي 1-0.

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF" أكثر القنوات التي قصدها الألمان لمشاهدة مباريات كأس العالم.