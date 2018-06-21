مونديال 2018 .. المنتخب الدنماركي يتعادل أمام نظيره الأسترالي

هسبريس - متابعة

فشل المنتخب الدنماركي في حسم تأهله لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام نظيره الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

تقدمت الدنمارك بهدف لكريستيان إريكسن بعد تمريرة عرضية رائعة في منطقة الجزاء من نيكولاي يروجنسن (ق7).

ولجأ حكم اللقاء الإسباني أنطونيو ميجل ماتيو لاوز إلى تقنية حكم الفيديو المساعد من أجل التحقق من لمسة يد ليوراري بولسن في المنطقة وبالفعل احتسب ركلة جزاء لصالح أستراليا.

وأدركت أستراليا التعادل بفضل ضربة الجزاء التي سجلها القائد ميلي جديناك (ق39).

وامتازت المباراة بالإثارة في دقائقها الأخيرة وإهدار الفريقين لعدد من الفرص، قبل أن يخيم التعادل عليها.

ورفع الدنماركيون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة، أمام المنتخب الفرنسي الذي يواجه نظيره منتخب بيرو في وقت لاحق من اليوم، فيما حصد المنتخب الأسترالي أول نقطة له في المركز الثالث.

وكان المنتخب الدنماركي فاز في الجولة الأولى على منتخب بيرو 1-0، فيما خسر منتخب أستراليا من نظيره الفرنسي 1-2.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره بيرو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين يلعب المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي.