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الرئيسية | رياضة | مونديال 2018 .. المنتخب الدنماركي يتعادل أمام نظيره الأسترالي

مونديال 2018 .. المنتخب الدنماركي يتعادل أمام نظيره الأسترالي

مونديال 2018 .. المنتخب الدنماركي يتعادل أمام نظيره الأسترالي
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 14:59

فشل المنتخب الدنماركي في حسم تأهله لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام نظيره الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

تقدمت الدنمارك بهدف لكريستيان إريكسن بعد تمريرة عرضية رائعة في منطقة الجزاء من نيكولاي يروجنسن (ق7).

ولجأ حكم اللقاء الإسباني أنطونيو ميجل ماتيو لاوز إلى تقنية حكم الفيديو المساعد من أجل التحقق من لمسة يد ليوراري بولسن في المنطقة وبالفعل احتسب ركلة جزاء لصالح أستراليا.

وأدركت أستراليا التعادل بفضل ضربة الجزاء التي سجلها القائد ميلي جديناك (ق39).

وامتازت المباراة بالإثارة في دقائقها الأخيرة وإهدار الفريقين لعدد من الفرص، قبل أن يخيم التعادل عليها.

ورفع الدنماركيون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة، أمام المنتخب الفرنسي الذي يواجه نظيره منتخب بيرو في وقت لاحق من اليوم، فيما حصد المنتخب الأسترالي أول نقطة له في المركز الثالث.

وكان المنتخب الدنماركي فاز في الجولة الأولى على منتخب بيرو 1-0، فيما خسر منتخب أستراليا من نظيره الفرنسي 1-2.

ويلتقي منتخب أستراليا مع نظيره بيرو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، في حين يلعب المنتخب الدنماركي مع نظيره الفرنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الجزار الخميس 21 يونيو 2018 - 15:11
شاهدت المبارة لماذا أستخدمت تقنية الفيديو للمنتخب الاستورالي ولم تستخدم للمنتخب المغربي اقولها وأكررها المنتخب المغربي كان مظلوم يجب على الفيفا فتح تحقيق مع الحكم الامريكي
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7
2 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 15:18
الحكم قام بي طلب إعادة الخطأ داخل منطقة الجزاء في الكاميرات تحكيم ضد دنمارك وا أوضحت ضربت جزاء ، لماذا في المقابلة البرتغال وا المغرب لن يطلب الحكم إعادة النظر في ضربت جزاء التي كانت واضحة مثل نهار ؟؟؟؟؟؟
العرب مدلولين دايما ولكن من يدلهم هم بي انفسهم
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2
3 - أحمد من البيضاء الخميس 21 يونيو 2018 - 15:21
لماذا استعمل البار في المقابلة وإعلان ضربة جزاء لاستراليا ولم يستعمل لصالح المغرب. ......
أم نحن في إفريقيا. ......حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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