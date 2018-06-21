"الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط

هسبريس - متابعة

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تفسيرًا من الجهاز الفني للمنتخب المغربي بشأن مشاركة لاعبه نور الدين أمرابط في مباراة البرتغال في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا رغم إصابته بارتجاج في المخ.

ووفقًا لبيان صادر عن "فيفا"، "اتهم الاتحاد الدولي المنتخب المغربي بتجاهل قوانين الفيفا التي تمنع إشراك لاعب يعاني من ارتجاج في المخ لمدة 6 أيام في المباريات".

وأضاف "فيفا" أنه يحتاج إلى شرح سبب السماح للاعب نور الدين أمرابط بالمشاركة في لقاء البرتغال أمس الأربعاء، موضحا في بيانه، "الاتحاد الدولي يأخذ إصابات الارتجاج في المخ على محمل الجد، خاصة وأنه تم التنبيه على طبيب الفريق المغربي بأهمية اتباع الإرشادات والقوانين المتعارف عليها، حيث ينتظر الاتحاد الدولي للعبة تفاصيل أكثر من الاتحاد المغربي حول قرار إشراك أمرابط"

وأصيب أمرابط بارتجاج في المخ أثناء مباراة بلاده أمام إيران يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ولم يستكمل اللقاء الذي حسمه الأخير بهدف دون رد.