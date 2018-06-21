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كُتّاب وآراء
"الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط
طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تفسيرًا من الجهاز الفني للمنتخب المغربي بشأن مشاركة لاعبه نور الدين أمرابط في مباراة البرتغال في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا رغم إصابته بارتجاج في المخ.
ووفقًا لبيان صادر عن "فيفا"، "اتهم الاتحاد الدولي المنتخب المغربي بتجاهل قوانين الفيفا التي تمنع إشراك لاعب يعاني من ارتجاج في المخ لمدة 6 أيام في المباريات".
وأضاف "فيفا" أنه يحتاج إلى شرح سبب السماح للاعب نور الدين أمرابط بالمشاركة في لقاء البرتغال أمس الأربعاء، موضحا في بيانه، "الاتحاد الدولي يأخذ إصابات الارتجاج في المخ على محمل الجد، خاصة وأنه تم التنبيه على طبيب الفريق المغربي بأهمية اتباع الإرشادات والقوانين المتعارف عليها، حيث ينتظر الاتحاد الدولي للعبة تفاصيل أكثر من الاتحاد المغربي حول قرار إشراك أمرابط"
وأصيب أمرابط بارتجاج في المخ أثناء مباراة بلاده أمام إيران يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ولم يستكمل اللقاء الذي حسمه الأخير بهدف دون رد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
اذا كان هناك سعي وراء الاجابات فلابد ان تكون البداية من استفسار التحكيم و التلاعب بنتائج المباراة عوض الخوض في جزئيات.
و السيد مبغاش ايسكت .
الفيفا واقيلا تخلعات. كالت هدا واقيلا كان فيه شي مشكل او دابا عاد ولاالمخ ديالو خدام. ههههه
لم نكن محضوضين هدا قدرنا
ولكن هناك مشاكل في التكتيك الكروي
اي مدرب يغير الخطة او التكتيك عند تلقي اي هدف
لم يغير المدرب اللعب رغم ان الميكانيزم الكروي عقيم لان الكرة لا تصل لراس الحربة الوحيد امام اقوى دفاع
المدرب عليه التشاور مع المساعدين
المدرب عليه اعادة النضر في تكتيك اللعب
عليه تدريب الاعبين على التمركز الصحيح في الدفاع اتناء دربات الاخطاء او الزاوية لان الاعب دا كوسطا لم يراقب الكرة وراقب رونالدو يهز الشباك لو ركز على الكرة لاخرجها براسه
الخطة 4-5-1 خطة عقيمة
عليها ان تتغير ل 4-4-2 التي تتغير اتناء اللقاء ل 4 3 3 على حسب اللقاء
ما فاءدة الدفاع وانت خاسر كل شيء
على المدرب البقاء والاستفادة من هده الهفوات
الخطة المحتملة لهزم اسبانيا والعودة بتلات نقط تاريخية :
بوطيب الكعبي
حارت زياش احمدي امرابط
حكيمي بنعطية سايس درار
Rugby players have died and some were paralysed because of head injuries.
Old American footballers are suffering from memory loss because of the heavy clashes they endured in their career.
The Moroccan medical team failed in its duty of care. They must be sacked, especially the physio who was smacking the cheeks of the player to wake him up. Instead, he should be stabilised and moved gently and slowly.
In English Premier League, it takes ten minutes to stabilise unconscious players and remove them from the pitch. Amrabet was pulled to his feet too soon and quickly. It is dangerous because of head trauma.
I congratulate the players who were near him because they put Amrabet in the recovery position immediately when they saw he was unconscious.
آداء الفريق كان ممتعا ويستطيع التأهل
وشكرا للمرابط على آدائه المتميز
كرة القدم خسرات ملي دخلها المال و اختلطت المصالح مع المافيات و ألعاب الرهان، وملي كانت رياضة الفقراء أصبحت رياضة الأثرياء ، شوف بشحال وصل ثمن الملعب و بشحال خاصك تخلص باش تفرج في دارك؟ رغم أن الاسلام حرم الاحتكار و الBEIN كتحرم في مشاهدة القنوات و القرصنة.
الله يرحم لي خلا للمغاربة القنوات الألمانية تفرج شكون حسدك؟
الاخير مع الاسبان. خلاصة القول الفيفا بعد
ان كانت تخدم الاوربيين الان اصبحت في يد ترامب تمارس الضغط على الدول النامية.
وحول ض ربات الجزاء غير المحتسبة لفاءدة المغرب
وحول الهدف المشكوك في صحته
ووو
وحول الدعم الصريح لملف امريكا