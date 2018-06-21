24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات (5.00)

  2. تسعيرة "الباركينغ" تحدث فوضى وسط "صمت" والي الدار البيضاء (5.00)

  3. أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي" (5.00)

  4. قتالية المنتخب تُمحي "أحزان" المغاربة وتعلق الأمل على المستقبل (5.00)

  5. بنعطية يتهم الحكم بالانحياز ويلمح لاعتزال اللعب مع "الأسود" (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط

"الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط

"الفيفا" يطلب تفسيرًا من المغرب بشأن أمرابط
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 15:30

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تفسيرًا من الجهاز الفني للمنتخب المغربي بشأن مشاركة لاعبه نور الدين أمرابط في مباراة البرتغال في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا رغم إصابته بارتجاج في المخ.

ووفقًا لبيان صادر عن "فيفا"، "اتهم الاتحاد الدولي المنتخب المغربي بتجاهل قوانين الفيفا التي تمنع إشراك لاعب يعاني من ارتجاج في المخ لمدة 6 أيام في المباريات".

وأضاف "فيفا" أنه يحتاج إلى شرح سبب السماح للاعب نور الدين أمرابط بالمشاركة في لقاء البرتغال أمس الأربعاء، موضحا في بيانه، "الاتحاد الدولي يأخذ إصابات الارتجاج في المخ على محمل الجد، خاصة وأنه تم التنبيه على طبيب الفريق المغربي بأهمية اتباع الإرشادات والقوانين المتعارف عليها، حيث ينتظر الاتحاد الدولي للعبة تفاصيل أكثر من الاتحاد المغربي حول قرار إشراك أمرابط"

وأصيب أمرابط بارتجاج في المخ أثناء مباراة بلاده أمام إيران يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ولم يستكمل اللقاء الذي حسمه الأخير بهدف دون رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - غيثة الخميس 21 يونيو 2018 - 15:41
فين كانت الفيفا لما قدمت لها تشكيلة المنتخب من قبل لعب المبارة لم يكن لمرابطي من ضمنها ام انها مجرد وضع العصا في العجلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
157
2 - خالد الخميس 21 يونيو 2018 - 15:41
ولماد لم تطلب الفيفا تفسير من الحكم الامريكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
230
3 - السكات حسن الخميس 21 يونيو 2018 - 15:41
لا افهم كثيرا في الكرة سوى رابح او مهزوم انتم مهزومين / رابحين الفلوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-78
4 - حسام لوجدي الخميس 21 يونيو 2018 - 15:42
يتجاهلون اخطاء التحكيم و ظلمه و انحيازه و اعجابه برولندو و الان يدرون الرماد على العينين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
5 - sehbi rachid الخميس 21 يونيو 2018 - 15:42
الفيفا خاسها ترجع تشوف الماتش اوتشوف ظلم الحكم اديالها تحية الأسود ديما مرووووووكو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
149
6 - Hamdi الخميس 21 يونيو 2018 - 15:42
الفيفا تطلب من الجامعة تفسير علاش نورالدين أمرابط ودار ديك الحالة المنتخب البرتغالي أما مكاين لا حروقات القوانين ولا ارتجاج ف المخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
103
7 - مواطنة و ر ز الخميس 21 يونيو 2018 - 15:43
اولاد الحرام هاد الفيفا بيه فيه بغا تفسير علاش لعب لمرابط اوا حنا الجامعة ديالنا مقدراش طلب تاهية تفسير على التحكيم ديال المبارة ديال المغرب و البرتغال.تفسير و معنى واحد ليعندي هو FIFA :Football is not for arab بلا منحاولو معاهوم .............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
8 - Hicham UK الخميس 21 يونيو 2018 - 15:43
ببساطة لان حالته الصحية كانت تسمح بذلك و اتمنى ان تطلب الفيفا شرحا مفصلا من الحكم الذي كان اللاعب رقم 12 الى جانب المنتخب البرتغالي و عمل على تكسير اللعب كلما كانت الفرصة مواتية للمنتخب المغربي بل وحرمه على الاقل من ضربتي جزاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
9 - ابراهيم الخميس 21 يونيو 2018 - 15:43
لماذا لم تطلب الفيفا من حكم سبب إنحيازه للمنتخب البرتغالي وعدم استخدام الفديو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
10 - medmod الخميس 21 يونيو 2018 - 15:44
والله مهزلة هذه الفيفا . لمرابك كان بهير وفي كامل صحته والدليل واضخ من خلال لعبه لم يشكو من اي شيء وكريقة لعبه حير بها الاعبين البرتغاليين والحمهور . على الفيفا ان تصحح اخطاءها اتجاه المغرب . وان تقدم اعتذار . للشعب المغرب وفريقه على تسامحها مع الحكم . على اخطاءه الفادحة المرتكبة في حق المغاربة . المغرب قوي متماسك ويبقى داءما كذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - عبدو من الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 15:45
لم يكفيكم الحكم الذي أهدى المقابلة للبرتغال وأردتم تفسيرا حول المرابط لأنه أحرج رونالدو وزملاءه فيفا الذل والعار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
12 - ماشي شغلكم الخميس 21 يونيو 2018 - 15:45
طلبو تفسير من داك الحكم المهزلة باينة للعالم أما امرابط شحفكم نتوما والبرتغال ورونالدو (عشيق)حكمكم الترامبي أقصد الأمريكي بغينا وسام لهاداك السيد والله يتا يستاهل شكرا لك يا نورالدين دخلت قلوب ملايين المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
13 - كفيفا الخميس 21 يونيو 2018 - 15:46
الفيفا تريد منع امرابط من اللعب ضد الإسبان لضمان تأهل هده الاخيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
14 - ريفي وطني حر الخميس 21 يونيو 2018 - 15:46
الفيفا ترامب تلعب مخطط الهجوم احسن طريقة الدفاع لان الصحف العالمية المكتوبة والمرئية ادانت التحكيم في المقابلة ولاكن الفيفا ترامب فضلت الهجوم على المغرب ولن تعترف بالخطئ بنو صهيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
15 - كوايري الخميس 21 يونيو 2018 - 15:47
دخل ولعب كورة تبارك الله عليه ماضاموش معاه شيخات البرتغال اللي بقاو غا حالين فمهم . اصابته لم تكن بالبليغة .. الاسود قدمو امس مباراة كروية وتاريخية بامتياز . نفتخر بكم . الحظ ثم الحظ ثم الحظ في القادم ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
16 - الزعفان الخميس 21 يونيو 2018 - 15:47
الفيفا بان ليها غير الارتجاج والمرابط مابانش ليها داك الحكم للي حكا ما حكا نسيت البطارية ديال التواصل مع حكام الفيديو "فارغة" !!! رزاونا فبيلانتي وكلنا عليهم الله..الفيفا=المافيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
17 - dak الخميس 21 يونيو 2018 - 15:47
حتى الفيفا تاتعرف الزكاير ؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - يحي الخميس 21 يونيو 2018 - 15:47
هههههههه ردة فعل الفيفا بعد تصريحات اللاعبين ضد الحكم. بدأت الحرب ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
19 - marocain الخميس 21 يونيو 2018 - 15:48
الفيفا شاريها ترامب ههههه ، متهضمااش ليهم المنافسة على كأس العلم 2026
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
20 - El Mostafa الخميس 21 يونيو 2018 - 15:48
من الارجح استدعاء حكم المبارة ضد البرتغال لعدم استعانته بالفييديو رغم تعليمات الفيفا. في كل مبارة تم الاستعانة بهذه التقنية الا في هاته المبارة. فاين كان المسؤول التقني المغربي للاحتجاج على هذا الخطأ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
21 - simo doctoure الخميس 21 يونيو 2018 - 15:48
ارتجاج في المخ هو الدي اصيب للحكومة . الفقر والهشاشة. المنتخب الوطني ينقصه الدفاع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
22 - صلاح الدين الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
و كذلك الشعب المغربي يطلب تفسيرا لماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو للتأكد من صحة ضربتي الجزاء و القرارات المجحفة في حق منتخبنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
23 - صلاح الدين الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
قبل تفسير المنتخب الوطني للفيفا لماذا اقحموا نورالدين امرابط في المباراة لابد من الإجابة اولا لماذا لم يستعينوا بالكاميرا من أجل التدخل في ضربات الجزاء الحقيقية الى تعتبر عنصرية في حق اللعيبين الفارقة خاصة والعرب عامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
24 - لا حول ولا قوة إلا بالله الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
دغية دوروها لينا عاقبو الحكم المريكاني ولا حيت نتوما عارفين بللي ما عندنا ما نصورو معاكم.امرابط الحمد لله بيخير و غادي يبقى بيخير بإذن الله. الله ياخذ فيكم الحق حكرتونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
واش ضركم في راسكم حتى لهاد الدرجة ؟
اذا كان هناك سعي وراء الاجابات فلابد ان تكون البداية من استفسار التحكيم و التلاعب بنتائج المباراة عوض الخوض في جزئيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
26 - عزوز الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
بدل أن تحقق الفيفا انحياز الحكم المكشوف للبرتغال تريد خلق مشكل بعد تصريح لمرابط و انتقاده للحكم.عايشت ثلاثة رؤساء الفيفا،والمؤسسة تجتهد لإضعاف الضعيف و تقوية القوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - othmane الخميس 21 يونيو 2018 - 15:49
بان ليا هداك الارتجاج هو ليا قاد ليه المطور.
و السيد مبغاش ايسكت .
الفيفا واقيلا تخلعات. كالت هدا واقيلا كان فيه شي مشكل او دابا عاد ولاالمخ ديالو خدام. ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
28 - zoom الخميس 21 يونيو 2018 - 15:50
يمكن لفيفا مبغاتش مرابط يلعب ضد إسبانيا باش يسهال عليها الماتش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
29 - Alsawab الخميس 21 يونيو 2018 - 15:50
اولا لعب المنتخب بروح عالية هادا واقع
لم نكن محضوضين هدا قدرنا
ولكن هناك مشاكل في التكتيك الكروي
اي مدرب يغير الخطة او التكتيك عند تلقي اي هدف
لم يغير المدرب اللعب رغم ان الميكانيزم الكروي عقيم لان الكرة لا تصل لراس الحربة الوحيد امام اقوى دفاع
المدرب عليه التشاور مع المساعدين
المدرب عليه اعادة النضر في تكتيك اللعب
عليه تدريب الاعبين على التمركز الصحيح في الدفاع اتناء دربات الاخطاء او الزاوية لان الاعب دا كوسطا لم يراقب الكرة وراقب رونالدو يهز الشباك لو ركز على الكرة لاخرجها براسه
الخطة 4-5-1 خطة عقيمة
عليها ان تتغير ل 4-4-2 التي تتغير اتناء اللقاء ل 4 3 3 على حسب اللقاء
ما فاءدة الدفاع وانت خاسر كل شيء
على المدرب البقاء والاستفادة من هده الهفوات
الخطة المحتملة لهزم اسبانيا والعودة بتلات نقط تاريخية :
بوطيب الكعبي
حارت زياش احمدي امرابط
حكيمي بنعطية سايس درار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - rachida الخميس 21 يونيو 2018 - 15:51
الفيفا الان تدين تصريحات اللاعبين المغاربة الذين احسوا بانهم مجرد فرقة تلعب لتضمن بقاء كريستيانو حتى وان تعرضوا لظلم حكم ترامب . فهل الفيفا ستدين الشعب المغربي باكمله لانه انتقد ترامب لما هدد الدول بعدم التصويت لملف المغرب ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
31 - rachida الخميس 21 يونيو 2018 - 15:53
ونحن كمغاربة نطلب تفسيرا لما قام به الحكم الامريكي وايضا ما قام به ترامب من تهديد ووعيد لكل من يصوت في الفيفا على ملف المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
32 - Mounira الخميس 21 يونيو 2018 - 15:53
Concussion is dangerous knowing that the player when he had gone to hospital for a brain scan cannot remember the last six hours of his life.

Rugby players have died and some were paralysed because of head injuries.

Old American footballers are suffering from memory loss because of the heavy clashes they endured in their career.

The Moroccan medical team failed in its duty of care. They must be sacked, especially the physio who was smacking the cheeks of the player to wake him up. Instead, he should be stabilised and moved gently and slowly.

In English Premier League, it takes ten minutes to stabilise unconscious players and remove them from the pitch. Amrabet was pulled to his feet too soon and quickly. It is dangerous because of head trauma.

I congratulate the players who were near him because they put Amrabet in the recovery position immediately when they saw he was unconscious.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - كتكوت الخميس 21 يونيو 2018 - 15:55
الفيفا، ماكيحملوش الدول الفقيرة الحقيرة، و ما فهمو والو فالروح الوطنية ديال اللعابة المفيمين بالخارج، و أنا و الله كنتمنا، يلعبو مع منتخب إسپانيا على أساس نهائي كاس العالم، و يربحوه باش يبرهنو للعالم أن عندنا منتخب كان غادي يدير مشكل كبير لفرق كبار لي كدللهم الفيفا، و منهم البرتغال لي فلتات، و إسپانيا لي جايك فالطريق، تحياتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
34 - حسن بنلحسن الخميس 21 يونيو 2018 - 15:55
في نظري إجيبو إنفانتينو للمغرب إدير دورة في الصبطارات ديال المغرب وغادي يفهم والى ماكانش مسالي إصايفطو ليه الفديو ديال المرا لولدات في الكولوار ديال الصبيطار. وغادي يفهم بأن راه الطوب ديالنا هو لدرناه مع اللاعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 15:56
يا حنيني ... يا لهذا الحنان الزاخم الجارف الوافد من الفيفا. أتحسبوننا أغبياء إلى هذه الدرجة.
آداء الفريق كان ممتعا ويستطيع التأهل
وشكرا للمرابط على آدائه المتميز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - مهتم الخميس 21 يونيو 2018 - 15:56
فين كانت الفيفا فاش كان ترامب يغرد و هي ترتعد ... انا في نظري كون افريقيا واسيا يقاطعوا كاس العالم والفيفا و ديروا كاس لوحدهم تفاديا لظلم التحكيم و التنظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - MOHA الخميس 21 يونيو 2018 - 15:58
الإرتجاج في مخ الفيفا التي لم يرقها ما فعله أمرابط في المقابلة بحيث أنه بهدل الدفاع البرتغالي طيلة المبارة. سير تنبكو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - هشام الخميس 21 يونيو 2018 - 15:59
الفيفا عندها الحق. حياة أي شخص أهم من كرة القدم. لكان معلق امله على الكره صافي را المغرب خرج. ركزوا على حياتكم را الكوره غير من وسائل التسلية هناك أشياء أهم في الحياة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - altrade الخميس 21 يونيو 2018 - 16:00
La FIFA contre attaque pour faire l'ombre sur l'histoire de l'arbitrage Maroc - Portugal ????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - مهاجر الخميس 21 يونيو 2018 - 16:00
نريد تفسير حول 2 ضربات جزاء حسومة أو عار حكرونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - Ali الخميس 21 يونيو 2018 - 16:02
المرابط فضح الحكم لطلبه قميص رونالدو، وهذه لها دلالات تجاه الفيفا بالاضافة لفضيحة هدف سويسرا في البرازيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - عبداللطيف الخميس 21 يونيو 2018 - 16:05
مطورة الفيفا بغات تغذى بالمغرب قبل مايتعشى بها المقصود عِوَض المغرب ميحتج رسميا ضد التحكيم سبقاتو الفيفا و رسلات ليه استفسار غريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
حتى لاعبي المنتخبات الكبرى يعرفون ان الحكام ينحازون اليهم فكم مرة سجل فيها منتخب صغير هدفا مشروعا ورفضه الحكم بعد رفع لاعبي الفريق المدلل من طرف الفيفا ايديهم للتاثير على قرار الحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - أسد الأطلس الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
نحن نطالب أولا بتفسير لدعوى تواجد تقنية الفيديو وعدم إستعمالها لصالح الفرق التي لا تستفيد معها الفيفا ماديا ... هل الفيفا تخاف من خروج المنتخبات ذات النجوم الوازنة كفريق كرستيانو أو فريق ميسي أو إسبانيا إلخ ... وبالتالي ضياع الكثير من الأرباح؟ أعطونا تفسيرا على إحتساب هدف خاطئ ضدنا وعدم إحتساب ضربة جزاء لصالحنا ... الأكيد أن الحكم الأمريكي من صنع الفيفا ورئيس الفيفا من صنع أمريكا والمغرب وترشيحه لشرف تنظيم كأس العالم 2026 ضد أمريكا ............ على العموم الفيفا تحاول إخفاء جريمتها على المنتخب المغربي من خلال التقرير الطبي لأمرابط وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على يأس الفيفا وإنحطاطها ... أتذكر كلمات المجرم إنفانتينو الباءسة لما تكلم عن كأس العالم وقال ستكون أحسن نسخة في التاريخ هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - مول الكرموص الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
ضربني وبكى سبقني وشكا .الفيفا سبقت ليكم الضربة ديال لمرابط قبل ما طالبوا بقضية الحكم والاخطاء المرتكبة وبالاخص لعدم استعماله للوسائل البصرية اثناء المقابلة وفي اكثر من اربع مراة على الاقل.صراحة الفيفا مجرمة ابعد مما تتصورون وخاضعة مليون في المائة لجهة معروفة بفرعنتها فالامور واضحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - الفيلالي الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
الاسد لا يسقطه الارتجاج لأنه قوي البنية وقانون ستة أيام هو لكم وعوض أن تبحث الفيفا في انحياز الحكم للبرتغال و ترجع إلى الفديوهات لمعرفة الأخطاء التي طالما نبه اليها رونار الحكم لكن دون جدوى أما الاسد امرابط فكما قال أحد الإخوان أن اللاحقة قدمت لكم قبل المقابلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
47 - الفيلالي الخميس 21 يونيو 2018 - 16:06
الاسد لا يسقطه الارتجاج لأنه قوي البنية وقانون ستة أيام هو لكم وعوض أن تبحث الفيفا في انحياز الحكم للبرتغال و ترجع إلى الفديوهات لمعرفة الأخطاء التي طالما نبه اليها رونار الحكم لكن دون جدوى أما الاسد امرابط فكما قال أحد الإخوان أن اللاحقة قدمت لكم قبل المقابلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
48 - منصف الخميس 21 يونيو 2018 - 16:07
السيد كان أحسن لاعب في المقابلة بشهادة المحايدين و انتوما اعطيتوها لرونالدو اللي تبرع بالدم ديالو للصهاينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - younees الخميس 21 يونيو 2018 - 16:08
انا بغيتهم يربحوا اسبانيا و يكونوا هم السبب في اقصائهم باش يدخلوا ن التاريخ من بابه الواسع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - مروكي الخميس 21 يونيو 2018 - 16:08
الفيفا يجب أن تعطينا تفسيرات عديدة منها: رشوة منديال 2010 و تدليس 2026 و تحكيم مبارة البرتغال ؟؟؟؟؟ أي تعويض عيني تقريبا :بناء 3 ملاعب و الباقي الله يسامح ؛مارأي الفيفا الغير عفيفة؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - K-PAX الخميس 21 يونيو 2018 - 16:11
على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تسائل الفيفا عن سبب انحياز الحكم للفريق البرتغالي و حرمان المنتخب المغربي الذي أبان رجاله عن كعب عالي و مستوى رفيع، من ضربات جزاء واضحة، دون الحديث عن مشروعية هدف البرتغال. على المسؤولين المغاربة المطالبة بإلغاء المقابلة و إعادتها. انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - برافوا امرابط الخميس 21 يونيو 2018 - 16:14
هههههه الفيفا مافهما والو قالوا كيفاش هذا كلاها ف المخ اومزال حرث التيران طول وعرض .سيرو تاهموه بتناول المنشطات وتهناو منو مع اسبانيا ديالكم يا بني صهيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - أحمد الخميس 21 يونيو 2018 - 16:15
المغرب ملزم بطلب تفسير من الفيفا لماذا لم تتدخل عندما هدد ترامب بالواضح الدول التي تصوت ضد الملف المشترك ؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - dima merghib الخميس 21 يونيو 2018 - 16:16
لماذا لم تتحدث الفيفا عن تجاهل تقنية الفيديو للمنتخب المغربي في ضربة جزاء واضحة...ام انها فقط للمنتخبات الاروبية التي تمتلك نجوما مثل اسبانيا و فرنسا و البرتغال...اكبر مافيا في العالم ''فيفا''
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - مواطن غيور . البيزنس الخميس 21 يونيو 2018 - 16:17
السلام عليكم. واحد القضية إلى ناضوا الدول الاسلامية والدول الافريقية و الأسيوية و داروا اتحاد ديالهم ديال الكرة و انساحبوا من الفيفا آش غيوقع في ملك الله، كرة القدم كرة عالمية و الفيفا ما عندهاش براءة الاختراع باش تحتاكر الكرة ، راه لعبوها الشنانوا و الهنود آلاف السنين!
كرة القدم خسرات ملي دخلها المال و اختلطت المصالح مع المافيات و ألعاب الرهان، وملي كانت رياضة الفقراء أصبحت رياضة الأثرياء ، شوف بشحال وصل ثمن الملعب و بشحال خاصك تخلص باش تفرج في دارك؟ رغم أن الاسلام حرم الاحتكار و الBEIN كتحرم في مشاهدة القنوات و القرصنة.
الله يرحم لي خلا للمغاربة القنوات الألمانية تفرج شكون حسدك؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - حلا الخميس 21 يونيو 2018 - 16:19
الفيفا تدخلت أمريكا لكشف فسادها وفضحه وجندت لذلك محققين وووووأسفرت حملتها على إقالة بلاتير وزبانيته.ووضعت مكانه شخصا لايقل عنه فسادا وحليف لها.أمريكا تعلم جيدا بان الفيفا مافيا تدر أموالا طائلة وأرادت الاستفراد بها.ما جرى في تصويت المونديال 2026 لصالح الملف الثلاثي أثبت أن الفيفا لازالت ترزخ تحت الفساد والمحسوبية ولكن اليوم تحت الحماية الأمريكية.وبهذا فقدت كل مصداقية في نظري حتى قرعة الفرق اللاعبة بالمونديال روسيا مشكوك فيها وربما مطبوخة والتحكيم يسير المباريات تحت أهداف معينة مرسومة.ربما أبالغ ولكن لا أستبعد أي شيء.ولا أقول هذا لأ برر إقصاء المنتخب المغربي فهذه هي كرة القدم يلعب فيها الحظ نسبة قليلة وليست مهمة بالطبع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
57 - Maria الخميس 21 يونيو 2018 - 16:20
يجب رفع دعوة بشأن الحكم الأمريكي المعجب برولاندو حيث طلب منه قميصه بعد نهاية المباراة مقابل حرمان المغرب من ضربة جزاء مشروعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - Mohamed الخميس 21 يونيو 2018 - 16:24
اين كانت الفيفا عندما طلب من الحكم الامريكي اللجوء إلى تقنية الفيديو ورفض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - ع.الحميد الخميس 21 يونيو 2018 - 16:25
ههههه الفيفا تريد ان تبعد مرابط عن اللقاء
الاخير مع الاسبان. خلاصة القول الفيفا بعد
ان كانت تخدم الاوربيين الان اصبحت في يد ترامب تمارس الضغط على الدول النامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 16:25
هل المصاب بارتجاج في المخ يكون رجل المبرات ياالفيفا لا تتهربو من الواقع نريدو جوابا لمادا هدا الحكم لم يستعمل تقنية الفديو في المقابلة ام هده التقنية كانت ستستعمل ظد المغرب لو ربحت . نطالب ان يكون هناك 5 رؤساء للفيفا كل رءيس من قارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
61 - IKIM الخميس 21 يونيو 2018 - 16:30
IL VEULENT SIMPLEMENT QUE AMRABET NE JOUE PAS CONTRE L'ESPAGNE UNE SIMPLE PRÉCAUTION
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - السفير الخميس 21 يونيو 2018 - 16:35
ضربني فبكى ثم سبقني وشكى. كان على الفيفا ان تتخذ إجراءات ضد الحكم الامريكي الذي أراد او طلب قميص رونالدو وهذا ما أكده اللاعب الشجاع نورالدين لمرابط هل يجوز هذا للحكم أم لا والأخطاء الفادحة التي ارتكبت من طرف هذا الحكم على كل حال فالفيفا فاسدة وستبقى كذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - abdou الخميس 21 يونيو 2018 - 16:35
ههههههه.نحن نطالب بمراقبة الحاسوب حيث ضربة الجزاء واضحة اولا.اما مشاركة اللاعب فالامر لا يهمهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - مزابي الخميس 21 يونيو 2018 - 16:39
والمغاربة يطلبون تفسيرا حول الحكم الامريكي المتحيز
وحول ض ربات الجزاء غير المحتسبة لفاءدة المغرب
وحول الهدف المشكوك في صحته
ووو
وحول الدعم الصريح لملف امريكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - jim الخميس 21 يونيو 2018 - 16:40
ce fifa à intérêt de suivre de près et donnés des suites aux abus des arbitres qu' elle choisi , et de les poursuivre pourlesfautes suicidaires qunils commettent envers les pauvres aquipes en faveurs des équipes réputées mondialement, pour les intérêts limités bien sure
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - المنتخب فالدم الخميس 21 يونيو 2018 - 16:40
الماتش فيه بزاف ااخروقات مساكنً المغاربة مكانتش خالتهم فالعرس والفاهم يفهم وأصلا الحكم أمريكي يعني باغي الخدمة فينا كاين الغش إوا من عارف راسو حاكم بالعدل علاش مبغاش يعاود الفيديو حيت هاد التقنية كتكون عادلة وأصلا هي دارت على قبل الحكام الغشاشين وهو أصلا كان باغي رونالدو وكيشجعه ورونالدو ما يستاهلش جائزة أحسن لاعب فالمباراة حيت مولاها هو المرابط لعب وغامر بحياته ولا الفيفا بغات تعلق غير على المشاركة دياله الله يأخذ فيكم الحق ولكن المنتخب فدمنا حتى الموت وكأس العالم علقوه فالصالون ديال رونالدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 66 | عرض: 1 - 66

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.