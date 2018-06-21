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الرئيسية | رياضة | إسرائيليون: تبادلنا الصور مع مشجعي "أسود الأطلس"

إسرائيليون: تبادلنا الصور مع مشجعي "أسود الأطلس"

إسرائيليون: تبادلنا الصور مع مشجعي "أسود الأطلس"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 يونيو 2018 - 18:40

خلافاً لما راج حول قيام مشجعين مغاربة بنزع العلم الإسرائيلي من الجمهور الإسرائيلي، أثناء مشاهدتهم لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي ضمن مونديال روسيا 2018، نفى مشجعون إسرائيليون كانوا يحملون علم بلادهم صحة ذلك، وقالوا إن "الجماهير المغربية لم تكن تُحاول تمزيق العلم في المنطقة الخاصة بهم بعد انتهاء المباراة، بل كانوا يبحثون عن قميص عميد المنتخب بعد أن رماه في اتجاهنا".

وكان معلق قناة "بين سبورت" الرياضية، خلال تعليقه على مجريات المقابلة، قد أثار الانتباه إلى أن مشجعي "أسود الأطلس" حاولوا انتزاع العلم الإسرائيلي من أحد المشجعين الإسرائيليين داخل مدرجات الملعب.

وأوضح المشجعون الإسرائيليون، في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي، أن علم بلادهم كان موجوداً منذ انطلاق مباراة المغرب والبرتغال بدون وقوع أي مشكل، متهمين الإعلام القطري بترويج رواية خاطئة تخلط بين ما هو سياسي ورياضي.

مراسل القناة الأولى الإسرائيلية أجرى مقابلات مع عدد من المشجعين المغاربة بعد وقوع الحادث، جاء فيها أنهم "لا يؤيدون الهجوم على المشجعين الإسرائيليين؛ لكنهم ربطوا ذلك بالحصار الإسرائيلي على غزة وحملة التقتيل التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الأبرياء في فلسطين".

وقال أحد المشجعين الإسرائيليين، في تصريح نقلته مواقع إسرائيلية: "كنا نجلس خلف المرمى مع المشجعين المغاربة بالمدرجات.. لقد كان الجو رائعاً مع الجمهور المغربي، خلال أطوار المقابلة. وتبادلنا أيضاً الصور بعد انتهاء الماتش".

وتابع المشجع الإسرائيلي ذاته: "عندما كنا نستعد لمغادرة الملعب، رمى المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، بقميصه في اتجاهنا وسقط تحت أقدامنا مباشرة، ليشرع جميع المشجعين المغاربة الذين كانوا نحونا في التدافع للبحث عن قميص العميد".

وكانت لقطات تلفزيونية وفيديوهات نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من المشجعين المغاربة بمدرجات ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة منتخب المغرب والبرتغال، يتدافعون بجانب العلم الإسرائيلي؛ غير أن المشهد لم يكتمل لتتضح الصورة إن كانوا يبحثون عن قميص بنعطية أم ينتزعون العلم الإسرائيلي.

ومُني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي، في نهائيات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، وأصبح أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018.

وبالرغم من الروح القتالية التي أبان عنها "الأسود"، فإن المغرب خسر أمام نظيره البرتغالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال، سجله كريستيانو رونالدو منذ الدقائق الأولى للمباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - boumbissa الخميس 21 يونيو 2018 - 18:58
هدو هما رجال أحرار المغرب هكذا يجب أن تكونوا نحو قضيتنا الفلسطينية التي تجمعنا و بدون رحمة ضد الصهاينة و عملائهم في أي مكان لكي يعرفوا حجمهم أن الشباب بالمرصاد تحية لكم من الجزائريين
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24
2 - بينوكيو الخميس 21 يونيو 2018 - 19:02
الجمهور المغربي واع ومتحضر ومسؤول .ويابي بنفسه عن خلق الفتنة .
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1
3 - yassine الخميس 21 يونيو 2018 - 19:04
الحمد لله، نحن شعب يؤمن بالتعددية و حرية إعتناق الأديان الساموية، على غرار حبيبنا رسول الله ص وليس كحفدة ابو لهب الدين يستغلون الدين و العروبة لقضاء حوائجهم، إنتهى زمن الوحدة العربية و العروبة و الأخوة العربية و غيرها من الأسطوانات مرحبا بزمن المصالح و الصداقة المبنية على الإحترام و ليس النفاق، إسرائيل بشر مثلنا من أهل يعقوب و يوسف و موسى و زكريا غيرهم من الأنبياء نحن ضد الصهيونية
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2
4 - مصطفى كاراطيكا الخميس 21 يونيو 2018 - 19:06
الكيان الصهيوني ينشر أكاذيب فقط عارف مكيانش شي منبر رسمي للمشجعين المغاربة هذا علاش يقول لي بغى
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25
5 - vérité الخميس 21 يونيو 2018 - 19:08
les suporteur israélien qui se trouve avec les suporteur marocain ..c'est des juifs d'origine marocaine. .fin station
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4
6 - bouaazza الخميس 21 يونيو 2018 - 19:08
Pour les juifs infiltrent nos réseaux , sachez qu'il n'y a pas un marocain digne qui accepté Israël ni les juifs dieu vous a condamné à errer toute votre vie
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5
7 - وداع الخميس 21 يونيو 2018 - 19:09
كان غرضهم هو الفتنة لأن المغاربة حملوا في ساحات روسيا العلم الفلسطيني ولكن رجال المغرب الأحرار تنبهوا لعلم الكيان الصهيوني ووقفوا كالاسود لي كانت واقفة في الملعب، لي كايدير هاد الفعل الرجولي غي لي نفسوا حارة وعندو غيرة. تحية ليكم يا رجال
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11
8 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 19:09
هادي كذبة باينة. غير الصورة كتبين العكس ديال هضرتهم. حذاري من اليهود فهم يحاولون إستفزاز المغاربة بتصريحات لا أساس لها من الصحة. بعد سرقة تنظيم المونديال لصالح الملف المشترك و الإنحياز الواضح لشبه الحكم (الميريكان معندها حتا الكورة و خاشية راسها مصيفطا حكم للمونديال) و محاولة إجهاض الإنفعال المغربي المُطالِب بتفسير عدم إستخدام (ذلك الشبه الحكم) لتقنية الفيديو بعذر واه غير منطقي. الآن جاء دور الإسرائليين بإستفزاز المغاربة (الإسرائليون يتقنون فن الإستفزاز). أظن أنها مؤامرة ضد المغرب بتجرءه على منافسة أمريكا على تنظيم المونديال
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12
9 - المغاربة رجال الخميس 21 يونيو 2018 - 19:12
على الجمهور مكيميزوش علم إسرائيل من قميص بن عطية الفيديو بين السيد كيجر فالعلام من ضهر الاسرائيلي .غا مارضوش و بداو تيكدبو .و الا مبغيتوش تدخلو رياضة بالسياسة لاش هازين علامكم النجس فمبارات لا علاقت لكم بيها.مغاربة يهود على راسنا هزو علام المغرب الانو هو بلادكم الي جايين تشجعوه .احسن مادار هاداك المشجع
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10
10 - عبدو من الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 19:13
لكن الفيديوهات تقول عكس ذلك أنصدق الصهاينة رغم كذبهم أم نصدق أسودنا وفيديوهاتهم حقا قوم بني صهيون لا يستحون
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8
11 - مغربي حر الخميس 21 يونيو 2018 - 19:15
إنهم يبررون فقط ليظهروا مقبولين حتى في وسط الجماهير العربية .لو كان الأمر صحيحا تعالوا وارفعوه في أي ملعب مغربي وسترون. أما في روسيا وأمام أنظار الفيفا فيكفي نزع علمكم أمام شاشات العالم.
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8
12 - مغربية الخميس 21 يونيو 2018 - 19:15
اللقطة كل العالم رآها و لا مجال للتكديب لم يبقى للصهاينة الا القول انها مفبركة .نحن جد فخورين بابناء المغرب الكبير اخر الرجال الدين يملكون النخوة العربية و الشجاعة "صفات الفرسان" ليس كالمشارقة الدين باعوا القضية و "النخوة العربية و الكرامة"
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5
13 - عبداللطيف الخميس 21 يونيو 2018 - 19:18
من هو ناصر لاركيط ؟ ابحتو جيدا
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-3
14 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 19:19
لا للخلط بين الرياضة و السياسية .. اليهود المغاربة جزء لا يتجزء من الشعب المغربي.
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5
15 - ILYAS الخميس 21 يونيو 2018 - 19:19
انا لا ادري لما نقحم انفسنا في امور لسنا به اي علاقة ماعلاقتنا نحن المغاربة بفلسطين او اسرائيل او هاته العروبة الفاشلة علينا ان نتحرر من هذه الانتمائات الغبية و ان نعرف ان هاته القومية لم تجدي و لن تجدي نفعا
في عوض اعطاء ملايين المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يحصل اصلا عليها دائما من مختلف بقاع العالم و غالبا مايقفون ضدنا في مختلق المحافل الدولية علينا مساعدة ابناء شعبنا الذين لايجدون مايفطروا به بعد الصيام في رمضان انا ارى ان اهدار هاته الاموال في مساعدة فلسطين او اي دولة اخرى هو نفسه اهدار المال في المهرجانات و ماشابهها
علينا ان نبدا بتحريك عقولنا و معرفة مصالحنا وجعلها هي الاهم و الاسبق بعيدا عن ترهات القومية و القواسم المشتركة لقد انتهى هذا الكلام
لو كان لنا مصالح مع دولة ما بما فيها اسرائيل علينا بناء علاقات معها هذا هو المنطق
القومية الوحيدة الذي ننتمي اليها هي القومية المغاربية وحبذا بطبيعة الحال لو فعلنا هذا الانتماء على شكل اتحاد فعال وليس مجرد ورق منذ 1989
قد لا يعجبك تعليقي لكنه حقيقة للاسف
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7
16 - سفيان الخميس 21 يونيو 2018 - 19:32
يجب الإستماع للطرف الآخر أيضا للتضح الصورة وعدم تضليل الناس و إظهار إسرائيل كالأم الحنون.
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2
17 - Amine الخميس 21 يونيو 2018 - 19:33
Vraiment du n'importe quoi. Les supporters marocains se prennent en photos avec les vrais assassins, 3la zinhoum...
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0
18 - مدوخ الخميس 21 يونيو 2018 - 19:33
اصلا عقلية و فكر غالب الطبقة التى ذهبت الى روسية مستلبة لا هم لها و لا تلقي اعتبارا للقصية الفلسطينية او غيرها شي غادي يفوج شي غادي يشوف و يبوس الروسيات ...طبقة الغير مقاطعون و ان رجعو الى المغرب سيذهبون الى موازين مباشرة ..
ليس كلهم طبعا**
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-5
19 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 19:35
لعل رقم 01 لم يقرأ المقال العكس هو الذي حدث.......
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