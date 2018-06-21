إسرائيليون: تبادلنا الصور مع مشجعي "أسود الأطلس"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

خلافاً لما راج حول قيام مشجعين مغاربة بنزع العلم الإسرائيلي من الجمهور الإسرائيلي، أثناء مشاهدتهم لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي ضمن مونديال روسيا 2018، نفى مشجعون إسرائيليون كانوا يحملون علم بلادهم صحة ذلك، وقالوا إن "الجماهير المغربية لم تكن تُحاول تمزيق العلم في المنطقة الخاصة بهم بعد انتهاء المباراة، بل كانوا يبحثون عن قميص عميد المنتخب بعد أن رماه في اتجاهنا".

وكان معلق قناة "بين سبورت" الرياضية، خلال تعليقه على مجريات المقابلة، قد أثار الانتباه إلى أن مشجعي "أسود الأطلس" حاولوا انتزاع العلم الإسرائيلي من أحد المشجعين الإسرائيليين داخل مدرجات الملعب.

وأوضح المشجعون الإسرائيليون، في تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي، أن علم بلادهم كان موجوداً منذ انطلاق مباراة المغرب والبرتغال بدون وقوع أي مشكل، متهمين الإعلام القطري بترويج رواية خاطئة تخلط بين ما هو سياسي ورياضي.

مراسل القناة الأولى الإسرائيلية أجرى مقابلات مع عدد من المشجعين المغاربة بعد وقوع الحادث، جاء فيها أنهم "لا يؤيدون الهجوم على المشجعين الإسرائيليين؛ لكنهم ربطوا ذلك بالحصار الإسرائيلي على غزة وحملة التقتيل التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الأبرياء في فلسطين".

وقال أحد المشجعين الإسرائيليين، في تصريح نقلته مواقع إسرائيلية: "كنا نجلس خلف المرمى مع المشجعين المغاربة بالمدرجات.. لقد كان الجو رائعاً مع الجمهور المغربي، خلال أطوار المقابلة. وتبادلنا أيضاً الصور بعد انتهاء الماتش".

وتابع المشجع الإسرائيلي ذاته: "عندما كنا نستعد لمغادرة الملعب، رمى المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، بقميصه في اتجاهنا وسقط تحت أقدامنا مباشرة، ليشرع جميع المشجعين المغاربة الذين كانوا نحونا في التدافع للبحث عن قميص العميد".

وكانت لقطات تلفزيونية وفيديوهات نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من المشجعين المغاربة بمدرجات ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، الذي احتضن مواجهة منتخب المغرب والبرتغال، يتدافعون بجانب العلم الإسرائيلي؛ غير أن المشهد لم يكتمل لتتضح الصورة إن كانوا يبحثون عن قميص بنعطية أم ينتزعون العلم الإسرائيلي.

ومُني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي، في نهائيات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، وأصبح أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018.

وبالرغم من الروح القتالية التي أبان عنها "الأسود"، فإن المغرب خسر أمام نظيره البرتغالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال، سجله كريستيانو رونالدو منذ الدقائق الأولى للمباراة.