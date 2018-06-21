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كُتّاب وآراء
فرنسا تقصي البيرو وتتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم بروسيا
بفوزه على منتخب البيرو استطاع منتخب الديكة الفرنسي أن يضمن بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من خلال تحصيله 6 نقط في مقابلتين، بينما مواجهته الثالثة ستكون شكلية.
وفي المقابل توقفت مسيرة المنتخب البيروفي عند هذا الحد بعد أن عجز عن كسب أية نقطة من مقابلتيه الاثنتين، حيث حصد فيهما هزيمتين على التوالي ليحزم حقائبه مغادرا المونديال، وملتحقا باقي الفرق التي أقصيت من كأس العالم.
وحسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، إثر تغلبه على منتخب بيرو 1 / صفر اليوم الخميس على ملعب "إيكاترنبيرج أرينا" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم.
وحافظ زميله حارس المرمى هوجو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.