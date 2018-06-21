24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقابة الأئمة التونسيين تطالب بتعطيل فريضة الحج (5.00)

  2. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  3. "المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)

  4. صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات (5.00)

  5. تسعيرة "الباركينغ" تحدث فوضى وسط "صمت" والي الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فرنسا تقصي البيرو وتتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم بروسيا

فرنسا تقصي البيرو وتتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم بروسيا

فرنسا تقصي البيرو وتتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم بروسيا
هسبريس من الرباط
الخميس 21 يونيو 2018 - 18:00

بفوزه على منتخب البيرو استطاع منتخب الديكة الفرنسي أن يضمن بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من خلال تحصيله 6 نقط في مقابلتين، بينما مواجهته الثالثة ستكون شكلية.

وفي المقابل توقفت مسيرة المنتخب البيروفي عند هذا الحد بعد أن عجز عن كسب أية نقطة من مقابلتيه الاثنتين، حيث حصد فيهما هزيمتين على التوالي ليحزم حقائبه مغادرا المونديال، وملتحقا باقي الفرق التي أقصيت من كأس العالم.

وحسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، إثر تغلبه على منتخب بيرو 1 / صفر اليوم الخميس على ملعب "إيكاترنبيرج أرينا" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم.

وحافظ زميله حارس المرمى هوجو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - امجوض الخميس 21 يونيو 2018 - 18:10
انا حزين جدا من اقصاء البيرو الدي سيطر على المبارة امام المنتخب الافريقي المجنس و على فكرة فالجماهير البير هي اكثر حضور الى روسيا مع انهم شعب فقير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - بوهالي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:14
اش كيجيه لمنتخب لمغربي ؟ غير لفرق بيناتهوم هو أن لبيرو كيلعب بلمحليين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - malak الخميس 21 يونيو 2018 - 18:49
البيرو نفس سيناريو المغرب جماهير غفيرة حجت لروسيا وتطلعاتهم كبيرة وسيطرة منتخبهم لكن لم يحالفهم الحظ الفرق الكبرى تتأهل باقل مجهود فرنسا لم تقدم شيءا مثل البرطقيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.