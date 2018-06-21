المدرب رونار يوجه رسالة شكر للجماهير المغربية‎

هسبورت من الرباط

وَجّه الناخب الوطني هيرفي رونار، رسالة شكر للجماهير المغربية، على مساندتها للاعبين خلال المباراة التي جمعت "الأسود" بالبرتغال أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر المدرب الفرنسي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تجمعه باللاعبين في اللحظة التي كانوا يبادلون الجماهير التحية بعد نهاية المواجهة التي خسرها المغرب بهدف لصفر، معلقا بالقول: "شكرا لكم على مساندتكم الرائعة، شكرا لجميع مغاربة العالم".

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