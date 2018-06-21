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كُتّاب وآراء
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المدرب رونار يوجه رسالة شكر للجماهير المغربية
الخميس 21 يونيو 2018 - 21:35
وَجّه الناخب الوطني هيرفي رونار، رسالة شكر للجماهير المغربية، على مساندتها للاعبين خلال المباراة التي جمعت "الأسود" بالبرتغال أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا.
ونشر المدرب الفرنسي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تجمعه باللاعبين في اللحظة التي كانوا يبادلون الجماهير التحية بعد نهاية المواجهة التي خسرها المغرب بهدف لصفر، معلقا بالقول: "شكرا لكم على مساندتكم الرائعة، شكرا لجميع مغاربة العالم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 21:17
أتنمنى من الجامعة تمديد عقد هذا المدرب الى غاية كأس العالم 2022 نادرا ما تجد مدرب من هذه الطينة
شكرا هيرفي
شكرا هيرفي
تعليق غير لائق
131
2 - Aziz Canada الخميس 21 يونيو 2018 - 21:48
سنعود بالذاكرة الى الوراء فوز المغرب على كوت ديفوار. والخروج الى الشوارع والاحتفالات بالتاهل لكاس العالم وانذاك علقت ان الفرحه مبالغ فيها انه مجرد تاهل لن يغني ولن يقدم شئ في ازدهار المغرب ونفس الشئ قلته على الهيستريا المصريه بعد الفوز على رواندا والتاهل الى كاس العالم حتى اني بدات اعتقد ان التاهل لكاس العالم مفتاح الجنه......وبعد شهور كلا المنتخبين ومنتخبات اخرى خاصه العربية تخرج بخفي حنين كاول المغادرين والان يدركون ان كل تللك الاحتفالات كانت مبالغ فيها جدا جدا جدا.
تعليق غير لائق
-12
4 - footeux الخميس 21 يونيو 2018 - 21:50
Cet entraîneur doit continuer de construire une bonne équipe marocaine la fédération doit lui faire un contrat jusqu'au mondial 2022
5 - raad الخميس 21 يونيو 2018 - 21:52
المدرب قد يربح وقد يخسر . دعوه يعمل للمستقبل التجربة مهمة جدا .
6 - الخميس الخميس 21 يونيو 2018 - 21:53
شكرا لك انت ايضا على مجهوداتك القيمة تستحق الاحترام والتقدير إلى الأمام مع كتيبتك،كنتم رائعين.
7 - مغربي وأفتخر الخميس 21 يونيو 2018 - 21:54
لقد شرفتمونا وأبنتم للعالم على أنكم قادرين على مقارعة الأقوياء ما علينا إلا أن نرفع لكم القبعة
وأرجو من الجامعة المغربية أن تبقي رونار على رأس الأسود
كفانا هدم ما بنيناه بتغيير المدربين إنه يستحق الإستمرار على رأس المنتخب لم أرى أي مدرب يبكي حرقة على فريقه مثله
ولو المدربين المغاربة
وأرجو من الجامعة المغربية أن تبقي رونار على رأس الأسود
كفانا هدم ما بنيناه بتغيير المدربين إنه يستحق الإستمرار على رأس المنتخب لم أرى أي مدرب يبكي حرقة على فريقه مثله
ولو المدربين المغاربة
8 - نُخبة تحتاج رتوشات فقط الخميس 21 يونيو 2018 - 21:54
في الواقع نشيد بالمنتخب المغربي رغم الاخفاقات ،لكن إذا ثم تشتيت هذه النخبة الآن فسنذخل في مستنقع مُظلم بحتا عن منتخب جديد .خدو العبرة من منتخب الجزائر الذي دخل دوامة الصراعات وجمع الشمل فلم يستطيعو إيجاد نخبة مثالية
10 - تعليق الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
مدرب كبير،أعاد للأسود سمعتهم و هيبتهم.20 سنة من الانتظار لم تكن هينة،نرغب في الاستمرارية للفوز بلقب افريقيا الذي اصبح الهدف الاول و الأخير
11 - مغربي وافتخر الخميس 21 يونيو 2018 - 21:57
مدرب بان عن مستوى لائق لايجب التفريط
فيه عندنا فريق جيد كلاهما يستحق
منا التشجيع إلى الامام
فيه عندنا فريق جيد كلاهما يستحق
منا التشجيع إلى الامام
12 - سام الخميس 21 يونيو 2018 - 21:58
فريقنا و مدربنا لا بديل عنهم فرونار منا و إلينا و جميع اللاعبين الذين رفعوا راية المغرب عاليا كما أوجه تقديري للمشجعين المغاربة الذين ابانوا على المستوى الرفيع و الحضاري في مساندة و تشجيع الفريق الوطني في قلب الديار الروسية و المدن و القرى و المداشير المغربية
13 - adil الخميس 21 يونيو 2018 - 21:58
رونار مجرد أجير ؛ولا بد أن يشكر المغاربة لأنه الشعب الوحيد الذي خرج من المونديال فرحا رغم أن فريقه لم يسجل ولم يحصل على إنتصار واحد ،حيث ظل وراء ألأحلام والمتمنيات ،وكان أكبرجمهور في المونديال 42000 متفرج.بعد كل مبارة ـ هزيمة بأعدار واهية ـ
14 - هشام العود الخميس 21 يونيو 2018 - 21:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ميرسي ليك حتى انت يا الثعلب،تستحق الجنسية المغربية و ميرسي ليك و دموعك قالو كل شيء برافو
ميرسي ليك حتى انت يا الثعلب،تستحق الجنسية المغربية و ميرسي ليك و دموعك قالو كل شيء برافو
15 - سميرة الخميس 21 يونيو 2018 - 22:01
رغم ارتكاب رونار اخطاء في المونديال الا انه محبوب الجماهير خصوصا عندما ذرف الدموع فقلما تجد اجنبيا يغار لهذه الدرجة.نتمنى مواصلته المشوار مع منتخبنا وايجاد قناص حقيقي ليكتمل الفريق انشاء الله
16 - Amazighi الخميس 21 يونيو 2018 - 22:03
احتفيظوا بهذا المدرب ،المقابلة مع البرتغال برهنت على تجزبته العميقة .هذا المدرب يستحق البقاء .
17 - المحتار الخميس 21 يونيو 2018 - 22:03
المغرب لم يكن محضوضا رغم تقديمه أجمل المقابلات و فرص كثيرة للتسجيل، و كذلك بسبب سوء تحكيم الحكم الأمريكي في المقابلة ضذ البرتغال.
تنبؤات : سينتصر المغرب بأكثر من هدف على إسبانيا المدعورة حاليا من قوة المنتخب المغربي. و ستفوز إيران على البرتغال.
ستنسحب إسبانيا و ألمانيا اللتي خسرت أول مقابلاتها، كما أن البرازيل ستنسحب بعد آدابها المتواضع و اللتي تعادلت به. و اليوم خسر المنتخب الأرجنتيني رغم وجود ميسي.
كل الكبار سيقصون في البداية، و ستتوالى تعاليق الصحافة العالمية بالتنويه بالأداء الرائع للمنتخب المغربي اللذي لم يسعفه الحظ، خصوصا بعد ظلم الحكم الأمريكي و ضغط الرئيس ترامب السياسي من أجل إقصاء المغرب من تنظيم منافسات كأس العالم لسنة 2026. لنرى....
تنبؤات : سينتصر المغرب بأكثر من هدف على إسبانيا المدعورة حاليا من قوة المنتخب المغربي. و ستفوز إيران على البرتغال.
ستنسحب إسبانيا و ألمانيا اللتي خسرت أول مقابلاتها، كما أن البرازيل ستنسحب بعد آدابها المتواضع و اللتي تعادلت به. و اليوم خسر المنتخب الأرجنتيني رغم وجود ميسي.
كل الكبار سيقصون في البداية، و ستتوالى تعاليق الصحافة العالمية بالتنويه بالأداء الرائع للمنتخب المغربي اللذي لم يسعفه الحظ، خصوصا بعد ظلم الحكم الأمريكي و ضغط الرئيس ترامب السياسي من أجل إقصاء المغرب من تنظيم منافسات كأس العالم لسنة 2026. لنرى....
18 - الى صاحب التعليق متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 22:04
80مليون حتى 2022
قم بعملية حسابية ستبني لك مستشفيات في ربوع المملكة وزد
قم بعملية حسابية ستبني لك مستشفيات في ربوع المملكة وزد
19 - ابن سوس المغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 22:04
اتا اول مرة كا نشوف الجماهير المغربية تقدم صورة مشرفة راقية في أكبر تظاهرة عالمية يشاهدها ملايير البشر من جميع الأجناس رغم الأم الخسارة و الحزن و الشمتة ظليتم واقفين صامدبن و ظلت الابتسامة على وجوهكم البشوشة كل كاميرات العالم نقلت عنكم أنكم شعب جميل حضاري راقي ، ساندتم المنتخب إلى آخر رمق شكرا لك يا شعب المغرب العظيم على الصورة الجميلة التي تشبهك حضارياً وتاريخيا لقد أبانتم عن نضكم عن رقيكم لقد شرفتم المغرب ، القادم أجمل ان شاء الله نطالب ببقاء المدرب رونار و جميع اللاعبين الذين تأهلو بعد نكسات استمرت 20 سنة علينا ان نستفيد من الأخطاء و نبني مدارس معاهد للشباب لبناء مغرب جديد حديث بالعلم والمعرفة لبناء مغرب حديث في جميع المجالات
20 - salma الخميس 21 يونيو 2018 - 22:06
merci Mr Hervé renard merci les joueurs de l'équipe nationale , vous méritez notre respect , j'espère vous revoir ensemble en CAN 2019 ainsi que la coupe du monde Qatar 2022 . et bonne continuation
21 - كوايري الخميس 21 يونيو 2018 - 22:08
مدرب إتضح أنه ضعيف من الناحية التكتيكية ولم يقرأ الخصوم جيدا ثم الاستعداد كان غير كافيا لأنه لم يستطيع إختيار مهاجم قار مثلا كان عليه المناداة على وليد أزارو. ضد إيران هاجم بشكل مبالغ فيه العشرين دقيقة الأولى والنتيجة ان الاعبين تعبوا ولعبوا باقي المقابلة بصعوبة بالغة وهذا خطأ المدرب خصوصا وان الاعبين صاموا شهرا كاملا. ضد البرتغال ارتكب كذلك خطأ استبدال سايس الذي لعب جيدا ضد ايران بدا كوستا الذي لم يقم بعمله عندما سجل رونالدو. رونار يصلح لادغال افريقيا فقط.
22 - حاميدو الخميس 21 يونيو 2018 - 22:12
عين الكثير من البلدان على رونار وسيندم المغرب اذا لم يجدد عقده مع هذا المدرب الكبير. كثير من المنتخبات تنتظر رحيله عن المغرب كجنوب افريقيا و كوت ديفوار والجزائر .
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