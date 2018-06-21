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الرئيسية | رياضة | واقعية المنتخب الكرواتي تعاقب بقسوة رفاق ميسي في المونديال

واقعية المنتخب الكرواتي تعاقب بقسوة رفاق ميسي في المونديال

واقعية المنتخب الكرواتي تعاقب بقسوة رفاق ميسي في المونديال
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 20:50

اغتالت واقعية لعب المنتخب الكرواتي طموح نظيره الأرجنتيني في مباراة مساء اليوم الخميس برسم منافسات كأس العالم بروسيا.

وفرض لاعبو كرواتيا خطة لعبهم أمام رفاق النجم ليو ميسي الذين افتقدوا للحماسة والعمق في اللعب، بفوز مستحق جعلهم يضمنون التاهل إلى الدور الثاني من المونديال، بينما الأرجنتين تنتظرها حسابات معقدة في مباراتها المقبلة أمام نيجيريا.

وحسم المنتخب الكرواتي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا بعدما وجه ضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه 3 / صفر على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53 إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو .

ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 81، واختتم ايفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث لكرواتيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - NOUMRI الخميس 21 يونيو 2018 - 21:02
إنها الساحرة المستديرة يا سادة معشوقة الملايين لكنها غدارة و لا منطق لها هل تسير الأرجنتين نحو الإقصاء من المونديال الروسي
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47
2 - كوايري الخميس 21 يونيو 2018 - 21:03
شوف ليا أبطال العالم كيفاش كتطيح
و حنا كنلومو بوحدوز على خطأ عادي
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94
3 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 21:03
ميسي أكذوبة كرة القدم و كرواتيا أعطت الأرجنتين درس في الكرة
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75
4 - so fr الخميس 21 يونيو 2018 - 21:08
لا مستحيل في كرة القدم الأجنبية. ...ونبقى نحن دائما الاستثناء
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44
5 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الخميس 21 يونيو 2018 - 21:08
الواقعية والفعالية والروح الجماعية تتوفق على اللعب الفردي الأناني .
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42
6 - منير الخميس 21 يونيو 2018 - 21:10
أحسن مقابلة رائعة جدا
وكرواثيا استحقت الفوز
المغرب انهزم وكل اللاعبين يتهمون التحكيم
تعلموا الكرة من كرواثيا
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19
7 - حسن الخميس 21 يونيو 2018 - 21:11
الحمد لله على نجاح كرواتيا ونعم المفاجئة ضد جبروت فريق مسي يوم لك ويوم عليك اللهم ارحم المستضعفين والمحكورين من الدول المتكبرة بنجومها في المونديال والحزي والعار للحكم الأمريكي العنصري الذي أفقد المغاربة فرحتهما في روسيا.
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41
8 - سميرة الخميس 21 يونيو 2018 - 21:11
عرض باهت من طرف الارجنتين اللا عبين تائهين في الملعب انعدام محاولات صريحة للتهديف.ميسي لم يجد المؤازرة من لاعبي الوسط.اظن ان كاس العالم سيكون من نصيب منتخب جديد او انجلترا مع انه لا مصداقية في كاس العالم مع تلاعبات الفيفا ككل مرة
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25
9 - Ayoub الخميس 21 يونيو 2018 - 21:12
Bien fait pour l'équipe de Missi l'Argentin qui ne reconnait pas l'existence de la Palestine, et Bravo la Croitie
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21
10 - SALIM الخميس 21 يونيو 2018 - 21:13
هذه المقابلة تذكرني باول مشاركة لكرواتيا في فرنسا 98 حيث حققت المفاجأة حينها باحتلالها المركز الثالث عالميا بعدما اسقطت المانيا بثلاثية نظيفة في الربع النهائي وتغلبها على هولندا في مبارات الترتيب
هذه هي الفرق التي ترفع لها القبعة
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36
11 - Nadia الخميس 21 يونيو 2018 - 21:13
اخواني القرّاء
لعبت كرواتيا بروح الفريق الواحد، دخلت للمستطيل بدون إكراها او ضغوطات لا من الصحافه و لا من المقامرين و لم يفكروا نحن ضد ميسي،
هنينا لكرواتيا
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33
12 - الحقيقة المرة الخميس 21 يونيو 2018 - 21:14
هل سيخرج علينا الشعب الارجنتني و يقولون هزيمة مشرفة مع منتخب قوي .ام انهم سيبحثون عن الخلل
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21
13 - صوت حي بين جرادي الخميس 21 يونيو 2018 - 21:16
امام الكوارث التي تحصل بمنديال 2018...يبقى منتخبنا الوطني قوي بكل المقاييس لولى الحظ السيء التحكيم المتحيز...او ان الفيفا فطنت لقوة المنتخب الوطني من خلال مقابلته ضد ايران فارادت ايقاف طموحاته حتى لا يصنع المجد لافريقيا والعرب...والله اعلم...
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14
14 - said الخميس 21 يونيو 2018 - 21:19
فريق الأرجنتين لا لعب لا أخلاق أما الفريق الكرواتي فقد أبدع وبرز بلاعبين كالسيوف القواعد،فضيع لاعب الأرجنتين هدفا أمام مرمى فارغ وضيعوا هدفا ثاني سهلا،أما الطامة ففي الحارس الذي أعطى لاعب الكروات الكرة ليسجل أول هدف،ليتبعه هدف ثاني من اروع ما يكون من اللاعب رقم 10 ليختتموا بهدف ثالث في الوقت الضائع،دون أن انسى ضربة الخطأ التي ضربت العارضة،ميسي وكراته الخمس الذهبية لم تغني عنه شيئا.
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21
15 - عبدو الوزاني الخميس 21 يونيو 2018 - 21:21
في كرة القدم لم يعد هناك فريق قوي وفريق ضعيف.
واحد من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم بات خروجه من الدور الأول مسألة وقت فقط.
حظ موفق للمنتخب النيجيىيري والسنيغالي والتونسي والفرنسي.
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16
16 - احمد الخميس 21 يونيو 2018 - 21:26
انا قررت ان اشجع كرواتيا في هذا المونديال لان لعبها جميل و ممتع و لانها فازت و بقيت بشرف و لم تقصى بشرف مثل فريقنا الذي يقصى دائما من المونديالات
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14
17 - الادريسي الخميس 21 يونيو 2018 - 21:28
المنتخب الارجنتيني اضعف منتخب في المونديال لا يستحق ان يكون متواجدا في المونديال برافو كرواتيا
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27
18 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 21:28
هدية من الله للفلسطينيين
الفرق القوية المرشحة هية
كرواطية
فرنسا
السنغال
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0
19 - عادل سويسرا الخميس 21 يونيو 2018 - 21:34
صدعتونا بمسي غزاو فيكم كسلكوم بالمزيان عطوكوم العصير بلمليح بقاو فيا غي المشجعين
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7
20 - nabil الخميس 21 يونيو 2018 - 21:37
مساج للمنتخب التونسي ; شاهتم كيف كان المنتخب المغربي يلعب بقرينتا وحب الانتصار وانهزم امام البرتغال; اريدكم ان تلعبوا مثل البرتغال.
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4
21 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 21:38
شعرت بالفرح والحزن وأنا أشاهد المباراة فرح لأن المغرب لم ينهزم بحصص ثقيلة لحد الآن وحزنت وأنا أشاهد الهدف الثالث للكروات وهم يتبادلون التمريرات أمام المرمى وأستذكر أنانية اللاعبين المغاربة أمام المرمى حيث من المستحيل أن يمرر اللاعب المغربي لزميله.فكانت أنانية حاريث وزياش وبن عطية والمسكين الكعبي ظل يتوسل الكرات منهم دون جدوى.
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20
22 - youssevitch الخميس 21 يونيو 2018 - 21:39
كرة القدم لم تعد تقتصر على اسماء لاعبين أو منتخبات. القتالية واللعب الجماعي مع النزعة الهجومية كرواتيا تخلق الحدث هنيئا
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8
23 - كريم الخميس 21 يونيو 2018 - 21:40
كرواتيا فرقة عتيدة في كرة القدم والقلة يعلم هذا.
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13
24 - عبد الحكيم الخميس 21 يونيو 2018 - 21:40
سامباولي شخص مضطرب نفسيا لا يشك في ذلك عاقلان. لا يصلح لتدريب حتى فريق الاحياء،عدا ان يدرب منتخب الارجنتين،
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9
25 - ع.الحميد الخميس 21 يونيو 2018 - 21:42
هذه المرة ادارت الفيفا وجهها نحو ميسي
لان منتخب كرواتيا لعبت بواقعية لاطاحة الارجنتنيين وتقليص حظوظهم الا اذا تداركت
الفيفا في المواجهة القادمة امام نجيريا.
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5
26 - جلال الخميس 21 يونيو 2018 - 21:43
مقارنة بين أداء المنتخب المغربي والمنتخب الارجنتين يملك أفضل لاعبي في العالم وفي التاريخ كرة القدم كما يقولون ميسي لاعبو الأرجنتين في أقوى الفرق في اروبا أفضل من الفرق يلعب فيها لاعبي المغاربة لعب المنتخب أداء القوي ضد بطل اروبا يملك أفضل لاعب في العالم أجبر المغرب لعب خطة الدفاعية منذ بداية مباراة حتى أن البرتغال كان يدافع بي 9 لاعبين في كثير الأوقات رونالدو فقط كان تلعب في الهجوم لم يلمس كرة مرة قليلة مع الظلم التحكيم كبير تعرض له المنتخب المغربي من طرف الحكم الأميركي فاسد مرتشي مسلط من العصابة فيفا انتقمت من المغرب تجربه وترشحه ضد الملف الأميركي البعض سيقول أننا نستخدم النظرية المؤامرة وشماعة الهزيمة بما يفسرون عدم الاحتساب الحكم ضربات الجزاء الواضحة لاغبار عنها يراها حتى الأعمى بما نفسر الحكم رفض الاستعانة بي تقنية فيديوا في حالتين معا بما نفسر ذهاب الحكم مستودع ملابس البرتغال طلب قميص رونالدو بين شوطين بي اعتراف لاعب البرتغالي بيبي نفسه مدرب البرتغال رونالدو استغربوا كيف انتصروا على المغرب أخذوا 3 نقاط مدرب البرتغال قال النتيجة التعادل العادلة
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4
27 - هي كرة ام افيةن الشعوب الخميس 21 يونيو 2018 - 21:45
و ها الكرة سالات وكلشي تعرى ولم يبقى لك يايتها الحكومة شيئا تتدرقي وراءه وتلاهينا به. ها نحن اليوم اما الفقر والاجرام والدعارة والظلم بكل اشكاله في مقابل من تتفضلين عليهم من ثروة الشعب على من لا يستحقها. فهل لك من تصور او تخطيط او تبصر،؟ لا ثم لا. لك فقط ما تسميه اولويات منح خيراتنا لغيرنا. بدا الناس يفهمون ان الكرة اصبحت تلعب دور المخدر لجرحرتنا وللمماطلة في الاجوبة على مطاابنا والتي هي الاولوية الحقيقية والملحة والحيوية، وما دونها فهي امور فد تدفع الى ما لا ......، وهو ما لا نتمناه لبلدنا
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5
28 - Rachid nederland الخميس 21 يونيو 2018 - 21:46
ميسي يحسم امام خيتافي.كرواتيا علمتهم الكرة .قد يفوز هذا الفريق بكأس العالم ،له كل المقومات للمضي بعيدا في هذا المونديال.
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5
29 - Observateur الخميس 21 يونيو 2018 - 21:59
Pauvre Messi,il ne s'attendait jamais que son dernier mondial lui aurait réservé cette fin méprisante..!!! Peut-être, il pensait à son vrai adverssaire, le fameux Ronaldo !pendant que les croitier géraient leur match de qualification...e
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1
30 - Mohamed الخميس 21 يونيو 2018 - 22:06
Je suis tout a fait. d'accord avec toi ,le 21 مغربي,il y'avait de l' hypocrisie,ils ne voulaient pas passer le ballon a El kaabi et surtout zayach et Harit
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1
31 - SALIM الخميس 21 يونيو 2018 - 22:09
باراكا علينا من الخوى الخاوي كل مباريات امس كانت قوية سواء من المغرب او السعودية او حتى ايران وهذا بسبب الاستقافة المتأخرة وهي مجرد انتفاضة كردة فعل يمكن لاي فريق ان يكون هذا رده لانه في حكم السقوط وليس لديه مايخسره
عندما يكون لعبكم مثل الامس في الظروف العادية هناك نقول ان لنا فريق قوي اما ان تقوم بثورة 90 دقيقة وتنام طول السنة فليس بحاجة اليكم ..اما التحكيم فقد ظلم حتى الكبار مثل ايطاليا في مونديال اليابان عندما الغي لها هدفين وظلم حتى كوريا في عقر دارها واقصاها من نصف نهائي مع المانيا وانت مازالك في الدور الاول ثم من هي البرتغال فريق لا يملك اي سجل تاريخي في كأس العالم الفريق الذي يعتمد على لاعب واحد مثل رونالدو فريق ضعيف .
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32 - حنين الخميس 21 يونيو 2018 - 22:09
مونديال المفاجات ميسي يقف مكتوف ايدي ونحن نلوم بوحدوز
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33 - الاقصاء ان شاء الله الخميس 21 يونيو 2018 - 22:10
انا بعدا فرحانة ف ميسي داعم الاسرائيليين .الارجنتين كانت غدير مبارات مع إسرائيل ف القدس كتاكيد على اعت اف الأرجنتين بالقدس عاصمة لالكيان المغتصب.و لولا الضغوط لتمت المبارات وشخصيا اعتقد ان المدعو ميسي هو من شجع على هته المبارات اتمنى له الهزيمة وليكف شبابنا على تقديسه فهو لا يطيق المسلمين
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