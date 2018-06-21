واقعية المنتخب الكرواتي تعاقب بقسوة رفاق ميسي في المونديال

هسبريس - متابعة

اغتالت واقعية لعب المنتخب الكرواتي طموح نظيره الأرجنتيني في مباراة مساء اليوم الخميس برسم منافسات كأس العالم بروسيا.

وفرض لاعبو كرواتيا خطة لعبهم أمام رفاق النجم ليو ميسي الذين افتقدوا للحماسة والعمق في اللعب، بفوز مستحق جعلهم يضمنون التاهل إلى الدور الثاني من المونديال، بينما الأرجنتين تنتظرها حسابات معقدة في مباراتها المقبلة أمام نيجيريا.

وحسم المنتخب الكرواتي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا بعدما وجه ضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه 3 / صفر على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53 إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو .

ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 81، واختتم ايفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث لكرواتيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.