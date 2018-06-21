24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في الحاجة إلى اتحاد كتاب المغرب
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- إخوان اليمن والتكتيكات "الخبيثة"
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- نساء إيران يسجلن انتصارا تاريخيا في المونديال
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)
"المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (140)
- "الفيفا" يدين تصريحات اللاعبين المغاربة حول حكم مباراة البرتغال - (115)
- مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد - (103)
- مغاربة يدعون إلى تسمية شارع باسم "أمرابط" وتوشيح "الأسود" - (99)
- بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
واقعية المنتخب الكرواتي تعاقب بقسوة رفاق ميسي في المونديال
اغتالت واقعية لعب المنتخب الكرواتي طموح نظيره الأرجنتيني في مباراة مساء اليوم الخميس برسم منافسات كأس العالم بروسيا.
وفرض لاعبو كرواتيا خطة لعبهم أمام رفاق النجم ليو ميسي الذين افتقدوا للحماسة والعمق في اللعب، بفوز مستحق جعلهم يضمنون التاهل إلى الدور الثاني من المونديال، بينما الأرجنتين تنتظرها حسابات معقدة في مباراتها المقبلة أمام نيجيريا.
وحسم المنتخب الكرواتي تأهله إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا بعدما وجه ضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه 3 / صفر على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.
وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 53 إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو .
ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 81، واختتم ايفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث لكرواتيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
و حنا كنلومو بوحدوز على خطأ عادي
وكرواثيا استحقت الفوز
المغرب انهزم وكل اللاعبين يتهمون التحكيم
تعلموا الكرة من كرواثيا
هذه هي الفرق التي ترفع لها القبعة
لعبت كرواتيا بروح الفريق الواحد، دخلت للمستطيل بدون إكراها او ضغوطات لا من الصحافه و لا من المقامرين و لم يفكروا نحن ضد ميسي،
هنينا لكرواتيا
واحد من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم بات خروجه من الدور الأول مسألة وقت فقط.
حظ موفق للمنتخب النيجيىيري والسنيغالي والتونسي والفرنسي.
الفرق القوية المرشحة هية
كرواطية
فرنسا
السنغال
لان منتخب كرواتيا لعبت بواقعية لاطاحة الارجنتنيين وتقليص حظوظهم الا اذا تداركت
الفيفا في المواجهة القادمة امام نجيريا.
عندما يكون لعبكم مثل الامس في الظروف العادية هناك نقول ان لنا فريق قوي اما ان تقوم بثورة 90 دقيقة وتنام طول السنة فليس بحاجة اليكم ..اما التحكيم فقد ظلم حتى الكبار مثل ايطاليا في مونديال اليابان عندما الغي لها هدفين وظلم حتى كوريا في عقر دارها واقصاها من نصف نهائي مع المانيا وانت مازالك في الدور الاول ثم من هي البرتغال فريق لا يملك اي سجل تاريخي في كأس العالم الفريق الذي يعتمد على لاعب واحد مثل رونالدو فريق ضعيف .