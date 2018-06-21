الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا

هسبورت - إفي

عاد المنتخب المغربي للتدريبات الجماعية اليوم الخميس داخل معسكره بمدينة فورونيج الروسية؛ وذلك استعدادا لمباراة إسبانيا يوم الاثنين المقبل في ختام مواجهات الدور الأول بالمجموعة الثانية في مونديال روسيا، وكأنها "مباراة التأهل إلى الدور الثاني".

وفقد "أسود الأطلس" حظوظهم تماما في بلوغ الدور الثاني في المونديال بعد خسارتهم الثانية على التوالي أمس الأربعاء أمام البرتغال بهدف نظيف سجله النجم كريستيانو رونالدو، ليحتلوا قاع المجموعة دون رصيد من النقاط.

وأقرت مصادر من داخل معسكر المغرب لـ"إفي" بأن الجميع يشعر بحزن كبير عقب الخسارة من بطل أوروبا، ولكنهم طووا هذه الصفحة وبدؤوا التفكير في مواجهة إسبانيا بـ"الطريقة نفسها إذا ما كانت النتائج مغايرة".

وأضافت المصادر: "هدفنا هو الاستمرار في نفس فلسفتنا ودخول المباراة لبذل أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير التي تدعمنا، وكل الذين حضروا إلى روسيا لمؤازرتنا، والذين يتابعونا من المغرب".

ووفقا لمران اليوم، من المنتظر أن يجري الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني للمغرب، تغييرات طفيفة على التشكيل الأساسي، ولكنه لن يتخلى عن الفلسفة والأداء اللذين جعلا من "أسود الأطلس" أحد أفضل المنتخبات التي قدمت أداء في الجولة الأولى.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى الأساسية التي لعبت مباراة البرتغال، والتي اكتفت بأداء تدريبات استشفائية، والثانية أدت مباراة مصغرة في نصف الملعب بهدف اعتياد اللاعبين على اللعب تحت الضغط وكيفية إخراج الكرة من المناطق الخلفية بطريقة سليمة.