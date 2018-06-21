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الرئيسية | رياضة | الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا

الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا

الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا
هسبورت - إفي
الخميس 21 يونيو 2018 - 22:30

عاد المنتخب المغربي للتدريبات الجماعية اليوم الخميس داخل معسكره بمدينة فورونيج الروسية؛ وذلك استعدادا لمباراة إسبانيا يوم الاثنين المقبل في ختام مواجهات الدور الأول بالمجموعة الثانية في مونديال روسيا، وكأنها "مباراة التأهل إلى الدور الثاني".

وفقد "أسود الأطلس" حظوظهم تماما في بلوغ الدور الثاني في المونديال بعد خسارتهم الثانية على التوالي أمس الأربعاء أمام البرتغال بهدف نظيف سجله النجم كريستيانو رونالدو، ليحتلوا قاع المجموعة دون رصيد من النقاط.

وأقرت مصادر من داخل معسكر المغرب لـ"إفي" بأن الجميع يشعر بحزن كبير عقب الخسارة من بطل أوروبا، ولكنهم طووا هذه الصفحة وبدؤوا التفكير في مواجهة إسبانيا بـ"الطريقة نفسها إذا ما كانت النتائج مغايرة".

وأضافت المصادر: "هدفنا هو الاستمرار في نفس فلسفتنا ودخول المباراة لبذل أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير التي تدعمنا، وكل الذين حضروا إلى روسيا لمؤازرتنا، والذين يتابعونا من المغرب".

ووفقا لمران اليوم، من المنتظر أن يجري الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني للمغرب، تغييرات طفيفة على التشكيل الأساسي، ولكنه لن يتخلى عن الفلسفة والأداء اللذين جعلا من "أسود الأطلس" أحد أفضل المنتخبات التي قدمت أداء في الجولة الأولى.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى الأساسية التي لعبت مباراة البرتغال، والتي اكتفت بأداء تدريبات استشفائية، والثانية أدت مباراة مصغرة في نصف الملعب بهدف اعتياد اللاعبين على اللعب تحت الضغط وكيفية إخراج الكرة من المناطق الخلفية بطريقة سليمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - massin الخميس 21 يونيو 2018 - 22:40
لو تمكنتم من هزيمة إسبانيا سيكون أفضل ختام لكم و رد اعتبار قوي .. أتمنى لكم كل التوفيق ! كما أتمنى من رونار إشراك بوحدوز أساسيا لأنه قوي بدنيا و في الكرات الهوائية ، كما سيتم إعطاء فرصة له ربما سيصلح خطأه
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138
2 - مجرد ملاحظة الخميس 21 يونيو 2018 - 22:41
هناك العديد من المغاربة قاطعوا مباريات المغرب في كأس العالم نظرا لحدسهم ونظرتهم الواقعية للمنتخب المغربي وتوقعاتهم بخروج المغرب من المونديال ب صفر نقطة.
صراحتا كنت استهزئ منهم وأدافع بقوة على المنتخب ولكن الأن أدركت أنني كنت مخطأ.
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-112
3 - من مكناس الخميس 21 يونيو 2018 - 22:41
الفرحة الكبرى هي الفوز على إسبانيا وهدا هو الفوز بالنسبة لنا
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124
4 - خاليد الخميس 21 يونيو 2018 - 22:46
الإسبان و البرتغال تأهلوا بنسبة 80٪ لدور الثاني و لا أضن أن الإسبان يعملون حساب للفريق المغربي
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-55
5 - أحلام اليقظة الخميس 21 يونيو 2018 - 22:47
لا تحلموا كثيرا. لن تنتصروا أبدا على إسبانيا. الرابح الأكبر هو المدرب رونار الذي يبدو أنه "غير مرتاح" في المغرب ومن الأفضل له أن يعود إلى بلده بعدما حصد ثروة هائلة معفية من الضرائب.
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-71
6 - مراد الخميس 21 يونيو 2018 - 22:47
الله معكم يا اسود الاطلس .انتم اسود دائما اسود في أعين المغاربة .لا تعيرو اهتماما للحساد الكلاب دائما تنبح والأسد هو الملك رغم أنهم حبو او كرهو
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26
7 - مصطفى كاراطيكا الخميس 21 يونيو 2018 - 22:47
الي هزمو إسبانيا أراك عود الأوسمة والجوائز و الفلوس تشتت رغم أنه لم ينجحو في الاختبار ركزو على كأس أفريقيا و جيبوها وتما تسمو اسود د بصح ما الباقي رآه تحدد من ماتش إيران
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9
8 - hasan الخميس 21 يونيو 2018 - 22:49
فكرة زوينة.. علاش منصيفطوش للعابة والمدرب ميسجات في الصفحات ديالهم والانستغرام
انهم نهار مباراة اسبانيا يديرو شريط أسود لاصق في يد كل لاعب احتجاجا على الظلم التحكيمي للي تعرضنا ليه باش يتعاقب داك الحكم الميريكاني للي مصيفطا لينا الفيفا
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32
9 - الطنجاوي الخميس 21 يونيو 2018 - 22:50
صاحب التعليق الثاني
الظاهر انك لا تفهم ان كرة القدم مجرد لعبة للمتعة
وان الفوز في يد الله وحده
نحن أحببنا المنتخب الوطني لانه أمتعنا
رغم ان الحظ خانه
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56
10 - Moha الخميس 21 يونيو 2018 - 22:52
اجمعوا حقاءبكم وعودوا الى المغرب باركا من المصاريف الزاءدة البلاد في ازمة والمواطن راه مقهور.
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-15
11 - كريم الخميس 21 يونيو 2018 - 22:52
لا تهم النتيجة بقدر ما تهم طريقة اللعب على شاكلة مقابلة البرتغال بنفس الروح القتالية
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15
12 - Abdeslam الخميس 21 يونيو 2018 - 22:54
من قال أن أسودنا محبطون؟؟ ولا كنتو بغيتو تاخدو كاس العالم؟!! الاعبون حققو إنتصارا كبيرا بالمقارنة مع مستوانا,
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3
13 - ANA الخميس 21 يونيو 2018 - 22:54
البرازيل هي صاحبة الكأس 2018 بدون منازع وهي صاحبة الاختصاص
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-15
14 - متابع الخميس 21 يونيو 2018 - 22:56
لا لللإحباط اداء كان جيد عناصر منسجمة فريق قوي مسيرة موفقة إنشاء الله في ملتقايات اهرى بنفس الفريق والطاقم التقني . مع مواصلة العمل وتنقيب عن مهاجم صريح للمنتخب القادر على هز شباك الخصم مع التوفيق في القاء القادم مع إسبانيا مزيد من الفرجة للمنتخب
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11
15 - الرضى الخميس 21 يونيو 2018 - 22:57
الهزيمة الثالثة على التوالي لا مفر منها. على الاعبين أن يركزون على تسجيل هدف شرف لحفظ ماء الوجه. أما اسبانيا فسوف تثخن فينا التهديف لأنهم ملزمون بالانتصار.
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-11
16 - حاميدو الخميس 21 يونيو 2018 - 22:58
في مباراة البرتغال تعرض المغرب لمؤامرة بطلتها الفيفا و الحكم الامريكي و ستتعرض ايران لنفس المؤامرة في مقابلتها ضد البرتغال لتعبر في النهاية البرتغال واسبانيا الى الدور الثاني...انهم بارونات الفيفا الجدد الذين لا يؤمنون الا بالبزنس والمال القذر على حساب الأخلاق و المنافسة الشريفة.
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9
17 - لمفضل الخميس 21 يونيو 2018 - 22:58
دائما نفس الأسطوانة. سنهزم ايران وسنهزم البرتغال والحصيلة 0 نقطة و 0 أهداف وأقصينا بعد مقابلتين فقط!! كنت قد قررت عدم المشاهدة ولكن لكم الفرصة مرة أخرى لتقنعونني بعد هذا الوعد الجديد.
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0
18 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 22:58
الفوز على المنتخب الاسباني يعيد للكرة المغربية اعتبارها وقد يكون اكبر هدية يقدمها المنتخب المغربي للجمهور الايراني
ولكن اعتقد ان التحكيم سيكون متحيزا للمنتخبين الاسباني والبرتغالي حتى لاتقع مفاجئة لاتريدها الفيفا
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1
19 - Karim الخميس 21 يونيو 2018 - 23:00
Une équipe doit marquer. Bien jouer ne suffit pas. D'abord gagner puis faire du spectacle. C'est le résultat d'abord ?! Le maroc manque de véritables attaquants depuis très longtemps ! !! Rien n'a été fait pour. !
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6
20 - watching الخميس 21 يونيو 2018 - 23:01
Inchallah 1-0 pour le Maroc courage on est derrière vous
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1
21 - بنت الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 23:01
نعم. لنشجعهم على الفوز. ياك هي غير لعبة في نهاية الامر ؟؟ الفرجة الكروية ايضا لها متعة خاصة .
ولم لا يكونوا سبب في تأهل ايران. هوما بعدا مسلمين ...
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1
22 - عبد الحكيم الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
المنتخبات القوية تبنى في سنين وليس في سنتين،ماقام به رونار عمل يستحق التقدير،ونتمنى الاستمرار و التركيز على المنافسات الافريقية و الفوز بكاس افريقيا.
كما اتمنى ان يتم اشراك النصيري اساسيا في المبارة لتجربته في الدوري الاسباني و سابق مواجهته للاعبين الاسبان
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6
23 - yassine الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
نتمنى ان نشاهد مباراة جميلة بين الفريقين و حظ سعيد للمنتخب الوطني
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4
24 - بالتوفيق يا أسود المغرب الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
كلنا نشجعكم يا منتخبنا الغالي..صحيح إقصاء في الدور الأول للأسف ولسوء الحظ..ولكن ربحتم قلوب ملايين المغاربة وارعبتم أقوى فريق بأوروبا..الفخر وكل الفخر ياأسود الأطلس يكفي أن الإعلام العالمي يتحدث عنكم ويشيد بالأداء الرائع وبالروح القتالية في المباراة..شكرا امتعتونا وننتظركم يوم الإثنين بالمباراة الختامية
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4
25 - مهاجر مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
مازال بعض المغاربة يحلمون بهزم اسبانيا.واقول لكم ابقوا في سباتكم خير.ايسلاندا فريق هاوي وبفضل اصراره على مقارعة الارجنتين تمكن من تسجيل التعادل دولة لم تتجاوز نصف مليون نسمة.المغرب بالجمهور وبالدعاية وبالتهلال و بتخنات اللاعبين بالايفونات و الفنادق الفخمة لم يتمكن من التعادل حتى مع المنتخب الايراني.غدا الجمعة المرجو الدعاء للفريق باقل الهزائم. لا نريد من الاسبان ان يشمتوا فينا كما شمتونا في سبتة ومليلية.
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-7
26 - Fati الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
À quoi sert de doubler les efforts pour gagner le match contre l Espagne on doit accepter la perte et d arrêter de rêver trop.soyez réalistes
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-5
27 - زرهوني الخميس 21 يونيو 2018 - 23:02
كرة القدم مافيها فلسفة، فيها القلب والخطة والتكتيك والنفس الطويل.
المهم المشاركة. وأنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد.
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2
28 - مراقب صريح الخميس 21 يونيو 2018 - 23:03
الأسود فاشلون باراك من الكذب على الذات ... عن أي منتخب تتحدثون منتخب خسر مع فريق إيران الفريق الذي يملك لاعب واحد محترف في أوروبا و في الدوري الروسي أحد أضعف الدوريات ... منتخب فعاليته الهجومية صفر لا يعرف شئ إلى آحتكار الكرة بدون فائدة .... عندما وقع مدرب إسبانيا مع ريال مدريد قامو بإقالته مباشرة لأنهم علمو أن المنتخب لم يعد أوليته الأولى أو حنا حيت تأهلنا مع رونار بقى يتنفخ علينا بالإتحادات الكروية لي عطاتو كتر منا رغم أن خبرته في كأس العالم صفر ...و خبرته تقتصر فقط على البطولات الإفريقية ... هنا نفهم لما إسبانيا تتجاوزنا في كرة القدم بسنوات ضؤية ... و ستهزمنا أيضا قومو بوضع ديسلايك و لكن بعد المبارات تذكرو كلامي جيدا ...
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-2
29 - لا للفوز على إسبانيا الخميس 21 يونيو 2018 - 23:03
منتخبنا الوطني أبان على مهارات جيدة و أدى مقابلتين من أحسن ما يكون، لو هزمنا إسبانيا فإننا نفتح الباب القردة الإيرانيين، على الأقل الإسبان ليسوا ضد وحدتنا الترابية و معهم يعيش العديد من الاخوة المغاربة اما الشيعة لا يأتي منهم إلا الويل، و الله اعلم.
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3
30 - مغاربية الخميس 21 يونيو 2018 - 23:03
إن شاء الله ستكون المباراة ضد الإسبان لصالحكم لقد كنتم رائعين أمام البرتغال ..كنتم افضل بكثير من رفاق رونالدو ..لكن حصل ما حصل.
ولكن ليست هذه هي النهاية. انتم اسود في عيون اخوتكم المغاربة فاستمروا .ربنا معكم .لقد رفعتم العلم المغربي هناك على الأراضي الروسية بلعبكم النظيف المستميت .
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4
31 - الحسن الخميس 21 يونيو 2018 - 23:06
إذا أراد اللاعبون رد الاعتبار لهم عليهم أن يهزموا إسبانيا بحصة قوية. تحرمها من التأهل للدور الثاني. وذلك انتقاما من الفيفا لتحيزها لصالح المنتخبات الأوروبية ضد المنتخبات الأفريقية والعربية.
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2
32 - ولد حميدو الخميس 21 يونيو 2018 - 23:07
مشكلة المنتخب هو أنه لم يجد لحد الان لاعبين يضمنون الاستمرارية حتى يكون الانسجام بينهم بحيث كل مرة يتم تغيير عدة أسماء و كدلك ليس عندنا لاعبون من أندية مشهورة باستثناء بنعطية الدي هو بدوره لا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا فانظروا للمنتخب الإسباني فتقريبا يلعب بنفس اللاعبين مند سنوات حتى أصبحوا منسجمين تماما اما منتخبنا فلم يجد رأس حربة أو دينامو يقلبون المباراة في أي وقت فرونالدو سجل في بداية المقابلة و تمكنوا من الحفاظ على النتيجة بفضل التجربة بدون أن يقوموا بجهد حتى يحافظوا على لياقتهم البدنية في بقية المباريات
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0
33 - Samir الخميس 21 يونيو 2018 - 23:07
بالنسبة لي الفوز على اسبانيا هو بمثابة الفوز بكاس العالم، لان اسبانيا هي من اقوى المنتخبات والمرشحة لذلك. وايضا كتابة التاريخ امام اسبانيا، خاصة ان الاسبان يستصغروننا كثيرا، بالنسبة لهم اسبانيا اوقعتها القرعة في مجموعة سهلة جداً.
اذن الفوز عليها بالنسبة لي هي استرجاع ماء الوجه.
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5
34 - Elgharbi الخميس 21 يونيو 2018 - 23:11
toi tu parle rien que de l'argent mountakhab est plus fort que Espagne et Portugal c l'arbitre qui a fait gainer portugale si vous êtes maghrébin hor tu Na qu'a dire vive le maroc
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0
35 - FOUAD الخميس 21 يونيو 2018 - 23:12
انما الأعمال بالنيات الا نواو يربحو بحالا ربحو
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0
36 - متذمر الخميس 21 يونيو 2018 - 23:13
المغرب سيهزم اسبانيا و البرتغال ستهزم ايران .و بالتالي ستتأهل اسبانيا و البرتغال . وهكذا الفيفا ستتمكن من ضرب عصفورين بحجر واحد اقصاء المغرب و ارضاؤه .نفس اللعبة كما فعلت معنا في 1998
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0
37 - كرة القدم ليست متعة الخميس 21 يونيو 2018 - 23:14
السي الطنجاوي. ...كرة القدم متعة حين تلعبها على شاطئ البحر مع الأصدقاء أما حين يتعلق الأمر بالمنافسات الدولية فهي صناعة تقتضي استثمارا هائلا من الحكومات و الخواص مثل باقي الانواع الرياضية....المنتخب انهزم ليس بسبب الحظ بل لعقم تهديفي واضح و المباراة أمام اسبانيا ستزكي هدا الطرح
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1
38 - intidam الخميس 21 يونيو 2018 - 23:16
الى تعليق رقم 2 ، المسمى مجرد ملاحظة ، اولا تكلم على نفسك ثانيا المنتخب المغربي انهزامه مبرمج له وجميع القنوات الرياضية تتكلم على الحكم كان منحاز للبرتغال ثالثاً الهذف غير شرعي لان توجد مخالفة قبل الحذف والحكم لا يريد ان يصفر عليها رابعا ثلاثة ضربات الجزاء لصالح المغرب لا يريد ان يصفر عليها كذاب ولا يريد ان يرجع الى الفيديو ليتأكد لانه هو والفيفا لا يريدون اي منتخب عربي او مسلم ان يذهب بعيد في هذا المونديال خامساً منتخب المغرب كان مسيطر على المبارة وافشل جميع محاولات اللاعب كريستيانو نقولو بلغت الشارع مضامش مع المغاربة
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1
39 - Moussa الخميس 21 يونيو 2018 - 23:23
يجب وضع النقاط على الحروف :
1/المغرب لا يملك هداف وعلى المدرب البحث عن هداف يمكنه تحويل الفرص إلى أهداف
2/المدرب ارتكب أخطاء في المقابلتين
3/المغرب لعب بقتالية
4/المغرب عليه من هنا فصاعدا تهييء لاعبيه ضد العامل النفسي الذي يقضي على 50% من إمكانية الفريق
5/الحكم لم يكن منصفا بشهادة العالم لكن لكن لو كنا نملك رقم 1 لاجتزنا البرتغال و إيران و الحكام مجتمعين
6/عاش المغرب
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0
40 - مواطن رياضي الخميس 21 يونيو 2018 - 23:23
يجب ان تعلموا اخواني القراء .ان منتخب اسبانيا ضمن مقعده الى الدور التاني ولهدا السبب لا يمكن له ان يغامر بلاعبيه المحترفين في مقابلة شكلية لا يربح منها شىء .سوف يلعب بالاحتياطيين وستكون المقابلة ودية والفوز للمنتخب المغربي ......
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0
41 - مهدي ميد الخميس 21 يونيو 2018 - 23:25
شيء طبيعي أن يسود للإحباط للانك خارج المسابقة أقولها والله كنا للأحسن في المجموعة لكن مستوى المدرب ضعيف مردود للاعبين هو من أعطى القوة حدود هذا المدرب لن تتعدى أفريقيا وأرجع وأقول كما سبق من قبل لعنة راغب مؤهل الأسود إلي 98 تما استبعاده وكذالك حاليا تما استبعاد بوفال اللذي ساهم في تاهل المنتخب بمعنى ل زال هناك سماسرة ذاخل المنتخب تستتمر في بعض للاعبين خير ذليل اوناجم وبنشرقي وإسماعيل الحداد ازارو أحسن بكتير من بعض للاعبين المستدعين
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42 - عابر سبيل الخميس 21 يونيو 2018 - 23:31
بكل صراحة القرعة لم تنصفنا من الاول حيت يكاد يكون مستحيل التاهيل في ظل هده المجموعة كان ممكنا الفوز علي ايران اما البرتغال فكان المنتخب في مستوي رائع بشهادة الخصم الدي تفوق علينا بواسطة لاعب لا متبل له في عالم الْيَوْمَ اكتسب تجربة كبيرة في التهديف زيادة علي المهارات المتالية الي ان زيدان لما عرف منه انه سيرحل عن الملكي استقال من منصبه لانه يعرف جيدا عن من نتكلم وبدون شك هده كاس عالم رونالدوً لان الساحة فارغة الان
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