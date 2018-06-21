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كُتّاب وآراء
الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا
عاد المنتخب المغربي للتدريبات الجماعية اليوم الخميس داخل معسكره بمدينة فورونيج الروسية؛ وذلك استعدادا لمباراة إسبانيا يوم الاثنين المقبل في ختام مواجهات الدور الأول بالمجموعة الثانية في مونديال روسيا، وكأنها "مباراة التأهل إلى الدور الثاني".
وفقد "أسود الأطلس" حظوظهم تماما في بلوغ الدور الثاني في المونديال بعد خسارتهم الثانية على التوالي أمس الأربعاء أمام البرتغال بهدف نظيف سجله النجم كريستيانو رونالدو، ليحتلوا قاع المجموعة دون رصيد من النقاط.
وأقرت مصادر من داخل معسكر المغرب لـ"إفي" بأن الجميع يشعر بحزن كبير عقب الخسارة من بطل أوروبا، ولكنهم طووا هذه الصفحة وبدؤوا التفكير في مواجهة إسبانيا بـ"الطريقة نفسها إذا ما كانت النتائج مغايرة".
وأضافت المصادر: "هدفنا هو الاستمرار في نفس فلسفتنا ودخول المباراة لبذل أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير التي تدعمنا، وكل الذين حضروا إلى روسيا لمؤازرتنا، والذين يتابعونا من المغرب".
ووفقا لمران اليوم، من المنتظر أن يجري الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني للمغرب، تغييرات طفيفة على التشكيل الأساسي، ولكنه لن يتخلى عن الفلسفة والأداء اللذين جعلا من "أسود الأطلس" أحد أفضل المنتخبات التي قدمت أداء في الجولة الأولى.
وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى الأساسية التي لعبت مباراة البرتغال، والتي اكتفت بأداء تدريبات استشفائية، والثانية أدت مباراة مصغرة في نصف الملعب بهدف اعتياد اللاعبين على اللعب تحت الضغط وكيفية إخراج الكرة من المناطق الخلفية بطريقة سليمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
صراحتا كنت استهزئ منهم وأدافع بقوة على المنتخب ولكن الأن أدركت أنني كنت مخطأ.
انهم نهار مباراة اسبانيا يديرو شريط أسود لاصق في يد كل لاعب احتجاجا على الظلم التحكيمي للي تعرضنا ليه باش يتعاقب داك الحكم الميريكاني للي مصيفطا لينا الفيفا
الظاهر انك لا تفهم ان كرة القدم مجرد لعبة للمتعة
وان الفوز في يد الله وحده
نحن أحببنا المنتخب الوطني لانه أمتعنا
رغم ان الحظ خانه
ولكن اعتقد ان التحكيم سيكون متحيزا للمنتخبين الاسباني والبرتغالي حتى لاتقع مفاجئة لاتريدها الفيفا
ولم لا يكونوا سبب في تأهل ايران. هوما بعدا مسلمين ...
كما اتمنى ان يتم اشراك النصيري اساسيا في المبارة لتجربته في الدوري الاسباني و سابق مواجهته للاعبين الاسبان
المهم المشاركة. وأنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد.
ولكن ليست هذه هي النهاية. انتم اسود في عيون اخوتكم المغاربة فاستمروا .ربنا معكم .لقد رفعتم العلم المغربي هناك على الأراضي الروسية بلعبكم النظيف المستميت .
اذن الفوز عليها بالنسبة لي هي استرجاع ماء الوجه.
1/المغرب لا يملك هداف وعلى المدرب البحث عن هداف يمكنه تحويل الفرص إلى أهداف
2/المدرب ارتكب أخطاء في المقابلتين
3/المغرب لعب بقتالية
4/المغرب عليه من هنا فصاعدا تهييء لاعبيه ضد العامل النفسي الذي يقضي على 50% من إمكانية الفريق
5/الحكم لم يكن منصفا بشهادة العالم لكن لكن لو كنا نملك رقم 1 لاجتزنا البرتغال و إيران و الحكام مجتمعين
6/عاش المغرب