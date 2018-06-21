مدرب كرواتيا يكشف سر الفوز الكاسح على الأرجنتين

هسبريس - د.ب.أ

كشف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم عن سر الفوز الكبير الذي حققه فريقه 3 / صفر على نظيره الأرجنتيني اليوم الخميس في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

ولحق المنتخب الكرواتي بركب المتأهلين لدور الستة عشر في المونديال الروسي، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام نظيره الأيسلندي يوم الثلاثاء المقبل.

قال داليتش عقب المباراة "كنا نعلم أن ثلاثي خط دفاع منتخب الأرجنتين يعاني من البطء ويشعر لاعبوه ببعض الارتباك عندما يتعرضون للضغط".

أضاف المدرب الكرواتي "بصراحة، لم أكن أتوقع قبل البطولة تأهلنا للدور الثاني بعد خوض مباراتين فقط بالدور الأول".

شدد داليتش على أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه يعود للمستوى المذهل الذي قدمه لاعبوه، وليس بسبب سوء أداء نجوم منتخب الأرجنتين وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي.

أكد داليتش "الأرجنتين خسرت المباراة لأننا كنا ممتازين، وليس بسبب ارتباك لاعبيها".

وبات موقف منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب عامي 1978 و1986 ووصيف بطل النسخة الماضية، صعبا للغاية في المجموعة، حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويختتم المنتخب الأرجنتيني مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء القادم على ملعب (كريستوفيسكي) بمدينة سان بطرسبرج، حيث يخشى (راقصو التانجو) الخروج من الدور الأول لكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.