سامباولي يرفض تحميل الحارس خسارة الأرجنتين

هسبريس - افي

دافع خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني عن ويلي كاباييرو حارس مرمى فريقه بعدما ارتكب خطأ كلف فريقه الهدف الأول في الخسارة 3-0 أمام كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقال سامباولي عقب المباراة "أنا المسؤول عن اتخاذ القرارات. السبب في الخسارة له علاقة بمسؤولياتي المتعلقة بخطة المباراة ومواقف لو تم التعامل معها بصورة مختلفة لسارت الأمور على نحو أفضل. تحميل كاباييرو المسؤولية ليس إنسانيا".

وأشار إلى أنه سعى لأن يضغط فريقه على كرواتيا في وسط الملعب، وأقر بأن الهدف الأول "قلص" فرص الأرجنتين.

وأضاف "تحطمت معنوياتنا خلال المباراة، ولم نتمكن من قلب الطاولة. مشروع (المباراة) لم يزدهر ومن الصعب أن يبرز اللاعبون (في تلك الظروف). أشعر بالأمل، أشعر بألم الهزيمة وبالتأكيد أخطأت في قراءة المباراة".

ونفى سامباولي شعوره بالخزي بعد خسارة الأرجنتين، مشيرا إلى أن شعوره أقرب إلى "الأمل" بعدما اقترب من توديع المونديال من الدور الأول.

وقال "لا أدري إذا كان خزيا، ولكنه ألم. شعرت بنفس الاحساس قبل وقت طويل، عندما كنت أتولى تدريب فريق والان بقميص منتخب بلادي. انه أمر مؤلم. خطة المباراة لم تؤت ثمارها ولابد من محاولة استغلال الفرص المتاحة. لابد من القتال. أشعر بألم شديد لأنني لم أكن على قدر تطلعات الشعب الأرجنتيني".

وأضاف "أود الاعتذار لكل من جاء لمتابعتنا. أعتقد أنني مسؤول عن ذلك. كنت متحمسا للغاية مثلكم والآن أشعر بألم شديد. حاولت بذل قصارى جهدي حتى الان ولم أجد طريقة لمنحكم ما تريدون".