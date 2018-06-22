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الرئيسية | رياضة | الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا

الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا

الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:43

سيقدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن أداء الحكم إنريكي كاسيريس القادم من باراغواي، إذ يشعر بأن قراراته كان لها تأثير على نتيجة مباراة مصر ضد روسيا في كأس العالم في سان بطرسبرغ يوم الثلاثاء.

وأبلغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رويترز اليوم الجمعة "نريد التحقيق في أداء كل طاقم التحكيم".

وخسرت مصر 3-1 أمام روسيا لتتلقى هزيمتها الثانية في البطولة وتخرج مبكرا في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ 1990.

وقال أبو ريدة، وهو أيضا عضو في مجلس الفيفا، إن أحمد فتحي قائد منتخب مصر تعرض للدفع وهو يحاول ابعاد الكرة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مما تسبب في دخولها مرماه عن طريق الخطأ ليمنح روسيا التقدم.

كما يشعر أبو ريدة بأن مصر كان يجب أن تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 لصالح المهاجم مروان محسن الذي سقط تحت ضغط من المدافع الروسي إيليا كوتيبوف. وفي هذا الوقت كانت مصر متأخرة 3-1.

وأضاف أبو ريدة "كان يجب على الحكم الاستعانة بالفيديو (نظام حكم الفيديو المساعد) من أجل احتساب ركلة الجزاء. كان يجب أن يستخدمه أيضا ليرى أن فتحي تم دفعه.

وتخوض مصر مباراتها الأخيرة في المجموعة الأولى ضد السعودية في مباراة بين فريقين ودعا البطولة بالفعل في فولغوغراد يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أبو ريدة "أعلم أن الناس في مصر ليسوا سعداء بنتائجنا لكنها مشاركتنا الأولى في 28 عاما. نفتقر للخبرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربية الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:54
في انتضار تقديم تونس و السعودية للطلب هههه ، الله لا يحشمنا او صافي ً، علاه تقبل بعدا ديالنا حيث كنا مضلومين ديال بصح
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23
2 - سميرة الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:06
مصر لم تقدم اداء متميزا و جامعتها تتقدم بشكوى.اين هي الجامعة المغربية لما لم تقدم شكوى ضد الحكم الامريكي الصهيوني الذي اعطى التفوق للبرتغال و بشهادة محللين اوربييين.في نظري اتمنى ان تقاطع الدول العربية و الافريقية كاس العالم سيكون احسن قرار يكفينا كاس افريقيا و لما لا كاس عربية.اما تقنية الفديو صالحة فقط للدول الاوربية.وياتي اشخاص ويمدحون ديمقراطية الغرب؟؟!!
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30
3 - SALIM الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:14
حتى ايران تشتكي من ظلم الحكم الذي حرمها من هدف صحيح ورغم مجزرة التحكيم التي شهدها مونديال اليابان وكوريا 2002 حيث ايطاليا حرمت من هدفين واقصيت بسبب الحكم من الربع النهائي وكوريا الجنوبية اقصيت من نصف نهائي بحرمانها من هدف محقق وانتوما غير في الدول الاول ومع البرتغال التي لا تملك اي تاريخ في كأس العالم وعاملين ضجة سيرو فريق مهزوم مع ايران بعد عشرين عام غياب هذا التشريف بصح
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3
4 - salah mghribi الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:21
هل تدري أخي العربي أن اخوك العربي يتامر عليك فمابالك بالصهيوني والمجوسي تحية للإخوة المصريين والتونسيون والليبيون والجزاءريون والموريطانيون والسوريون والقطريون والعمانيون واليمنيون. والباقي إلى المزبلة
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11
5 - omar الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:26
حسمت النتيجة ، مهما كانت الأ سباب ( التحكيم ،الطقس ،حالة الميدان...)
هذه هي كرة القدم ، يجب التجديد وإعادة البناء ، عوض كلام لا جدوى منه ،
سوى إمتصاص غضب المشجعين ، وصرف نظر المواطنين عن همومهم
و مطالبهم اليومية .
هل كل دول العالم شاركت في النهائي؟
وهل المشاركون كلهم سيفوزون بالكأس ؟
و كيفما كانت النتيجة ( فوز أو هزيمة ) ليست نهاية العالم .
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5
6 - لاربيتر 0% الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:36
المغرب يجب عليه أن يتقدم بشكوى للفيفا مثل ما قال خبير في الكرة في إداعت فرنسا حكام الفيديو كانو يشربون القهوة ليضك عليهم و الخبير الإيطالي قال البيلانتي للمغرب و أيضا هناك لمس يد واضح و مقصودة و الهدف كان غش لأن الرقم 3 pepe دفع بوطيب و هو خطأ للمغرب لكن الحكم الغشاش حسب هدف و بإمكانكم إعادة اللقطة بالبطئ و ركزو على pepe
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8
7 - Aziz Canada الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:40
كان هناك ظلم وااضح للحكم ضد المغرب.الحكم كان يحمي رونالدو من اي احتكاك .ويلغي ضربات جزاء واضحه. دون ان يتجرأ على استعمال تقنية الفيدبو. لكم المغرب يتخمل المسؤوليه كان عليه ان يحتج اثناء المباراه حتى ان ادى اللمر الى توقيف اللعب للدقائق لاجبار الحكم على التأكد بالفيديو. رونالدو للاسف لم تكن له الشجاعة والروح الرياضيه لكي يرفض جائزه احسن الاعب في المباراة. الكل يعرف ان رونالدو لم يقم بشىء ....والمرابط هو رجل المباراة بامتياز.خلاصة القول الفيفا لم تتعامل بالعدل مع المغرب وايران وربما مصر ......والبقيه قادمة.وبالله عليكم ماذا لو اتحد العرب وافريقيا والتهديد باالانسحاب من هذه المنظمة الغير العادلة ولينظمو كاس العالم لوحدهم. والله لي مادير الشان لي راسو مايديرو ليه احد.
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6
8 - ملثم صريح الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:00
ههههه عش نهار تسمع خبار
للاسف دايما دول العرب تهرب من الواقع وتعيش على الاوهام. ماتش داز وكايحلمو بالخاويات
مصر ماقدمت مايشفع لها
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