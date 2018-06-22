الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا

هسبريس - رويترز

سيقدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن أداء الحكم إنريكي كاسيريس القادم من باراغواي، إذ يشعر بأن قراراته كان لها تأثير على نتيجة مباراة مصر ضد روسيا في كأس العالم في سان بطرسبرغ يوم الثلاثاء.

وأبلغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رويترز اليوم الجمعة "نريد التحقيق في أداء كل طاقم التحكيم".

وخسرت مصر 3-1 أمام روسيا لتتلقى هزيمتها الثانية في البطولة وتخرج مبكرا في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ 1990.

وقال أبو ريدة، وهو أيضا عضو في مجلس الفيفا، إن أحمد فتحي قائد منتخب مصر تعرض للدفع وهو يحاول ابعاد الكرة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مما تسبب في دخولها مرماه عن طريق الخطأ ليمنح روسيا التقدم.

كما يشعر أبو ريدة بأن مصر كان يجب أن تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 لصالح المهاجم مروان محسن الذي سقط تحت ضغط من المدافع الروسي إيليا كوتيبوف. وفي هذا الوقت كانت مصر متأخرة 3-1.

وأضاف أبو ريدة "كان يجب على الحكم الاستعانة بالفيديو (نظام حكم الفيديو المساعد) من أجل احتساب ركلة الجزاء. كان يجب أن يستخدمه أيضا ليرى أن فتحي تم دفعه.

وتخوض مصر مباراتها الأخيرة في المجموعة الأولى ضد السعودية في مباراة بين فريقين ودعا البطولة بالفعل في فولغوغراد يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أبو ريدة "أعلم أن الناس في مصر ليسوا سعداء بنتائجنا لكنها مشاركتنا الأولى في 28 عاما. نفتقر للخبرة".