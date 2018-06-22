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كُتّاب وآراء
الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا
سيقدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن أداء الحكم إنريكي كاسيريس القادم من باراغواي، إذ يشعر بأن قراراته كان لها تأثير على نتيجة مباراة مصر ضد روسيا في كأس العالم في سان بطرسبرغ يوم الثلاثاء.
وأبلغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رويترز اليوم الجمعة "نريد التحقيق في أداء كل طاقم التحكيم".
وخسرت مصر 3-1 أمام روسيا لتتلقى هزيمتها الثانية في البطولة وتخرج مبكرا في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ 1990.
وقال أبو ريدة، وهو أيضا عضو في مجلس الفيفا، إن أحمد فتحي قائد منتخب مصر تعرض للدفع وهو يحاول ابعاد الكرة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مما تسبب في دخولها مرماه عن طريق الخطأ ليمنح روسيا التقدم.
كما يشعر أبو ريدة بأن مصر كان يجب أن تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 لصالح المهاجم مروان محسن الذي سقط تحت ضغط من المدافع الروسي إيليا كوتيبوف. وفي هذا الوقت كانت مصر متأخرة 3-1.
وأضاف أبو ريدة "كان يجب على الحكم الاستعانة بالفيديو (نظام حكم الفيديو المساعد) من أجل احتساب ركلة الجزاء. كان يجب أن يستخدمه أيضا ليرى أن فتحي تم دفعه.
وتخوض مصر مباراتها الأخيرة في المجموعة الأولى ضد السعودية في مباراة بين فريقين ودعا البطولة بالفعل في فولغوغراد يوم الاثنين المقبل.
وأضاف أبو ريدة "أعلم أن الناس في مصر ليسوا سعداء بنتائجنا لكنها مشاركتنا الأولى في 28 عاما. نفتقر للخبرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
هذه هي كرة القدم ، يجب التجديد وإعادة البناء ، عوض كلام لا جدوى منه ،
سوى إمتصاص غضب المشجعين ، وصرف نظر المواطنين عن همومهم
و مطالبهم اليومية .
هل كل دول العالم شاركت في النهائي؟
وهل المشاركون كلهم سيفوزون بالكأس ؟
و كيفما كانت النتيجة ( فوز أو هزيمة ) ليست نهاية العالم .
للاسف دايما دول العرب تهرب من الواقع وتعيش على الاوهام. ماتش داز وكايحلمو بالخاويات
مصر ماقدمت مايشفع لها