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الرئيسية | رياضة | نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة

نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة

نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة
محمد أمين متبار من موسكو*
الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:30

صَار تدخّل جامعة كرة القدم أمرا حتميا من أجل إيقاف الصراع الدائر بين المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، ومصطفى حجي، عضو الطاقم التقني للمنتخب، بعد أن تبيّن أن الشرخ يتوسّع يوما بعد يوم، وقد ينتهي بنتيجة سيّئة، خاصة بعد تلويح المهدي بنعطية بإمكانية اعتزاله اللعب دوليا بعد مباراة إسبانيا الاثنين المقبل.

وفي الوقت الذي يبدو فيه خطاب مصطفى حجي الموجه إلى المهدي بنعطية واللاعبين، عاديا، في إطار بث الحماس في نفوس اللاعبين، ضمن الغيرة على الوطن؛ قد تُسائل جامعة فوزي لقجع، مدافع يوفينتوس الإيطالي، الذي فضّل الخروج بكل عفوية ونشر الغسيل الداخلي للمنتخب قبل إنهاء المشاركة المغربية بشكل رسمي، الاثنين المقبل.

ومن شأن الخلاف الدائر بين بنعطية وحجي أن يمتد إلى لاعبين وأعضاء آخرين في الطاقم التقني، مما يهدّد حالة الاستقرار، التي ميّزت النخبة الوطنية في الشهور القليلة الماضية، ويدفع المنتخب إلى دفع فاتورة سوء فهم، قد يتعرى دون تدخّل حاسم من فوزي لقجع.

وانتشرت أخبار تفيد بوجود خلاف بين مصطفى حجي وهيرفي رونار قبل وبعد مباراة إيران بسبب بعض الخيارات التقنية والبشرية، قبل أن يخرج مسؤولون داخل جامعة الكرة لنفي الأمر، والتأكيد على أن كل الأجواء ممتازة داخل النخبة الوطنية.

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مصطفى حجي، مساعد الناخب الوطنى هيرفي رونار، كان هو المقصود من تصريحات المهدي بنعطية "المدوية، عقب نهاية المباراة التي جمعت، أمس الأربعاء، الفريق الوطني المغربي بنظيره البرتغالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2018.

وأكّد مصدر "هسبورت" أن الأيام القليلة التي تلت الهزيمة أمام المنتخب الإيراني عرفت خطابا قويا من مصطفى حجي للاعبين والمهدي بنعطية، من أجل حثّهم على بذل جهد أكبر داخل الملعب، ودفعهم إلى التفاني أكثر في سبيل القميص الوطني والبحث عن الانتصارات.

واستشاط المهدي بنعطية، خلال تصريح له، مباشرة عقب الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف، غضبا ضد من وصفهم "بعض المسؤولين المغاربة المقرّبين من محيط الأسود"، مضيفا "أن بعض الأشخاص المقرّبين من محيط المنتخب الوطني، أداروا ظهرهم للعناصر الوطنية، بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب الإيراني، مردفا "هؤلاء المسؤولين اعتقدوا أننا أصبحنا فتيانا مدللين بعد التأهل إلى كأس العالم، كما أننا لا نستحق الحضور هنا".

وزاد "الكابيتانو"، قائلا "لا أتحدّث عن الصحفيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأشياء من هذا القبيل، لكن مع الأسف ذلك هو ما حصل فعلا"، مضيفا في الآن ذاته "نحن اللاعبون، أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله.. أننا جيل يلعب بالقلب، صحيح لسنا الأفضل في العالم لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - حسن الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:47
حجي سبب كل المشاكل في المنتخب من قبل قالها بادو الزاكي هو من عرقله وهو من يمتل التحكم و حكومة الظل شخص انتهازي .لن يحقق المنتخب اي شئ مادام في منصبه
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-32
2 - Hassan الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:49
بنعطية، مع كل إحتراماتنا لك، علاش كاتكلم مع الإعلام الأروبي على ها الأمور الداخلية؟ لي بيناتنا يبقى بيناتنا أخويا.
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57
3 - farid الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:51
مصطفى حجي غني عن التعريف و لا يمكن التشكيك في وطنيته لأنه اعطى الكثير للكرة المغربية.
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72
4 - said الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:51
واش الناس مركزين قبل المونديال في الاستعدادات اوهما مقابلين التصاور والفيديويات بالتلفون من حاسن بن عطية يعطي اتساع للمنتخب
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27
5 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:54
هنا كيبان أن بنعطية مزاجي ماشي لاعب ناضج ومحترف

هذه العقلية المزاجية ليست صالحة للعب ضمن النخبة
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41
6 - حجي ياحجي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:54
اتعتقد انك لاعب كبير مند لعبك مع المنتخب كم هدف سجلت و كم كاس اهديته المغرب اننا نحن نطبل دائما لكل لاعب ينقدنا عند الشدة تم يغيب الى الابد نصنع منه بطل عيب وعار ياحجي لتحسب نفسك انك احسن لاعب في المغرب تواضع حتى نحترمك فلست ميسي و رونالدو و رونالدنيو و ورادونا استحي
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-39
7 - skafandri الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:54
تركيزكم المتكرر وفي هذا الوقت الحساس على هذا الموضوع غير بريء بتاتا.خليو عليكم المنتخب فالتيقار وخليو الناس تخدم فخاطرها تفاديا لخلق الفتنة والبلبلة الخاوية
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20
8 - حوما الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:56
الكابتنو على حق ويجب على كل التأقلم اما مصطفى حجي فليقل خير ام يصمت لان المنتخب لعب بروح قتالية ونتمنى له الاستمرار
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-19
9 - saad الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:57
لو كان بنعطية يعرف معنى للعمادة والاحتراف لتجنب الحديث عن ماوقع بعد مباراة ايران رغم ان كلام حجي ان حصل فعلا فهو ينم عن غيرته عن القميص الوطني وضرورة التفاني في الدفاع عنه لكن يبدو ان العميد المدلل لم يستوعب معنى تدخل مساعد المدرب وفضل تعليق شماعة الفشل على هذا الأخير للأسف
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39
10 - عين على الواقع الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:57
فينما مشاو كيجبدو صداع
لي يشوف هاد الشي يقول هادو ربحو 3 مباريات متالية
1/0
2/0
3/0
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3
11 - حضير الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:58
لا باس لقد رايتم فرق كبرى عن قريب ستغادر المنافسة وليس المغرب فقط المهم على الأخوة في المنتخب الوطني أن يتحلو بالصبر بن عطية لاعب رائع ومطفى حجي ايضا كان لاعب ممتاز والمغاربة يحبون الجميع من العاب القوى الى كرة القدم
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13
12 - حسن ح الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:58
الخطأ ديال بنعطية ، ماشي هاذا هو الوقت باش يقول اش كيدور في المستودع ، كان خاصو يتسنى شوية اماشي بالضروري يقول اش كاين لأن هذيك أمور داخلية ديال الفريق اخاصها تبقى داخل الدار . ثانيا لا أحد ينازع في قيمة بنعطية فهو أحد أقوى مدافعي العالم لكن له هفوات في بعض تصرفاته وخرجاته الإعلامية .
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18
13 - riad الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:00
1/benatia a du se taire...et pouvait critiquer apres le mondial ceux qui les critiquait lors du mondial
2 / la remarque 1 est valable pour tt le monde qui critique sauf le staff technique...il est la pour critiquer et ajuster...booster et bousculer ..motiver et encourager.. et c est valable pour tt le monde meme si on s appelle mehdi benatia
3/ ce que hajji a donne pour l equipe nationale vaut 100 fois ce qu a donne le meilleur des joueurs qui y evoluent mnt...donc le traiter de gignole releve de l analphabetisme sportif
4/ on a fait un grand match contre le portugal mais on a zero but et zero points donc on en fait pas un tremplin comme si on avait gagne la coupe du monde..koun sba3 o koulni
5/ benatia est un grand joueur qui a derappé dans cette sortie mediatique...en s excusant je pense qu il deviendra plus grand dans la memoire des marocains et evitera une fissure entre ceux qui le defedront et ceux qui defendront hajji
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8
14 - سعيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:01
احسن الاعبيين في الاونة الاخيرة نيبت و بن عطية لهم مشاكل مع الزاكي و حجي...الزاكي اطاح بالنيبت ولم تستطع ان تقف الكرة على رجليها الا بمجيء رونار والان حجي يعيد على مايبدو نفس السيناريو...وا اسفاه لو كان الزاكي تفاهم هو و النيبت لكنا كسبنا فريق متكامل. المشكل ليس في من معه الحق! الكل معه الحق لكن نحن لسنا في كلية الحقوق ندرس ...نحن في مازق كروي ونحتاج لكن طاقاتنا و ابداعاتنا لننتصر و نبين للعالم اننا اصبحنا متحضرين ونعرف ان نقدم الصالح العام عن الانانية وشد ليا نقطع ليك
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4
15 - متتبع الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:03
ربما اتضح للمتتبع لشؤون الكرة المغربية الأخطاء المتربكة في اختيارات رونار في مبارة إيران و التي لم نتقبل بعد مرارة الهزيمة فيها هذه الإخيارات كانت السبب الرئيسي للهزيمة بالإظافة لعدم تركيز اللاعبين و استصغار الخصم قبل ان نكتوي بنيراننا، بعد الخسارة جاء رد فعل حجي الذي لم يتقبله العميد المنصهر اصلا في الخرجات الإعلامية و مواقع التواصل الإجتماعي و إغفال دور القائد للمجموعة.
رأيي المتواضع إقالة رونار لأنه استنفد ما في جعبته و إسناد الأمور لحجي مع ابعاد القائد و البحث عن بدائل لعدم تقديمه الإظافة المرجوة.
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10
16 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:04
بالرغم من كل لبروبغندا خسرنا مرتين امام منتخبين في المتناول.لهدا حجي بنعطية رؤنار كلهم دون المستوي و بال زواق
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4
17 - vive hajji الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:06
حجي عندو الحق ...لابد من اللعب بكل قتالبة
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14
18 - El barkan الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:06
supposons que Hajji a voulu motiver la troupe. je pense qu'il y a des façons professionnelles pour faire des discours et faire passer ses messages. Hajji s'il se voit dans ce rôle vaut mieux qu'il aille se former . Zidane s'est formé pendant 3 ans si je me rappelle bien, avant de devenir Coach. Zizou n'a jamais dit qu'il savait tout puisqu' était un grande star. conclusion : hajji a voulu bien faire, mais a été mal compris. Benatia est habitué peut être à un autre discours plus pro dans les équipes où il a joué...
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0
19 - rami الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:07
مصطفى حجي علا حق أللاعبون افرطو في الشطيح والرديح في فترة الاستعدادات غاب عنهم التركيز انشغلوا بالايفات الشطيح في الطائرة في الحافلة حقا انهم مدللون كأطفال شاهدو استعدادات المنتخبات الأخرى هناك تركيز و جدية حجي غيور على وطنه و عتابه عادي جدا أقسم بالله لو وجه نفس عتاب حجي من طرف الليغري أو غوارديولا لبن عطية مايتكلم بن عطية حكار وهو سباب كل المشاكل نحن نريد استقرار المنتخب الوطني بن عطية إذا أراد أن يعتزل فل يعتزل عندنا لاعبين يتحينون الفرصة برافو مصطفى حجي
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15
20 - so fr الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:08
كل ما قاله حجي صحيح وربما قد حان الوقت لنرى قائد جديد للمنتخب لأن اخطاءك زادت مؤخرا يا ابن عطية
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10
21 - الرضى الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:09
لما يتهم أحدهم بعض الجهات و الأفراد باللمز و النعت دون وضوح و ذكر أسماء، فهي علامة تدل عن الجبن و عدم الشجاعة. لا نريد مثل هذه العقليات التي تذكرنا بتماسيح بن كيران و الشعب لا يعلم من هم ؟ أما بخصوص مصطفى حجي، فإذا كان فعلا هو من وبخ اللاعبين و عاتبهم على أدائهم فهو على حق و لا أحد يشك في وطنية هذا الرجل. أنا شخصيا أفضل رحيل بن عطية عن الفريق عوض معاقبة حجي. و يبدو أن الأداء أمام البرتغال كان فقط كرد فعل جراء هذا التوبيخ و ليس من دافع الفوز بأية وسيلة، وهذه هي الطامة الكبرى.
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6
22 - H MEN الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:09
حجي فرنسي,بنعطية فرنسي ,نفس العقلية ,نفس المدرسة والتربية,بيناتهم وحنا هي جمهور مغربي
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-5
23 - mostafa الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:10
ما صرح به حجي شيء عادي يدخل ضمن وظيفته كمساعد المدرب
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11
24 - بابة الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:10
كان على بنعطية ان يتريث وألا يدلي بما يعثر مسيرة المنتخب -
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8
25 - العدلوني رشيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:11
من المعروف انه لا يحق لأي إطار غير المدرب او المدير التقتي ان يتكلم بصفة المدير التقني مع اي لاعب في الفريق او الفريق ككل، كلام مصطفى حجي ليس من اختصاصه البتة، بل هيرفي رونار هو الوحيد المسؤول عن هذا، وكذلك التشكيلة لا يجب التدخل فيها ولو من رئيس الجامعة نفسه، وليس فقط حجي،
يبدو لي ان حجي وُضِع في موضع لا يستحقة ولا اظن انه له اي دور في المنتخب، ربما هو مدسوس كمُخبر ومُشوِّش وليخلق البلبلة
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-11
26 - ع.الحميد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:12
الان عرفت لماذا كان بنعطية متسرعا في الفرص التي اهدرها. ولعب بعصبية زاءدة.
اعتقد تدخل حجي كان في محله لانه يعلم
ان اللاعبين كانوا تنقصهم التجربة وان مثل
هذه التصرفات عاشها في ونيال 94.98
تدخل حجي نال المراد.لكن التسرع والتعصب
والعزيمة جعلتهم لم يسجلوا اي هدف.
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7
27 - عمر الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:13
أ السي بنعطية، إلا ما عجباتكش الصراحة ديال حجي، غير سير فحالك. بالماء و الشطابة...
السيد كايدير فيكم النفس و نتا كاتفشش ف الصحافة...
حاجة تحسب لمصطفى، هوا انه تكلم معا اللعابة، و نتا نايض كاطير من المقلة بوحدك...
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6
28 - Samir الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:13
Hajji à raison vous avez obtenu zéro point pourquoi vous vous prenez pour des héros.?
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4
29 - وحادي الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:14
انت تحتم الآخرين بطريقة سيئة ولماذا لم تحتم نفسك عندما كان دورك
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-1
30 - حنين الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:14
اللهم الهمنا التبات لاداعي لهذه المناورات والزيادات اللغوية هذا قال هذا عمل المهم هو البحث عن صانع اهذاف الشي الوحيد الذي ينقص منتخبنا العزيز والتفكير مليا في اقصاءيات كاس افريقيا ولما لا الحصول على اللقب
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0
31 - محمد ريان الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:16
كيف لنا أن نلهث وراء لعبة وتعكر لنا صفو حياتنا ومسيروها ولاعبها يتقاضون أجورا خيالية .أكيد أننا نعاني من اضطرابات نفسية فنحن نشجع ونشجع لكننا لم نفرح يوما ما بالفوز في مسابقة ما.
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1
32 - رضوان الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:16
في المغرب ورغم مايقال ننعم بحرية لامثيل لها. هنا بلاد الاحرار . لكن الحرية تقتضي الجدية و المسؤولية. لو قرات القران لن تجد كلمة مروؤة...وهي تعني اكثر من الرجولة...شخصيا احب كثيرا كرة القدم و الان افضل كرة المضرب لانه تبقى انت المسؤول وحدك على عطاءك.
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1
33 - a.ali الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:17
على مصطفى حجي ان يمرر توجهاته بسلاسة......لا باحتقار الاعبين ....و هذا فيروس موروث عند المنتخب.....98...04....18 الله يعفو علينا .....منتخب 2018 افضل منتخب مغربي عبر العصور...فاق منتخب 1986
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-4
34 - mohammed الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:17
وسي مصطافا كل واحد يمشي على قدو أو بن عطية كبير أو وازن واخويا كون شويا تحشم
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-5
35 - عروب الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:20
رونار ارتكب خطأ فادحا من خلال الاختيارات التقنية التي اعتمدها في مباراة إيران التي مهدت الطريق للإقصاء المبكر ولكن لا ننكر أنه منذ مجيئه أصبح المنتخب الوطني ذو شخصية...تنافسي.. قوي...حظ سعيد مستقبلا
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-1
36 - عبد الحكيم الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:25
حجي محق في فيما قاله وطالب به اللاعبين،لخبرته في المشاركة بكاس العالم،وعلمه بمدى طموحات المغاربة من المنتخب الوطني،
بنعطية باعتباره عميدا للفريق،كان يجب ان يكون قدوة لزملائه،بدل الصور و الفيديوهات التي ينشرها كل حين،وتصرفاته الصبيانية في بعض المباريات وخاصة في الدقايق الاخيرة امام البرتغال حيث قتل هجمات المنتخب بتصرفه مع بيبي،و شتان بينه وبين النيبت او محسن خرجة،
نحن مع حجي في كل ماقاله،ولو اخدت العناصر الوطنية المونديال على محمل الجد،و عمل رونار بنصيحته في المبارة الاولى،لكانت النتيجة افضل،ولكن للاسف الشديد طابع اللامسؤولية و الاستهتار يطبع عقلية المغربي بشكل عام،ثم نلوم الاخرين على اخفاقاتنا
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1
37 - الخميس الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:25
السلام إنكم في ساحة الدفاع عن الوطن فلا داعي لهذه الخلافات إنكم تدافعون عن بلدكم والوطن فوق كل اعتبار تقبلوا بعضكم لأنكم لستم في منازلكم بل في واجهة هذا الوطن الحبيب الذي يحبكم جميعا،كونوا قدوة لشباب هذا الشعب الحبيب.
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0
38 - majid الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:30
لا مجال للمقارنة حجي لاعب ومدرب كبير أعطى الكثير للمنتخب. يجب علينا أن نشجعه على وطنيته وغيرته على القميص الوطني.
بنعطية مع الاسف لاعب محترف بعقلية جد هاوية.
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0
39 - سعيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:42
إلى الاخ فريد ليس حجي هو الوحيد الدي أعطى للمنتخب المغربي هناك لاعبون أعطوا أكثر مما أعطى حجي وندكر منهم التيمومي و فراس وغيرهم و تركوا التسيير لمن هم في المستوى ولم يتدخلوا في الشؤون الداخلية للمنتخب على حجي أن يبتعد عن المنتخب أليس هو السبب في ابتعاد المدرب الزاكي عن المنتخب كفا من المحسوبية والتملق بإسم الوطن
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0
40 - abdelaziz الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:45
نحترمك كعميد للفريق كرويا لكن لاتكن مزاجيا حجي من حقه المعاتبة لانه اول اطار مسؤول مغربي فغيرته هي من دفعته لدلك تاريخه ومكانته يشفعان له بدلك كن او لا تكون
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0
41 - Med الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:47
حجي شخصية معروفة في الوسط الرياضي العالمي وما قدمه للمنتخب لا يناقش، حجي لديه غيرة على المنتخب لذلك قدم نصاىح للاعبين لكن اظن ان السلفيات والشيشة عند البعض اهم.
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