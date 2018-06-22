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كُتّاب وآراء
نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة
صَار تدخّل جامعة كرة القدم أمرا حتميا من أجل إيقاف الصراع الدائر بين المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، ومصطفى حجي، عضو الطاقم التقني للمنتخب، بعد أن تبيّن أن الشرخ يتوسّع يوما بعد يوم، وقد ينتهي بنتيجة سيّئة، خاصة بعد تلويح المهدي بنعطية بإمكانية اعتزاله اللعب دوليا بعد مباراة إسبانيا الاثنين المقبل.
وفي الوقت الذي يبدو فيه خطاب مصطفى حجي الموجه إلى المهدي بنعطية واللاعبين، عاديا، في إطار بث الحماس في نفوس اللاعبين، ضمن الغيرة على الوطن؛ قد تُسائل جامعة فوزي لقجع، مدافع يوفينتوس الإيطالي، الذي فضّل الخروج بكل عفوية ونشر الغسيل الداخلي للمنتخب قبل إنهاء المشاركة المغربية بشكل رسمي، الاثنين المقبل.
ومن شأن الخلاف الدائر بين بنعطية وحجي أن يمتد إلى لاعبين وأعضاء آخرين في الطاقم التقني، مما يهدّد حالة الاستقرار، التي ميّزت النخبة الوطنية في الشهور القليلة الماضية، ويدفع المنتخب إلى دفع فاتورة سوء فهم، قد يتعرى دون تدخّل حاسم من فوزي لقجع.
وانتشرت أخبار تفيد بوجود خلاف بين مصطفى حجي وهيرفي رونار قبل وبعد مباراة إيران بسبب بعض الخيارات التقنية والبشرية، قبل أن يخرج مسؤولون داخل جامعة الكرة لنفي الأمر، والتأكيد على أن كل الأجواء ممتازة داخل النخبة الوطنية.
وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مصطفى حجي، مساعد الناخب الوطنى هيرفي رونار، كان هو المقصود من تصريحات المهدي بنعطية "المدوية، عقب نهاية المباراة التي جمعت، أمس الأربعاء، الفريق الوطني المغربي بنظيره البرتغالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2018.
وأكّد مصدر "هسبورت" أن الأيام القليلة التي تلت الهزيمة أمام المنتخب الإيراني عرفت خطابا قويا من مصطفى حجي للاعبين والمهدي بنعطية، من أجل حثّهم على بذل جهد أكبر داخل الملعب، ودفعهم إلى التفاني أكثر في سبيل القميص الوطني والبحث عن الانتصارات.
واستشاط المهدي بنعطية، خلال تصريح له، مباشرة عقب الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف، غضبا ضد من وصفهم "بعض المسؤولين المغاربة المقرّبين من محيط الأسود"، مضيفا "أن بعض الأشخاص المقرّبين من محيط المنتخب الوطني، أداروا ظهرهم للعناصر الوطنية، بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب الإيراني، مردفا "هؤلاء المسؤولين اعتقدوا أننا أصبحنا فتيانا مدللين بعد التأهل إلى كأس العالم، كما أننا لا نستحق الحضور هنا".
وزاد "الكابيتانو"، قائلا "لا أتحدّث عن الصحفيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأشياء من هذا القبيل، لكن مع الأسف ذلك هو ما حصل فعلا"، مضيفا في الآن ذاته "نحن اللاعبون، أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله.. أننا جيل يلعب بالقلب، صحيح لسنا الأفضل في العالم لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
هذه العقلية المزاجية ليست صالحة للعب ضمن النخبة
لي يشوف هاد الشي يقول هادو ربحو 3 مباريات متالية
1/0
2/0
3/0
2 / la remarque 1 est valable pour tt le monde qui critique sauf le staff technique...il est la pour critiquer et ajuster...booster et bousculer ..motiver et encourager.. et c est valable pour tt le monde meme si on s appelle mehdi benatia
3/ ce que hajji a donne pour l equipe nationale vaut 100 fois ce qu a donne le meilleur des joueurs qui y evoluent mnt...donc le traiter de gignole releve de l analphabetisme sportif
4/ on a fait un grand match contre le portugal mais on a zero but et zero points donc on en fait pas un tremplin comme si on avait gagne la coupe du monde..koun sba3 o koulni
5/ benatia est un grand joueur qui a derappé dans cette sortie mediatique...en s excusant je pense qu il deviendra plus grand dans la memoire des marocains et evitera une fissure entre ceux qui le defedront et ceux qui defendront hajji
رأيي المتواضع إقالة رونار لأنه استنفد ما في جعبته و إسناد الأمور لحجي مع ابعاد القائد و البحث عن بدائل لعدم تقديمه الإظافة المرجوة.
يبدو لي ان حجي وُضِع في موضع لا يستحقة ولا اظن انه له اي دور في المنتخب، ربما هو مدسوس كمُخبر ومُشوِّش وليخلق البلبلة
اعتقد تدخل حجي كان في محله لانه يعلم
ان اللاعبين كانوا تنقصهم التجربة وان مثل
هذه التصرفات عاشها في ونيال 94.98
تدخل حجي نال المراد.لكن التسرع والتعصب
والعزيمة جعلتهم لم يسجلوا اي هدف.
السيد كايدير فيكم النفس و نتا كاتفشش ف الصحافة...
حاجة تحسب لمصطفى، هوا انه تكلم معا اللعابة، و نتا نايض كاطير من المقلة بوحدك...
بنعطية باعتباره عميدا للفريق،كان يجب ان يكون قدوة لزملائه،بدل الصور و الفيديوهات التي ينشرها كل حين،وتصرفاته الصبيانية في بعض المباريات وخاصة في الدقايق الاخيرة امام البرتغال حيث قتل هجمات المنتخب بتصرفه مع بيبي،و شتان بينه وبين النيبت او محسن خرجة،
نحن مع حجي في كل ماقاله،ولو اخدت العناصر الوطنية المونديال على محمل الجد،و عمل رونار بنصيحته في المبارة الاولى،لكانت النتيجة افضل،ولكن للاسف الشديد طابع اللامسؤولية و الاستهتار يطبع عقلية المغربي بشكل عام،ثم نلوم الاخرين على اخفاقاتنا
بنعطية مع الاسف لاعب محترف بعقلية جد هاوية.