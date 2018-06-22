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كُتّاب وآراء
مناطق المشجعين تجذب 2.5 ملايين شخص في روسيا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المحلية المنظمة لمونديال روسيا أن عدد الاشخاص الذين زاروا المناطق المخصصة للمشجعين خلال كأس العالم تجاوز مليونين و500 ألف شخص رغم عدم اكتمال الجولة الثانية من دور المجموعات.
ورحب الفيفا بالإقبال الكبير للمشجعين الوافدين من جميع أنحاء العالم على المناطق التي تمت إقامتها في المدن المضيفة للبطولة لمتابعة المباريات والاحتفال بالعرس الكروي.
وهذه المناطق مفتوحة جميع الأيام ويستمتع فيها المشجعون بعروض موسيقية وثقافية ورياضية.
ومنذ أن بدأ الفيفا في إقامة مناطق المشجعين في مونديال ألمانيا 2006 ، استقبلت هذه الأماكن نحو 30 مليون شخص.