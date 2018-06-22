24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني يطالب بتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية (5.00)

  2. وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)

  3. خبراء مغاربة يسعون إلى تقليص الغش الضريبي (5.00)

  4. العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والوساطات (5.00)

  5. الإِحباط يسيطر على "الأُسود" .. واللاعبون يعتزمون هزم إسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مناطق المشجعين تجذب 2.5 ملايين شخص في روسيا

مناطق المشجعين تجذب 2.5 ملايين شخص في روسيا

مناطق المشجعين تجذب 2.5 ملايين شخص في روسيا
هسبريس - إفي
الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:06

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المحلية المنظمة لمونديال روسيا أن عدد الاشخاص الذين زاروا المناطق المخصصة للمشجعين خلال كأس العالم تجاوز مليونين و500 ألف شخص رغم عدم اكتمال الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورحب الفيفا بالإقبال الكبير للمشجعين الوافدين من جميع أنحاء العالم على المناطق التي تمت إقامتها في المدن المضيفة للبطولة لمتابعة المباريات والاحتفال بالعرس الكروي.

وهذه المناطق مفتوحة جميع الأيام ويستمتع فيها المشجعون بعروض موسيقية وثقافية ورياضية.

ومنذ أن بدأ الفيفا في إقامة مناطق المشجعين في مونديال ألمانيا 2006 ، استقبلت هذه الأماكن نحو 30 مليون شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.