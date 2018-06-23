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الرئيسية | رياضة | ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض إلى ضغط كبير

ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض إلى ضغط كبير

ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض إلى ضغط كبير
هسبريس - متابعة
السبت 23 يونيو 2018 - 00:27

قال المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز إن مواطنه ليونيل ميسي يتعرض لضغط زائد أثناء اللعب مع منتخب "راقصي التانغو".

وصرح لوبيز لدى التعليق على هزيمة الأرجنتين بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا في برنامج رياضي بشبكة (ميدياسيت) الإيطالية "أعتقد أن ميسي يشعر الآن بضغط من جانب 40 مليون أرجنتيني ينتظرون منه الكثير، يوجد ضغط كبير على ميسي".

وذكر اللاعب الذي خاض الموسم الأخير بقميص نادي أودينيزي الإيطالي أن "البرغوث" لا يحظى في صفوف "الألبيسيليستي" بدعم باقي اللاعبين بالشكل الكافي.

وتابع "لا يمكن عقد مقارنة بين فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، المستوى الذي يوجد في برشلونة لا يوجد في الأرجنتين، في المنتخب ينبغي أن يفعل كل شيء بمفرده وهذا أمر معقد".

وحول الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن قيام ميسي باختيار زملائه في الفريق أثناء اللعب مع المنتخب، قال لوبيز إنه ذلك شيء غير محتمل.

وكان منتخب الأرجنتين قد مني بخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا بعد التعادل أمام أيسلندا بهدف مقابل آخر، لتتضاءل فرص عبوره للدور ثمن النهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan السبت 23 يونيو 2018 - 00:48
كريستيانو ذخل مقابلة إسبانيا كالثور الهائج يجري في كل مكان و الفريق جد متحمس من خلفه، فآستحق الحظ الذي حالفه. أما ميسي فهو يتمشى في الملعب بذون حماس ولا رغبة وكأنه يفكر في إعتزال اللعب الدولي
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2
2 - الغويني السبت 23 يونيو 2018 - 00:52
حظ ليونييل ميسي العثر أنه لم يعاصر الجيل الذهبي...بوروشاغا...كانيدجيا...فالدانو...باتيستوتا....غير محضوض بتاتا هذا الفنان.
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11
3 - سعيد السبت 23 يونيو 2018 - 01:04
الكل يخضع لالضغط وحتى الجمهور ميسي يظهر على حجمه الحقيقي في كأس العالم ولا مقارنة مع مرادونا كان كالثور لا يتأثر أما ميسي عندما تذهب عليه النجوم يكون مفعوله 0 وألف من يأتيه بالكرة في كأس من دهب
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