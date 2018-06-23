ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض إلى ضغط كبير

هسبريس - متابعة

قال المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز إن مواطنه ليونيل ميسي يتعرض لضغط زائد أثناء اللعب مع منتخب "راقصي التانغو".

وصرح لوبيز لدى التعليق على هزيمة الأرجنتين بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا في برنامج رياضي بشبكة (ميدياسيت) الإيطالية "أعتقد أن ميسي يشعر الآن بضغط من جانب 40 مليون أرجنتيني ينتظرون منه الكثير، يوجد ضغط كبير على ميسي".

وذكر اللاعب الذي خاض الموسم الأخير بقميص نادي أودينيزي الإيطالي أن "البرغوث" لا يحظى في صفوف "الألبيسيليستي" بدعم باقي اللاعبين بالشكل الكافي.

وتابع "لا يمكن عقد مقارنة بين فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، المستوى الذي يوجد في برشلونة لا يوجد في الأرجنتين، في المنتخب ينبغي أن يفعل كل شيء بمفرده وهذا أمر معقد".

وحول الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن قيام ميسي باختيار زملائه في الفريق أثناء اللعب مع المنتخب، قال لوبيز إنه ذلك شيء غير محتمل.

وكان منتخب الأرجنتين قد مني بخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا بعد التعادل أمام أيسلندا بهدف مقابل آخر، لتتضاءل فرص عبوره للدور ثمن النهائي.