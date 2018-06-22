24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني يطالب بتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية (5.00)

  2. وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)

  3. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  4. خبراء مغاربة يسعون إلى تقليص الغش الضريبي (5.00)

  5. العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والوساطات (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عريضة دولية تطالب "الفيفا" بإعادة مباراة المغرب والبرتغال

عريضة دولية تطالب "الفيفا" بإعادة مباراة المغرب والبرتغال

عريضة دولية تطالب "الفيفا" بإعادة مباراة المغرب والبرتغال
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:25

رفْضُ المغاربة للطريقة "الفجّة" التي دبَّر بها الحكم الأمريكي مارك غيغر أطْوارَ المباراة التي جمعت "أسود الأطلس" بالمنتخب البرتغالي، برسم ثاني الجولات من المجموعة الثانية، يَتواصلُ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد اهتدى عدد من الأطر الرياضية والمدربين المغاربة إلى إطلاق عريضة دولية تسعى إلى جمع توقيعات تطالب "الفيفا" بإلغاء نتيجة المباراة، التي بمُوجبها أُقْصي المنتخب الوطني من مُنافسات "المونديال".

ويأتي إطلاق هذه العريضة من قبل النشطاء المغاربة بعد مُسلسل شدِّ الحبل بين لاعبي الفريق الوطني و"الفيفا"، والذي اشتدَّ بعد خروج نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب، بتَصريحات نارية هاجمَ فيها الحكم الأمريكي، متهماً إياه بالتَّساهل مع "بحارة البرتغال"، وبطلب قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو بين شوطي مقابلة أسود الأطلس والبرتغال؛ وهو ما ردَّت عليه "الفيفا" بالنفي، موضحةَ أن "الحكام لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018".

وقد اهتدت الأطر الرياضية المغربية إلى إطلاق هذه العريضة على موقع "أفاز" العالمي، المُتخصص في العرائض، حملت عنوان "الاتحاد الدولي لكرة القدم: نداء لكل المغاربة. جميعاً ضد الفيفا"، وفق تعبير نص العريضة.

وقد استطاعت العريضة أن تجذُب الآلاف من توقيعات المغاربة بعد ساعات قليلة على إطلاقها، حيث توجهت بخطابها إلى الموقعين قائلة: "نطرح هذه المبادرة من أجل حشد الأصوات في المغرب والعالم من خلال التوقيع على هذا الملتمس المُوجَّهِ ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي لم يكلّف نفسه حتى العودة إلى تقنية "الفيديو" من أجل التأكّد من صحة قراراته "الكارثية" في مباراة المغرب والبرتغال.

وفي المقابل، يتساءل نص العريضة: "عن سبب تجاهل الفيفا لطلب الوفد المغربي بشأن إعادة مشاهدة مقاطع "الفيديو" خلال مباراة المنتخب والبرتغال، بينما خلال مقابلة أستراليا والدنمارك، سارعَ الفريق الفني والتقني التابع لأعلى هيئة دولية لكرة القدم إلى الولوج لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف الدنماركي"، وقال: "ربما هذه التقنية لم تحدث لخدمة جميع الفرق بشكل مُتساوٍ".

كما يدعو أصحاب العريضة "الفيفا" إلى تقديم توضيحات بشأن أخطاء الحكم الأمريكي الذي أدار أطوار المباراة بشكل كارثي، مؤكدين "نحن المغاربة، نشعر بالإهانة جرَّاء غياب العدالة داخل أجهزة الفيفا التي يغلُب عليها المنطق الاقتصادي الربحي".

وفي السياق، اعتبر عبد الرحيم غريب، الباحث الرياضي والأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أن "احتجاج المغاربة مبرر قبل خوض غمار التباري ومنذ أن هدد ترامب بقطع الإعانات على الدول التي ستصوت ضد الملف الثلاثي"، مشيراً إلى أنه "معروف أن فيفا تتدخل كلما كان هنالك خلط بين السياسة والرياضة".

وتابع المحلل الرياضي، الذي انخرط في مبادرة الاحتجاج ضد الفيفا، "قبل أن يضمد المغرب جرح عدم تنظيم المونديال تعرض لظلم التحكيم والكيل بمكيالين فيما يخص تقنية لا فار، فهنالك إجماع عالمي على أن المنتخب المغربي من خيرة المنتخبات في دورة روسيا وأنه بإمكانه إحراج عمالقة كرة القدم"، وقال: "فإما أن تسود الروح الرياضية، وإما ان يذهب كل واحد إلى حال سبيله".

"بالرجوع إلى مقابلة أستراليا والدنمارك سيرفع اللبس"، يقول غريب، الذي تابع: "من استفاد، إلى حد الآن، من تقنية لا فار: المنتخبات الكبرى؟"، وزاد: "إذا سكتنا عن الظلم سنتعود عنه وسنقبل به مستقبلا، أما كون المغرب تعرض للظلم فهذه حقيقة ثابتة".

وعاد الخبير الرياضي إلى مباراة "الإقصاء"، وقال: "بقليل من التركيز، كان بإمكاننا أن نسجل، وأن يساعد رونالدو دفاع بلده للتصدي لهجمات الأسود له أكثر من دلالة"، قبل أن يتابع قوله: "استعمال تقنية لا فار كان حكرا على بعض الدول، ولم تستفد منها أي دولة عربية أو إفريقية.. وهكذا، فأنا لا أدري هل هي وسيلة توضيح أو تضليل؟".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر، أمس الخميس، بلاغا، نفى فيه تماما أن يكون الحكم الأمريكي مارك غيغر، الذي أدار مواجهة البرتغال والمغرب (1-0)، سأل مدافع الفريق الأوروبي بيبي عما إذا كان بإمكانه الحصول على قميص كريستيانو رونالدو.

وأوضح "فيفا"، في البيان، أنه تقصى الحقائق عقب انتشار هذه المعلومات في وسائل الإعلام العالمية، وأبرز أن الحكم "نفى تماما هذه الأقاويل، وأكد أنه لم يطلب ذلك على الإطلاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (109)

1 - منير الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:38
كلام فارغ لا طاءل منه دعونا نتسم بالواقعية ونبتعد عن العواطف الفارغة..صحيح كلنا نحب منتخبنا الوطني ولكن دعونا نعترف بالإقصاء ونستعد لقادم البطولات بدون تشويش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
136
2 - lol الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:38
للاننا. لينا دوله كبيره. لهدا نحن ليس. لنا. وزن ثم. هده العريضة. غير ملزمه وهدا الموقع لا سلطة له. يجب. ان تقدم العريضة. من خلال محاكم مختصة اما الكلام والتهليل. والجشب وووو انه مضيّه الوقت فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
3 - hammoud الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:40
لا حول ولا قوة الا بالله... ينبغي ان نعترف باننا لانلملك فريقا قادرا على المنافسات العالمية الشرسة ...كفى من البحث عن الاعذار التي تبرر هزائمنا وتحويلها الى انتصارات وهمية خرافية!!! ما اضحكني واحزنني انه عند افتتاح المجلس الحكومي ابتدأ السيد العثماني المجلس بتهنئة الفريق الوطني على الانجاز الذي حققه في كأس العالم "!!!عموما اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.... فهم تسطا.... الهزيمة اصبحت انتصار.... والتلاميذ المنحرفين الكسالى حطموا الرقم القياسي في نسبة النجاح بالباكالوريا!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-206
4 - moha الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:40
المغرب قدم مقابلة جميلة وأنهزم هدا قدار الله وسيرو دخلوا سوق راسكم و متشوهناش في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
5 - بعيدا عن العاطفة الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:41
يقول المثل المغربي: البكا ورا الميت خسارة، الماتش داز وسالا ويجب أن نطوي الصفحة. نقطة نهاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
6 - el kaoukabi الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:41
البكاء وراء الميت خصارة
يجب التفكير في سبب الهزيمة كفانا بكاء و نواح و بالضبط من طرف الاعبين
المغاربة عاقو لن و لم يتاترو أو يتعاطفو مع دموع أيا كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - maghribi x الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:42
مبادرة جميلة جدا وإن لم يوافقوا على طلبنا أرجو من المنتخب المغربي والجامعة المغربية ان ترفض اللعب مع إسبانيا وتتركهم يتقاتلون فيما بينهم
هذا هو الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
8 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:43
المرجو رابط العريضة حتى نساهم في تعميمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
9 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:44
اييه خاص كلشي، يعرف حقيقة هذه التلاعبات فقط الفرق الكبرى من استفادت من تقنية الفيديو و كان الفيفا تسعى إلى إبقاء المنتخبات الكبرى حتى تحصل على ارباح من نسب المشاهدة لم تستفد اي، دولة عربية من، تقنية الفيديو هذا يعتب، ظلم و تمييز و الشعب، العربي، يستنكر مثل هذه، التصرفات يجب توقيع، هذه العريضة و الاحتجاج و لما لا مقاطعة هذه البطولات إما تحترم القوانين و يستفيد الجميع و إما أن يذهب كل، منتخب إلى حال سبيله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
10 - خليل الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:44
مبادرة طيبة ضد المتآمرين على إسقاط الفريق الوطني بأي وجه كان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
11 - Edjaawot الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:45
كفى تلاعبا بمشاعر الناس، مبارات المغرب و البرتغال كانت قتالية ولكن كانت تنقصنا النجاعة الهجومية و لمهاجم ينهي الهجمة و يترجمها الى هذف. الاخطاء التحكيمة واردة و قصة اعادة المبارات ممكنة في حالة واحدة و هي اثبات الانحياز قانونيا و جنائيا (على سبيل المثال حالة رشوة .... ). الان يجب على المنتخب نسيان الماضي و التفكير في المستقبل للتحضير للتظاهرات المقبلة انشاء الله (كأس افريقيا 2019). و بالتوفيق للمنتخب في مقابلة اسبانيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
12 - Hicham UK الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:46
حتى و ان لم تستجب الجيفا عفوا الفيفا للعريضة فعلى الاقل سترسل رسالة قوية بان الامور قد باتت مفضوحة و لا سبيل للتستر عليها واذا كانت الجيفا تنكر اعتراضات المدرب و اللاعبين و الجمهور فاللجوء الى تسجيل المباراة هو الحكم و الفيصل في هذه الفضيحة و المهزلة التحكيمية فهل يا ترى ستكون لها الجرأة لقبول التحدي؟ لا أظن ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
13 - jad moroco الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:46
كان على المنتخب المغربي الاحتجاج على طلب تقنية الفديو داخل المبارة لو كان الخصم لفعلو ذلك، لعطاه الله عطاه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
14 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:47
أنا عن نفسي تقنية الفيديو تكون لا غيه في مقابلات العرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
15 - احمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:47
نريد بإعادة النظر على كل الأخطاء الشائعة لضد المغرب من الحكم الأمريكي و شكرا،.
و نريد ايضا بإعادة المباراة بين المنتخبين المغربي و البورتغالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:48
الحمد لله على ان المغاربة افاقو واصبحو يرفضون الضلم (والحكرة ) داخل الوطن وخارجه لانهم مضلمون في وطنهم فاصبحو لقمة سائغة لكل من هب ودب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
17 - Etranger الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:48
Ce que j'avais demandé j'ai même envoyé un mail à la fédération marocain en demandant de contester l'arbitrage auprès de la FIFA et surtout de ne pas jouer le match contre l'Espagne car la vidéo à était appliquée dans tout les matchs sauf pour le Maroc. Ne soyez pas le maillot faible l'élimination du Maroc de cette manière est inacceptable ne lâcher pas l'affaire surtout que le monde entier à était témoigne de ce qui c'est passé.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
18 - sara الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:48
ان شاء الله ان نعود للمونديال فسنعود باذنه واتمنى ان تظهر الحقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
19 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:49
الي عطى الله عطه والعودة من المونديال أمر مفروغ منه إلى كاين عندنا شي لاعبين د بصح يجيبو لينا كأس إفريقيا هي الأول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
20 - السبع المفترسة الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:50
يسموننا العالم الثالث / وهم الدول السبع المفترسة في الاقتصاد والصناعة والسياسة والرياضة / يحاربوا كل شيء جميل فينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
21 - sab الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:50
Le Maroc perdu abstraction faite a l'arbitrage. On a pas marque de buts. point final . Dans l histoire de la coupe du monde aucun match na ete re- joue. alors ne perder pas votre temps
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - Hamouda chamkar الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:52
والله لحزنت حزنا شديدا عندما أقصينا بهذه الطريقة البشعة والنكراء. حكم أمريكي ليس له أي علاقة بالتحكيم. لابد من إعادة المباراة لبرهنة العالم كم نحن أسود أقياء.
بالطبع الفيفا سوف تكذب هاذ الخبر، فالكل يعلم الفسادالكروي الذي تروج له الفيفا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
23 - المغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:53
أولا شيئ يجب أن نطلب به هو تقديم القجع ومولاهم حفيظ العلمي وأبوزعيطر.., لإستقالتهم الفورية لعدم دفاعهم عن سيادة الدولة المغربية وكرامة المغاربة أمام تعنت وإستفزاز وقلة أدب الFIFA
المغرب دولة ذات سيادة ولايمكن أن تسمح لمرتشي فاسد مثل ألفونتينيو أن يصدر بيانا ضدها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
24 - عبد الحكيم الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:53
عوض التباكي و المضلومية بسبب الخروج من المونديال.الاولى ان يتم البحث عن مهاجمين في مستوى المنافسات الدولية القادرين على هز الشباك،لقد كنت اقولها غير ما مرة ان بوطيب وبوحدوز لاعلاقة لهما بكرة القدم ولا يمكن ان يشكلا خطر على دفاعات الخصوم,فان نجحا في تاهيل المغرب لكاس العالم امام المنتخبات الافريقية،فالمستوى الاوروبي اكبر منهما بكثير،و اضافة الى هذا فالخسارة في المبارة الاولى يتحمل مسؤوليتها المدرب وحده بتشكيلته و خطته الغريبتين،
صحيح ان العناصر الوطنية قدمت اداءا جيدا،وقامت بمجهودها لكنه للاسف جهد مهدورا مية في المية،بسبب تشتت التركيز و الضعف الكبير للمهاجمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - mounir الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:53
من نيتكم ولا غير داوين. حتى انا سمعت بأن الفيفا قررت إعادة المباراة مباشرة بعد نهاية المونديال. ههههههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - حمااااااان الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:54
نحن لسنا باغبياء. يريدون ان يتخلصو من كل الدول العربية والإسلامية خوفا من وقوع الكوارث هذه هي دراستهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - Mohammed_Germany الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:54
Soyez pas de mauvais perdants , et soyez raisonnable , la possiblite que le senegale gagne la coupe du monde est plus forte qu a ce que ce match se refait. C est tjs facile d etre une victime que de s attaquer au vrai causes de la disqualification .lah yahdikoum
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - ديما مغريييب الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:55
المنتخب عطا 1000٪ فهاد المبارة ومتلنا احسن تمتيل و معلقين اجنبيين دارو تصريحات فهاد الاتجاه. اقل حاجة نقدرو نديروها باش نردو ليهم الجميل هو نساندو تلك العريضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
29 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:55
إلغاء نتيجة المباراة؟؟؟ ما هذا التخريف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
30 - abdellah الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:56
trés bien mais je ne trouve pas la pétition il faut l'envoyer a tout le monde pas que les marocain il faut mettre en évidence ce manque de professionnalisme de la FIFA qui n'ai plus ce qu'elle était mais seulement un organise a intérêt comme les autre
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - صوت حي بين جرادي الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:57
مهما الدي حصل و الغش الدي تعرض له المغرب.علينا ان نعتبر ان مباريات المغرب كانت هي المباريات الاستعدادية الحقيقية للتباري على نيل كاس افريقيا المقبل شريطة عدم التفريط في الحماس الدي نحن عليه...ان اسهم المنتخب الوطني ارتفعت بين الفرق الكبرى...و انتظروا مستقبلا كم هي العروض التي ستتوصل بها جامعة كرة القدم من فرق وطنية لاجراء وديات معنا و بشروطنا...وبالتالي ما استعرضه المنتخب من لعب رجولي محترم سيجعل منافسونا يفكرون في قوتنا الف مرة وهو مكسب في حد داته لانه اعاد للفريق هيبته بين امم كرة القدم...
اما بالنسبة لرونار انصحه بعدم الرحيل لانه لن يجد فريقا يلبي طموحاته ويكرس فلسفة لعبه كالمغرب في الوقت الراهن...فلا يجب ان يضيع ما غرسه بلا نتيجة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:57
هذا هو الحمق بعينه
اللي عطا الله هو هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - Free Man الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:57
وماذا عن مباراة ايران المصيرية التي خسرها المنتخب هل حتى هي تعيدها. لنكن واقعيين.
-الهدف الاول للبرتغال جاء بعد دفع بنعطية لبيبي فسقط بيبي و المدافع المغربي الاخر و خرج بنعطية في الجهة اليمنى للمرمى و بقي رونالدو و المرمى وجها لوجه وسجل بسهولة فان كان هناك خطا يجب ان يحسب لصالح بيبي.
- اسقاط المرابط جاء بعد التحام و مسك متبادل و ايضا خارج منطقة الجزاء بشهادة بين سبورت نفسها.
- اصابة الكرة ليد بيبي جاءت بعد ارتدادها من صدره و القانون واضح جدا. لا تحسب ضربة جزاء الا في حالة ضربة مباشرة في اليد وليس ارتدادها من جسم الاعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
34 - Reda الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:57
وأبرز أن الحكم "نفى تماما هذه الأقاويل، وأكد أنه لم يطلب ذلك على الإطلاق"....؟؟؟؟!!!!!!!حلل و ناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - BVB09 الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:58
الحكرة هي هادي ديما محكورين لو كنت أنا في مكان الاعبين والمدرب لطلبت من الحكم الرابع ان يوقف المبارة حتى يشاهد الحكم الفيديو وخا ندير الإظراب مطلعاش مطلعاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
36 - معاد الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:58
ويجب إعادة مقابلة إيران الهدف المسجل مغربي ھهههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
37 - بوتقموت الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:58
المغرب لم يقرا بشكل جيد خصومه والخصوم درسونا جيدا والنتيجة الاقصائ.المنتخب صراحة لعب جيدا ويستهل المرور الئ الدور الثاني.اما الحكم فصراحة لم يساهم في تغيير النتيجة و شيئ عادي ان يخطئ بعض المرات.احب المنتخب المغربي والكرة هي هادي.والسؤال المطروح لماذا لم يسجل الاسود اي هدف؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
38 - يوسف الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:59
يجب المطالبة باعادة المبارة ومناصفة المنتخب المغربي من الحكم الامريكي الدي كان واضحا في انحيازه للبرتغال لايجب السكوت عن هدا هناك ضربتان جزاء لصالح المنتخب المغربي وهناك خطأ واضح الدي جاء من خلاله هدف رونالدو قنوات ومحللين اجانب لاحضو هدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
39 - تاكزيرت الملالية الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:59
المنتخب المغربي كان ينقصه هداف قناص،ولو لعبنا خمس مباريات اخرى لن نستطيع التسجيل،الان في المغرب يوجد قناص وحيد فقط هو محمد اوناجم،عندما غيبوه عرفت النتيجة مسبقا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
40 - بنادم الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:00
شر البلية ما يضحك..و الله لو اجتمعت عريضة ارضية مع عريضة فضائية ما أعيد اللقاء..انتهى الكلام و كان ما كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - kader الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:01
ليس هناك أدنى شك في أن الفيفا تتعامل مع الدول العظمى بتساهل كبير و بغض النظر عن كل خروقاتهم للقوانين عكس ما تتعامل به مع دول العام الثالث بل تزيد في ظلمهم والالتفاف على حقوقهم وهدا كان ظاهر من بداية ترشح المغرب لتنظيم 2026 والعراقل التي رافقت لجنة المغرب دون الملف الآخر وتهديدات ترامب غير الرياضية دون أن تحرك فيفا أي ساكن بل هددت المغرب بالقيام بأي اشهار وما تعيين حكم أمريكي الا دليل على نية مبينة بالإضافة إلى عدم استعمال تقنية الفيديو أقول للظالمين إن الزمن لن يرحمكم و سيبقى هدا وصمة عار على فيفا و من شاركهافي ظلم الأبرياء سيجازون على هدا الظلم بقدر عرق و دموع الاعبين و الجماهير .أما المغرب سيستمر في تألقه ليحرجكم أمام العالم وهدا يكفينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
42 - Ali baba الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:01
الله ينعل اللي ما يحشم..... هالعار إلى ماكمدوها فعضامكوم ودوزو لحاجة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
43 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:02
هل هو الهاء ام هرطقات .هل يمكن ذلك ولم نسمع به قط راه ماشي دوري رمضان هذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
44 - الكونغرس القاضي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:02
تضييع الوقت. و تضييع الطاقة. و إتعاب المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - Youssef الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:03
تحية لجميع المغاربة و للمنتخب الوطني الرائع و للمدرب. ببساطة نقوم بالتساهل مع اسبانيا و نهديها الفوز مجانا حتى يتم إقصاء البرتغال لأنه منتخب غشاش و متآمر مع الفيفا و حكامها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
46 - واش مكتفهموش؟ الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:03
الفيفا لاتريد مفاجأة في المونديال بصعود منتخبات للادوار الطلائعية غير معروفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
47 - Abderrahim الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:03
On va perdre si on refait le match par 3 a 0
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
48 - mokhtar الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:05
هذا ضحك على الذقون ، ولن تقبل الفيفا أبداً هذا الطلب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - واحد من الناس الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:05
انتها الحلم انا قتالية الله اهديكم ....قتالية عندكم هي هزيمتين و الثالثة مع اسبانيا قادمة ..... دعو الوطن و الوطنية جانبا كفى مزايدة على الوطن .....المغرب كوطن لم يعد يتحمل شعارات و مزايدات باسم الوطنية .....الوطنية شء يضهر دون ان تتبجح به ....الوطنية تظهر في اليابان مثلا مستوى التقدم و الرقي في مختلف المجالات ....تظهر عندما تزور بلدان و تقوم بالمقارنة .....دعو الوطنية تنعكس على مستوى بلدنا في شتى المجالات .......الدول المتقدمة اقل تغني بالملاحم و الاطلال و بالشعارات و ما مع دلك تحس في حضاراتهم بالوطنية الحقيقية ....العالم العربي عرفو ان الوطن غالي فباعوه .....افيقو من سباتكم يا امة ضحكت من جهلها الامم ....قاليك الوطنية ....و مكانة الانسان في الاوطان العربية في الحضيض ......اما التخلف في كافة الاصعدة سيد الموقف....لا نهضة بدون جلد الدات نهضة الغرب بدات مند ان قال مفكريها و علمائها ....ايها الاروبيون نحن في عصور الظلام ....تعالو الى نهضة حقيقية ...و فعلا تحققت لانهم صرحاء مع دواتهم .....انظرو الى روسيا كيف اصبحت بعد عزلتها من العالم ......مدن خيالية مرافق و لا في الخيال ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - مصطفى الناضوري الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:05
أضحت الرياضة امتداد للمال الذي يشكل المحرك الرئيسي للميادين الفكرية والإجتماعية على الصعيد العالمي وبالتالي غابت الفرجة عن الملاعب بل أصبح المدخول الفردي لبعض الرياضيين يتعدى الملايير بالمقابل نزل راتب أصحاب الأعمال الصناعية والفلاحية وأصحاب العلم والمعرفة إنه زمن الشقاء المعولم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - عيسى الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:06
احسن رياضة هي العاب القوى، يجب أن نوجه افكارنا و ارادتنا نحو رياضات شريفة و شفافة.
رفع راية البلاد في الاولمبياد مضمونة بالمجهود.
لا فار و لا تقنيات الغش.
فيفا اصبحت مجمع شركات فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
52 - حسن الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:07
تعيين حكم أمريكي هي مؤامرة.. فعلاً الحكم كان منحازا إلى رولندو في جميع تحركاته.. وتغاضى عن عدة عدة أخطاء لصالح منتخبنا الوطني.. المهم قدمنا مبارة من المستوى الرفيع.. نتمنى أن يؤكد هذا المستوى العالي مع الجارة إسبانيا حتى نبرهن للعالم أننا كنا نستحق الذهاب بعيدا خلال هذا العرس الكروي العالمي لولا أخطاء حكم المباراة..
فيما يخص المقابلة ضد البرتغال، حقيقة تفاجأت كغيري من المتتبعين عدم إقحام اللاعبين: المدافع «سايس» والمهاجم الشاب «حارث» من طرف المدرب هيرفي رونار..!!
على العموم، علينا أن نفتخر بأسودنا، مع متمنياتي لهم بالتوفيق في القادم من الأيام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - القادري الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:07
أظن أن حبنا لوطننا ولفريقنا الوطني يجعلنا لا نرى إلا ما نتمنى رؤيته ، وإلا فأنا استبعد أن يتحيز الحكم في مقابلة من هـذا الحجم إلى فريق ضد آخر، ثم لا ننسى أن للحكم سلطة تقديرية مثل القاضي بعيدا عن تقنية الفيديو ، و أخيرا فطبيعي أن يسعى الساهـرون على الشأن الرياضي والشأن العام على توهـيم المغاربة بالمظلومية والبحث عن مبرر خارجي لفشلنا ، وإن كان لاعبونا قد قاموا بواجبهـم خير قيام.... شكرا هـسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:08
لماذا لا يهدد المغرب بعدم اللعب ضد إسبانيا حتى يتم خلط الأوراق على الفيفا.حتى وإن كانت هناك عقوبات ضده.نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
55 - سميرة الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:08
هكذا يكون المغاربة الاحرار لا سكوت عن الظلم.كلنا معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
56 - Khalid ca الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:10
لا هم للفيفا سوى مداخيل المباريات والمغرب غير مربح للفيفا لا في تنضيم كاس عالم ولا في تاهلها، المربح للفيفا هو رونالدو الدي يجذب الاهتمام والاعلانات والتذاكر، يجب ان نكون واقعيين لا تحلموا باعادة المباراة، المغرب عندو عقم هجومي، لم يسجل في اية مقابلة قوية بل حتى مقابلة كوت ديفوار كنا فبها محضوضين وتمريرة درار دهبت للمرمى بسبب ضعف الحارس والهدف التاني كان من زاوية والمسجل كان مدافع وهو بنعطبة، نلعب بشكل جيد لكن لا نعرف كيف نسجل وهدل حال الكتير من المنتخبات الكبرى متل الارجنتين، علينا العمل لايجادحلول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - عبدالالاه الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:11
الحكم طبق تعليمات ترامب و سيده رئيس الفيفا المتحيز لامريكا و حكمها الظالم.
المهم العالم اجمع تابع رونالدو و هو. يلعب كمدافع امام الهجوم و السيطرة المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - لا للحكرة الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:11
ليس نتيجة المباراة من تستفزنا وإنما هي الحكرة والكيل بمكيالين حتى في الرياضة. يجب تشوييه الفانتينو العنصري و الأسوء الذي مر على رأس الفيفا !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
59 - vive le maroc الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:13
remarque oublier le gardien marocain el ahmaddi il reste dans les butes sans bouger et sortir dans le caret pour couper les ballon sur les tetes adverse exemble devant Ronaldo il le regarde au lieu de sortir avec ces deux point qui sert a rien ^^^^^^a l'epauque de zakki contre Allemagne tous ballon interspter par zaki dans tous ces match pour moi el ahmaddi et timide dans ces cages je suis toujours pour ^^bounou^^ grand de taille et beaucoup mieux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
60 - ملاحظ الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:13
شكرا للفيفا التي لعبت دور القاضي الذي برا المتهم بناءا على شهادته فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
61 - فرفر الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:15
قال لكم زيان ما كاين لا فيديو لا والو واللاعبين اللي طاحو راه كان داك الشي بالتراضي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:16
على المنتخب المغربي عدم لعب مباراة اسبانيا وان يجمع حقابه ويرجع إلى وطنه كاحتجاج لما وقع. وعلى وزير الرياضة تقديم استقالته لأنه لم يقم باحتجاج على عدم استخدام تقنية الفيديو من طرف الفيفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - رشيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:17
صار واضحا أن الفيفا تبحث عن الموارد المالية من خلال تعمد إقصاء منتخبات بالتواطؤ مع التحكيم فبصعود إسبانيا والبرتغال ستضمن بيع المزيد من حقوق بث المباريات لأن اسبانيا والبرتغال لديها نجوم وستحقق بذلك إيرادات مالية كبيرة وهناك احتمال اخر لتعمد إقصاء المغرب العنصرية والقرارات السياسية التي تخفيها الفيفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
64 - Mathius الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:17
فكرتونا ف 86 منين خسر المغرب ضد المانيا فالدور التاني اصبنا بصدمة و حسرة ليس لهما مثيل..هناك من لم يذق حلاوة اللعب و نحن صغارا إلا بعد مرور شهور معدودة..سمعنا حينها إشاعة فرجت على نفسيتنا المهدودة و كانت الاشاعة هي أن ألمانيا غير راضية على النتيجة لانها عانت من أجل هزم فريق إفريقي مغمور.فطلبت إعادة المباراة و سوف تعاد..انتظرنا القرار باعادة المباراة التي حطمتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - معلق الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:18
كفى من الحجج الواهية و اعترفوا بهزيمتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
66 - BRAHIM الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:18
اصبحتم متل المصرين ولتبرير الهزيمة نتكلم عن هزيمة مشرفة والحقيقة انها مشاركة كاريتية للمنتخبات العربية 7مباريات 7انهزامات تلقي فيها العرب 14هدف و نالو 0 نقطة وظربتي جزاء اي 2اهداف ـ لقد ادخلنا التاريخ منديال روسيا للابد وجعل من العرب سخرية للعالم حتي الافارقة اصبحوا يسخرون منا ويطالبون بحجز مكان دائم لى غانا والكميرون دون الدخول في التصفيات والقادم افضع وسنرى هزائم مدلة امام بلجيكا واسبانيا لتونس والمغرب ضد الاحتياطين كما سنشاهد مبارة دون جمهور بين السعودية ومصر وستمتنع جل القنوات علي بتها ربما ستكون دون اهداف دون طعم اضافتا للهزيمة الخامسة للمغرب في استضافة المنديال وسنتكلم مدة 4 سنوت اخري عن منديال البرازيل والمشاركة العربية المشرفة للجزائر واهدافها 7 اي تلاتة مرات ونصف ما سجلها العرب في روسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - غيور الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:18
كلام لا جدوى منه، باركة علينا من المظلومية وفكرة المؤامرة ، الهزيمة انهزمنا و الاقصاء كان اقصاء رياضيا. كلنا تفرجنا في المقابلتين فعلا كانت هناك قتالية في المباراة الثانية ولكن لا وجود للفعالية ولا وجود لهداف . النصر يكون بالاهداف لا بالعرائض. كأس العالم اظهر اننا فعلا مداويخ لان بعضهم جرى العديد منا الى اعتبار الهزيمة انتصارا و فتحا مبينا . اودي جيبو لنا غ كاس افريقيا ما بغيناش كاس العالم ربحا واحدة هذه قرن و نصف. فعلا مداويخ. الاصرار في المقاطعة مشى في رجلين لاعبي كرة القدم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - سامي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:18
واش تصحابوا گاع العالم عندو ثقافة الاحتجاج؟ ياكنا تصحاب ليكم مقاطعة ولا بلدية هاديك نوقفوا قدامها و نحتجوا؟ ارتقوا قليلا في تصرفاتكم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
69 - hamid الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:20
Le Maroc doit quitter la fifa d'infontino
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - متتبع الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:21
"الحكم نفى تماما هذه الأقاويل، وأكد أنه لم يطلب ذلك على الإطلاق" .. هل هذا هو دليل الفيفا لتبرئة الحكم .. على من تضحكون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
71 - ياسين الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:22
يجب علينا ان نعترف .ان الرياضة تحولت الى سياسة .فلا يمكن ان تخسر فرق لديها لاعبين يساهمون في دخل الفيفا على ان يفوز فريق لا يستفيد منه .وتحية للابطال المغاربة على روح القتالية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - محمد اكيوز الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:22
ارى ان يقاطع المغرب الفيفا وكل ما يأتي منها ويشارك في اقصائيات كأس المريخ او اي كوكب أخر ..اما الفيفا فقد قالت كلمتها ..باركا من التبوحيط ..الدولة فاشلة في كل القطاعات التي تسيرها وبغيتو ماتفشل في الرياضة.. هذا جنوووون..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - نور الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:23
عريضة مطالبة بمحاسبة الحكم شيء منطقي انما اعادة المباراة غير ممكن، ظلمنا في المباراة و انتهى الامر ، الان يجب التفكير في المباريات القادمة كاس افريقيا مثلا لابد ان يكون بحوزتنا ان ظل الفريق بهذا المستوى ، و نتمناوو له حظ موفق و نرفعو علم المغرب في محافل اخرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - majid الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:23
السؤال الذي يجب ان يطرحه المغاربة هو من جعل من الامة المغربية بتاريخها العظيم و مواردها الكبيرة و موقعها الاستثنائي المتميز جعل منها حائطا قصيرا بين الامم يسهل تجاوزه في كل المجالات قارن قوة اسبانيا دوليا لما ارادت كطالونيا الاستقلال بتوسلات المغرب و هو لا يستطيع تعبيد طريق في صحرائه منذ اربعين سنة بسبب بضعة مئات من الاشخاص لا يستطيعون ملئ ملعب كرة متوسط قارن اقتصاد و سمعة البرتغال رياضيا بهزالة المغرب بالله عليكم ماذا تملك البرتغال و لا نملكه جهة في المغرب تعادل كل البرتغال و سكانها ثلث سكان المغرب و لكن اقتصادها ثلاث مرات بلدنا و بالتالي عندما نجد اجوبة يمكن معرفة لماذا لم يستعمل الفار و غيرها من القرارات لصالح المغرب و المثل يقول كن سبع و كلني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
75 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:24
وبطلب قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو بين شوطي مقابلة أسود الأطلس والبرتغال؛ وهو ما ردَّت عليه "الفيفا" بالنفي، موضحةَ أن "الحكام لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018".

ههههههههههههه انتي الغيفا فيك كلشي حكم وشهود
راه انتي الفيفا قمة النفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - عين على الواقع الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:26
اعادة المباراة؟؟؟؟؟
المغاربة دائما يتشبثون بالآمال المستحيلة ؛ في كل مرة يعقدون أملهم على الوهم.
يعشقون الغموض و المجهول و الحظ "الزهر"!!!!!
لماذا لا يلعبون مباراة من اجل فوز واضح و دون أعذار واهية من قبيل : غشنا الحكم مكانش الزهر .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
77 - عاطل منذ 18 سنة الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:29
لماذا لا تعملون عريضة دولية للمطالبة لاعادة التوزيع العادل للثروة والمطالبة بحقوقكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المهدورة في بلدكم يا شعب المرقة؟ هل الكرة صارت هي مخدركم الذي ينسيكم مصائبكم ومأسيكم ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
78 - ع.أ الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:29
نطالب بإعادة مباراة المغرب والبرتغال ... وذلك بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين
لمشاهدة الفيديو ... ويتأكد من أن الحكم الأمريكي : مارك غيفر ... أدار المباراة بشكل كارثي ... وبشكل عنصري ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - مغربي مهاجر الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:31
على كل المغاربة ممارسة ضغط على الفيفا في كل المواقع العالمية و عاى صفحات القنوات العالمية و مواقع التواصل و اعادة نشر الفيديوهات لإحراج الفيفا! الفيفا دائما تظلم المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - تازة يا تازة الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:32
على الرغم من حسد الحاسدين. و تملق المتملقين..و كره الكارهين...فالمغرب اصبح ذو شان....و سترون منه ما يخفق امالكم و يكسر طموحاتكم...بلد ينافس لتنضبم الكاس العالمية...بلد يسحق بحارة البرتغال...بلد اركن مهاجما دوليا الى الدفاع...يا لخيبة امالكم يا امبرياليين ..فوالله لا تفلحون....و ارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين..وان كان مكرهم لتزول منه الجبال....لبيك وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - سام الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:33
اساند العريضة طولا و عرضا شكلا و مضنونا عن اقتناع راسخ بعد قيامي شخصيا بإعادة اللقطات للمقابلة التي قمت بتسجيلها مسبقا للمتعة دون أن أفكر انها قد تصلح لإثبات هفوات التحكيم و استخفاف القائمين على غرفة الفيديو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - صوت حي بين جرادي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:34
اتمتى صادقا ...ان يقوم المتتخب الوطني باتفاق مع المنتخب الاسباني..على عملية غش فيما بينهما تسهل مامورية هدا الاخير...و نتكون واضحة غامضة قنبلة اعلامية تضع الفيفا في ورطة....اظن خبراءنا المغاربة في كدا عمليات رهين بالوقت المناسب للرد على التمريغ الدي تعرضنا له بروسيا على مستوى رياضة كرة القدم وكاسها العالمي2018-2026...المغاربة صناع البولميك على مستوى قضاياهم العادلة والمرتبطة بكرة القدم وغيرها من الاشياء الاخرى المرتبطة بحقهم والدفاع عن مصالحه سلميا..وكثير من الحيلة !؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
83 - المزابي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:36
البكاء وراء الميت خسارة....لو انهم ربحوا مباراة ايران لما دخلنا في هذا الهذيان.لا داعي للشوهة.
هيا هسبرس انشروا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
84 - ع.الحميد الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:37
احسن رد على الفيفا هو مقاطعة مشاهدات
مونديال عبر قنواتها بعد لقاء المغرب واسبانيا...تحت شعار خليهوم يلعبو بوحدهوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
85 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:39
يجب على المنتخب المغربي أن يرفض لعب معى إسبانيا احتجاجا على الحكم و الفيفا وفي كلت الحالات نحن مقصيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
86 - DRISS الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:42
بالبكاء والنوح الغير مبررين قد تجرون الفيفا وبموافقة كل الول الى اتخاذ قرارات عقابية ضد المغرب لا يحمد عقباها. انها مهزلة بمعنى الكلمة لاننا لم نسمع اي مختص او محلل رياضى فى العالم يشاطركم الراي فى هذه الخرجات الغريبة التى لا نسمعها الا من المغرب.
ومن يعيد رؤية المقابلة , لم نسمع من معلق من العشرات على قنوات التلفزيون او المحللين بعد النهاية يتهم الحكم فى اي لقطة كانت وخاصة ما قاله الخبير العربى "جمال الشريف "فى قنوات بين سبور حيث نوه بالتحكيم رغم اللعب الخشن من الجانبين.

منذ اسابيع والمغرب يعلن الحرب على الفيفا رغم توضيحها واجابتها على كل ما يقال فى المغرب.

انه تهور لا مثيل له وقد تنجر عنه عقوبات ثقيلة من طرف الفيفا خاصة وان الجهات الرسمية المغربية لم تصدر اي تصريح فى شان مجريات المقابلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
87 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:44
قاطعوا مباراة اسبانيا احسن طريقة على الاحتجاج لقد تواطأوا عليكم وستخلقون ضجة عليهم خصوصا أن العالم رأى وشهد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
88 - المواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:45
وسيروا تكمشوا اراه لعاود المغرب المقابلة مع البرتغال يخسرها بحصة كبيرة و هاذيك هي الشوهة لكبيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
89 - حسن الرباط الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:47
كونوا دولة كبيرة. اصنعوا اقتصادا قويا . وهذا لن يأتي الا بإبادة الفساد. وآنذاك سيحترمنا العالم.. في هذا العالم لا مكان للضعيف والضعف ليس قدر من الله بل تصنعه سياسة الريع والفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - Said الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:51
وتراسل &الفيفا& في موضوعوعين الرضا عن كل عيب كليلة ورمتني بدائهاوانسلت...وقديما كان في الناس الحسد،وإذا لم تستح فاصنع ماشئت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
91 - hosni الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:52
الحل الوحيد هو تقديم مقابلة رائعة ضد إسبانيا و لما لا الفوز عليهم ونبرهن للعالم أن المغاربة قادرون على مقارعة المنتخبات القوية و الكبرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
92 - moh الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:53
يجب ان ننطلق مما حققته الكرة المغربية من قبل في جميع اللقاءات الكروية العلمية لكي نقارن بين تلك النتائج وخاصة المميزة فيها وما حققه الفريق الوطني الحالي وبصفتي كواحد من الجمهور الذي لا يمكن ان يتماهى مع العواطف الزائدة اؤكد ان الفريق الحالي قام بمجهود يشكر عليه لكنه لم يستطع ان يتجاوز المستوى الذي لا زالت الكرة المغربية لم تنعتق اليه اننا نطمح الى الاحتراف بمعناه الحقيقي فالكرة المغربية لم تجد الطريقة لكي تنتصر على فريق من حجم البرتغال الذي كان يعاني اثناء المقابلة من سوء التحكم في مجريات المقابلة بين الدفاع والهجوم واستطاع ان يفوت على فريقنا الانتصار وهذا موضوع يجب ان نفتح له اكثر من قوس لان العبرة ليست في امتلاك الكرة بل بالطريقة التي تنتصر فيها على الفريق الاخر من اجل كسب النقط ان الفعالية اللازمة تدخل في منطق الكرة لان المدرب حاول مند مدة ان يطبع المغاربة كي يلعبوا بخطة تعتمد على الدفاع من وسط الملعب وهذه الخطة لاتنفع الا مع المنتخبات المتوسطة وهذا الامر قد تجاوزناه مع منتخب 86 و98 اما الان يجب ان نفكرفي مستوى نخلق فيه اللعب بجميه امكانياته المفروضة علينا دفاع وهجوم وفعالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
93 - رضوان الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:54
ادا كان الحكم بريء فلمادا تعمد مسرحية نغيير سماعته الفاهم يفهم طبها ليبريء مهزلته بعدم امكانه التواصل مع قاعة الفيديو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
94 - mido الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:54
وها يلعبوه 20 مرة عمرهم مايماركيوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - عزيز الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:57
كون دارت الجامعه هاد العريضة للمطالبة بإعادة المقابلة والله تاينزلو عليها بغارامات مالية كبيرة ، معندناش منتخب قوي و مهاجمين وصانعي الأهداف، ايران عندها فريق كايبان بحال الجيش في التنضيم والهجمات المضادة سريعة ، كفانا من التهليل ولنعد المقاطعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
96 - لعب الدراري الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:57
على من تضحكون ؟؟
ظلم أو لم يظلم المنتخب خرج من الدور الأول.
من يسمونه خبير تحكيم لم ير أي تحيز في المباراة. فهم تسطى ههههه
خبير تحكيم يعني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
97 - Mostafa الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:58
في حالة إعادة المقابلة ،ماذا عن الجمهور هل سيتم بيعه التذاكر من جديد او سيكون الدخول مجاني؟ إما بالنسبة للجماهير التي شاهدت المقابلة في المقاهي هل بامكانها إعادة طلب مشروب بالمجان؟؟؟ و شكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
98 - حورية الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:01
بكل أسف فريق بمستوى الأسود لا يستحق الهزيمة. و الله حرام. اداؤهم في المباراه كان مميزا لم نره في المنتخبات التي يقال عنها أنها كبرى و يحسب لها الف حساب. نور الدين امرابط كان نجم المباراة وليس رونالدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
99 - hadi bladi الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:02
نفترض قبل الطلب واعيدت المبارة وانهزمنا مرة اخرى هل من حقنا وضع عريضة اخرى .... السبب هو كلشي مقاد في المغرب هيل الكرة لي بقات الناس تموت فقر بفعل العوائق الاجتماعية و السياسة الفاشلة لرئيسنا الحكومي و الوطني .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
100 - naser mouani Montréal الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:03
لما لا نعبد البطولة الوطنية التي كلها رشاوى و حسابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
101 - fouad dz الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:09
الخوف لو اعيدت المباراة و فازت البرتغال بنتيجة ثقيلة دعونا من الخزعبلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
102 - سيمو 11 الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:10
عجباً لأقوال البعض في التعليقات!!! هل يجب السكوت وطي صفحة الماضي إذا وقع ظلم أم يجب الإحتجاج وحشد الرأي ضد الظالم ولو سيكون ذلك بدون نتيجة.. ترامب إستحوذ على الفيفا وفعل فينا ما فعل في الترشيح لكأس العالم 2026.. و هاهي مؤسسته تعاود استفزازنا... من الخزي أن نغض الطرف وكأن شيئاً لم يكن..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
103 - مصطفى الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:11
البكاء مور الميت خسارة. كان على الاعبين الضغط على الحكم لكي يشاهد الفيديو. الآن شهدت مباراة البرازيل وكوستاريكا. والحكم صفر على ضربت جزاء لصالح المنتخب البرازيلي لكن الاعبين الكوستاركيين إحتجو على الحكم وطلبوه بمشاهدة الفيديو. وبعد مشاهدته للفيديو تيقن أنه أخطأ ولم يحتسب ركلة جزاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
104 - elkhamlichi abdelouahed الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:12
les vidio pour FIFA contre les arabes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
105 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:13
لن تنفعنا العريضة. فعلا منتخب كبير. قالها المعلق الألماني طوال المباراة. من بين ما قاله معلقا ZDF
- نتعجب كيف انهزم هذا المنتخب من ايران
- دفع خالد بوطيب ضربة جزاء 100 % ولو أن حكم الجزيرة نفى
- نشكر المغاربة على امتاعنا بهذه العروض
- ناسف لخروج المغرب من المونديال
- المغرب يستحق الفوز في المباراة
... بعد انتهاء المباراة قال لا نستطيع أن نقول أكثر ما قلناه عن تفوق المنتخب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
106 - kamal الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:14
هذه هي الكرة المسيسة المهم لعبنا و الكل اعترف بنا خليوهم ذابا ليام تورهم من هو المغرب و المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
107 - الفقير الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:15
على المنتخب المغربي ان يحتج بعدم خوض المباراة المقبلة مع الإسبان كي يصل صوته إلى الأذان الصماء لمسؤولي الفيفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
108 - hamad الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:19
لقد تابعت المباراة ورأت بان السيد رونالدو راعى ااطعام والملحة التي اكلها في المغرب وخجل من قنطرة شباك المغاربة ،واظن انه ان اعيدت المباراة فستكون الهزيمة كبيرة ،وبطبيعة الحال سيلجأ المغاربة مجددا الى نظرية المآمرة!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
109 - Mhmd الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:20
فريقنا ينقصه الكثير للاسف الشديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 109 | عرض: 1 - 109

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.