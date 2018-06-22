مونديال 2018 .. نيمار وكوتينيو ينقذان البرازيل أمام كوستاريكا

هسبريس من الرباط

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا بشق الأنفس وتغلب على نظيره الكوستاريكي 2-0، اليوم الجمعة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.