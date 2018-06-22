24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني يطالب بتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية (5.00)

  2. وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)

  3. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  4. خبراء مغاربة يسعون إلى تقليص الغش الضريبي (5.00)

  5. العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والوساطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مونديال 2018 .. نيمار وكوتينيو ينقذان البرازيل أمام كوستاريكا

مونديال 2018 .. نيمار وكوتينيو ينقذان البرازيل أمام كوستاريكا

مونديال 2018 .. نيمار وكوتينيو ينقذان البرازيل أمام كوستاريكا
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:00

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا بشق الأنفس وتغلب على نظيره الكوستاريكي 2-0، اليوم الجمعة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تقنية VAR الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:20
في مقابلة الكبار يستعمل VAR و في مقابلة المنتخب كانوا دايريين القيلولة ؟؟ اصلا التعريف الحقيقي لFIFA هو FIFA isn't for Arab
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.