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مونديال 2018 .. نيمار وكوتينيو ينقذان البرازيل أمام كوستاريكا
الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:00
حقق المنتخب البرازيلي انتصارا بشق الأنفس وتغلب على نظيره الكوستاريكي 2-0، اليوم الجمعة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.
وجاء هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله كوتينيو، ثم جنى نيمار ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تقنية VAR الجمعة 22 يونيو 2018 - 15:20
في مقابلة الكبار يستعمل VAR و في مقابلة المنتخب كانوا دايريين القيلولة ؟؟ اصلا التعريف الحقيقي لFIFA هو FIFA isn't for Arab
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