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كُتّاب وآراء
نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا
أنعش المنتخب النيجيري أماله في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 2 / صفر على ملعب "فولجوجراد أرينا" اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم أحرز أحمد موسى هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75 ، بينما أهدر جيلفي سيجوردسون فرصة التسجيل من ضربة جزاء للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 82 .
وحصد المنتخب النيجيري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني ، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3 / صفر أمس الخميس.
وجاء فوز نيجيريا اليوم ليبقي أيضا أمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني حيث يمتلك راقصو التانجو نقطة واحدة متساوون في ذلك مع المنتخب الأيسلندي.
وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها حينما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري على ملعب كريستوفسكي يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع مباراة أيسلندا وكرواتيا على ملعب روستوف أرينا.
وكان المنتخب الأيسلندي، المنتشي بالتعادل في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1 / 1، يتطلع إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله برفقة كرواتيا إلى دور الستة عشر، لكن المنتخب النيجيري استعاد توازنه بعد هزيمة الجولة الأولى أمام كرواتيا صفر / 2 ، وحقق الفوز اليوم بثنائية نظيفة ليؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لماذا الفيفا لا تتدخل و تعمل على اقصاء نيجيريا كما يدعي الشعب المغربي .
الكرة هي الاهداف
للاسف منتخبنا جيد لاكن للأسف كما قال حجي لم يأخدو المونديال بجدية متل منتخبات شمال إفريقيا. بعد التأهل اهتمو فقط بمواقع التواصل الاجتماعي بدل التركيز على التداريب.
لاعبين مميزين لاكن لم يقدرو معنا المونديال.
لا تقلي إيران و البرتغال قوية.
المكسيك هزمت ألمانيا بالعزيمة و كرواتيا هزمت الأرجنتين. اما نحن؟ المهم الحمد لله على كل حال و ضروري الفوز على اسبانيا لأن المنتخب قوي ينقصه فقط الجدية و كفاية من مواقع التواصل الاجتماعي يجب التركيز على المونديال و إلا فالهزيمة الثالثة قادمة
كرة القدم فقدت بريقها أصبحت تجارة أكثر من لعبة.