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الرئيسية | رياضة | نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا

نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا

نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا
هسبريس - متابعة
الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:54

أنعش المنتخب النيجيري أماله في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 2 / صفر على ملعب "فولجوجراد أرينا" اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم أحرز أحمد موسى هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75 ، بينما أهدر جيلفي سيجوردسون فرصة التسجيل من ضربة جزاء للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 82 .

وحصد المنتخب النيجيري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني ، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3 / صفر أمس الخميس.

وجاء فوز نيجيريا اليوم ليبقي أيضا أمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني حيث يمتلك راقصو التانجو نقطة واحدة متساوون في ذلك مع المنتخب الأيسلندي.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها حينما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري على ملعب كريستوفسكي يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع مباراة أيسلندا وكرواتيا على ملعب روستوف أرينا.

وكان المنتخب الأيسلندي، المنتشي بالتعادل في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1 / 1، يتطلع إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله برفقة كرواتيا إلى دور الستة عشر، لكن المنتخب النيجيري استعاد توازنه بعد هزيمة الجولة الأولى أمام كرواتيا صفر / 2 ، وحقق الفوز اليوم بثنائية نظيفة ليؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - لحنين75 الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:05
هنيئا للفريق نجيريا ..أتمنى الفوز كذالك للفريق السينغالي إنشاء الله. !
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13
2 - زهير الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:09
على المغرب ان يتعلم من نيجيريا كيف يلعب كرة القدم و فرض الاسلوب و الكرة ،و تسجيل الاهداف .
لماذا الفيفا لا تتدخل و تعمل على اقصاء نيجيريا كما يدعي الشعب المغربي .
الكرة هي الاهداف
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9
3 - zaki from Germany الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:12
يجب الان على المغرب ان يصعّد ضد الفيفا و ان اقتدى الامر ان يذهب الى المحكمة الرياضية. ...فعلا استنتجت من خلال مجموعة من المباريات ان تقنية الفيديو تستعمل فقط مع منتخبات بعينها...هذه المقابلة خير متال..يجب على الكل ان يقوم بكل الطرق على الغاء نتيجة البرتغال لان في ذالك تلاعب و ظلم للمغرب سبٌب له إقصاء غير مستحق!!!!
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2
4 - مغربي حر الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:13
مبروك نيجريا و ايضا السنغال. لاعبين يعرفون المسؤولية و قاتلو من اجل ان يفرحو الشعب.
للاسف منتخبنا جيد لاكن للأسف كما قال حجي لم يأخدو المونديال بجدية متل منتخبات شمال إفريقيا. بعد التأهل اهتمو فقط بمواقع التواصل الاجتماعي بدل التركيز على التداريب.
لاعبين مميزين لاكن لم يقدرو معنا المونديال.
لا تقلي إيران و البرتغال قوية.
المكسيك هزمت ألمانيا بالعزيمة و كرواتيا هزمت الأرجنتين. اما نحن؟ المهم الحمد لله على كل حال و ضروري الفوز على اسبانيا لأن المنتخب قوي ينقصه فقط الجدية و كفاية من مواقع التواصل الاجتماعي يجب التركيز على المونديال و إلا فالهزيمة الثالثة قادمة
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5
5 - مهاجم للشراء الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:14
يحز في النفس حين يرى المرء أهدافا بأقدام إفريقية في كأس العالم بينما يعجز منتخبنا عن الإتيان بالمثل. إذا لم نجد مهاجما قناصا في القريب العاجل فلن نحصد أية ألقاب قارية بل ربما نغيب عن كؤوس العالم القادمة.
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2
6 - عبدو الوزاني الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:15
هنيئا للمنتخب النيجيري أحد ممثلي القارة الإفريقية.
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7
7 - مسلم الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:22
هذا هو المعقول لعب الكرة تنتصر برهن انك قوي لا احد يضعفك مشي تسنى الحكم
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3
8 - محمد ريان الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:23
المغرب يضيع وينهزم ونحن مازلنا نطبل ونحلم ونحاول جاهدين إقناع أنفسنا أننا أقوياء غير أن الحظ لا يحالفنا المرة تلو الأخرى لكن هيهات هيهات فالواقع يكذبنا مرارا فلولا ضغط الشارع وزرع الحماس في اللاعبين لما استطاع المنتخب أن يصل إلى نصف الملعب فما بالك بالوصول إلى شباك الخصم.
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1
9 - Aziz Canada الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:24
الحكم يستعين بالفيديو لمساعدة اسلاندا. هناك عنصريه ضد العرب والافارقة والذليل مقابلة البرتغال وعظم الاستعانة بالفيديو ولو لمره واحدة.
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3
10 - مهتم الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:27
بل تبقئ حظوظ الارجنتين اقوئ ادا احترم المنطق لترافق كرواتيا للدور الثاني رغم صعوبة المهمة .
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0
11 - amani الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:34
هدو هما الاهداف ولا فلا مشي بحال دياولنا كيحنقزو بلا فايدة مكاين حتى هدف يفرح المهم فرحت لنيجيريا يستاهلو
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-1
12 - عبد الحميد الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:40
كارثة بكل المقاييس أ رادو أن تفوز أيسلندا باي ثمن اعطوها ضربة جزاء خيالية وجاء الرد سريعا على كذبهم ، إضافة 6 دقائق من الوقت الإضافي فقط لحصول أيسلندا على فرصة ما كما فعلو مع البرازيل.
كرة القدم فقدت بريقها أصبحت تجارة أكثر من لعبة.
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