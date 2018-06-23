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الرئيسية | رياضة | قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030

قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030

قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 23 يونيو 2018 - 12:30

رغم إخْفاقه، في خمسِ مُحاولات سابقة، في استضافة بطولة كأس العالم؛ يَعودُ المغرب ليطرق من جديد أبواب الاتحادات الكروية الدولية، علّه يحظى هذه المرة بثقة بلدان المعمورة لنيل شرف تنظيم مونديال 2030، بعد أن أعلن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، تلقيه تعليمات ملكية في الموضوع، رغم الإخفاق على مدار سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

وبات المغرب من أكثر دول العالم ترشحاً لاستضافة المونديال، دون أن يفْلَح في كسب رهان التنظيم؛ ورغم مرارة الإخفاق للمرة الخامسة في تاريخه، يراهن المغاربة على احتضان مونديال 2030، وسط منافسة "شرسة" أشعل فتيلها التنين الصيني، الذي أبدى رغبته في الترشح ومزاحمة حظوظ المملكة في كسب الرهان العالمي؛ فضلاً عن بروز ملف ثلاثي من أمريكا الجنوبية مكون من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، التي سَتَسْتَفِيدُ من تزامن الدورة مع الذكرى المئوية لاحتضانها كأس العالم لأول مرة.

وسيلجأ المغرب هذه المرة إلى وسيلة جديدة لإقناع الاتحاد الدولي باستضافة المونديال، وذلك بعرض مشترك يضم الجارين تونس والجزائر، إذ أشارت تعليقات إلى أن "اتحاد الثلاثي العربي لا يواجه أي عقبات، في ظل العلاقات الجيدة بين المغرب وتونس والجزائر، عكس الحال بالنسبة للثلاثي الأمريكي الذي سيستضيف مونديال 2026 رغم الخلافات السياسية الكبيرة".

وذهب الغالبيَّة السَّاحقة من المُصوتين، وفق استطلاع للرأي أجرتهُ أخيرا جريدة هسبريس، إلى أن "طٌموحات المملكة في تنظيم هذا العُرس الكروي الكبير تَصْطَدِمُ بعراقيل قد تحولُ دون تحقيق هذا الحلم الذي يترجَّاه كل المغاربة"، مستبعدين في هذا الصدد نَجَاحَ المملكة في إقناعِ بلدان المعمورة للظَّفَرِ بالكأس الغالية، خاصةَ في ظلِّ إعلان بعض الاتحادات الكروية عزمها الانخراط في سباق المونديال إلى جانب الملف المغربي.

وكشفَت نتائج الاستطلاع، الذي شَاركَ فيه 10 آلاف و246 شخصا، أن مُعظم المستجوبين المغاربة لا يثِقُون في قدرات المملكة لتنظيم نسخة كأس العالم 2030، واعتبروا أن إخفاقاً جديداً يلُوح في الأفق، سيضافُ إلى سجلِّ الإخفاقات على مدار سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

وحسب نتائج الاستطلاع، يرى أزيد من 8 آلاف و285 مشاركاً أن المغرب سيفشلُ في استضافة كأس العالم 2030 بنسبة 80.86%؛ بينما يرى مشاركون آخرون أن "الوفد المغربي قادر على إقناع الاتحادات الكروية الدولية هذه المرة"، بعدد نقرات 1961 زائرا، باصمين على نسبة 19.14%.

عزيز بلبودالي، رئيس الهيئة المغربية للمؤلفين الرياضيين، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، جواباً على سؤال حول ما إن كانت توقعات المغاربة بشأن فشل المملكة في تنظيم حُلم المونديال سنة 2030 قريبة للواقع، (قال) إن "نتائج الاستطلاع تُعبِّر عن شعورٍ نفسي جماعي للمغاربة؛ الذين تفاجؤوا بنتيجة التصويت التي لم تكُن في صالح الملف المغربي"، وتابع: "وقْعُ الإقصاء وإجهاض حلم المونديال ساهما في تشكيل قناعات المغاربة".

وأضاف المتحدث ذاته: "الرأي العام الوطني تعرّض لخيبات متتالية؛ فمن تبخُّر حلم "موروكو 2026" إلى الإقصاء المُبكر للمنتخب من مونديال روسيا بطريقة مأساوية؛ وهي إخفاقات جعلت المغاربة يفْقدون الأمل في كل شيء"، وزاد: "رغم كل هذه النقاط السوداوية يتشبث المغرب بحظوظه لنيل شرف تنظيم المونديال خلال المناسبات القادمة، خاصةَ إذا ما التزم بصياغة ملف قوي قادر على المنافسة وجذب الأصوات".

ويرى بلبودالي أن "تقدُّم المغرب بملفٍ مُشتركٍ إلى جانب بعض دول شمال إفريقيا قد يشكل نقطة إضافية لدعم حظوظه للفوز بصفقة تنظيم المونديال"، ويضيف مستدركا: "لكن هذا الأمر قد يحملُ بعض النقاط السلبية، خاصةَ في الجانب المرتبط بأمن واستقرار بعض الدول كليبيا والجزائر، وهو ما قد يؤجل حلم المونديال إلى موعد آخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - hamza السبت 23 يونيو 2018 - 12:43
المغرب معمرو غينظم كأس العالم غا كيظحكو علينا حيت حنا بعاد بزاف
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58
2 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 12:43
ملف مغربي انفرادي = حظوظ منعدمة
ملف مغربي جزائري تونسي موريطاني = حظوظ أوفر
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-26
3 - انور السبت 23 يونيو 2018 - 12:44
انا شخصيا والله لا افهم سياسة البلد. تفقير الشعب . نهب اموال الشعب. ابسط الحقوق لا يتوفر عليها الشعب. و نريد كاس العالم. موازين. و كذا و كذا . و ااحماق بعينه. اسي العثماني. حذاري لقد اصبح الشعب مثل قنبلة موقوتة . حذاري اسي العثماني.
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64
4 - ahmed السبت 23 يونيو 2018 - 12:45
الامر معروف مسبقا.
هل للمغرب البنية التحتية للصين وبريطانيا حتي ينافس هده الدول
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61
5 - rachida السبت 23 يونيو 2018 - 12:46
الله الغني وايضا في 2030 ستكون امريكا هي نفسها الدولة التي تفصل الفيفا على مقاسها وستكون امريكا هي من ستحدد الدولة المنظمة وكا تعرفون امريكا لا تعطي شيءا مجانا . لهذا علينا ان نبني بلدنا بمستشفيات وملاعب ومعاهد وكاننا سننظم هذه الكاس حتى دون الترشح لها .
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43
6 - ذئب الغابة السبت 23 يونيو 2018 - 12:46
قرار الترشيح لتنظيم كأس العالم 2030 قرارا متسرع غير محسوب العواقب.
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41
7 - حمو رايبي السبت 23 يونيو 2018 - 12:47
إذا فقدت الامل في الحياة فعاشر اليأس معاشرة حسنة.
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23
8 - The Stranger السبت 23 يونيو 2018 - 12:47
المرجو من المسؤولين الإهتمام بالأولويات كالتعليم والصحة للنهوض بالإقتصاد المغربي ولا يجب أن نعول على تنظيم كأس العالم وتنظيم المهرجانات لأنها ليست من الأولويات.
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36
9 - تضييع الوقت السبت 23 يونيو 2018 - 12:48
والله ماعرافت واش هادو كيحلمو ولا بغاو يضحك علينا العالم
وباش ممكن تنضيم كأس العام شنو عندنا زوين فالمغرب واش الفيفا تبني دولة على قدها باش تنضم ليها كأس العالم
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18
10 - lahcen zourane السبت 23 يونيو 2018 - 12:49
وهل يقبل ذلك النقاش لا مجال للمقارنة وأنا شخصيا ضد هذا التنظيم
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14
11 - سعيد السبت 23 يونيو 2018 - 12:51
المهم ايلا فقنا او عقنا و استطعنا نمشيو بالوتيرة ...الي غاديا بها الدول المتقدمة ممكن انضموا كاس العالم لانه عندنا كدالك بعض المزايا اللي كتلعب لصالحنا و اعطاها لينا الله كالشمس و الموقوع الجغرافي والقرب واللغات... اما ادا كنا سنبقى في حالة غيبوبة فبالطبع من المستحيل فعله. السؤال هو واش المغاربة غدي يتحسنو كيف عاودونا ولا يقباحو!
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2
12 - saccco السبت 23 يونيو 2018 - 12:52
لماذا نلقي اللائمة على الذين صوتوا لمنافسي المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 وجل المغاربة( 81/100)غير مقتنعين بقدرة المغرب على التفوق على منافسيه حتى في تنظيم كأس 2030
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11
13 - Yoz السبت 23 يونيو 2018 - 12:53
صراحة كنت من المتحمسين الحالمين بتنظيم 2026 ببلدنا... لكن لما رأيت التنظيم و البنية التحتية روسية.. علمت و تأكدت بكل واقعية اننا بعيدون عن هذا الشرف. اللهم اذا علَتْ همة مسؤولو هذا البلد و قللو من سرقة خيراته و تفرغوا لرقي البلد و رقي شعبه معه... اخ عليك يا وطني
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18
14 - فايق السبت 23 يونيو 2018 - 12:53
شدو الأرض ؤ عاودو الحسابات، المغرب يخفق في عدة مجالات ؤ باقي زايدها بالجبهة....ماكينش اعباد الله شي دولة دارت الحالة ديال المغرب، الوعود الكاذبة راه عاق بيها الشعب ؤ معظم الدول....بوجمعة
هوا لي مستافد!!!
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15
15 - Bazzz السبت 23 يونيو 2018 - 12:55
كل العقلاء يتففون أن القيام بالأمور بنفس الطريقة كل مرة و انتظار نتائج مختلفة هو ضرب من الفشل بل و الجنون. الأولى بالمغرب أن يلتفت إلى مشاكله الداخلية و يسعى لتحقيق التنمية بعدها فقط يمكنه أن يقدم ترشيحه لاستضافة الكاس العالمية مقدما اكثر من وعود إنجازات و نماذج ورقية
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11
16 - احتكار السبت 23 يونيو 2018 - 12:55
ادا أردنا تنظيم كأس العالم علينا الترشح لرئاسة الفيفا العام القادم أو يكون لنا عضو فيها والدخول مع أصحاب القرار كما فعلنا في أفريقيا عندما ازحنا عيسى حياتو ودخلنا بقوة في الاتحاد الأفريقي. غير دلك سنظل نهدر الأموال في الترشيح دون جدوى. فالفيفا تحكمها امريكا والدول الكبرى. يقول المثل :ادا كان عدوك أقوى منك فانظم إليه.
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-1
17 - Yoz السبت 23 يونيو 2018 - 12:55
كون فعلا النية كاينة... كون بداو بميزانية موازين فانشاء البنية التحتية....هههههه
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7
18 - صالح السبت 23 يونيو 2018 - 12:58
المرجو من المسؤولين عدم التقدم بملف الترشيح لأن الكل يعرف أن العالم بأسره ضد المغرب لهدا ولتفادي الفشل للمرة السادسة، أتمنى أن لا نفكر في هدا الملف نهائيا
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3
19 - هماندوزي السبت 23 يونيو 2018 - 12:58
الجمهور الفاشل من طبيعته يتنبأ بفشل الآخرين لأن ثقافته مبنية على الفشل ماذا ننتظر من جماهير المداويخ وجماهير الكنز وجماهير الفقيه وجماهير الأحزاب السياسية وجماهير جمعيات المجتمع المدني وجماهير البطولة الوطنية وجماهير الفايسبوك والوط ساب إلى آخره . طبعا المنتظر منهم سوى الفشل ثم الفشل لأنهم من طينة الفاشلين واسمحوا لي على هذا الوصف لأنني ولو أنني من الفاشلين.
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-3
20 - محمد السبت 23 يونيو 2018 - 12:59
كيف يريد محمد السادس تنظيم المونديال مع انعدام ادنى مستوى للبنية التحتية،الشوارع متسخة و مليئة بالمتسولين و المتشرملين، لا مستشفيات و مستعجلات لائقة بالاضافة الى خلائها من الكفاءات و الاليات،شعب مقاطع و حاقد على الحاكم المتحكم،اقتصاد مهمش،قدرة شرائية شبه ميتة،اغلبية الصحافة الحرة مطبق عليها في السجون.يقال ماذا يخصك ايها الاعمى و العاري فأجاب بالخواتم.
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7
21 - said السبت 23 يونيو 2018 - 13:00
أين هي 2030.الفشل عملة الفاشلين.العالم يتغير كل يوم. فالنغير أفكارنا. والنتسلح بالعزيزية.
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1
22 - متتبع السبت 23 يونيو 2018 - 13:00
لا يتوقع عاقل احتضان المغرب للمونديال 2030
وما الترشيحات المتتالية إلا سياسية لغرض في نفس يعقوب
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7
23 - حسن الاختيار السبت 23 يونيو 2018 - 13:02
حبذا لو ان نفس الاهتمام بتنضيم المنديال هو نفس الاهتمام بخلق مناصب الشغل للمغاربة لكان المغرب ذاهب في الطريق الصحيح.
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6
24 - Mouatene السبت 23 يونيو 2018 - 13:03
يجب الستثمار في الانسان ليكون مؤهلا لتنظيم مظاهرة من هذا العيار ,لان الانسان هو من يستقبل وهو من يمشي في الطرقات وهو من يوجد في المستشفيات وهو من يسوق السيارات والحافلات والتريبورتورات ووووووو
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5
25 - ابو فارس السبت 23 يونيو 2018 - 13:03
يجب ان نحترم أنفسنا مسبقا بحيث لدينا أولويات يتعين تلبيتها منها على الخصوص إصلاح التعليم والنهوض بالمجال الصحي ثم القضاء على الفقر والتسول في التسول أصبحنا اختصاصيين في التسول الى جانب مراقبه ثرواهً البلاد التي أصبحت في غير امينه، بالله عليكم اتركونا وشاننا ولسنا في حاجه الى استضافه كاس العالم سيما بعد الفشل الذريع لمنتخبنا الوطني مما يجعلنا التفكير مليا في كاس افريقيا للأمم علنا نفرح جمهورنا الغالي .
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6
26 - برهوووم السبت 23 يونيو 2018 - 13:03
حتى لو إستضفناه فلن يبقى له معنى، سنكون كمن ينتظر إلى صدقة، حتى لو الإتحاد الدولي وافق، فسيكون كمن يتصدق على فقير.
الخوت، صافي بسال داك التنظيم، حتى لو استضفناه، مشات نشوتو والعز ديالو.
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3
27 - كفى من النفاق السبت 23 يونيو 2018 - 13:04
المغرب يعاني نقصا فادحا علي جميع المستويات البنية التحتية ضعيفة المستشفيات في وضعية مهترءة ادا أردت الدخول إلى المستشفى قصد العلاج يخضعونك لعدة أبحاث وكأنك مجرم السكانير خاسر الدواء غيرموجود يمنحونك موعد لمدة 5 أشهر حتى تموت إضافة إلي فساد المسؤولين انتشار الجهل
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5
28 - خليد السبت 23 يونيو 2018 - 13:04
المغرب غادي انظم كأس العالم إلا كان مشارك لوحده بحال لكيتسابق في الحلية لوحده من الطبيعي افوز
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0
29 - Hard Talk السبت 23 يونيو 2018 - 13:06
لن يفز المغرب بتنظيم هذه المهزلة العالمية القدرة. لأن الفيفا بكل بساطة أصبحت عصابة مافيوزية هدفها هو الاغتناء الفاحش و تديرها شركات القمار الأمريكية و تدخل السياسي في الشأن الرياضي. حتى و إن تقدمت كل دول شمال أفريقيا بملف واحد فلن تفز. و بما أن هذه التظاهرة العالمية ابتعدت جدا عن مبادئها و ما ينشده شعوب العالم منها، فعلى المغرب و كل الدول التي تحترم شعوبها و تخشى على كرامتهم أن تنسحب من هذه المهزلة المسماة كأس العالم.
إلى جانب المغرب ستتقدم الصين و بريطانيا لتنظيم المهزلة و أنا متأكد ان الفيفا ستجد تبريرا لإقصاء الملف المغربي.
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1
30 - العربي السبت 23 يونيو 2018 - 13:06
لن ينظم المغرب كأس العالم ما دامت الفوارق الاجتماعية تنخر البلد والفقر والتهميش والتبعية والمحسوبية والاختلاسات والتهرب الضريبي الا الفقراء هم من يؤدون الضرائب وتهريب الاموال والذهب زيادة على اصلاح التعليم والصحة والعدل والتشغيل والبنية التحتية من طرقات ومواصلات ومطارات وتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء عندئذ نفكر ونفكر الف مرة هل نحن قادرين على تنظيم تلك النظاهرة العالمية ويكون لنا مسؤولين يفكرون في مصلحة الوطن قبل شيء آخر
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4
31 - ابن سوس المغربي السبت 23 يونيو 2018 - 13:08
السبب ليس السعودية ولا من صوت ضدنا هذه مشكلتهم السبب هوا سياسة المسؤولين في المغرب منذ 70 سنة تطبيق سياسة طبقة قليلة مسيطرة تتعلم تتكون تسيطر على مفاصل الدولة و تحمل شعار ( ونحن نعرف مصلحتكم ) و طبقة أغلبية الشعب مغلوب على أمره بسبب سياسة التجهيل لا تعليم لا مستشفيات لا تكوين لا حقوق لا عيش بكرامة طبقو سياسة الكذب على الشعب الخير موجود في الأسواق نحن احسن بلد، بينما لو كان هناك ضمير سا نبدأ بتطبيق الديقراطية الحقيقية عدالة اجتماعية ربط المسؤولية بالمحاسبة كلنا مواطنين سواسية امام القانون لك حقوق و عليك واجبات بناء البشر قبل الحجر تعليم صحة عدالة اجتماعية عيش بكرامة بناء الإنسان المغربي بالتعليم و التكوين حتى يخرج من الجهل و التخلف سياسة تنموية حقيقية برلمان منتخب حقيقي حرية التعبير قضاء مستقل نزيه استثمار في العنصر البشري، بناء مغرب جديد حديث السبر نحو دولة صناعية
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2
32 - Alisadr السبت 23 يونيو 2018 - 13:16
Mes chers Marocains soyez sûrs que le Mondial 2030 sera organisé en Arabie saoudite
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-1
33 - محمد السبت 23 يونيو 2018 - 13:17
هنالك فكرة نمطية غريبة لاصقة في أذهان كل من أذهان المسؤولين عن تدبير شؤون هذه البلاد و أغلبية المواطنين على حد سواء، ألا و هي أنه لن يصير هناك أي تقدم و ازدهار إلا باحتضان تظاهرة رياضية عالمية (و التي و للتذكير، تندرج في إطار الترفيه، أي الكماليات...).

التساؤل الذي يفرض نفسه هو لمذا لا يتم استثمار نفس هذين "الحماس" و "النشاط" الجماعيين المرتفعين من أجل رفع تحديات بناء تنموي شامل من حيث محاربة الجهل و التشجيع على البحث العلمي، مرورا بالإنتاجية و الإبتكار في أفق سنوات X و Y, و بالتالي "التفاخر" بإنجازات حقيقية و مستحقة؟
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2
34 - السلام عليكم السبت 23 يونيو 2018 - 13:18
شتان بين ما شاهدناه بروسيا من ملاعب راقية وتجهيزات وبنية تحتية كبيرة وما ندعي أننا نتوفر عليه في المغرب.اما ما يوجد في الصين من وتجهيزات وبنية بتكنولوجية عالية اليوم .اما انجلترا فبدون تعليق .اما الفرق بين الانسان فتلك مسألة أخرى.نحتاج إلى سنوات ضوئية للحاق بهذه الدول لتنظيم المونديال
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2
35 - مُحب للتغيير السبت 23 يونيو 2018 - 13:19
اغلبية الشعب المغربي شعب كسول و مُحبط ولا يُؤمن بالعمل و الاجتهاد و التغيير ، هناك عدة أمثلة من دول كانت اكثر تخلُّفا من المغرب و في ظروف اصعب مما هي عليه بلادنا وبدون اي موارد طبيعية و إستطاعو ان يصلو الى احسن عشرين اقتصاد عالمي في ظرف وجيز في بعض الأحيان لم يتجاوز عشر سنوات
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-1
36 - احمد السبت 23 يونيو 2018 - 13:23
بلد لا يستطيع فك العزلة على العالم القروي والمناطق الجبلية ، ولازال المواطنون يعانون من العطش ، ناهيك عن الفشل الذريع في النهوض بقطاع الصحة والتعليم ... عار عليه أن يطالب بتنظيم تظاهرة من حجم كأس العالم .
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1
37 - عبدالفتاح الغنضور السبت 23 يونيو 2018 - 13:24
هادشي راه غير التخربيق واش هدوك الناس اللي باينافسونا على المونديال واش غاديين إبقاو واقفين راه فايتنا بزاف و غاديين كيتطورو حنا راه غير كنتقصاو و كنعطوها للنعاس و خاصنا نوضو نخدمو عاد نقولو بينا نظمو المونديال و مانربطوش المستقبل ديال الدولة بتنظيم كأس العالم خاصنا ناخذو التنظيم عن جدارة و استحقاق ماشي احنا جايبين الوراق كنقراوهم على الفيفا.
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1
38 - قول حق السبت 23 يونيو 2018 - 13:24
داخلنا عليكم بالله واش لي كيقلع اشجار نخيل الزينة بعد مرور الزيارة الملكية ترجا فيه شي خير هدي مكاينة فحتا شي دولة.
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39 - ماجد واويزغت السبت 23 يونيو 2018 - 13:28
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 34 السلام عليكم نهار يتوفر الرفاهية و العيش الكريم لجميع المواطنين ديك الساعة عانضمو كاس العالم و غير ذلك غير كتكبو الما فالرملة
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2
40 - M.Abdelilah السبت 23 يونيو 2018 - 13:30
Que peut on repondre à ces pissimistes,sauf que vous etes des vaincus.Si le maroc souhaite organiser le mondial de 2030,c'est justement pour pouvoir garder la cadence et continuer à batir et preparer ce qui a ete prevu.Si on organisera l'evennemen, c'est tant mieux, sinon on aura gagner des infrastructues et ça creera des millions de journnees de travail.Regader messieus les vaincus au delà du bout de votre nez....
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