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كُتّاب وآراء
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المنتخب الصربي يدفع الفاتورة أمام السويسريين
الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:55
تمكن المنتخب السويسري من الفوز بشق الأنفس (هدفان لواحد) على نظيره الصربي في آخر مباراة اليوم الجمعة برسم مباريات المونديال.
وسجل شيردان شاكيري هدفا في الوقت القاتل قاد به المنتخب السويسري لانتزاع فوز صعب من نظيره الصربي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - زهير الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:24
هدفان لهدف لتصحيح "للتصحيح"، الله يجيبك على خير !
3 - algerien الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:26
و يتضح ان الجمهوريتين السابقتين يوغوسلافيا و الاتحاد السوفييتي كان يبنيها الكروات و الروس على التوالي .. كرواتيا ورثت كرة القدم اليوغوسلافية و الروس ورثوا كرة القدم السوفيتية و الامر ينسحب على المجالات الاخرى من صناعة و زراعة و فكر و ثقافة . خيرا فعلوا انهم تخلصوا من les bras cassés .. اين هي 14 دولة "سوفيتية" سابقة بخلاف الروس و اين 14 دولة "يوغوسلافية" سابقة بخلاف الكروات.
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