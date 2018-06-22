المنتخب الصربي يدفع الفاتورة أمام السويسريين

هسبريس - متابعة

تمكن المنتخب السويسري من الفوز بشق الأنفس (هدفان لواحد) على نظيره الصربي في آخر مباراة اليوم الجمعة برسم مباريات المونديال.

وسجل شيردان شاكيري هدفا في الوقت القاتل قاد به المنتخب السويسري لانتزاع فوز صعب من نظيره الصربي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.