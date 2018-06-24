اتحاد الكرة الجزائري يستعد لإنهاء مهام ماجر

هسبريس - د. ب. أ

يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإعلان قرار إنهاء مهام الجهاز الفني للمنتخب الأول الذي يقوده رابح ماجر.

ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم الأحد، اجتماعه الشهري لتدارس العديد من النقاط الهامة، أبرزها حسم مستقبل المدير الفني لـ"الخضر" ومساعديه، إلى جانب الإعداد للموسم الكروي المقرر انطلاقه في العاشر من غشت المقبل.

وأكدت مصادر مسؤولة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحفظت على ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، أن اجتماع الأحد سيرسّم إنهاء مهام رابح ماجر، والتمهيد للتعاقد مع جهاز فني جديد تحسبا لموجهة غامبيا في سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وعين الاتحاد الجزائري ماجر مدربا للمنتخب الأول في أكتوبر الماضي، خلفا للإسباني لوكاس الكاراز، المقال، بموجب عقد يمتد يوليو من العام المقبل.

وتعرض ماجر لحملة انتقادات واسعة من قبل وسائل إعلام والنقاد، بدعوى افتقاده إلى الكفاءة اللازمة لقيادة المنتخب، وارتفعت حدة هذه الانتقادات منذ خسارة "محاربي الصحراء" أمام مضيفهم منتخب الرأس الاخضر 2-3، في الأول من يونيو الجاري.

وستكون المرة الرابعة التي يقال فيها ماجر من تدريب منتخب الجزائر، بعدما خسر المنصب ذاته أعوام 1995، و1996، و2002.