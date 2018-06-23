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الرئيسية | رياضة | "نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال

"نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال

"نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال
هسبريس - د.ب.أ
السبت 23 يونيو 2018 - 15:00

وضع المنتخب البلجيكي قدما في الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا حيث واصل انطلاقته القوية وتغلب على نظيره التونسي 5-2 اليوم السبت على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد ، وروميلو لوكاكو الذي رفع رصيده بذلك إلى أربعة أهداف متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي البطولة ، كما أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة ، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي الذي يلتقي منتخب بنما غدا الأحد ، بينما ظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط ، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 1-2.

وبات الأمل الوحيد للمنتخب التونسي متمثلا في فوز منتخب بنما بمباراة الغد، حيث أنه في حالة تعادل أو فوز إنجلترا بأي نتيجة غدا، تحسم بطاقتا التأهل من المجموعة رسميا لصالح بلجيكا وإنجلترا بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وافتتح إيدين هازارد التسجيل للمنتخب البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16 ورد المنتخب التونسي بهدف للاعب ديلان برون في الدقيقة 18، قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلده في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين هازارد الهدف الثاني له والرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا في الدقيقة 90.

وفي اللحظات الأخيرة، رد المنتخب التونسي بهدف لحفظ ماء الوجه، حيث تلقى الخزري عرضية من النقاز ودفع بالكرة إلى داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز بلجيكا 5-2.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - عبدالله السبت 23 يونيو 2018 - 15:16
الله يرحم الوالدين يلا مبعدو من نيجيريا و السينغال بلا متشجعوهم و تبقاو علينا كل ساعة حنا معاكم مربوحة خصوصا صحاب إحساس غنخلقو المفاجأة الميمة صافي ها العرب اللي شجعتو كلشي خرج وا بعدو من الأفارقة والسلام
#مقاطعون
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63
2 - حسن السبت 23 يونيو 2018 - 15:16
لاحظت اربعة ميزات  عند الفرق الناجحة في المونديال :

* ترسانة من المهاجمين الهدافين و ليس هدافا واحدا.
* مهاجمين  غير انانيين بحيث يمررون الكرة و هم امام المرمى !
* لياقة بدنية عالية بحيث يحافضون على نفس الوتيرة طيلة اللقاء.
*  مدرب   من الشعب   مشبع بالوطنية و الانتماء ، يفرح بالفوز و يحزن للخسارة و ليس اجنبيا يقتات على فوز و خسارة المنتخب.
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57
3 - برشة هريسة ليوم السبت 23 يونيو 2018 - 15:17
حصيلة العرب
٨ هزائم
٠ نقطة
دخل مرماها ١٧هدف
سجلت ٤ اهداف نفس عدد اهداف المهاجم العالمي رونالدو

و لكم واسع النضر اخوتي. العرب
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40
4 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 15:18
كل العرب خرجوا من المونديال قبل حتى لعب الجولة الاخيرة!
انها لعنة العروبة يا سادة.
المرجو من دول شمال افريقيا المشاركة في  المونديال القادم بهويتكم الاصلية الامازيغية  لعلكم تفلحون.
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-34
5 - محمدي السبت 23 يونيو 2018 - 15:18
لازال عندنا الامل في نيجيريا ونتمنى الانتصار لمنتخبنا أمام اسبانيا لرد الاعتبار
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40
6 - Bidawi السبت 23 يونيو 2018 - 15:19
FIFA = Football isnt For Arabs
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40
7 - Aziz_Canada السبت 23 يونيو 2018 - 15:21
لازم خلق كاس المغرب العربي كل سنة..لمساعدة بلدان المغرب العربي للاحتكاك COUPE DU MAGHREB
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30
8 - الرضى السبت 23 يونيو 2018 - 15:21
ما شاء لله، أصبحت الحمامات الخضر السعودية و المومياءات المصرية و قطط الأطلس المغربية و فراريج قرطاج التونيسة خارج المنافسة في مبارتيين فقط. وبما أن الشعوب العربية تستهلك و لاتنتج، فقد استهلكت لحد الأن 19 هدفا و أنتجت 4 فقط !
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81
9 - Abdellah السبت 23 يونيو 2018 - 15:22
ما أحلى كأس العالم بدون الأعراب .
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6
10 - حسيسان السبت 23 يونيو 2018 - 15:22
الحمد لله ان النتيجة انتهت 2-5 لولا الالطاف الإلهية كادت ان تحدث فضيحة عالمية على الأقل كادت الحصيلة ان تصل 2-12
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63
11 - Mohamed wald asfi السبت 23 يونيو 2018 - 15:24
كل من ينكر اصله الامازيغي و يدعي انه منتخب عربي سيسقط نتمني من السنغال و نيجريا ان يشرفو القارة الافريقية يارب
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-20
12 - AMINE السبت 23 يونيو 2018 - 15:24
نتائج مبارتين في كاس العالم لدول العربية :
السعودية - المغرب - مصر- تونس - 0 - 0 - 0 - 0 - نقاط
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23
13 - حضير السبت 23 يونيو 2018 - 15:25
معليش اخواني المغاربة اعرف انكم تحبون كرة القدم ولا فرق بين تونسي ومغربي ومصري سنرضى بقدرنا وانشاء الله الآتي افضل في دولة قطر وسيكون اروع مونديال لأول مرة في دولة عربية مسلمة فإلى الأمام الله اطول عمركم الى دالك الحين
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7
14 - المرزوقي السبت 23 يونيو 2018 - 15:27
لاحول ولا قوة الا بالله
ما الذي أصاب المنتخبات العربية
إفشال بعد افشال الهزيمة تلو الاخري
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18
15 - hicham السبت 23 يونيو 2018 - 15:27
للاسف المنتخبات العربية تسقط اتباعا كما تسقط أوراق الخريف اتباعا.
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17
16 - المحبوب السبت 23 يونيو 2018 - 15:27
نتائج منتخبات شمال الإفريقية كارثية بمعنى الكلمة مشاركتها في المونديال كانت وصمة عار على الجبين ، نتمنى من الدول جنوب الصحراء التأهيل للأدوار الموالية لحفظ ماء وجه الكرة الإفريقية بالقارة ومحو فشل منتخبات شمال افريقية وحتى لا يتم إعادة النظر في تقليص عدد المنتخبات المشاركة من القارة السوداء في المونديالات المقبلة.
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12
17 - DZ4ever السبت 23 يونيو 2018 - 15:28
اين انتم يا محاربي الصحراء ؟؟؟؟
العرب بهدلونا ومزال المزيد ؟؟؟؟
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-28
18 - ربي كبير السبت 23 يونيو 2018 - 15:29
ولو فريق عربي داز سبحان الله واش هذا زهر ولا حنا ناقصين
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18
19 - متساءل السبت 23 يونيو 2018 - 15:32
وها هي ورقة الثوت العربية الأخيرة تسقط... لتظهر للعالم الصورة الحقيقة للكرة العربية

في بلدان تضع الاعبين كابطل في الاشهارات... لنفاجء بالحقيقة ساعة الصفر

منتخب السعودية وتونس وبال لا قتالية تقبل للهزيمة وفق اي نتيجة

المهم اذا لم نحضر فريق للمنافسة على اللقب ولما لا
فأفضل شيء الذهاب بمنتخب للامل او للشباب للتحضير الحقيقي للمستقبل

اما الان فالله يكون فعوان المواطن البسيط الذي يحب بلده.
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5
20 - SLIM السبت 23 يونيو 2018 - 15:32
رغم ان المنتخب البلجيكي يستاهل الفوز
لكن ضربت الجزاء كانت وهمية لان
الخطأ ارتكب خارج منطقة الجزاء.
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-5
21 - سير تصلع السبت 23 يونيو 2018 - 15:32
بالنسبة لتونس ومصر وما يعانيه هذا البلدين مند انطلاق الخريف العربي فالقول هو برافو .
ولاكن السعودية التي صرف للاعبها رواتب 3 سنوات مسبقة وتحضير مهم واقحام بعض اللاعبين في الدوري الاسباني بمبالغ مالية مهمة من اجل الاستفادة فهذا عار على الكرة والرياضة السعودية اما بالنسبة للمغرب فانه ضل داءما على لونه لم يتقدم ولم يتاخر
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16
22 - Mustapha السبت 23 يونيو 2018 - 15:36
اذا اردتم الانتصارات فابتعدو عن العرب والقومة العربية اهربو بعيدا حتى ايسلاندا احسن منكم مع العلم ان سكانها لا يتجاوز 500000 نسمة
العرب دائما معروفون بالهزائم .الهزيمة والفشل يبحتون عن العرب اينما كانو
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12
23 - أيور السبت 23 يونيو 2018 - 15:36
للذين يتكلمن عن اقصاء العرب بالشكل المهين . أذكرهم ان المغرب الكبير لا علاقة له بالعرب .
الغالبية الساحقة أمازيغ وحتى المنتخب %90 من أصول امازيغية .فاتعظوا يا أولي الالباب .نحن لم نهزم بالكرة لقد حيكت ضد المغرب العزيز مؤامرة أمريكا .موتو بغيظكم ففريقنا أطلسي وانتم تعرفون ما معنى الاطلس . شكرا وانصر مولانا الهمام
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-13
24 - Gallas السبت 23 يونيو 2018 - 15:39
منتخباتنا دعوا على بعضهم بالخسارة فاستجيبت دعواتهم.

والغريب أنهم صادفوا يوما عظيما عند الله يتحقق فيه الدعاء
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1
25 - عبد الحكيم السبت 23 يونيو 2018 - 15:39
2018 عام الخيبة العربية،واسوا مشاركة في تاريخها بالمونديال،كل هذا يرجع الى تولي المسؤولية من لا يستحق وتدخل من لا مهمة له في شؤون ليست من اختصاصه ولا يفقه فيها شيء،هل يعقل ان منتخبي المغرب وتونس،اللذان شاركا في فرنسا،كانا يضمان اسماء ممتازة تكونت محليا افضل من الموجودة حاليا،ولنا في النيبت و كماتشو بصير الحضريوي الخلج المغاربة و خالد بدرة الراضي الجعايدي السليمي الواعر بيا التونسيين خير مثال،وقبلهم اسماء كبيرة عند كل المنتخبات الاربع المشاركة،
يبدو ان العرب خلال العقود الماضية،كانوا اكثر تحملا للمسؤولية و اقل افسادا و احسن اتقانا لعملهم و مهامهم و نظاما،عكس اليوم من تفشي الغوغايية واللامبالاة و الذلة والخسة التي انعكست على كل مجالات حياتهم،وفي الرياضة و الالعاب البدنية بوجه خاص حيث اصبحت عاملا ريسيا في التقدم وتهذيب اخلاق المجتمع و مساهمة في الاقتصاد،وليست من الرفاهية و ضياع المال كما يظن الكثير من المغفلين الذين فاتهم قطار الحضارة و معرفتهم بتطور الحضارة وتحولاتها
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9
26 - بنادم السبت 23 يونيو 2018 - 15:42
شتي وخا يلعب المغرب مع بلجيكا غاذي ياخذ 3 فما فوق ...الطريقه الوحيده لوقف بلجيكل هي11 مدافع زائد الزهر
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-5
27 - مغربي حر السبت 23 يونيو 2018 - 15:44
و اخيراً يكتشف العرب كلمة السر التي توحدهم : الاقصاء !!!!!!!
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12
28 - fochh السبت 23 يونيو 2018 - 15:50
لولا الالطاف الالاهية لحدت الكارتة عشرة أهداف على الأقل وكان فريقا من الرديف أو الهوات يلعب مع بلجيكا ادلال وراء ادلال ونتيجة مخزية لللعرب مرة اخرى
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7
29 - سير تال 2022 السبت 23 يونيو 2018 - 15:51
إن كان ما راج في الإعلام عن إفطار اللاعبين العرب في شهر رمضان فالنتيجة ظهرت سريعا و لله أعلم
برتغال 86 أقوى بكثير من برتغال 2018 ورغم ذالك فاز المغرب و لكن اللاعبين لم يفطروا في رمضان بشهادة اللاعبين انفسهم من بينهم عزيز بودربالة و التيمومي الذين خرجا بتصريح واضح حيث أكدا ان اللاعبين صاموا و تدربوا
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-8
30 - ابو جهل السبت 23 يونيو 2018 - 15:51
مايستفاد من كأس العالم هو نجاح الاعلام القطري في بث بذور الفتنة بين الجماهير العربية عبر قنواتها ومرتزقتها لأول مرة أرى جماهير عربية تتمنى هزيمة منتخبات عربية ثم تتشفى الجماهير الأخرى وهذا مايسمى بنشر الكراهية
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-6
31 - جلال السبت 23 يونيو 2018 - 15:53
لا أفهم لماذا العرب يريدون يكونوا متقدمي في كرة القدم يحلمون الفوز كأ س العالم هم متخلفون في جميع المجالات في ذيل االقائمة الدول في التعليم الصحة البنية التحتية الديمقراطية حقوق الإنسان كرامة الشعوب وانسان لماذا يريدون الاستتناء منتخب كرة القدم من التخلف يكون مقدم الحاجة لي ما تشابه مولاها الحرام النتائج المنتخبات العربية تشبه النتائج الدول العربية في التقارير الأمم المتحدة التنمية البشرية اصلا ما ذا حققه المنتخبات العربية في تاريخ مشاركات العالم أفضل الإنجاز التأهل الدور التاني أكبر االهزائم المونديال من نصيب الدول العربية الهزائم السعودية كبيرة أكبردليل منتخب صغير كرواتيا اخذت الاستقلالها من يوغوسلافيا سنة 92 الانجازتها أفضل من كل الدول العربية كرواتيا وصلت نصف نهائي كأس العالم فازت على ألمانيا 3 0 سنة 98 فازت على الأرجنتين 3 0 أتحدى أي منتخب العربي يملك لاعبين متل لاعبي كرواتيا دولة متل تركيا وصلت نصف نهائي كأس العالم 2002 وصلت بفضل الإرادة وقتالية والعزيمة لاعبون متل رئيسدولة حول بلده من بلد متخلف ممتأخراإلى بلد القوة العظمى أصبحت تركيا بين أقوى20 الاقتصاد بين العالم
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7
32 - nassim السبت 23 يونيو 2018 - 15:53
Salam O Alikloum
It seems like comments were ready before the game. Indeed it 's the end of all Arab national teams for 2018 World Cup. The best was our team for north Africa even the corrupt FIFA denied our advance against Portugal by Pepe's hand ball. We have a team for the next CAF and World Cup 2022 in Qatar and For Trump 2026 for sure we coming. Now let us enjoy the rest of games. And good luck to Senegal and Nigeria as Africans.
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1
33 - عبدو الوزاني السبت 23 يونيو 2018 - 15:55
العرب كانوا غيتأهلوا للدور الثاني في حالة واحدة، وهي كو كانوا جاوا مجموعين كاملين في مجموعة واحدة.
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3
34 - اجديك السبت 23 يونيو 2018 - 15:56
لاباس في دلك؛ لاداعي للحزن؛ فقط اربد ان اتطرق للنقطة يمكن اعتبارها مهمة؛ وهي تشكيلة الفرقين؛ الفريق التونسي %100 تونسيبن؛ اما الفريق البلجيكي فهو خليط بين الأفارقة بالخصوص وجنسيات اخرى؛ ادا وجب التفكير في الاستتمار في الكابن البشري؛ يعني الاعتناء به في كرامته اولا؛ في صحته؛ في في في...؛ بلجيكا هو بلد صغير تماما زي تونس؛ لكن الفرق يمكن في العقليات؛ هدا هو مشكلتنا رقم 1؛ اما الكرة فهو حدت عابر؛ نعم حدت عالمي؛ لكن اليست الكرة رياضية تبتغي بها اولا فايدة صحية؟ اما الأجيال فتتوارت لمادا صنعنا لأنفسنا اولا والأجيال المقبلة دون أن ننسى من ضحوا من أجلنا الله يرحمهم دنيا واخرة؛ والسلام عليكم ورحمة الله.
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3
35 - halima ben omar السبت 23 يونيو 2018 - 15:59
اجدادنا بالعلم والعمل الدؤوب اخترعوا الصفر وحققوا للعلوم نهضة كبيرة...الاجيال الحالية حافظت على الصفر في نقاط المونديال..الاجداد حققوا النهضة والاجيال الحالية حققوا النغصة...
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3
36 - adel السبت 23 يونيو 2018 - 16:00
رغم غياب الجزائر عن مونديال 2018, تبقى النتائج مسجلة فى التاريخ حيث يبقى ترتيب الدول العربية حتى اليوم كالتالى :

1-الجزائر(12نقطة) 13 مقابلة, 3 انتصارات, 3 تعادلات, 7 انهزامات , فارق اهداف -6
2-المغرب (10نقاط) 15 مقابلة, 2 انتصار, 4 تعادل, 9 انهزامات, فارق اهداف -8
3-السعودية(8 نقاط) 15 مقابلة, 2 انتصار, 2 تعادل, 11 نهزام, فارق اهداف -29
4-تونس (7نقاط) 15 مقابلة, 1 انتصار, 4 تعادل , 10 انهزام, فارق الاهداف -14
5-مصر(2نقاط) 6 مقابلات , 2 تعادل, 4 انهزام, فارق الاهداف -6
6-الكويت(1نقطة) 3 مقابلات, 1 تعادل,2 انهزام, فارق الاهداف -4
7-العراق(0ن )3 مقابلات, 3 انهزام , فارق الاهداف -3
8-الامارات(0ن) 3 مقابلات, 3 انهزام, فارق الاهداف -9

اين انت يا جزائر لمسح دموع العرب ونسيان المهم المشاركة والخروج بشرف ولو ب0-0-0-0 ?
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-2
37 - كبور السبت 23 يونيو 2018 - 16:02
أقسم بالله أن المنتخب المغربي كان الوحيد بين العرب القادر على الذهاب بعيدا في هذه البطولة , لكن كان ذلك بشرط وحيد هو أن يبتعد المحللون المقوسون عن المنتخب , يا اخوتي العين حق , ونحن منذ شهور والعيون تخترق وبكل لغات العالم المغرب أقوى منتخب المغرب الحصان الأسود المغرب مفاجأة المونديال , جابونا سيس دوس والدليل ححتى عندما يفشل الخصوم في التسجيل ضدنا نتكفل نحن بالمهمة , كان لازم المنتخب رقية شرعية قبل ركوب الطائرة الى روسيا
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-2
38 - محمد المحمدي السبت 23 يونيو 2018 - 16:03
نحن خير أمة اخرجة للهزائم وبركه من التعاليق
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1
39 - عالم المستديرة السبت 23 يونيو 2018 - 16:08
إن كان ما راج في الإعلام عن إفطار اللاعبين العرب في شهر رمضان فالنتيجة ظهرت سريعا و لله أعلم
برتغال 86 أقوى بكثير من برتغال 2018 ورغم ذالك فاز المغرب و لكن اللاعبين لم يفطروا في رمضان بشهادة اللاعبين انفسهم من بينهم عزيز بودربالة و التيمومي الذين خرجا بتصريح واضح حيث أكدا ان اللاعبين صاموا و تدربوا
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-4
40 - dawn السبت 23 يونيو 2018 - 16:10
نعم نحن فاشلون في كرة القدم ، لكن هذا لا يعني ان ننكر ان شمال افريقيا هي شعوب ذات اغلبية عربية و ليست امازيغية بربرية،بعض الجهات تريد استغلال القطيعة بين المغرب و السعودية لنشر الفتنة و الطائفية و تحقير اللغة العربية ،نفتخر بعروبتنا و لا نحتاج للسعودية و لا لدين ما ان يثبت لنا ذلك، نحن عرب شمال افريقيا و من لم يعجبه الحال ليرحل ويقيم دولة امازيغية في مكان ما
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-4
41 - الاخضر السبت 23 يونيو 2018 - 16:11
من قال ان العرب لم يفوزو

لقد فازو بالشماته في بعضهم
كل فريق يشمت بالثاني ويتمنى هزيمته
تحول غريب
الموضوع يحتاج الى دراسة عن اسباب التناحر بين الدم والدين الواحد

من المستفيد من هذا التراشق ؟؟
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1
42 - محمد السبت 23 يونيو 2018 - 16:13
يوجد في بلجيكا 70000 فرقة لكرة القدم تنضم في 1800 نادي يسيره عليه 460000 متطوع ..! نفس الشيء للرياضات الأخرى عدد هائل من المتطوعين ..وبنيات تحتية في كل قرية .حضر الى روسيا 1800 مشجع فقط ومباريات الكرة يتابعها عدد محدود من البلجكيين اذا استثنينا المهاجرين من العالم الثالث...حلل وناقش
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4
43 - dokalli السبت 23 يونيو 2018 - 16:14
احسن حاجة نعمل كاس عالم للعرب تجنبا للفضائح
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0
44 - دكالي السبت 23 يونيو 2018 - 16:22
للذين قتلونا بالامازعية وحنت ماشي عرب أسيدي هسبريس كاتبا المقال بالعربية وتتواجد ماوراك عليك تقرا ولا تكتب بالعربية ودير التعليق ديالك فبلاصا خرا مافيهاش العربية وبلا فريع
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