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كُتّاب وآراء
"نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال
وضع المنتخب البلجيكي قدما في الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا حيث واصل انطلاقته القوية وتغلب على نظيره التونسي 5-2 اليوم السبت على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.
وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد ، وروميلو لوكاكو الذي رفع رصيده بذلك إلى أربعة أهداف متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي البطولة ، كما أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة ، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي الذي يلتقي منتخب بنما غدا الأحد ، بينما ظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط ، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 1-2.
وبات الأمل الوحيد للمنتخب التونسي متمثلا في فوز منتخب بنما بمباراة الغد، حيث أنه في حالة تعادل أو فوز إنجلترا بأي نتيجة غدا، تحسم بطاقتا التأهل من المجموعة رسميا لصالح بلجيكا وإنجلترا بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.
وافتتح إيدين هازارد التسجيل للمنتخب البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16 ورد المنتخب التونسي بهدف للاعب ديلان برون في الدقيقة 18، قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلده في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين هازارد الهدف الثاني له والرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا في الدقيقة 90.
وفي اللحظات الأخيرة، رد المنتخب التونسي بهدف لحفظ ماء الوجه، حيث تلقى الخزري عرضية من النقاز ودفع بالكرة إلى داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز بلجيكا 5-2.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
#مقاطعون
* ترسانة من المهاجمين الهدافين و ليس هدافا واحدا.
* مهاجمين غير انانيين بحيث يمررون الكرة و هم امام المرمى !
* لياقة بدنية عالية بحيث يحافضون على نفس الوتيرة طيلة اللقاء.
* مدرب من الشعب مشبع بالوطنية و الانتماء ، يفرح بالفوز و يحزن للخسارة و ليس اجنبيا يقتات على فوز و خسارة المنتخب.
٨ هزائم
٠ نقطة
دخل مرماها ١٧هدف
سجلت ٤ اهداف نفس عدد اهداف المهاجم العالمي رونالدو
و لكم واسع النضر اخوتي. العرب
انها لعنة العروبة يا سادة.
المرجو من دول شمال افريقيا المشاركة في المونديال القادم بهويتكم الاصلية الامازيغية لعلكم تفلحون.
السعودية - المغرب - مصر- تونس - 0 - 0 - 0 - 0 - نقاط
ما الذي أصاب المنتخبات العربية
إفشال بعد افشال الهزيمة تلو الاخري
العرب بهدلونا ومزال المزيد ؟؟؟؟
في بلدان تضع الاعبين كابطل في الاشهارات... لنفاجء بالحقيقة ساعة الصفر
منتخب السعودية وتونس وبال لا قتالية تقبل للهزيمة وفق اي نتيجة
المهم اذا لم نحضر فريق للمنافسة على اللقب ولما لا
فأفضل شيء الذهاب بمنتخب للامل او للشباب للتحضير الحقيقي للمستقبل
اما الان فالله يكون فعوان المواطن البسيط الذي يحب بلده.
لكن ضربت الجزاء كانت وهمية لان
الخطأ ارتكب خارج منطقة الجزاء.
ولاكن السعودية التي صرف للاعبها رواتب 3 سنوات مسبقة وتحضير مهم واقحام بعض اللاعبين في الدوري الاسباني بمبالغ مالية مهمة من اجل الاستفادة فهذا عار على الكرة والرياضة السعودية اما بالنسبة للمغرب فانه ضل داءما على لونه لم يتقدم ولم يتاخر
العرب دائما معروفون بالهزائم .الهزيمة والفشل يبحتون عن العرب اينما كانو
الغالبية الساحقة أمازيغ وحتى المنتخب %90 من أصول امازيغية .فاتعظوا يا أولي الالباب .نحن لم نهزم بالكرة لقد حيكت ضد المغرب العزيز مؤامرة أمريكا .موتو بغيظكم ففريقنا أطلسي وانتم تعرفون ما معنى الاطلس . شكرا وانصر مولانا الهمام
والغريب أنهم صادفوا يوما عظيما عند الله يتحقق فيه الدعاء
يبدو ان العرب خلال العقود الماضية،كانوا اكثر تحملا للمسؤولية و اقل افسادا و احسن اتقانا لعملهم و مهامهم و نظاما،عكس اليوم من تفشي الغوغايية واللامبالاة و الذلة والخسة التي انعكست على كل مجالات حياتهم،وفي الرياضة و الالعاب البدنية بوجه خاص حيث اصبحت عاملا ريسيا في التقدم وتهذيب اخلاق المجتمع و مساهمة في الاقتصاد،وليست من الرفاهية و ضياع المال كما يظن الكثير من المغفلين الذين فاتهم قطار الحضارة و معرفتهم بتطور الحضارة وتحولاتها
برتغال 86 أقوى بكثير من برتغال 2018 ورغم ذالك فاز المغرب و لكن اللاعبين لم يفطروا في رمضان بشهادة اللاعبين انفسهم من بينهم عزيز بودربالة و التيمومي الذين خرجا بتصريح واضح حيث أكدا ان اللاعبين صاموا و تدربوا
It seems like comments were ready before the game. Indeed it 's the end of all Arab national teams for 2018 World Cup. The best was our team for north Africa even the corrupt FIFA denied our advance against Portugal by Pepe's hand ball. We have a team for the next CAF and World Cup 2022 in Qatar and For Trump 2026 for sure we coming. Now let us enjoy the rest of games. And good luck to Senegal and Nigeria as Africans.
1-الجزائر(12نقطة) 13 مقابلة, 3 انتصارات, 3 تعادلات, 7 انهزامات , فارق اهداف -6
2-المغرب (10نقاط) 15 مقابلة, 2 انتصار, 4 تعادل, 9 انهزامات, فارق اهداف -8
3-السعودية(8 نقاط) 15 مقابلة, 2 انتصار, 2 تعادل, 11 نهزام, فارق اهداف -29
4-تونس (7نقاط) 15 مقابلة, 1 انتصار, 4 تعادل , 10 انهزام, فارق الاهداف -14
5-مصر(2نقاط) 6 مقابلات , 2 تعادل, 4 انهزام, فارق الاهداف -6
6-الكويت(1نقطة) 3 مقابلات, 1 تعادل,2 انهزام, فارق الاهداف -4
7-العراق(0ن )3 مقابلات, 3 انهزام , فارق الاهداف -3
8-الامارات(0ن) 3 مقابلات, 3 انهزام, فارق الاهداف -9
اين انت يا جزائر لمسح دموع العرب ونسيان المهم المشاركة والخروج بشرف ولو ب0-0-0-0 ?
برتغال 86 أقوى بكثير من برتغال 2018 ورغم ذالك فاز المغرب و لكن اللاعبين لم يفطروا في رمضان بشهادة اللاعبين انفسهم من بينهم عزيز بودربالة و التيمومي الذين خرجا بتصريح واضح حيث أكدا ان اللاعبين صاموا و تدربوا
لقد فازو بالشماته في بعضهم
كل فريق يشمت بالثاني ويتمنى هزيمته
تحول غريب
الموضوع يحتاج الى دراسة عن اسباب التناحر بين الدم والدين الواحد
من المستفيد من هذا التراشق ؟؟