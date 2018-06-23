"نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال

هسبريس - د.ب.أ

وضع المنتخب البلجيكي قدما في الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا حيث واصل انطلاقته القوية وتغلب على نظيره التونسي 5-2 اليوم السبت على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد ، وروميلو لوكاكو الذي رفع رصيده بذلك إلى أربعة أهداف متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي البطولة ، كما أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة ، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي الذي يلتقي منتخب بنما غدا الأحد ، بينما ظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط ، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 1-2.

وبات الأمل الوحيد للمنتخب التونسي متمثلا في فوز منتخب بنما بمباراة الغد، حيث أنه في حالة تعادل أو فوز إنجلترا بأي نتيجة غدا، تحسم بطاقتا التأهل من المجموعة رسميا لصالح بلجيكا وإنجلترا بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وافتتح إيدين هازارد التسجيل للمنتخب البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16 ورد المنتخب التونسي بهدف للاعب ديلان برون في الدقيقة 18، قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلده في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين هازارد الهدف الثاني له والرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا في الدقيقة 90.

وفي اللحظات الأخيرة، رد المنتخب التونسي بهدف لحفظ ماء الوجه، حيث تلقى الخزري عرضية من النقاز ودفع بالكرة إلى داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز بلجيكا 5-2.