كولومبيا وبولندا يرفعان شعار "لابديل عن الفوز"

هسبريس - متابعة

تصطدم كولومبيا، اليوم الأحد، بالمنتخب البولندي على ملعب "کازان أرينا" في لقاء الجريحين بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وبلا شك، يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الثلاث نقاط لإنعاش آماله في التأهل للدور ثمن النهائي، بعد هزيمة منتخبي كولومبيا وبولندا في الجولة الأولى من اليابان والسنغال على الترتيب بالجولة الأولى.

وهزيمة أحد المنتخبين في لقاء اليوم ستعني أنه خارج منافسات النسخة الحالية للمونديال الروسي، لذا فإن كل منهما يرفع شعار "لابديل عن الفوز".

وتواجه كولومبيا، التي بلغت دور الثمانية قبل 4 سنوات في البرازيل، موقفًا صعبًا لو أرادت عبور مرحلة المجموعات والتأهل إلى ثمن نهائي العرس العالمي.

وحذر الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني للفريق لاعبيه من التهاون بالخصم أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية للنهاية.

ويعول بيكرمان على الثنائي الهجومي صاحبا الخبرة راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز، في إمكانية استغلال الفرص التي ستسنح لهما وترجمتها إلى أهداف فعلية.

على الجانب الآخر، لن تكون المهمة سهلة على المنتخب البولندي الذي يحاول استعادة التوازن مجددًا، ومحاولة إنعاش الآمال في التأهل إلى ثمن نهائي المونديال.

ويمتلك آدم ناوالكا المدير الفني مجموعة من الأوراق الرابحة في صفوفه في مقدمتهم روبرت ليفاندوفيسكي المحترف في بايرن ميونيخ الألماني، والذي تضع عليه الجماهير البولندية الآمال في تسجيل الأهداف.

وبخلاف ليفاندوفسكي، يمتلك منتخب بولندا، مجموعة مميزة من اللاعبين مثل آركاديوس ميليك، وياكوب بلاشتشيكوفسكي وكاميل جليك، ولوكاس بيتشيك، كما يمتلك حارسين مميزين، وهما لوكاس فابيانسكي، وفويتشيك تشيزني .

وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة بين المنتخبين، حيث سبق وأن حقق البولندي الفوز في لقاء وحيد، مقابل انتصارين لكولومبيا.

وكانت المواجهة الرسمية بينهما في دورة الألعاب الأولمبية عام 1976، والتي حسمها المنتخب البولندي لصالحه بخمسة أهداف لهدف.