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منتخب إنجلترا يسعى إلى التأهل عبر بوابة بنما

منتخب إنجلترا يسعى إلى التأهل عبر بوابة بنما
هسبريس - متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 03:26

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وتحديدًا متابعى كأس العالم لكرة القدم في روسيا، اليوم الأحد، صوب ملعب "نيزني نوفغورود" بمدينة نيزني نوفغورود، لمتابعة مباراة الجولة الثانية للمجموعة السابعة والتي تجمع منتخبي إنجلترا وبنما.

ويطمع المنتخب الإنجليزي في عبور بنما للتأهل لثمن نهائي المونديال، وتعتمد "الأسود الثلاثة" على فارق الإمكانيات الكبير بينها وبين الفريق البنمي صاحب التاريخ الصغير في المحافل الكروية، خاصة وأن هذه هي المواجهة الأولى بين البلدين سواء على الصعيد الدولي أو الودي.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق فوز يضمن له التأهل مباشرة لإراحة لاعبيه في مباراة الجولة الثالثة أمام بلجيكا التي فازت على تونس بـ5-2، رغم أن صراع قمة المجموعة قد يدفع الجهاز الفني للدفع بعدد من اللاعبين من الصف الأول للمباراة في حال تحقيقه لست نقاط قبل هذه المباراة.

ويمتلك غاريث ساوثغيت المدير الفني مجموعة من أبرز اللاعبين، جوردان بيكفورد وكايل واكر وإريك دير وجون ستونز وغاري كاهيل وترنت ألكساندر أرنولد وهاري ماغواير وجيسي لينغارد وفابيان ديلف وديلي آلي وهاري كين ورحيم سترلينغ وجيمي فاردي وماركوس راشفورد.

على الجانب الأخر، يعلم منتخب بنما جيدًا الفارق الكبير بينه وبين المنتخب الإنجليزي فهو يلتقي مع البلد صاحب فكرة كرة القدم، ويمتلك تاريخ كبير، وأنه يبحث في أولى مشاركاته عن الأداء المشرف وترك بصمة في المونديال.

وقدم منتخب بنما مباراة كبيرة في الجولة الأولى أمام بلجيكا رغم الخسارة بثلاثية نظيفة، وكاد أن يحرج أحد أكبر المرشحين للقب العالمي.

ويمتلك الكولومبي هيرنان غوميز لاعبين ليسوا أصحاب شهرة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، ولكنهم يلعبون بقدر الامكانيات المتاحة، أبرزهم، جايمي بينيدو ومايكل أمير موريللو وفيديل أسكوبار وأدولفو ماتشادو ولويس أفال وفيليبي بالوي وإدغار بارسيناس وأنيبال جودوي وغابرييل توريس وفالنتين بيمنتيل ولويس تيغادا.

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