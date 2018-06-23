24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انفجار قنينتي غاز بطنجة
- السكن في تريبورتور
- جميلة الهوني في مواجهة مرميد
- رئيس وزراء إثيوبيا ينجو من هجوم في أديس أبابا
- ملخص تونس وبلجيكا
بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" (5.00)
مختطفة الرضيعة ربيعة تذرف الدمعات .. ومواطنون يرمونها باللعنات (5.00)
عمال الإنعاش الوطني .. أجور زهيدة تنسف مجهودات مُضْنية (5.00)
- قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030 - (96)
- الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب" - (79)
- الهداف رقم "9" في منتخب "الأسود" .. صداعٌ في رأس رونار - (72)
- بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" - (71)
- نشر "الغسيل الداخلي" للمنتخب يواجه جامعة الكرة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكيمي: مباراة إسبانيا فرصة لمغادرة المونديال بـ"رأس مرفوعة"
أقر الدولي المغربي أشرف حكيمي بأن فريقه يعلم أن مواجهة إسبانيا المقررة يوم الاثنين المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018، ستكون حاسمة بالنسبة لـ"لا روخا"، لكنه أكد أن منتخب "أسود الأطلس" سيكافح من أجل "الكرامة".
وفي تصريحات للصحافيين قبل انطلاق الفريق إلى مدينة كالينينغراد، حيث ستقام المباراة، قال مدافع ريال مدريد: "نعلم أننا ودعنا البطولة، لكننا سنحاول أن نغادر روسيا مرفوعي الرأس من أجل كل من دعمونا، ليس هنا فحسب بل في كل أنحاء العالم. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا ومنح الفرحة لمشجعينا".
وأقر صاحب الـ19 عاما بأنه لم تتسن له الفرصة للتحدث مع زملائه في فريق ريال مدريد الذين سيكونون خصومه يوم الاثنين، لكنه أعرب عن ثقته في أنهم كمحترفي كرة قدم سيتفهمون أن المغرب سيخرج إلى أرض الملعب لتقديم كل ما عنده.
وأبرز حكيمي: "نعلم أنهم سيلعبون من أجل التأهل إلى الدور التالي، لكن نحن أيضا سنلعب من أجل مغادرة روسيا مرفوعي الرأس، فنحن نستحق ذلك".
وعن تعرض فريقه للإقصاء عقب سقوطه أمام إيران في الجولة الأولى (0-1) ثم أمام البرتغال بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قال المدافع المغربي: "أعتقد أن كرة القدم لم تكن عادلة معنا في هذا المونديال. تفصيلان صغيران أضرا بنا، لكن هكذا هي كرة القدم. يجب أن ننظر إلى الأمام وأن نركز الآن على مواجهة إسبانيا".
وأضاف حكيمي: "نحن فخورون بالعمل الذي قدمناه. لقد قمنا بكل ما في وسعنا، لذلك فإن المشجعين معنا؛ لأنهم يعلمون أننا لم ندخر جهدا من أجلهم ومن أجل بلادنا".
وعن مهاجم منتخب البرتغال وزميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي كان صاحب هدف الفوز أمام المغرب، قال حكيمي: "لم يفاجئني مستواه في هذه البطولة، لأنني أعرف قدراته.. إنه في رأيي الأفضل في العالم، والحقيقة أنني سعيد من أجله وبما يقدمه لأنه يستحق ذلك ولأنه يعمل بجد".