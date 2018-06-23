حكيمي: مباراة إسبانيا فرصة لمغادرة المونديال بـ"رأس مرفوعة"

هسبريس - إفي

أقر الدولي المغربي أشرف حكيمي بأن فريقه يعلم أن مواجهة إسبانيا المقررة يوم الاثنين المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018، ستكون حاسمة بالنسبة لـ"لا روخا"، لكنه أكد أن منتخب "أسود الأطلس" سيكافح من أجل "الكرامة".

وفي تصريحات للصحافيين قبل انطلاق الفريق إلى مدينة كالينينغراد، حيث ستقام المباراة، قال مدافع ريال مدريد: "نعلم أننا ودعنا البطولة، لكننا سنحاول أن نغادر روسيا مرفوعي الرأس من أجل كل من دعمونا، ليس هنا فحسب بل في كل أنحاء العالم. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا ومنح الفرحة لمشجعينا".

وأقر صاحب الـ19 عاما بأنه لم تتسن له الفرصة للتحدث مع زملائه في فريق ريال مدريد الذين سيكونون خصومه يوم الاثنين، لكنه أعرب عن ثقته في أنهم كمحترفي كرة قدم سيتفهمون أن المغرب سيخرج إلى أرض الملعب لتقديم كل ما عنده.

وأبرز حكيمي: "نعلم أنهم سيلعبون من أجل التأهل إلى الدور التالي، لكن نحن أيضا سنلعب من أجل مغادرة روسيا مرفوعي الرأس، فنحن نستحق ذلك".

وعن تعرض فريقه للإقصاء عقب سقوطه أمام إيران في الجولة الأولى (0-1) ثم أمام البرتغال بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قال المدافع المغربي: "أعتقد أن كرة القدم لم تكن عادلة معنا في هذا المونديال. تفصيلان صغيران أضرا بنا، لكن هكذا هي كرة القدم. يجب أن ننظر إلى الأمام وأن نركز الآن على مواجهة إسبانيا".

وأضاف حكيمي: "نحن فخورون بالعمل الذي قدمناه. لقد قمنا بكل ما في وسعنا، لذلك فإن المشجعين معنا؛ لأنهم يعلمون أننا لم ندخر جهدا من أجلهم ومن أجل بلادنا".

وعن مهاجم منتخب البرتغال وزميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي كان صاحب هدف الفوز أمام المغرب، قال حكيمي: "لم يفاجئني مستواه في هذه البطولة، لأنني أعرف قدراته.. إنه في رأيي الأفضل في العالم، والحقيقة أنني سعيد من أجله وبما يقدمه لأنه يستحق ذلك ولأنه يعمل بجد".