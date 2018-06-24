مدرب السنغال يحلم بتكرار إنجاز مونديال 2002

هسبريس - متابعة

أعرب أليو سيسيه المدير الفني للسنغال، السبت، عن حلمه بتكرار إنجاز منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أٌقيمت عام 2002.

جاءت تصريحات سيسيه قبل مواجهة اليابان اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من المونديال الروسي.

وفي مؤتمر صحفي، قال سيسيه "بالطبع لدي ذاكرة جيدة جداً في عام 2002 فعندما كنت صغيرًا تمنيت اللعب مع هذا الجيل".

وأضاف "نريد أن نفعل نفس إنجاز جيل 2002 رغم كون الجيلين مختلفين، لكن يجب أن نفوز بالمباريات لنفعل ما هو أفضل ونحن نتمنى، سنفعل كل شيء من أجله".

وأوضح سيسيه "الأولاد لديهم قلب لفعل شيء جيد، لا يتم لعب كأس العالم كل عام، لذا انتظروا السنغال في النسخة الحالية للمونديال".

وعن مواجهة اليابان، قال سيسيه "اللعب في المنتخب الوطني يتطلب أن يكون جاهزًا على الفور، لم يتم القيام بشيء حتى الآن، سيكون علينا القتال حتى النهاية، وسنحاول عبور العقبة اليابانية".

ويشارك المنتخب السنغالي في المونديال، للمرة الثانية في تاريخه، وقد شهدت مشاركته الأولى في عام 2002، وصوله إلى دور الثمانية.

ويتقاسم منتخبا السنغال واليابان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخبا بولندا وكولومبيا الوصافة بلا رصيد من النقاط.