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كُتّاب وآراء
الأوزبكي إيرماتوف يدير مباراة المغرب وإسبانيا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، تولي الأوزبكي رافشان إيرماتوف تحكيم مباراة المغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا.
وستقام المباراة بين المغرب وإسبانيا بعد غد الإثنين على ملعب "كالينغراد"
وسبق لإيرماتوف أن إدارة مباراة بالنسخة الحالية للبطولة بين الأرجنتين وكرواتيا التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
فاز الحكم الأوزبكي بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا ثلاث مرات أعوام 2008 و2009 و2010.
كما أنه أصغر حكم أدار مباراة افتتاح في تاريخ المونديال وكانت بين جنوب إفريقيا والمكسيك عام 2010،
وأدار نهائي كأس العالم للأندية الأولى عام 2008 بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإل دي كيتو الإكوادوري، أما الثانية فكانت عام 2011 بين برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي، بالإضافة لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2011، ونهائي كأس الأمم الآسيوية في العام ذاته.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، سيتولى الحكم الباراغوياني إنريكي كاسيرس إدارة مباراة البرتغال أمام إيران.
وسبق لكاسيرس إدارة مباراة في النسخة الحالية للبطولة التي جمعت بين مصر وروسيا التي انتهت بانتصار الأخير بثلاثة أهداف لهدف.
وعبر تاريخه التحكيمي، أدار كاسيرس نصف نهائي مونديال الأندية في 2016 حين فاز ريال مدريد الإسباني على كلوب أمريكا المكسيكي بالإضافة إلى نهائي مونديال الناشئين العام الماضي حين فازت إنجلترا على إسبانيا بخمسة أهداف لهدفين.
ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن إيران، وأخيرًا المغرب بلا رصيد من النقاط.