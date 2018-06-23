كروس يلدغ السويد وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم 2018

هسبريس - د.ب.أ

اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2-1، اليوم السبت، على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق أولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.

ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

ولعب المنتخب الألماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد جيروم بواتينغ لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد فيما فازت السويد على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وفي وقت سابق اليوم فازت المكسيك على كوريا الجنوبية 2-1 لتتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما ظلت كوريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في المونديال ليتساوى مع المنتخب السويدي.

والتقى الفريقان 36 مرة من قبل حيث فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 12 انتصارا للسويد وتعادلا في تسع مباريات.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية بينما تأهلت السويد للبطولة عبر الفوز على إيطاليا في الملحق الفاصل.