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كُتّاب وآراء
كروس يلدغ السويد وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم 2018
اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2-1، اليوم السبت، على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.
وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق أولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.
ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.
ولعب المنتخب الألماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد جيروم بواتينغ لحصوله على الإنذار الثاني.
واستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد فيما فازت السويد على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.
وفي وقت سابق اليوم فازت المكسيك على كوريا الجنوبية 2-1 لتتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما ظلت كوريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
وحصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في المونديال ليتساوى مع المنتخب السويدي.
والتقى الفريقان 36 مرة من قبل حيث فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 12 انتصارا للسويد وتعادلا في تسع مباريات.
وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية بينما تأهلت السويد للبطولة عبر الفوز على إيطاليا في الملحق الفاصل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
التسليم عمري لا قمرت
ونحن نؤمن بالحكم والكلام الفارغ والفشل لأنه مصيرنا
المهم هو متبقاوش تلومو الحكم حيت فشلنا ولن نحقق شيئا ما دمنا نتهرب من مواجهة فشلنا يجب الاعتراف بالفشل ومواجهته حتى نتقدم ومباراة اسبانيا ستكون مباراة فاشة وكارثية
ابتداء من 2018 هناك منحى آخر لكرة القدم العالمية
والفوز بالكأس هذا العالم ولم لا ؟؟؟؟
لأنها سخت بقمرها اسطرا
لشباب بوادي المغرب ومدنها الضعفاء الذين لا يملكون قنوات بين سبور القطرية
وإن كانت تعطيهم 22 مقابلة مجانا
هذا لايكفي الشباب
شاهدت استجواب للجمهور السويدي و الله لم يتحدث احدهم على ضربة الجزاء او حتى اضافة 5 دقائق ، كلهم قالو سنحاول ربح المقابلة المقبلة .
يجب علينا نتعلم الشعوب الراقية ، التي لا تبحث عن مبررات الفشل بل تؤمن بحضوضها و تعلم ان كرة القدم هي لعبة و ان الاخطاء ممكن ان تقع .
درس كبير من الجمهور السويدي للشعب البكاء و النواح و الهزيمة بشرف، شعب يبحث عن شماعة لتعليق الفشل و الهزيمة
و درس من الماكينة الالمانية ان الكبير يبقى كبير و لا مكان للبكاء و الضعفاء .
تعلموا ايها المغاربة من جماهير العالم كيفية التصرف ، تعلموا من مدرب كوستريكا رغم انه خسر مع البرازيل في الوقت الضاىع لم ينتقذ التحكيم و التحيز بل قال خسرنا لاننا لم نستطيع مجارة البرازيل حتى النهاية .
تعلموا من الشعوب الراقية التي بنت بلدانها بالعزيمة و العمل و ليس بشعب الكسل و النوم و الاحلام .
منتخبنا الوطني خسر مبارتين ولم يسجل ولا هدف..
لا نسيت بل سجل هدفا في مرماه.....
رونالدو يقود البرتغال
مودريتش يقود كرواتيا
ميسي يشجع أحمد موسى. ههه
الشعب خاسر دم جوفو ولاعبة شبعانا تبوزيق
حجي قال الصح لي بغا ايدور وبغا عاءلتو ابقى في دارهم
الا بعض اللاعبين الذين اتبتو غيرتهم كامرابط
لنقل جماعية ألمانيا تدك الفايكينغ.فرويس يوقف الكرة وكروس في المرمى رويس مسجل الهدف الأول لم يختار تسديد الكرة وتضييع الفرصة.
هذا المونديال جعلني أتذكر جماعية منتخب 94 وتناغم حجي والبهجة و شاوش جماعية المحترف والمحلي شكلت قوة ذلك المنتخب الذي عاد وأبدع في 98 جماعية انعدمت في 2018 .فهل يا ترى ستتاح للمغرب فرصة للتذارك في 2022 أتمنى ذلك.
ألمانيا العظمى .....