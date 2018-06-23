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الرئيسية | رياضة | كروس يلدغ السويد وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم 2018

كروس يلدغ السويد وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم 2018

كروس يلدغ السويد وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم 2018
هسبريس - د.ب.أ
السبت 23 يونيو 2018 - 21:00

اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2-1، اليوم السبت، على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق أولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.

ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

ولعب المنتخب الألماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد جيروم بواتينغ لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد فيما فازت السويد على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وفي وقت سابق اليوم فازت المكسيك على كوريا الجنوبية 2-1 لتتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما ظلت كوريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في المونديال ليتساوى مع المنتخب السويدي.

والتقى الفريقان 36 مرة من قبل حيث فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 12 انتصارا للسويد وتعادلا في تسع مباريات.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية بينما تأهلت السويد للبطولة عبر الفوز على إيطاليا في الملحق الفاصل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - aziz-canada السبت 23 يونيو 2018 - 21:08
الحكم اظاف 5min لانقاد المانيا




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-89
2 - maroc السبت 23 يونيو 2018 - 21:11
Alerte generale la machine allemande est de retour!quel match!!!
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46
3 - عبدو السبت 23 يونيو 2018 - 21:14
الفوز في الدقيقة 95 وب 10 لاعبين فقط.. هذه هي القتالية الحقيقية.. بالتوفيق
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108
4 - زهير السبت 23 يونيو 2018 - 21:14
قمرت على المكسيك و ألمانيا فهاد لماتش ديال ألمانيا كان غادي يخرجلي لقلب
التسليم عمري لا قمرت
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-83
5 - الرضى السبت 23 يونيو 2018 - 21:15
ظلم الحكم السويد في ضربة جزاء واضحة. على السويد أن تقدم شكاية للفيفا و طلب إعادة المباراة و حتى مقاطعة الفيفا. على الرغم من أنهم خسروا بصعوبة و كانت هزيمتهم مشرفة.
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-41
6 - علي السبت 23 يونيو 2018 - 21:15
المنتخبات العربية مجرد سلم للمنتخبات القوية من اجل الصعود الى الدور الثاني
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53
7 - طير بابيل السبت 23 يونيو 2018 - 21:15
ألمانيا تنهزم امام السويد بركلة ترجيح من لارسون وتودع المونيال برأس مطأطأة.
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-53
8 - محمد السبت 23 يونيو 2018 - 21:16
لاعبين يؤمنون بقدراتهم ولا يستسلمون
ونحن نؤمن بالحكم والكلام الفارغ والفشل لأنه مصيرنا
المهم هو متبقاوش تلومو الحكم حيت فشلنا ولن نحقق شيئا ما دمنا نتهرب من مواجهة فشلنا يجب الاعتراف بالفشل ومواجهته حتى نتقدم ومباراة اسبانيا ستكون مباراة فاشة وكارثية
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40
9 - حسن حسون السبت 23 يونيو 2018 - 21:16
انه مونديال الدقائق الأخيرة يا اخوان
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42
10 - Rachid nederland السبت 23 يونيو 2018 - 21:18
لاعبو ريال مدريد يحسمون...كروس ،رونالدو،لوكا مدريتش،ناتشو....انهم ابناء زيدان!!
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30
11 - حكم الخامس السبت 23 يونيو 2018 - 21:20
ضربة جزاء واضحة للفريق السويدي في الدقائق الاولى من الشوط الاول دايرين الكاميرات بدون فائدة ، و مرشحين المانيا للكأس العالم الفضيحة هي الى تعادلت مع كوريا
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5
12 - مصطفى السبت 23 يونيو 2018 - 21:21
الفيفا تريد للمنتخبات التي تسميها كبيرة أن تتأهل بأي طريقة ..... زيادة 5 إلى 7 دقائق في مباريات لا تعرف ضياعا حتى لثوان معدودة. ..
ابتداء من 2018 هناك منحى آخر لكرة القدم العالمية
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10
13 - Med. السبت 23 يونيو 2018 - 21:21
هكذا كنا نعرف المانيا الدقاءق الاخيرة هي الحاسمة .هنيا الالمان .
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40
14 - النورس السبت 23 يونيو 2018 - 21:28
مجموعة الموت . المكسيك ب 6 نقاط لم تضمن نهائيا تاهلها. السويد ليس لها من حل إلا هزم المكسيك وانتظار كبوة ألمانيا. ممكن الفرق تتساوى بالنقاط 6 آخر جولة . ألمانيا ظهرت متوسطة ومن المحال ذهابها بعيدا بالمونديال. الدفاع مترهل والهجوم غير متناسق الخطوط. الجميل ألمانيا لا تستسلم
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10
15 - متتبع السبت 23 يونيو 2018 - 21:31
نحن في حاجة إلى أمثال هؤلاء اللاعبين مثل كروس، المنتخب المغربي لعب بقتالية حقا لكن شيئا ما ينقص، ربما رأس حربة، بعيدا عن كل النقاشات الغير الموضوعية أحيانا، فمنذ أيام اللاعب فرس أطال الله عمره في السبعينات لم نعرف قلب هجوم في المستوى المطلوب، حظ سعيد للمنتخب المغربي أمام إسبانيا وفي البحث عن قلب هجوم فعال.
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8
16 - بورحيم مبارك السبت 23 يونيو 2018 - 21:32
نتمنى لألمانيا النجاح
والفوز بالكأس هذا العالم ولم لا ؟؟؟؟
لأنها سخت بقمرها اسطرا
لشباب بوادي المغرب ومدنها الضعفاء الذين لا يملكون قنوات بين سبور القطرية
وإن كانت تعطيهم 22 مقابلة مجانا
هذا لايكفي الشباب
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24
17 - hassan malmö السبت 23 يونيو 2018 - 21:34
صربة جزاء واضحة للسويد واسفاه على التحكيم هذا المونديال مع المغرب و دابا مع السويد لا تم لا للتحكيم الفاشل الظلم بعينه اخواني اتمنى ان تتقدم السويد باعتراض لدى الفيفا او باحرى المفيا
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-7
18 - ملاحظ السبت 23 يونيو 2018 - 21:35
كرة القدم تعشق الفرق الكبيرة
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9
19 - مسلم السبت 23 يونيو 2018 - 21:35
المانيا لها ثقافة الالقاب لا تستسلم حتى تنتهي المقابلة اليوم بعشرة لاعبين تمكنت من الفوز واذا كان الحكم لن يعلن ضربة جزاء لصالح السويد في الشوط الاول فالمانيا لا دخل في ذلك ودليل انها طرد لها لاعب في العشر الدقاءق الا خيرة وكرة القدم تبقى رياضة وروح رياضية عكس منتخباتنا العربية لا لعب لا طموح لا انتصارات غير بلا بلا بلا
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13
20 - الحقيقة المرة السبت 23 يونيو 2018 - 21:37
السؤال الذي وجب طرحه هل سيخرج علينا جمهور السويد يبكي مثل المغاربة على ضربة جزاء و ظلم الحكم ، ام ذالك خاص بالمغاربة فقط .
شاهدت استجواب للجمهور السويدي و الله لم يتحدث احدهم على ضربة الجزاء او حتى اضافة 5 دقائق ، كلهم قالو سنحاول ربح المقابلة المقبلة .
يجب علينا نتعلم الشعوب الراقية ، التي لا تبحث عن مبررات الفشل بل تؤمن بحضوضها و تعلم ان كرة القدم هي لعبة و ان الاخطاء ممكن ان تقع .
درس كبير من الجمهور السويدي للشعب البكاء و النواح و الهزيمة بشرف، شعب يبحث عن شماعة لتعليق الفشل و الهزيمة
و درس من الماكينة الالمانية ان الكبير يبقى كبير و لا مكان للبكاء و الضعفاء .
تعلموا ايها المغاربة من جماهير العالم كيفية التصرف ، تعلموا من مدرب كوستريكا رغم انه خسر مع البرازيل في الوقت الضاىع لم ينتقذ التحكيم و التحيز بل قال خسرنا لاننا لم نستطيع مجارة البرازيل حتى النهاية .
تعلموا من الشعوب الراقية التي بنت بلدانها بالعزيمة و العمل و ليس بشعب الكسل و النوم و الاحلام .
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35
21 - ادريس السبت 23 يونيو 2018 - 21:40
لو أنّ القرعة وضعت المغرب وتونس ومصر والسعودية في مجموعة واحدة لَمَا تأهّل منها أحد.
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22
22 - متابع كروي السبت 23 يونيو 2018 - 21:41
الآن عرفت لماذا ريال مدريد يتسيد على اوروبا،
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16
23 - يوسف السبت 23 يونيو 2018 - 21:50
كرة القدم ليس إستعراض بل لعب جماعي وقتالية حتى آخر المباراة، والمهم هو تسجيل الاهداف للفوز.
منتخبنا الوطني خسر مبارتين ولم يسجل ولا هدف..
لا نسيت بل سجل هدفا في مرماه.....
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0
24 - ابن ابن الرشد السبت 23 يونيو 2018 - 21:58
كروس يقود ألمانيا
رونالدو يقود البرتغال 
مودريتش يقود كرواتيا
ميسي يشجع أحمد موسى. ههه
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0
25 - هشام كولميمة السبت 23 يونيو 2018 - 21:59
قد يقول قائل بأن ألمانيا لعبت ببرودة،لا لأن السويديين طوال القامة و بالتالي الدخول عبر الأطراف و كرات أرضية أو كرة ثابتة و قدرة سريعة اتجاه المرمى و هذا ما حدث في الدقائق الأخيرة.انها ألمانيا شعب يخطط و بالتالي سينتصر و لو بصعوبة.شكرا على التفاعل.
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0
26 - Youssef السبت 23 يونيو 2018 - 21:59
هاد السويديين مساكن معندهم زهد واقيلا اصلهم عبي هههه. حيت حنا لي كيتسجل علينا في الدقيقة 90.
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0
27 - حسن dörpen deutschland السبت 23 يونيو 2018 - 22:07
الماكينا الامانية وما ادراك شعب لا يعترف بالهزيمة حتى صافرة النهاية و مع ذالك اخاف على المانيا في هذا الكأس الكل هنا غير مرتاحون بالمرة عن الفريق هناك هفوات كثيرة اتمنى العكس geht weiter und immer deutschland
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0
28 - مزابي السبت 23 يونيو 2018 - 22:16
منتخبات الصح والمعقول ماشي منتخبات تويتر ومواصل التواقع الاجتماعي وسي المهيدي زيدها بتخراج العينين
الشعب خاسر دم جوفو ولاعبة شبعانا تبوزيق
حجي قال الصح لي بغا ايدور وبغا عاءلتو ابقى في دارهم
الا بعض اللاعبين الذين اتبتو غيرتهم كامرابط
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29 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 22:17
قذيفة ألمانية تحطم قلاع الفايكينغ،هل أخطأت السويد حينما أدارت ظهرها لزلاتان؟
لنقل جماعية ألمانيا تدك الفايكينغ.فرويس يوقف الكرة وكروس في المرمى رويس مسجل الهدف الأول لم يختار تسديد الكرة وتضييع الفرصة.
هذا المونديال جعلني أتذكر جماعية منتخب 94 وتناغم حجي والبهجة و شاوش جماعية المحترف والمحلي شكلت قوة ذلك المنتخب الذي عاد وأبدع في 98 جماعية انعدمت في 2018 .فهل يا ترى ستتاح للمغرب فرصة للتذارك في 2022 أتمنى ذلك.
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30 - جلال السبت 23 يونيو 2018 - 22:21
ضربة الجزاء السويد في الشوط اول صحيحة لم تحتسب منح الحكم 5 دقائق بدل الضائع في مباراة غير موجودة فيفا والحكم يعلمون ألمانيا الأقوياء في دقائق الأخيرة سوف يسجلون كما عادتهم دائما المستحيل أن تقبل فيفا الإقصاء ألمانيا ترقبوا أيضا المهزلة التحكمية في مباراة الارجنتين ونيجيريا كي يمر ميسي الفتى المدلل فيفا سوف ترون المهزلة أسوء المهزلة المغرب البرتغال آخر الأخبار فيفا فتحت تحقيقا حول تشويش حول تقنية فيديوا في مباراة قالك أيدي الحكم مكانش تسمع اللجنة فيديوا سبحان الله فيديوا تعطل في مباراة فقط المغرب البرتغال احذر نيجيريا من الآن من حكم تحذر أن تسقط ميسي في مربع العمليات تمنح له ضربة الجزاء اذا رفض الحكم فيديوا يتكفل بالموضوع فيديوا وجد فقط خدمة المنتخبات كبرى تسهيل مهمة في التأهل ضربة الجزاء الخيالية منحت بلجيكا ضد تونسالجمهور المغربي العربي والإفريقي تعصب على رأسه والوا أما المنتخبات تنافس على اللقب وتتأهل هي معروفة سلفا عند المافيا فيفا مارادونا قال هذا الكلام منذ الزمان طويل فيفا المافيا دفع الثمن عاقبته فيفا على كلامه
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31 - chabdan-Nador السبت 23 يونيو 2018 - 22:25
...بدون تعليق ..من الاسم فقط تعرف من هي
ألمانيا العظمى .....
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