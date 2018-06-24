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كُتّاب وآراء
منتخب ألمانيا يعتذر للسويد عن طريقة احتفاله
اعتذر منتخب ألمانيا لكرة القدم لنظيره السويدي بعد أن ندد مدرب الفريق الاسكندنافي، يانه أندرسون باحتفال لاعبي "المانشافت" بالهدف القاتل الذي جاء في نهاية المباراة أمام مقاعد البدلاء والجهاز الفني.
وفي رسالة نشرها عبر حسابه على (تويتر)، قال منتخب ألمانيا "كانت مباراة مليئة بالمشاعر. في النهاية، كان رد فعل جهازنا الفني تجاه السويديين عاطفي أكثر من اللازم. هذا ليس سلوكنا المعتاد"، وختم "المانشافت" تغريدته بكلمة "Ursakta" التي تعني "عذرا" باللغة السويدية.
وعقب المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس بمدينة سوتشي ضمن منافسات المجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018 ، والتي انتهت بفوز درامي للألمان 2-1 بفضل هدف سجله توني كروس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أكد أندرسون أنه "غاضب" من طريقة احتفال الجهاز الفني وبعض لاعبي الخصم.
وقال المدرب السويدي إن بعض لاعبي منتخب ألمانيا ركضوا باتجاهنا واستفزونا، مضيفا "شعر العديد من الأشخاص الذين كانوا يجلسون على مقاعد البدلاء والجهاز الفني بالغضب. لقد كافحنا طوال 95 دقيقة وحين يطلق الحكم صافرة النهاية، فإن السلوك المهذب هو مصافحة المنافس والرحيل".