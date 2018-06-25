فيفا يفتح ملفات تأديبية ضد الأرجنتين وكرواتيا

هسبريس - إفي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فرض غرامة قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري وتوجيه تحذير ضد الاتحاد البولندي للعبة بسبب رفع مشجعيه للافتة سياسية ومهينة أثناء مواجهة السنغال التي أقيمت في 19 يونيو الجاري على ملعب سبارتاك موسكو، بالإضافة إلى فتح ملف تأديبي ضد اتحادي اللعبة الأرجنتيني والكرواتي.

وجاء هذا الإجراء الأخير بسبب أحداث أثرت على مشجعي الأرجنتين وكرواتيا خلال المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمونديال روسيا 2018.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح ملف تأديبي ضد اللاعبين السويسريين جرانيت تشاكا وشيردان شاقيري بسبب طريقة احتفالهما بهدفيهما أمام صربيا.

وقام اللاعبان، صاحبا الأصول الألبانية، بالاحتفال بإشارة عن طريق يدين متشابكتين -في إشارة إلى رمز النسر صاحب الرأسين المتواجد على علم ألبانيا- وتعاقب قواعد الفيفا اللاعبين الذي يحتفلون عن طريق إشارات سياسية.

وهناك العديد من اللاعبين داخل منتخب سويسرا من أصول ترجع لدول البلقان، فكان والد تشاكا أحد المعتقلين السياسيين في يوغوسلافيا القديمة وقضى سنوات عديده من عمره داخل السجون قبل أن يهاجر إلى سويسرا، حيث ولد نجله.

أما شاقيري فولد في كوسوفو، قبل أن يتركها بصحبة والديه بسبب اندلاع حرب البلقان والتوجه إلى سويسرا والاستقرار فيها.

كما فتح الفيفا ملفا تأديبيا ضد الاتحاد الصربي للعبة بسبب أعمال شغب بين الجماهير وعرض رسائل سياسية ومهينة من جانب مشجعي هذا البلد.

وكذلك، بدأ الفيفا إجراءات أولية ضد مدرب المنتخب الصربي ملادن كرستاييتش بسبب توجيهه لانتقادات شديدة ضد حكم المباراة، الألماني فيليكس بريش.