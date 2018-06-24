24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  2. رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)

  3. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  4. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  5. أول مسابقة للتجديف بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رونار يرفع التحدي أمام الإسبان: لنحفظ شَرفنا و"ديما مغرب"

رونار يرفع التحدي أمام الإسبان: لنحفظ شَرفنا و"ديما مغرب"

رونار يرفع التحدي أمام الإسبان: لنحفظ شَرفنا و"ديما مغرب"
هسبورت - أمال لكعيدا*
الأحد 24 يونيو 2018 - 12:35

يبدو أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار قد تجاوز الأزمة النفسية التي عانى منها بعد خروج المنتخب المغربي من منافسات كأس العالم، عقب خسارتيْه أمام المنتخبين الإيراني والبرتغالي، ليرفع التحدي من جديد لمقارعة المنتخب الإسباني، عن ثالث جولات المجموعة الثانية، غدا الاثنين.

وكتب "الثعلب" الفرنسي، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، العبارة التالية، قبل 48 ساعة من موعد مواجهة المنتخب الإسباني: "إسبانيا.. المرحلة الأخيرة في مدينة كالينينغراد.. لنحفظ شرفنا معاً.. ديما مغرب".

ويرفض هيرفي رونار اعتبار المباراة أمام إسبانيا شكليةً بسبب حسم خروج المنتخب المغربي قبل جولة من نهاية الدور الأول، حيث يتطلع إلى برهنة أن "الأسود" لم يحطوا بأرض "الدببة" صدفةً، وأن خروجهم "الصاغر" من المنافسة لم يكن مستحقاً، بالإطاحة بمنتخب "لا روخا" لتأكيد الصورة التي سوّقها المنتخب المغربي لنفسه في العالم، خاصةً بعد المباراة "البطولية" أمام البرتغال.

وأجمع جل المتابعين والمحللين التقنيين على أن المنتخب المغربي كان الأفضل، وإن خرج فبرأس مرفوعة، إلا أن واقع الحال يفيد بأن المنتخب المغربي تألق في جل مشاركاته القارية، في مونديال 98 وفي كان 2004، وأقنعنا حينها، حتى بات التأهل إلى نهائيات المنافسات الإنجاز بحد ذاته، والوصول إلى دورها الثاني نجمةً في السماء البعيدة.

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، عن ختام منافسات المجموعة الثانية، ستجرى غدا الاثنين على أرضية ملعب كالينينغراد بروسيا.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.