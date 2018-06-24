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كُتّاب وآراء
"فيفا" تفتح تحقيقا حول تعطل "الفيديو" في مباراة المغرب والبرتغال
بعد الجدلْ الذي أثَارهُ أداء الحكم الأمريكي مارك غيغر، خلال إِدارَتِه لأطوار مباراة المغرب والبرتغال، التي جرت الأربعاء 20 يونيو الجاري، برسم منافسات كأس العالم روسيا 2018، أعْلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتْحَ تحقيق في المباراة، بسبب ما اعتبرها "مشاكل اعترضت نظام تكنولوجيا خط المرمى وشكوك حول خلل في النظام وتداخل مع استشعارات أجهزة الحرائق".
وحسب وكالة "أنتر فاكس" الروسية، فإن أربعة أجهزة كشف إنذار للحرائق تعمل في ملعب لوجنيكي خلال مباراة المغرب والبرتغال اشتغلت في نفس نطاق ترددات تقنية خط المرمى.
ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية أنه جرى العثور على أجهزة الكشف التي تعمل في نطاق بين 868.3 و868.8 ميغاهيرتز؛ وهو ما يعني أنها يمكن أن تتداخل مع نظام تكنولوجيا خط المرمى الذي تديره شركة Hawkeye البريطانية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشكل نفسه يعتقد وقوعه في مدينة روستوف، إذ جرى ضبط خدمة اتصالات شركة الهاتف المحلية Tetra أيضا على التردد نفسه الذي كانت عليه خدمة خط المرمى.
وحسب ذا صن البريطانية، فقد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيحقق في القضية.
وشدد المصدر ذاته على كون وجود تداخل بين مستشعرات التقنية المستخدمة في المونديال لثاني نسخة على التوالي، وأجهزة إنذار الحرائق في الملعب الرئيسي للبطولة، مبرزاً أن التشابه في الترددات رصد خلال لقاء البرتغال والمغرب في المجموعة الثانية، الأربعاء، الذي انتهى بفوز المنتخب الأوروبي بهدف نظيف.
وكانت مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي خلّفت لغطاً كبيراً بسبب المستوى الذي ظهر به الحكم الأمريكي مارك غيغر خلال المباراة، والقرارات التي اعتبر العديد من المتابعين أنها كانت ظالمة في حق رفقاء المهدي بنعطية، وغيّرت مجرى اللقاء بشكل كبير، إذ إن الحكم الأمريكي لم يكلّف نفسه حتى العودة إلى تقنية "الفيديو" من أجل التأكّد من صحة قراراته.
ورفض المغاربة الطريقة "الفجّة" التي دبَّر بها الحكم الأمريكي مارك غيغر أطْوارَ المباراة التي جمعت "أسود الأطلس" بالمنتخب البرتغالي، إذ اهتدى عدد من الأطر الرياضية والمدربين المغاربة إلى إطلاق عريضة دولية تسعى إلى جمع توقيعات تطالب "الفيفا" بإلغاء نتيجة المباراة، التي بمُوجبها أُقْصي المنتخب الوطني من مُنافسات "المونديال".
واستطاعت العريضة الدولية جمع أكثر من 50 ألف موقع إلى حدود كتابة هذه الأسطر، داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إلغاء نتيجة مباراة المغرب والبرتغال، والتي بموجبها أُقصي الأسود من الدور الأول لمنافسات مونديال روسيا 2018.
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تعليقات الزوّار (21)
دافع جديد لتقديم مباراة جيدة أمام بورقعة.ايران والبرتغال ماشي فرق ديال الكرة.ابغيت انشوف الكرة أمام بورقعة
غا حنا ليماخدموش لينا التقنية
أظن أن تقنية var وضعت لخدمة مصالح الدول الكروية الكبرى ، ولا مجال للعمل بها بالنسبة للأفارقة و العرب . إنتهى الكلام