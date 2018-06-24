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الرئيسية | رياضة | "فيفا" تفتح تحقيقا حول تعطل "الفيديو" في مباراة المغرب والبرتغال

"فيفا" تفتح تحقيقا حول تعطل "الفيديو" في مباراة المغرب والبرتغال

"فيفا" تفتح تحقيقا حول تعطل "الفيديو" في مباراة المغرب والبرتغال
هسبريس من الرباط
الأحد 24 يونيو 2018 - 14:00

بعد الجدلْ الذي أثَارهُ أداء الحكم الأمريكي مارك غيغر، خلال إِدارَتِه لأطوار مباراة المغرب والبرتغال، التي جرت الأربعاء 20 يونيو الجاري، برسم منافسات كأس العالم روسيا 2018، أعْلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتْحَ تحقيق في المباراة، بسبب ما اعتبرها "مشاكل اعترضت نظام تكنولوجيا خط المرمى وشكوك حول خلل في النظام وتداخل مع استشعارات أجهزة الحرائق".

وحسب وكالة "أنتر فاكس" الروسية، فإن أربعة أجهزة كشف إنذار للحرائق تعمل في ملعب لوجنيكي خلال مباراة المغرب والبرتغال اشتغلت في نفس نطاق ترددات تقنية خط المرمى.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية أنه جرى العثور على أجهزة الكشف التي تعمل في نطاق بين 868.3 و868.8 ميغاهيرتز؛ وهو ما يعني أنها يمكن أن تتداخل مع نظام تكنولوجيا خط المرمى الذي تديره شركة Hawkeye البريطانية.

وأضاف المصدر ذاته أن المشكل نفسه يعتقد وقوعه في مدينة روستوف، إذ جرى ضبط خدمة اتصالات شركة الهاتف المحلية Tetra أيضا على التردد نفسه الذي كانت عليه خدمة خط المرمى.

وحسب ذا صن البريطانية، فقد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيحقق في القضية.

وشدد المصدر ذاته على كون وجود تداخل بين مستشعرات التقنية المستخدمة في المونديال لثاني نسخة على التوالي، وأجهزة إنذار الحرائق في الملعب الرئيسي للبطولة، مبرزاً أن التشابه في الترددات رصد خلال لقاء البرتغال والمغرب في المجموعة الثانية، الأربعاء، الذي انتهى بفوز المنتخب الأوروبي بهدف نظيف.

وكانت مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي خلّفت لغطاً كبيراً بسبب المستوى الذي ظهر به الحكم الأمريكي مارك غيغر خلال المباراة، والقرارات التي اعتبر العديد من المتابعين أنها كانت ظالمة في حق رفقاء المهدي بنعطية، وغيّرت مجرى اللقاء بشكل كبير، إذ إن الحكم الأمريكي لم يكلّف نفسه حتى العودة إلى تقنية "الفيديو" من أجل التأكّد من صحة قراراته.

ورفض المغاربة الطريقة "الفجّة" التي دبَّر بها الحكم الأمريكي مارك غيغر أطْوارَ المباراة التي جمعت "أسود الأطلس" بالمنتخب البرتغالي، إذ اهتدى عدد من الأطر الرياضية والمدربين المغاربة إلى إطلاق عريضة دولية تسعى إلى جمع توقيعات تطالب "الفيفا" بإلغاء نتيجة المباراة، التي بمُوجبها أُقْصي المنتخب الوطني من مُنافسات "المونديال".

واستطاعت العريضة الدولية جمع أكثر من 50 ألف موقع إلى حدود كتابة هذه الأسطر، داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إلغاء نتيجة مباراة المغرب والبرتغال، والتي بموجبها أُقصي الأسود من الدور الأول لمنافسات مونديال روسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - لا للاحلام الأحد 24 يونيو 2018 - 14:10
الفيفا لن تلغي نتيجة المقابلة، كفاكم من الاستهتار بنا!!!!
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4
2 - ايمان من كطالونيا الأحد 24 يونيو 2018 - 14:11
وماذا سيحصل عندما تتوصلون لنتائج التحقيق مالذي سوف يعوض خسرتنا وخروج المنتخب من المونديال.. لم أشاهد المبارة حفاظا على اعصابي وعندما شهدت بعض الفيديوهات تحسرت أكثر لأنهم لعبوا بقتالية،علينا التفكير في المستقبل وكأس أفريقيا القادم وكأس العالم القادم أيضا اتمنى ان لا ننتظر سنين طويلة أخرى لكي نتأهل.
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3 - Youssef aus Stuttgart الأحد 24 يونيو 2018 - 14:11
البكاء من وراء الميت خسارة ! .........
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2
4 - هشام العود الأحد 24 يونيو 2018 - 14:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دافع جديد لتقديم مباراة جيدة أمام بورقعة.ايران والبرتغال ماشي فرق ديال الكرة.ابغيت انشوف الكرة أمام بورقعة
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0
5 - جبلي ابن الجبل الأحد 24 يونيو 2018 - 14:12
هاد التشابه فالترددات غي مقابلة المغرب يجب على الفيفا ان تتحمل مسؤوليتها و لن نقبل بإعتذارها ألشفوي دون رد العتبار للمغرب الذي ظلم مرتين في ظرف وجيز، عندم حرم من تنظيم 2026 و عندما تم إقصاؤه عمدا و ليعرف الجميع بأن الفساد ما زال يعشش في قلب الفيفا و أنها تعمل لسيدتها امريكا و انتهى
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2
6 - tarik.uk الأحد 24 يونيو 2018 - 14:12
فساد الفيفا ظاهر و جاري به العمل. وجدوا حلا يحمي فساد الحكم و الان التحقيق سيبدا و سينتهي قبل مو نديال 2022. المباراة لن تعاد لانه سيعني فشل الفيفا لهذا يجب طلب تعيضات للمنتخب الوطني.
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7 - Reda الأحد 24 يونيو 2018 - 14:13
ديما مغرب نحن معك في السراء والضراء
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8 - alaa الأحد 24 يونيو 2018 - 14:13
اذا كان هذا صحيح؛ماذا سيفعلون مع المنتخب المغربي؟
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0
9 - ht.brahim الأحد 24 يونيو 2018 - 14:13
لا بأس ، المهم أن منتخبنا أبان عن أداء مشرف و عزز روح حب الراية، وجعل العديد من الصحف العالمية تتحدث عنه بالإيجاب. لنستثمر الآن هذه الوطنية في مجالات أخرى أهم كالتربية و الإقتصاد والعدل
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10 - الكرافس الأحد 24 يونيو 2018 - 14:14
زعما دوك الكاميرات تعطلوا غير في مبارة المنتخب المغربي لماذا اشتغلت في المباريات الاخرى لماذا كوستاريكا طلبت اعدة لقطة ضربة الجزاء ولم يحتسبها الحكم بالنظر لتقنية الفيديو امام البرازيل؟ على الفيفا اعدة اقامة المباراة بشرط احتساب على الاقل ركلة جزاء ولدي احساس اللعبين سينتحرون من اجل الفوز امام اصدقاء كريستينا ......
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11 - احمد الأحد 24 يونيو 2018 - 14:14
اتمنى ان يكون التحقيق لصالح المغرب
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12 - nadia الأحد 24 يونيو 2018 - 14:14
اللهم اظهر الحق و أزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا.
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13 - الانحياز واضح الأحد 24 يونيو 2018 - 14:14
لا قيمة لرونالدو أمام المغاربة بعد ظهوره الباهت فالاصابة التي سجلت في المبارة تعتبر لاغية
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14 - mann الأحد 24 يونيو 2018 - 14:15
لا أتمنى أن يرتكب المنتخب المغربي خطأ تونس و يدخل لمقابلة اسبانيا بفكرة الانتصار ! لا تشوهونا اسبانيا منتخب قوي و أنا أشم رائحة 3 أو 4 مقابل صفر و تذكروا كلامي يا أصحاب ديسلايك
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15 - Abdel"Hamburg" الأحد 24 يونيو 2018 - 14:17
وفي الآخر الرد سيكون أنه " سنحاول تجنب مثل هذه الأعطال التقنية مستقبلا" والسلام.. لا داعي للحلم بما لن يتحقق...
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16 - younes الأحد 24 يونيو 2018 - 14:17
كونا غانخرجو رابحين الله ياخد فيهوم الحق
غا حنا ليماخدموش لينا التقنية
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17 - رحالي بوهالي الأحد 24 يونيو 2018 - 14:17
إذا كان هناك بالفعل تشويش على تقنية var وبالنسبة لضربة الجزاء الواضحة لفائدة المنتخب الوطني فمن شوش عليها ؟!
أظن أن تقنية var وضعت لخدمة مصالح الدول الكروية الكبرى ، ولا مجال للعمل بها بالنسبة للأفارقة و العرب . إنتهى الكلام
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18 - غكيكي الأحد 24 يونيو 2018 - 14:18
صحيح هناك انحياز وتواطئ واضح للعيان للحكم الأمريكي لصالح الفريق البرتغالي ظاهر للعيان أثناء المقابلة و تؤكده الفيديوهات المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية في العالم خاصة 2 ضربات جزاء العالم بأسره شاهدها وطمست عمدا من طرف الحكم.ولهذه الأسباب وجب إلغاء المبارة وإعادتها قانونا. ولا تحتاج الفيفا إلى تسجيلاتها وهناك تسجيلات مضادة.
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19 - fouad dz الأحد 24 يونيو 2018 - 14:19
فوزو علي اسبانيا سيعاد اللقاء و لكن ان خسرتم بنتيجة ثقيلة انسو الامر , مجرد راي
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20 - madlomin الأحد 24 يونيو 2018 - 14:19
الأجهزة كلشي خسرات وحرائق وكلشي هذا لقتل احلام شعب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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21 - عبو همو الأحد 24 يونيو 2018 - 14:19
مزيدا منةالضغط فما ضاع حق ورائه طالب .لا نبحث عن امتيازات ولا مجاملات نبحث عن حقنا
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