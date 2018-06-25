فرنسا تفضل مواجهة الأرجنتين على لقاء كرواتيا

هسبريس - متابعة

يريد المنتخب الفرنسي تجنب نظيره الكرواتي بأي شكل في ثمن نهائي مونديال روسيا، على الرغم من أن تجنبه يعنى مواجهة الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي.

وأكد بول بوجبا مهاجم المنتخب الفرنسي من معسكر الفريق بمدينة إسترا "الفريق الأكثر خطورة في المجموعة الرابعة هو كرواتيا".

وقال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أن "الناريين" تحت قيادة زلاتكو داليتش وبوجود القائد لوكا مودريتش وأيضا إيفان راكيتيتش هم "مجموعة كبيرة تمكنت من الفوز على الأرجنتين"، مؤكدا أن أي منافس سيواجهونه سيكون "صعبا" في ظل المستوى العالي الذي تقدمه الفرق في البطولة.

وأضاف زميله كورينتين توليسو أن كرواتيا هي أخطر منافس على الإطلاق.

وتتصدر الدولة البلقانية ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوزها في أول مبارتين بالبطولة أمام نيجيريا والأرجنتين، ومن الممكن أن تفقد الصدارة في حال فوز المنتخب الأفريقي على الألبيسيليستي بفارق أهداف كبير.

وتمتلك الأرجنتين فرصة وحيدة للتأهل كثاني المجموعة، ألا وهي فوزهم على نيجيريا في الجولة الأخيرة بشرط عدم فوز آيسلندا على "الناريون".

وأشار كل من بوجبا وتوليسو إلى أن "الديوك" هو الفريق الوحيد ضمن الكبار المرشحين للفوز بالبطولة الذي ضمن الصعود لدور الـ16 بعد فوزه في أول مبارتين أمام كل من أستراليا وبيرو.

وتحدث اللاعبان أيضا عن مباراة الفريق المقبلة أمام الدنمارك -وفيها سيتحدد متصدر المجموعة الثالثة- يوم الثلاثاء القادم على ملعب (لوجنيكي) والتحدي الذي سيخوضونه خصوصا بعد تصريحات مدرب الأخير قبل البطولة بأن فرنسا ليست ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وقال بوجبا ردا على تلك التصريحات "لا أنشغل بما يدور خارج الملعب، ولكن سنرد في الملعب".